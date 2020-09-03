Финальная экспертиза по делу "Роттердам+" имела беспрецедентный масштаб, - адвокат

Комплексная экспертиза Службы безопасности Украины по делу "Роттердам+" проводилась с привлечением целого ряда экспертных институтов и по своей глубине и масштабу не имеет аналогов.

Об этом в интервью изданию "Обозреватель" сообщила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль, передает Цензор.НЕТ.

"Это была самая масштабная и полная экспертиза с участием ряда экспертных институтов. Более полное исследование в Украине себе сложно представить", - сообщила Дригваль.

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Адвокат подчеркнула, что комплексная экспертиза СБУ дала однозначный ответ - убытки для потребителей от формулы "Роттердам+" отсутствуют. Она напомнила, что к таким же выводам ранее пришли 10 украинских и 4 международных исследовательских института, которые признали формулу абсолютно обоснованной для украинского рынка угля.

По словам Дригваль, закрытие Специализированной антикоррупционной прокуратурой дела "Роттердам+", учитывая выводы множества экспертиз, было ожидаемым и закономерным.

"Мы надеемся, что несмотря на политическое давление, дело будет полностью закрыто уже в ближайшее время, учитывая окончание сроков досудебного расследования и однозначные выводы экспертов СБУ", - подытожила Дригваль.