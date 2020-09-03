Рада не змогла призначити своїх представників до конкурсної комісії САП

Верховна Рада провалила голосування за проєкт постанови №3898 "Про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за відповідне рішення проголосував 221 народний депутат.

Постановою пропонувалося визначити до складу комісії:

Власову Ганну Петрівну - професора кафедри права Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет", доктора юридичних наук;

Гуджала Андрія Андрійовича - керуючого партнера адвокатського об'єднання "ГуДеГ";

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Дрозда Олексія Юрійовича - начальника відділу докторантури і ад'юнктури Національної академії внутрішніх справ, доктора юридичних наук, доцента;

Куца Віталія Миколайовича - члена Всеукраїнської кримінологічної асоціації та Всеукраїнської асоціації кримінального права, кандидата юридичних наук, професора;

Навроцького В'ячеслава Олександровича - професора кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету, професора кафедри кримінального права та кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук;

Романюка Богдана Васильовича - професора кафедри транспортного права і логістики Національного транспортного університету, кандидата юридичних наук, доцента;

Соболя Євгенія Юрійовича - завідувача кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центрального державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктора юридичних наук, професора.