Фінальна експертиза у справі "Роттердам+" мала безпрецедентний масштаб, - адвокатка
Комплексна експертиза Служби безпеки України у справі "Роттердам+" проводилася із залученням низки експертних інститутів і за своєю глибиною і масштабом не має аналогів.
Про це в інтерв'ю виданню "Обозреватель" повідомила адвокатка сторони захисту Наталія Дрігваль, передає Цензор.НЕТ.
"Це була наймасштабніша і повна експертиза за участю низки експертних інститутів. Більш повне дослідження в Україні собі складно уявити", - повідомила Дрігваль.
Адвокатка наголосила, що комплексна експертиза СБУ дала однозначну відповідь - збитки для споживачів від формули "Роттердам+" відсутні. Вона нагадала, що таких же висновків раніше дійшли 10 українських і 4 міжнародні дослідні інститути, які визнали формулу абсолютно обґрунтованою для українського ринку вугілля.
За словами Дрігваль, закриття Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою справи "Роттердам+", з огляду на висновки безлічі експертиз, було очікуваним і закономірним.
"Ми сподіваємося, що попри політичний тиск, справу буде повністю закрито вже найближчим часом, з огляду на закінчення термінів досудового розслідування й однозначні висновки експертів СБУ", - підсумувала Дрігваль.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Если ты такой умный, то почему до сих пор на продавленном диване?
убытки для потребителей от формулы "Роттердам+" отсутствуют Источник: https://censor.net/ru/n3217421
http://finbalance.com.ua/news/hlava-tsentrenerho---pro-akhmetova-kolomoyskoho-ta-prichini-zbitkiv-derzhkompani И.о. гендиректора "Центрэнерго" (ЦЭ) Александр Корчинский
Мы покупаем уголь у государственных шахт по 1950 грн за тонну. А сколько стоит уголь в мире? На той же бирже в Роттердаме (индекс API2) тонна угля стоит 1230 грн в пересчете на нашу калорийность.
https://censor.net/ru/news/3217421/finalnaya_ekspertiza_po_delu_rotterdam_imela_bespretsedentnyyi_masshtab_advokat/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74565165
Если облом читать - кратко:
Формула "Роттердам плюс" обеспечивает наименьшую закупочную цену угля для украинской энергосистемы - 1741 грн за тонну сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов со ссылкой на материалы совещания в Офисе президента.
На совещании по вопросам энергетики прозвучали данные, что формула "Роттердам плюс" дает закупочную цену угля для украинской энергосистемы на уровне 1741 грн за тонну. Соответствующий слайд Бутусов выложил в соцсети. Согласно инфографике, цена украинских государственных шахт составляет 2500 грн за тонну при реальной себестоимости 3966 грн за тонну. Импорт энергетического угля из ЮАР обходится в 1811 грн, из США и Колумбии - 1913 грн.
И как при этом стоимость теплоэнергии возросла в несколько раз?
Или, по-твоему.чем дешевле уголь, тем дороже электроенергия?
Еще бы рассказал, что у нас рыночное, кроме цен, и тебе бы цены не было
Так вот, при союзе были какадины, а теперь их стали называть зебуины (или зелебобики).
Судя по вашим аргументам, так прямо и вижу, как ахметка, болея об кошельках простых украинцев, настаивал на введении формулы Роттердам+. А злой пэдра ему это не давал сделать через своего ручного волка. Но недолго - ровно до того момента, как ахметка поделился акциями. ДТЭК.
ПЫ.СЫ. Были бы вы, соевые клоуны, хотя бы смешными. Но вы просто убогие...
Добывать уголек в Украинских шахтах нужно. И что не рисуй - себестоимость добычи остатков останется реальной - т.е. около 4000 грн. за тонну. Причем пофиг, где эта шахта находится - в ОРДЛО или в Украине, и пофиг, кто владелец этой шахты. Таковы законы экономики.
Та кому я это говорю?
Для зебуинов, особенно упоротых, прописная истина - это то, что им вдолбил вголову беня вместе с ****** через сваи СМИ. Все остальное - это не доказательства.
Дійсно, скільки грошей пішло на це?
Чи не стільки ж як на сам «Роттердам +»?
А на «Свинарчуків», «Пашинського»? «бронжилети»?
А там же ще 20 справ проти Порошенка, та й Антоненка, Стерненка...
Робота слідчих оплачується...
достали уже "рыночники" вшивые...
Окончание добычи угля на последней работающей шахте Проспер-Ханиэль в Ботропе состоялась в декабре 2018 года за три дня до Рождества. https://germania-online.diplo.de/ru-dz-ru/wirtschaft/Energie/-/2209788. А уголь, добытый где то в Мексике или Индонезии выравнивает цены на тот, который добыт в Канаде! И если мы хотим жить по правилам цивилизованного мира, то должны принимать и его правила! Дешевым кацапским газом и нефтью мы уже сыты по горло, заплатили в конце концов частью территории за них!
Причем тут кацапский газ (который пэдра, кстати, выдавал за словацкий)? Уголь мы покупали свой собственный, но по нидерландским ценам. не надо бредить о рынке, бананы в Европе всегда дороже, чем в тех местах, где они растут. И никто не верещит, что их нужно продавать в Африке по цене Роттердама, да еще плюс доставка в Европу.
Но если это схема двух могущественных олигархов, один из которых бывший президент, то схемы нет даже если она есть.
Волонтерів, воїнів які захищають батьківщину від окупантів, воно кидає до буцегарень, а того хто їх називав бидлом прилюдно, одаровує пожиттєвим і чималим утриманням від Держави, інтереси якої він здає ворогу - https://ukrmir.info/ Український світ
На своєму засіданні Кабмін мав розглянути проєкт Указу Президента про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти. Проєкт документу передбачає, що одним із п'яти лауреатів цієї стипендії має стати Олександр Зеленський - батько Володимира Зеленського
Розгляд питання було винесено на засідання Кабінету міністрів в середу, 2 вересня, але потім в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет зняв його з розгляду, повідомляють «http://www.volynnews.com/news/all/kabmin-proponuye-zelenskomu-pryznachyty-dovichnu-stypendiiu-svoyemu-batk/ Волинські новини ».
Така пропозиція може бути неоднозначно сприйнята з погляду законодавства про запобігання корупції.
Так, відповідно до Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, створених НАЗК, ухвалення такого рішення Президентом може підпадати під визначення конфлікту інтересів, адже гіпотетично у президента може існувати майновий інтерес, зумовлений сімейними стосунками.
Водночас НАЗК зазначає: «Законом не встановлюється заборон чи обмежень на наявність приватного інтересу, як такого. Йдеться про дотримання правил етичної поведінки службовця та відповідну оцінку приватних інтересів через призму можливого їх негативного впливу на об'єктивність ухвалення рішень чи діянь службовця при реалізації своїх службових чи представницьких повноважень».
Додамо, що Олександру Зеленському в цьому році має виповниться 73 роки. Батько *********** викладає в криворізькому філіалі Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.
https://bitter-onion.livejournal.com/3879097.html
https://bitter-onion.livejournal.com/3877869.html
Когда-то молодой человек не вытащил вовремя, а теперь у него пассивный доход. Зато заметно, насколько президент любит батю: достаточно, чтобы воровать у страны, но всего по 2500 грн.
Зеля, не стесняйся. Сели отца в общежитие. Надо доить страну по полной программе. Выпиши ему проездной на маршрутку, именные места в общественном сортире. Ты же президент. Я знаю, ты хочешь.
Бубочка наш был уверен (Игорь Валерьевич врать не будут), что Порох воровал мильярдами!!!
Как теперь искать повод посадить проклятого барыгу???
Что делать, если ты почувствовал себя царьком и хочешь окружить себя хоть и не умными, но верными друзьями или работниками, но твое окружение настолько тупое, что даже не способно пройти конкурсный отбор на госдолжности? Надо отменить конкурсы и просто сохранить на должностях всех тех "дружань" и "блатных", которых назначили «временно» без конкурса на государственную службу во время карантина. Именно это и пытается протянуть сейчас Зеленский. Тупо конечно, но зато может сильно помочь Ермаку и Зеленскому расставить нужных им людей на позиции, которые обеспечат окружению царька и его регента окончание личной эпохи бедности.
В общем, все происходит, как и ожидалось. Так называемые "временные назначение" на госслужбу «исключительно на время карантина и пандемии» - сегодня в парламенте попытаются узаконить. Как именно? Рассказываю. Хотя делать все так же примитивно, как и все то, что делает человек, который выиграл выборы в президенты Украины, но так и не стал им.
Этим летом Зеленский, по настоянию Ермака, ветировал закон «О кадровом резерве госслужащих», тем самым сохранив возможность назначать без конкурса своих протеже на госслужбу еще на несколько месяцев. И пользовался этим. Так на должностях появились люди, которым я бы не доверил даже хлеб нарезать. Потому что либо пальцы себе отрежут, либо хлеб на пол уронят.
А вчера профильный комитет, который полностью подконтролен Банковой, поддержал предложение Зеленского сохранить на госслужбе всех тех, кто был назначен без конкурса временно и как на Банковой говорили "только на время карантина". Назначили временно и без конкурса, но это это, по мнению обладателя первого дана по карате Зеленского, дает логичное право оставить его назначенцев на должностях. Видимо они успешно выполняют задачи, которые им ставят Ермак и его подопечный Зеленский.
В общем - это наглая и грубая попытка впихнуть и оставить на государственных должностях людей, которые не в состоянии пройти даже простейший отбор или любую минимальную фильтрацию в виде конкурсов. Зеленский банально нашёл для себя возможность расставить своих вассалов и людей близких ему олигархов на госдолжности, несмотря на то, что они абсолютно не компетентны, глупы и не очень порядочны. Но ему нужны близкие и верные ему люди на должностях, а не умные, порядочные и компетентные.
И если посмотреть на то, как его назначенцы уже опустошили спецфонд на борьбу с COVID-19 строя дороги по заоблачным ценам без тендеров, как сделали дыру в бюджете в 300 миллиардов гривен, как намеренно не борются с контрабандой и загоняют госкомпании в убытки, чтоб продать их потом олигархам, то становится понятно зачем такие назначения Зеленскому и Ермаку. И если парламент голосами "слуг народа" и депутатов, которые обменяют свое голосование на что-то от ОП, сегодня проголосует, то можно будет сказать, что они вновь сделали всех вместе. Всех украинцев. А проиграет от этого Украина.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/4947394688619931 Борислав Береза
Там може бути тільки моральний осуд, а боротися за законність з тими хто самі пишуть закони неможливо.