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Новости Общество
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арбитраж (185) банкротство (281)

Банкротство "Росавы" создало конфликт интересов, глава Совета арбитражных управляющих Боярчуков использует должность для недобросовестной конкуренции, - ликвидатор "Росавы" Демина

Новости Цензор.НЕТ Общество

Банкротство

Арбитражная управляющая по делу ЧАО "Росава" Светлана Демина обвиняет председателя Совета арбитражных управляющих в давлении и использовании должности в целях недобросовестной конкуренции

Об этом Демина пишет в статье на "Украинской новостях".

По ее словам, Сергей Боярчуков от имени Совета арбитражных управляющих Киева, пользуясь статусом председателя, распространил негативную информацию о выполнении ею полномочий ликвидатора ЧАО "Росава", передает РБК Украина.

"При этом ни одной ссылки на нарушение конкретных норм Кодекса профессиональной этики арбитражных управляющих в статье указано не было, однако среди материалов, что якобы рассматривались Советом Киева, были выборочно предоставлены документы финансово-хозяйственной деятельности ЧАО" Росава ", информация о банковских сделках, ссылки на видеосюжеты с высказываниями третьих лиц", - отмечает она.

Она добавляет, что "Росава" является градообразующим предприятием, его деятельность нельзя остановить мгновенно, в том числе потому, что оно обеспечивает энергобезопасность всего региона, о чем "мне как ликвидатору было неоднократно отмечено, в том числе, Белоцерковским городским советом Киевской области".

"Вопрос законности, соответствия и полноты выполнения мной полномочий ликвидатора ЧАО" Росава "был предметом проверки Министерства юстиции, о чем господин Боярчуков рассказал в своей статье. Но, странное дело: результаты проверки моей деятельности органом контроля тоже не устраивают Сергея Григорьевича. Несмотря на то, что в последнее время он очень активно защищает коллег-арбитражных управляющих, к которым есть много претензий со стороны как Министерства юстиции, так и правоохранительных органов, в то же время именно ко мне, даже после проверки, которая не выявила никаких нарушений, у господина Боярчукова очень много претензий. Не кажется ли странным, что вопросы моей деятельности на ЧАО "Росава" возникли у уважаемых господ Комлика и Боярчукова именно сейчас, после моего отстранения от исполнения обязанностей ликвидатора ЧАО "Росава" и назначения Ильи Комлика? " - пишет арбитражная управляющая.

По ее словам, процедура банкротства ЧАО "Росава" - лакомый кусок, к которому хотят присоединиться структуры и специалисты, которые имели и имеют отношение к Сергею Боярчукову и его компании.

"Все приведенное выше указывает не на отсутствие достаточной компетенции моих" опытных "коллег, а на имеющийся конфликт интересов и недобросовестную конкуренцию, для которой используется региональный совет саморегулируемой организации, которую мы вместе создавали в последние годы, следует отметить, совсем для других целей. Материалы, неправомерно, в нарушение норм Кодекса профессиональной этики, обнародованные в отношении меня, используются для дискредитации меня как арбитражного управляющего", - резюмирует она.

Напомним, в конце 2018 владельцы завода "Росава" были вынуждены объявить о банкротстве предприятия.

В ноябре 2019 сменился кредитор компании: ООО ФК "Инвестохиллс Веста" выкупила у ФГВФЛ около 2,5 млрд грн и 16 млрд грн долгов ЧАО "Росава" как поручителя других предприятий группы. Долг был выкуплен с огромным дисконтом, более чем 90 процентным.
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Топ комментарии
+3
вас, при приеме в соевые тролли не учили до конца текчты читать, прежде чем испражняться?
Напомним, в конце 2018 владельцы завода "Росава" были вынуждены объявить о банкротстве предприятия.Источник:https://censor.net/ru/n3217408

Довести до банкротства предприятие, на продукции которого почти весь украинский автопарк ВАЗа ездил - это еще уметь надо.
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03.09.2020 14:03
+2
А ну зєлєбубня всі хором: при Пороху такого не було! А при сциклу є. Банкротство ЧАО "РОСАВА" создало конфликт интересов, глава Совета арбитражных управляющих Боярчуков использует должность с целью недобросовестной конкуренции, - ликвидатор "Росавы" Демина - Цензор.НЕТ 9254
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03.09.2020 13:31
+2
твои проблемы
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03.09.2020 14:07
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А ну зєлєбубня всі хором: при Пороху такого не було! А при сциклу є. Банкротство ЧАО "РОСАВА" создало конфликт интересов, глава Совета арбитражных управляющих Боярчуков использует должность с целью недобросовестной конкуренции, - ликвидатор "Росавы" Демина - Цензор.НЕТ 9254
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03.09.2020 13:31 Ответить
вас, при приеме в соевые тролли не учили до конца текчты читать, прежде чем испражняться?
Напомним, в конце 2018 владельцы завода "Росава" были вынуждены объявить о банкротстве предприятия.Источник:https://censor.net/ru/n3217408

Довести до банкротства предприятие, на продукции которого почти весь украинский автопарк ВАЗа ездил - это еще уметь надо.
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03.09.2020 14:03 Ответить
я не розумію румунську мову.
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03.09.2020 14:05 Ответить
твои проблемы
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03.09.2020 14:07 Ответить
Тю !
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03.09.2020 14:13 Ответить
Чочо? Токо самые бедные и жадные (а также отважные) на росаве ездили.
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03.09.2020 14:07 Ответить
я не говорил об имущественном статусе владельцев этих шин, а только об их количестве. У вас проблемы с усвоением элементарных текстов?
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03.09.2020 14:08 Ответить
Фантазируете вы о их количестве. Я себе росаву не брал даже на славуту 15 лет назад.
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03.09.2020 14:14 Ответить
а какой у вас рост, вес и цвет глаз? Опишите тут и мы будем знать, как выглядят абсолютно все украинцы.
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03.09.2020 14:16 Ответить
Поведение в споре должно быть простым: не слушать собеседника, а разглядывать его или напевать, глядя в глаза. В самый острый момент попросить документ, сверить прописку, попросить характеристику с места работы, легко перейти на "ты", сказать: "А вот это не твоего собачего ума дело", и ваш партнер смягчится, как ошпаренный. (с)

Повторяю: только отважные жлобы ездят на росаве. Надеюсь украинцев таких немного (хотя 73% говорят об обратном, увы)
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03.09.2020 14:20 Ответить
"Росава" банкрот - и никто не виноват!
Это Украина, детка.
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03.09.2020 13:40 Ответить
Колёса были так сибе, скажем прямо. Но недорого.
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03.09.2020 13:44 Ответить
На среднем уровне они были. Как и большая часть производителей на нашем рынке. Росава выпускала продукцию и для западных компаний.
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03.09.2020 13:59 Ответить
Зашёл на резинуцц (не реклама и не рекомендую), выбрал 175х70хр13 и что вижу? Первые 5 по цене - росава (570-615). Средние - это 900-1000, дорогие - под 1500.

Так что так.
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03.09.2020 14:05 Ответить
Я не про цену, а про качество. Цена ниже, потому что логистика дешевле.
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03.09.2020 14:46 Ответить
Товар стоит ровно столько, сколько готов заплатить за него покупатель (с)

Для любого автомобилиста совершенно очевидно, что условный средний матадор гораздо лучше бц-10 и потому задрать цену ну никак не выходит - бъём дешёвой логистикой.
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03.09.2020 14:58 Ответить
У людей свет клином сошёлся на старье, типо БЦ. Завод Росава работал по Off-take проектам для Турции, Германии, Британии. Они делали шины для других брендов. Будете брать вроде зарубежные покрышки, а купите продукцию из Белой Церкви. Также были довольно неплохие модели под брендом Rosava, к примеру Росава Itegro.
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03.09.2020 15:22 Ответить
Моя "родственница" запускала той шинний, будучи молодим спеціалістом. Десь років 5-ть тому показав їй статтю про новий шинний завод в Бразилії, який по кількості продукції випускав на 10-20% більше Росави. Але там працювало 800-900 працівників. Звичайно я почув від неї спротив, адже то її молодість була. А потім сказала, що у бразильців все автоматизовано, а в нас усе руками роблять. І головне, технологія виготовлення гуми порушується, обладнання застаріле, нове поступає коли старе добито і не підлягає реставрації.
Коротше прийшли до висновку - заводу кришка. Вкладати інвестиції ніхто не бажає - корупція.
Та і повістю потрібно замінити обладнання і і впровадити нові технології. Великий ризик.
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03.09.2020 18:02 Ответить
Це вже інше питання. Закони капіталізму. Треба вміти пристосовуватися або звільняти місце для тих, хто вміє.
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04.09.2020 08:33 Ответить
Поріжуть на металобрухт.
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03.09.2020 17:39 Ответить
 
 