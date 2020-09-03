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Фінальна експертиза у справі "Роттердам+" мала безпрецедентний масштаб, - адвокатка

Фінальна експертиза у справі

Комплексна експертиза Служби безпеки України у справі "Роттердам+" проводилася із залученням низки експертних інститутів і за своєю глибиною і масштабом не має аналогів.

Про це в інтерв'ю виданню "Обозреватель" повідомила адвокатка сторони захисту Наталія Дрігваль, передає Цензор.НЕТ.

"Це була наймасштабніша і повна експертиза за участю низки експертних інститутів. Більш повне дослідження в Україні собі складно уявити", - повідомила Дрігваль.

Читайте: Справа "Роттердам +" закрита в частині, що стосується підозрюваних, але розслідування триває, - САП

Адвокатка наголосила, що комплексна експертиза СБУ дала однозначну відповідь - збитки для споживачів від формули "Роттердам+" відсутні. Вона нагадала, що таких же висновків раніше дійшли 10 українських і 4 міжнародні дослідні інститути, які визнали формулу абсолютно обґрунтованою для українського ринку вугілля.

За словами Дрігваль, закриття Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою справи "Роттердам+", з огляду на висновки безлічі експертиз, було очікуваним і закономірним.

"Ми сподіваємося, що попри політичний тиск, справу буде повністю закрито вже найближчим часом, з огляду на закінчення термінів досудового розслідування й однозначні висновки експертів СБУ", - підсумувала Дрігваль.

Автор: 

експертиза (217) Роттердам+ (298)


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Топ коментарі
+20
кто оплачивать банкет будет? 96 мильйонов на фуфло?
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03.09.2020 14:10
+14
Ну шо, зебіли, мені піднімати архів шо ви там верещали про Роттердам+, чи й так пам"ятаєте?
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03.09.2020 14:15
+13
Финальная экспертиза по делу "Роттердам+" имела беспрецедентный масштаб, - адвокат - Цензор.НЕТ 5634
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03.09.2020 14:10
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кто оплачивать банкет будет? 96 мильйонов на фуфло?
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03.09.2020 14:10 Відповісти
И ничего не нашли.
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03.09.2020 14:15 Відповісти
это семечки 98 млн. тому что только Ахметов в месяц клал 20 лярдов с бытовых ТОЛЬКО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.. у меня вопрос кто были обозначены эти потерпевшие И ТОЧНО НЕ НАСЕЛЕНИЕ НЕ ФОПЫ И НЕ БИЗНЕС ДАЖЕ а иначе как маразмом мастурбацией и цинизмом эту лекпертизу и не назовем тут было сразу видно что "пострадали" Беня Боголюбов Фирташ наперсток Пинчук и онные с ними... не было в деле Постановы о признании лица физических неустановленных конкретно лиц по фамилии а названное закном как бытовые потребители население ФОПЫ мелкий и средний бизнес и даже не юрлица предприятия ГОК, сталевары транспорт ТЭЦ и так далее эти нувориши о члены ОПГ газоблгазы РЭС облэнерго ФМДУ так как есть в структуре и 100% государственные и власть вся и местная в том числе все члены ОПГ имени Роттердам +++ так что дело закрыли а дэбилы потому что я бы как ИХ юрист посоветовал загнать дело в суд и там получить оправдательный Приговор или хорошо написанную постанову про закрыття справы по реабилитирующим пидставам.... а так новая власть придет -ВЕШАТЬ НАЧНЕТ... и дело в суде до ума доведет...
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03.09.2020 14:16 Відповісти
они утверждают, что в итоге проверки государство при этой формуле не пострадало - такой себе выверт, про людей там никто и не заикался
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03.09.2020 14:18 Відповісти
Адвокат подчеркнула, что комплексная экспертиза СБУ дала однозначный ответ - убытки для потребителей от формулы "Роттердам+" отсутствуют. Она напомнила, что к таким же выводам ранее пришли 10 украинских и 4 международных исследовательских института, которые признали формулу абсолютно обоснованной для украинского рынка угля.Источник: https://censor.net/ru/n3217421

Если ты такой умный, то почему до сих пор на продавленном диване?
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03.09.2020 14:20 Відповісти
не суди по себе о моем диване. Совсем неумный троль пошел, и где вас подбирают? Где ты там про физ лиц увидело, чудо? Потребители Роттердама - тепловырабатывающие предприятия, им похер цена, они ее перекладывают на население.
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03.09.2020 14:31 Відповісти
Читай иногда статью, а не только заголовки, зебилятина.
убытки для потребителей от формулы "Роттердам+" отсутствуют Источник: https://censor.net/ru/n3217421
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03.09.2020 14:34 Відповісти
еще одно тупое соевое, учи матчасть
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03.09.2020 14:39 Відповісти
Ага, учи матчасть зебил
http://finbalance.com.ua/news/hlava-tsentrenerho---pro-akhmetova-kolomoyskoho-ta-prichini-zbitkiv-derzhkompani И.о. гендиректора "Центрэнерго" (ЦЭ) Александр Корчинский

Мы покупаем уголь у государственных шахт по 1950 грн за тонну. А сколько стоит уголь в мире? На той же бирже в Роттердаме (индекс API2) тонна угля стоит 1230 грн в пересчете на нашу калорийность.
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03.09.2020 14:50 Відповісти
именно поэтому, после покупки угля через "Роттердам +" , стоимость теплоэнергии возросла в несколько раз? Соевые, на какой помойке находят ваших инструкторов?
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03.09.2020 14:58 Відповісти
Зебуин, читай тут:
https://censor.net/ru/news/3217421/finalnaya_ekspertiza_po_delu_rotterdam_imela_bespretsedentnyyi_masshtab_advokat/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74565165

Если облом читать - кратко:
Формула "Роттердам плюс" обеспечивает наименьшую закупочную цену угля для украинской энергосистемы - 1741 грн за тонну сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов со ссылкой на материалы совещания в Офисе президента.
На совещании по вопросам энергетики прозвучали данные, что формула "Роттердам плюс" дает закупочную цену угля для украинской энергосистемы на уровне 1741 грн за тонну. Соответствующий слайд Бутусов выложил в соцсети. Согласно инфографике, цена украинских государственных шахт составляет 2500 грн за тонну при реальной себестоимости 3966 грн за тонну. Импорт энергетического угля из ЮАР обходится в 1811 грн, из США и Колумбии - 1913 грн.

И как при этом стоимость теплоэнергии возросла в несколько раз?
Или, по-твоему.чем дешевле уголь, тем дороже электроенергия?
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03.09.2020 15:06 Відповісти
как выросла? В платежку загляни. Или за тебя мамка платит?
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03.09.2020 15:22 Відповісти
Ты спутал роттердам+ с приведением тарифов к рыночным, зеблодятел.
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03.09.2020 15:23 Відповісти
подпись у тебя прикольная.
Еще бы рассказал, что у нас рыночное, кроме цен, и тебе бы цены не было
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03.09.2020 15:32 Відповісти
Наша беда в том, что совок наплодил таких, как ты в несчетных количествах. Назовем это сотворение совка - какадин, от известного совкового лозунга - "все как один". Так вот, эти какадины привыкли жить на шару, доход какадинов никак не зависел от качества и количества его труда. Один мог вкалывать, как папа карла, а другой сидеть рядом, курить и квасить. Зарплата у них была одинкаковой, и хоть из штанов выпрыгивай - больше оклада по всесоюзной тарифной сетке не получишь. Еще эти какадины не привыкли ни за что отвечать и ни о чем ни думать, и вину за свои беды возлагать на кого угодно, только не на себя, родимого. Только и ждут, чтобы кто-тоим сказал - Вон он! Это он виновен, что у тебя в холодильнике пусто и в подъезде насрано. И какадин ему верит, не смотря на то, что точно знает - в подъезде насрал сосед-алкаш, а в холодильнике пусто, потому, что за подметание двора метлой платят мало, а чему-то другому научиться большой облом. К тому же, во дворе, который должен подметать наш какадин чисто подметено никогда не бывает.
Так вот, при союзе были какадины, а теперь их стали называть зебуины (или зелебобики).
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03.09.2020 15:45 Відповісти
здорово ты себя описал. Еще забыл добавить одну черту вас, какадинов - верить в непогрешимость решений партии и ее вождей.
Судя по вашим аргументам, так прямо и вижу, как ахметка, болея об кошельках простых украинцев, настаивал на введении формулы Роттердам+. А злой пэдра ему это не давал сделать через своего ручного волка. Но недолго - ровно до того момента, как ахметка поделился акциями. ДТЭК.
ПЫ.СЫ. Были бы вы, соевые клоуны, хотя бы смешными. Но вы просто убогие...
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03.09.2020 15:53 Відповісти
Ну, ты ведешь себя как истинный зебуин. Тебе объясняют - Роттердам+ устанавливает цену на уголь в цене электроенергии (не теплоэнергии) для промышленных потребителей (не для населения), и то, цену наименьшую из всех возможных (это даже признали на сходке главных зеблодятлов в офисе бубочки оманской, мало того, подобные формулы используют и теперь вдоль и поперек. А, ну да, Роттердам+ от Пороха - это корррррупция, а такая же точно формула от солнцеликого - это благо для экономики ), только ты и такие как ты какдины-зелебобики не прекращают повторять свою мантру - роттерддам-марадер-мальдивы-липецк-торговлянакрови-барыга ит.д. Это, к сожалению, неизлечимо.
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03.09.2020 16:02 Відповісти
уголь ахметовский, электричество тоже. Сам себе может рисовать любую цену и плакать крокодильими слезами, что работает в убыток.
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03.09.2020 15:27 Відповісти
А толку, что нарисует?
Добывать уголек в Украинских шахтах нужно. И что не рисуй - себестоимость добычи остатков останется реальной - т.е. около 4000 грн. за тонну. Причем пофиг, где эта шахта находится - в ОРДЛО или в Украине, и пофиг, кто владелец этой шахты. Таковы законы экономики.
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03.09.2020 15:33 Відповісти
кто и как считал себестоимость?
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03.09.2020 15:40 Відповісти
Где коллективный иск от конечных потребителей, пострадавших от Роттердам+? Почему бы его не подать, если ты так уверен, что люди пострадали больше всего? Адвокатов можно нанять самых знаменитых, компенсацию запросить огромную, что скажешь?
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03.09.2020 15:00 Відповісти
и выиграть в совершенно честном, улучшенном 144 реформами суде! Абсолютно согласен!
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03.09.2020 15:23 Відповісти
После украинского суда, если вас не удовлетворит его исход, можно обращаться и в международный!
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03.09.2020 15:46 Відповісти
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03.09.2020 15:47 Відповісти
А это зависит от того как считать. Уголек и электричество ахметовское в большей части. А себе он может нарисовать любые цены и плакаться что работает в убыток.
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03.09.2020 15:20 Відповісти
Это проблемы индейцев, а они шерифа не е.....ут
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03.09.2020 14:28 Відповісти
Стоимость электроенергии для населения никак от Роттердама+ не зависела, и устанавливалась совсем подругому.
Та кому я это говорю?
Для зебуинов, особенно упоротых, прописная истина - это то, что им вдолбил вголову беня вместе с ****** через сваи СМИ. Все остальное - это не доказательства.
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03.09.2020 15:11 Відповісти
зачем много доказательств? достаточно верить в святого кондитера и его апостола рыжего татарина!
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03.09.2020 15:24 Відповісти
«03.09.20 14:08 Финальная экспертиза по делу "Роттердам+" имела беспрецедентный масштаб, - адвокат»

Дійсно, скільки грошей пішло на це?
Чи не стільки ж як на сам «Роттердам +»?
А на «Свинарчуків», «Пашинського»? «бронжилети»?
А там же ще 20 справ проти Порошенка, та й Антоненка, Стерненка...
Робота слідчих оплачується...
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03.09.2020 14:59 Відповісти
Финальная экспертиза по делу "Роттердам+" имела беспрецедентный масштаб, - адвокат - Цензор.НЕТ 5634
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03.09.2020 14:10 Відповісти
ВЫЙДЫ ЗВИДСЫ РАЗБОЙНЫК!!!
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03.09.2020 14:11 Відповісти
я, конечно, не эксперт, но, даже принимая во внимание их брехню про рынок и цены, задаюсь вопросом - почему уголь, если его стоимость привязана к стоимости угля в Роттердаме должен стоить еще и плюс доставка из Роттердама, если добывается он в Украине и в Нидерландах никогда не был?
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03.09.2020 14:13 Відповісти
А это главный вопрос, который все обходят вокруг и около : уголь с Лугандона по какой цене к нам идёт и при чём здесь замечательный город Роттердам?
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03.09.2020 14:15 Відповісти
так в Украине должен он стоить Роттердам минус доставка в Роттердам
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03.09.2020 14:20 Відповісти
ну, как минимум, это еще если верить их сказкам про рыночные цены
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03.09.2020 14:24 Відповісти
может потому, что ты не эксперт, а профан?
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03.09.2020 14:21 Відповісти
может, тебе нечего конкретно ответить потому, что ты просто троль?
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03.09.2020 14:25 Відповісти
Та куди нам до вас зєбілів! Ми ж Трускавецькі виші не закінчували
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03.09.2020 14:31 Відповісти
да вы, походу, вообще ничего не заканчивали, иначе бы не приписывали, по скудоумию, всех несогласных к зебилам. А так, вашего скудного умишка хватает только на то, чтобы сделать весь мир сугубо черно белым.
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03.09.2020 14:35 Відповісти
то ти в кубі дєбіл? Шарійо-калясочнік-зєбілоїдний ?
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03.09.2020 14:37 Відповісти
потому что уголь с госшахт, цену на который устанавливают шмыгали, всегда был дороже чем уголь даже с доставкой из Роттердама
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03.09.2020 14:27 Відповісти
бред собачий! уголь с госшахт всегда был дешевым, чтобы население, в итоге, не переплачивало за потребляемое тепло, поэтому он всегда ДОТИРОВАЛСЯ государством, т.е. шахтам платили разницу между тем, за сколько они его продавали на тепловыробатывающие предприятия и тем, во сколько он шахтам обходился. Естественно, что, благодаря припискам и махинациям, угольные бароны выкачивали с государства больше денег, чем стоил уголь, но на цене для потребителей это никак не отражалось.
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03.09.2020 14:55 Відповісти
Вот ты и сам все объяснил! Хватит выкачивать с государства деньги разными махинациями, непонятными дотациями и пр. схемами --- платите все по рыночным мировым ценам!
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03.09.2020 15:05 Відповісти
сразу после рыночных мировых зарплат. Для тебя большой секрет, что в стоимость угля входит, в т.ч. и зарплата с налогами на нее всех тех, кто принимал участие в добыче угля где-нибудь в Германии и доставке его к потребителю? Вот когда зарплаты наших шахтеров и перевозчиков сравняются с европейскими, тогда и цена может быть одинаковой.
достали уже "рыночники" вшивые...
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03.09.2020 15:30 Відповісти
"Для тебя большой секрет, что в стоимость угля входит, в т.ч. и зарплата с налогами на нее всех тех, кто принимал участие в добыче угля где-нибудь в Германии и доставке его к потребителю?" А для тебя видно все таки осталось секретом, что в Германии и еще многих сторанах добыча угля прекратилась. Закрытие последней шахты Германии

Окончание добычи угля на последней работающей шахте Проспер-Ханиэль в Ботропе состоялась в декабре 2018 года за три дня до Рождества. https://germania-online.diplo.de/ru-dz-ru/wirtschaft/Energie/-/2209788. А уголь, добытый где то в Мексике или Индонезии выравнивает цены на тот, который добыт в Канаде! И если мы хотим жить по правилам цивилизованного мира, то должны принимать и его правила! Дешевым кацапским газом и нефтью мы уже сыты по горло, заплатили в конце концов частью территории за них!
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03.09.2020 16:02 Відповісти
и какое отношение это имеет к тому, о чем я писал? Поставь вместо Германии любую другую рыночную страну, это что меняет? Может, в США шахтеры получают меньше наших?
Причем тут кацапский газ (который пэдра, кстати, выдавал за словацкий)? Уголь мы покупали свой собственный, но по нидерландским ценам. не надо бредить о рынке, бананы в Европе всегда дороже, чем в тех местах, где они растут. И никто не верещит, что их нужно продавать в Африке по цене Роттердама, да еще плюс доставка в Европу.
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03.09.2020 16:09 Відповісти
Когда мы покупали свой уголь по нидерландским ценам, то шахты не дотировались из госказны, а рабочие получали достойную зарплату. А сейчас рабочие страйкуют несколько дней и сидят под землей их-за невыплат, так как отмена Роттердам+ опять привела к убыточности шахт. То, что куцапский газ по сути мы и покупаем, но рычага давления у них уже нет, так что грозить тем, что они закрутят винтель и мы все замерзнем уже не получиться именно из-за реверса.. то же самое и с углем.
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03.09.2020 16:24 Відповісти
Ну какая экспертиза? Какой масштаб? Что за очковтирательство? Схема или есть или ее нет. Чтобы это выяснить, нужно не десять тысяч экспертов, а всего лишь один следователь.
Но если это схема двух могущественных олигархов, один из которых бывший президент, то схемы нет даже если она есть.
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03.09.2020 14:13 Відповісти
считаешь рептилоиды всех подкупили?
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03.09.2020 14:23 Відповісти
Ну шо, зебіли, мені піднімати архів шо ви там верещали про Роттердам+, чи й так пам"ятаєте?
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03.09.2020 14:15 Відповісти
зебилы больше, чем за позавчера, не помнят.
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03.09.2020 14:29 Відповісти
подними пожалуйста.
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03.09.2020 15:22 Відповісти
А врачам, которые с ковидными работают, нет доплаты. Где-то деньги потерялись
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03.09.2020 14:17 Відповісти
Хочу чтобы Порох стал седьмым Президентом уже только для того, чтобы посмотреть как он будет неторопясь с расстановкой топить весь этот бордель: зельцманов, беней, дебинеску, и прочих корабельных сосен в гавне, которое те же и высрали. Эпическая, эпическая пемьера !
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03.09.2020 14:18 Відповісти
он уже топит, неужели не замечаешь.
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03.09.2020 14:20 Відповісти
не-не, то не то. Если кондитер не дурак ( а он не дурак), и вынес урок из произошедщего, то он устроит нариду такое зрелище, что рубка голов на площади покажется невинной забавой детишек
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03.09.2020 14:26 Відповісти
Хотелось бы дожить до этого.
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03.09.2020 14:49 Відповісти
Наивный чукотский вьюнош! топить? пэдра? он просто всех, в очередной раз, обилетит и будет дальше с ними в десна лупиться. Нашел топителя, он за упущенный гешефт в одну гривну - удавится.
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03.09.2020 14:28 Відповісти
*****, где вы такие долб**бы берётесь? за пять лет состояние снизилось в два раза, постоянная благотворительность, а вы чушь собачью продолжаете нести.
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03.09.2020 14:38 Відповісти
по-больше экспрессии и еще слезу пусти, шоб мы тут все обрыдались от жалости
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03.09.2020 14:41 Відповісти
может папка у тебя из чукотки? бо больно на оленя смахиваешь
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03.09.2020 14:42 Відповісти
https://bitter-onion.livejournal.com/3879097.html Зеленський призначив пожиттєве утримання своєму батьку від Держави

Волонтерів, воїнів які захищають батьківщину від окупантів, воно кидає до буцегарень, а того хто їх називав бидлом прилюдно, одаровує пожиттєвим і чималим утриманням від Держави, інтереси якої він здає ворогу - https://ukrmir.info/ Український світ

Финальная экспертиза по делу "Роттердам+" имела беспрецедентный масштаб, - адвокат - Цензор.НЕТ 2509

На своєму засіданні Кабмін мав розглянути проєкт Указу Президента про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти. Проєкт документу передбачає, що одним із п'яти лауреатів цієї стипендії має стати Олександр Зеленський - батько Володимира Зеленського

Розгляд питання було винесено на засідання Кабінету міністрів в середу, 2 вересня, але потім в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет зняв його з розгляду, повідомляють «http://www.volynnews.com/news/all/kabmin-proponuye-zelenskomu-pryznachyty-dovichnu-stypendiiu-svoyemu-batk/ Волинські новини ».

Така пропозиція може бути неоднозначно сприйнята з погляду законодавства про запобігання корупції.

Так, відповідно до Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, створених НАЗК, ухвалення такого рішення Президентом може підпадати під визначення конфлікту інтересів, адже гіпотетично у президента може існувати майновий інтерес, зумовлений сімейними стосунками.

Водночас НАЗК зазначає: «Законом не встановлюється заборон чи обмежень на наявність приватного інтересу, як такого. Йдеться про дотримання правил етичної поведінки службовця та відповідну оцінку приватних інтересів через призму можливого їх негативного впливу на об'єктивність ухвалення рішень чи діянь службовця при реалізації своїх службових чи представницьких повноважень».

Финальная экспертиза по делу "Роттердам+" имела беспрецедентный масштаб, - адвокат - Цензор.НЕТ 6477

Додамо, що Олександру Зеленському в цьому році має виповниться 73 роки. Батько *********** викладає в криворізькому філіалі Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.

https://bitter-onion.livejournal.com/3879097.html
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03.09.2020 14:22 Відповісти
Фінальна експертиза у справі "Роттердам+" мала безпрецедентний масштаб, - адвокатка - Цензор.НЕТ 9614

https://bitter-onion.livejournal.com/3877869.html
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03.09.2020 14:26 Відповісти
кінець епохи кумівства, початок епохи синівства.
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03.09.2020 14:30 Відповісти
какая на хер неэтычна повединка?(((((((((((там обычная ч. 4 ст. 368 УК Украины через 15 ст УК- от 8 до 12 лет. Учитывая, что за гоизмену дадут 15, то будет поглощена более тяжким наказанием. Адвокаты на Янелохе озолотятся, найти такого откровенно жадно-нагло-тупорылого Осла - это джекпот!
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03.09.2020 14:35 Відповісти
Совсем как Голобородько. Или нет? Зебилы, вы за это голосовали?
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03.09.2020 15:05 Відповісти
+ https://www.facebook.com/walh13/posts/4624567454249912 Макс Гадюкін:
Когда-то молодой человек не вытащил вовремя, а теперь у него пассивный доход. Зато заметно, насколько президент любит батю: достаточно, чтобы воровать у страны, но всего по 2500 грн.
Зеля, не стесняйся. Сели отца в общежитие. Надо доить страну по полной программе. Выпиши ему проездной на маршрутку, именные места в общественном сортире. Ты же президент. Я знаю, ты хочешь.
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03.09.2020 15:17 Відповісти
Как же ж так?!
Бубочка наш был уверен (Игорь Валерьевич врать не будут), что Порох воровал мильярдами!!!
Как теперь искать повод посадить проклятого барыгу???
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03.09.2020 14:34 Відповісти
https://bitter-onion.livejournal.com/3877999.html И опять со дна постучали...

Фінальна експертиза у справі "Роттердам+" мала безпрецедентний масштаб, - адвокатка - Цензор.НЕТ 3381

Что делать, если ты почувствовал себя царьком и хочешь окружить себя хоть и не умными, но верными друзьями или работниками, но твое окружение настолько тупое, что даже не способно пройти конкурсный отбор на госдолжности? Надо отменить конкурсы и просто сохранить на должностях всех тех "дружань" и "блатных", которых назначили «временно» без конкурса на государственную службу во время карантина. Именно это и пытается протянуть сейчас Зеленский. Тупо конечно, но зато может сильно помочь Ермаку и Зеленскому расставить нужных им людей на позиции, которые обеспечат окружению царька и его регента окончание личной эпохи бедности.

В общем, все происходит, как и ожидалось. Так называемые "временные назначение" на госслужбу «исключительно на время карантина и пандемии» - сегодня в парламенте попытаются узаконить. Как именно? Рассказываю. Хотя делать все так же примитивно, как и все то, что делает человек, который выиграл выборы в президенты Украины, но так и не стал им.

Этим летом Зеленский, по настоянию Ермака, ветировал закон «О кадровом резерве госслужащих», тем самым сохранив возможность назначать без конкурса своих протеже на госслужбу еще на несколько месяцев. И пользовался этим. Так на должностях появились люди, которым я бы не доверил даже хлеб нарезать. Потому что либо пальцы себе отрежут, либо хлеб на пол уронят.

А вчера профильный комитет, который полностью подконтролен Банковой, поддержал предложение Зеленского сохранить на госслужбе всех тех, кто был назначен без конкурса временно и как на Банковой говорили "только на время карантина". Назначили временно и без конкурса, но это это, по мнению обладателя первого дана по карате Зеленского, дает логичное право оставить его назначенцев на должностях. Видимо они успешно выполняют задачи, которые им ставят Ермак и его подопечный Зеленский.

В общем - это наглая и грубая попытка впихнуть и оставить на государственных должностях людей, которые не в состоянии пройти даже простейший отбор или любую минимальную фильтрацию в виде конкурсов. Зеленский банально нашёл для себя возможность расставить своих вассалов и людей близких ему олигархов на госдолжности, несмотря на то, что они абсолютно не компетентны, глупы и не очень порядочны. Но ему нужны близкие и верные ему люди на должностях, а не умные, порядочные и компетентные.

И если посмотреть на то, как его назначенцы уже опустошили спецфонд на борьбу с COVID-19 строя дороги по заоблачным ценам без тендеров, как сделали дыру в бюджете в 300 миллиардов гривен, как намеренно не борются с контрабандой и загоняют госкомпании в убытки, чтоб продать их потом олигархам, то становится понятно зачем такие назначения Зеленскому и Ермаку. И если парламент голосами "слуг народа" и депутатов, которые обменяют свое голосование на что-то от ОП, сегодня проголосует, то можно будет сказать, что они вновь сделали всех вместе. Всех украинцев. А проиграет от этого Украина.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/4947394688619931 Борислав Береза
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03.09.2020 14:36 Відповісти
не хочется быть занудой, но не тот ли это Береза, что топил против "барыгу" за "новые лица"?
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03.09.2020 14:40 Відповісти
Он самый. В мэры Киева хочет.
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03.09.2020 14:47 Відповісти
Вот мрази,в Роттердаме ничего не покупали,но в затраты включили даже перевозку оттуда,а если я торгую пивом,то в затраты я могу списать покупку этого пива по ценам роттердамских портовых пивнушек с доставкой в Украину?
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03.09.2020 14:41 Відповісти
Так це, було узаконено Верховною зРадою і тому є законним.
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03.09.2020 17:43 Відповісти
Убытки однозначно были, но это детский лепет по сравнению с тем что сейчас творится на энергорынке.
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03.09.2020 15:02 Відповісти
Тогда почему в беднейшей стране Европы, Украине, самое дорогое электричество?
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03.09.2020 16:04 Відповісти
А їм по барабану Порох злодій і все,кацапо прошивка для слабких на розум довбешок .
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03.09.2020 16:38 Відповісти
Знаю особу, яка приймала участь в експертизі. Яке звинувачення там можна висунути, якщо всі документи підготовлені такими самими експертами та проведені через президента, КМУ та ВРУ. Деякі внесені, як поправки в закони.
Там може бути тільки моральний осуд, а боротися за законність з тими хто самі пишуть закони неможливо.
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03.09.2020 17:42 Відповісти
дада. мы поняли. нам продавали укр уголь по роттердаму+. рыжий и потужный с шайкой всех обобрали по закону.
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04.09.2020 06:10 Відповісти
 
 