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Рада не смогла назначить своих представителей в конкурсную комиссию САП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада не смогла назначить своих представителей в конкурсную комиссию САП

Верховная Рада провалила голосование за проект постановления №3898 "Об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовал 221 народный депутат.

Постановлением предлагалось определить в состав комиссии:

Власову Анну Петровну - профессора кафедры права Частного высшего учебного заведения "Европейский университет", доктора юридических наук;

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Гуджала Андрея Андреевича - управляющего партнера адвокатского объединения "ГуДеГ";

Дрозда Алексея Юрьевича - начальника отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктора юридических наук, доцента;

Куца Виталия Николаевича - члена Всеукраинской криминологической ассоциации и Всеукраинской ассоциации уголовного права, кандидата юридических наук, профессора;

Навроцкого Вячеслава Александровича - профессора кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета, профессора кафедры уголовного права и криминологии Львовского государственного университета внутренних дел, члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины, доктора юридических наук;

Романюка Богдана Васильевича - профессора кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета, кандидата юридических наук, доцента;

Соболя Евгения Юрьевича - заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центрально государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко, доктора юридических наук, профессора.
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Топ комментарии
+2
Почитаешь названия этих, прости Хосподи, "вузов" и истерический смех одолевает : кто все эти люди и что это за "выкачивалки" денег из наивных родителей студентиков
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03.09.2020 13:48
+2
тю, так то ви зробили разом...
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03.09.2020 14:40
+2
Небось у них у всех у всех "диссертации", как у Шкарлета, списанные из роSSийских источников. "Слуги народа" и нечесть ЗаЖОПу таких любят.
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03.09.2020 16:26
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ихтамнет
Рада не смогла назначить своих представителей в конкурсную комиссию САП - Цензор.НЕТ 2570
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03.09.2020 13:47 Ответить
" зелёные человечки" аннексировали ОП всю Банковую и Грушевского.
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03.09.2020 13:53 Ответить
вопрос только в том, сколько они ему отстегнули с ермаком за это решение
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03.09.2020 13:59 Ответить
А кто слышал про новую инициативу, законопроект зеленого слуги про реестр собак, котов, хомячков, попугаев и т.д.? Одна скотина говорила пенсионерке - продай собаку и заплати за квартиру, а другая скотина вводит реестр на домашних животных и будут за них собирать налоги. Вот с чего слуги пополняют бюджет, который при них упал в яму. Скоро будут брать налог с тараканов, с муравьев, с пауков, рыбок, дождевых червяков и т.д.Гробят экономику, промышленность и ищут с чего бы еще взять налог, как бы еще ободрать украинца.
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03.09.2020 14:04 Ответить
Это х........ ня, вот постановят, таких, как ты, на ланцюжок, вот это будет шо то. Да еще на прокат.
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03.09.2020 14:10 Ответить
ПНХ, зеленое чмо.
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03.09.2020 16:09 Ответить
тю, так то ви зробили разом...
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03.09.2020 14:40 Ответить
Что ты бредишь? Что за дебилизм? Я ни за одного олигарха никогда не голосовала, чего ты, шоколадная тролляка меня троллишь? Иди лесом отсюда. А то я скажу что ты свою маму убил и в огороде закопал. Достали уже порохотролли.
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03.09.2020 16:08 Ответить
извини, что у некоторых память не как у рыбок и помнят твои "былые заслуги"
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03.09.2020 16:16 Ответить
Шоколада, тут и помнить нечего, я всегда выступала против олигархата и твоего шоколадного и зеленого и того, что еще будет. Напиши себе это на своем лбу и это запомни.
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03.09.2020 20:39 Ответить
Почитаешь названия этих, прости Хосподи, "вузов" и истерический смех одолевает : кто все эти люди и что это за "выкачивалки" денег из наивных родителей студентиков
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03.09.2020 13:48 Ответить
ЗЕчмо, розпускай Раду. Монобільшості вже не існує.
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03.09.2020 13:54 Ответить
Кажись, у моно-большинства кончилось турбо... Рада не смогла назначить своих представителей в конкурсную комиссию САП - Цензор.НЕТ 2688
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03.09.2020 13:55 Ответить
выздоравливайте жулю - без нее дела точно не будет.
тока она может порвать ету зеленую, вонючую тряпку.
остальные - безяйцевые как выяснилось....
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03.09.2020 13:57 Ответить
В комиссию надо брать людей с митинга, не зависимо от образования или из комментаторов Цензора, Ксения, Серж , враг народа, короче недоносков пятилетия розвитку краины.
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03.09.2020 14:06 Ответить
Ні, до управління державою краще брати зелену плісняву з кварталу, зпередачі"Розсміши коміка", або друзів зе-Бені. Перші будуть смішити, другі красти, як перед смертю.
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03.09.2020 14:14 Ответить
Небось у них у всех у всех "диссертации", как у Шкарлета, списанные из роSSийских источников. "Слуги народа" и нечесть ЗаЖОПу таких любят.
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03.09.2020 16:26 Ответить
 
 