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Рада не змогла призначити своїх представників до конкурсної комісії САП

Рада не змогла призначити своїх представників до конкурсної комісії САП

Верховна Рада провалила голосування за проєкт постанови №3898 "Про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за відповідне рішення проголосував 221 народний депутат.

Постановою пропонувалося визначити до складу комісії:

Власову Ганну Петрівну - професора кафедри права Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет", доктора юридичних наук;

Гуджала Андрія Андрійовича - керуючого партнера адвокатського об'єднання "ГуДеГ";

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Дрозда Олексія Юрійовича - начальника відділу докторантури і ад'юнктури Національної академії внутрішніх справ, доктора юридичних наук, доцента;

Куца Віталія Миколайовича - члена Всеукраїнської кримінологічної асоціації та Всеукраїнської асоціації кримінального права, кандидата юридичних наук, професора;

Навроцького В'ячеслава Олександровича - професора кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету, професора кафедри кримінального права та кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук;

Романюка Богдана Васильовича - професора кафедри транспортного права і логістики Національного транспортного університету, кандидата юридичних наук, доцента;

Соболя Євгенія Юрійовича - завідувача кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центрального державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктора юридичних наук, професора.

Автор: 

ВР (14949) конкурс (1285)


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Топ коментарі
+2
Почитаешь названия этих, прости Хосподи, "вузов" и истерический смех одолевает : кто все эти люди и что это за "выкачивалки" денег из наивных родителей студентиков
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03.09.2020 13:48
+2
тю, так то ви зробили разом...
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03.09.2020 14:40
+2
извини, что у некоторых память не как у рыбок и помнят твои "былые заслуги"
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03.09.2020 16:16
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Рада не смогла назначить своих представителей в конкурсную комиссию САП - Цензор.НЕТ 2570
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03.09.2020 13:47 Відповісти
" зелёные человечки" аннексировали ОП всю Банковую и Грушевского.
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03.09.2020 13:53 Відповісти
вопрос только в том, сколько они ему отстегнули с ермаком за это решение
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03.09.2020 13:59 Відповісти
А кто слышал про новую инициативу, законопроект зеленого слуги про реестр собак, котов, хомячков, попугаев и т.д.? Одна скотина говорила пенсионерке - продай собаку и заплати за квартиру, а другая скотина вводит реестр на домашних животных и будут за них собирать налоги. Вот с чего слуги пополняют бюджет, который при них упал в яму. Скоро будут брать налог с тараканов, с муравьев, с пауков, рыбок, дождевых червяков и т.д.Гробят экономику, промышленность и ищут с чего бы еще взять налог, как бы еще ободрать украинца.
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03.09.2020 14:04 Відповісти
Это х........ ня, вот постановят, таких, как ты, на ланцюжок, вот это будет шо то. Да еще на прокат.
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03.09.2020 14:10 Відповісти
ПНХ, зеленое чмо.
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03.09.2020 16:09 Відповісти
тю, так то ви зробили разом...
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03.09.2020 14:40 Відповісти
Что ты бредишь? Что за дебилизм? Я ни за одного олигарха никогда не голосовала, чего ты, шоколадная тролляка меня троллишь? Иди лесом отсюда. А то я скажу что ты свою маму убил и в огороде закопал. Достали уже порохотролли.
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03.09.2020 16:08 Відповісти
извини, что у некоторых память не как у рыбок и помнят твои "былые заслуги"
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03.09.2020 16:16 Відповісти
Шоколада, тут и помнить нечего, я всегда выступала против олигархата и твоего шоколадного и зеленого и того, что еще будет. Напиши себе это на своем лбу и это запомни.
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03.09.2020 20:39 Відповісти
Почитаешь названия этих, прости Хосподи, "вузов" и истерический смех одолевает : кто все эти люди и что это за "выкачивалки" денег из наивных родителей студентиков
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03.09.2020 13:48 Відповісти
ЗЕчмо, розпускай Раду. Монобільшості вже не існує.
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03.09.2020 13:54 Відповісти
Кажись, у моно-большинства кончилось турбо...
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03.09.2020 13:55 Відповісти
выздоравливайте жулю - без нее дела точно не будет.
тока она может порвать ету зеленую, вонючую тряпку.
остальные - безяйцевые как выяснилось....
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03.09.2020 13:57 Відповісти
В комиссию надо брать людей с митинга, не зависимо от образования или из комментаторов Цензора, Ксения, Серж , враг народа, короче недоносков пятилетия розвитку краины.
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03.09.2020 14:06 Відповісти
Ні, до управління державою краще брати зелену плісняву з кварталу, зпередачі"Розсміши коміка", або друзів зе-Бені. Перші будуть смішити, другі красти, як перед смертю.
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03.09.2020 14:14 Відповісти
Небось у них у всех у всех "диссертации", как у Шкарлета, списанные из роSSийских источников. "Слуги народа" и нечесть ЗаЖОПу таких любят.
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03.09.2020 16:26 Відповісти
 
 