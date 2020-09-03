Рада не смогла назначить своих представителей в конкурсную комиссию САП

Верховная Рада провалила голосование за проект постановления №3898 "Об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовал 221 народный депутат.

Постановлением предлагалось определить в состав комиссии:

Власову Анну Петровну - профессора кафедры права Частного высшего учебного заведения "Европейский университет", доктора юридических наук;

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Гуджала Андрея Андреевича - управляющего партнера адвокатского объединения "ГуДеГ";

Дрозда Алексея Юрьевича - начальника отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктора юридических наук, доцента;

Куца Виталия Николаевича - члена Всеукраинской криминологической ассоциации и Всеукраинской ассоциации уголовного права, кандидата юридических наук, профессора;

Навроцкого Вячеслава Александровича - профессора кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета, профессора кафедры уголовного права и криминологии Львовского государственного университета внутренних дел, члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины, доктора юридических наук;

Романюка Богдана Васильевича - профессора кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета, кандидата юридических наук, доцента;

Соболя Евгения Юрьевича - заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центрально государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко, доктора юридических наук, профессора.