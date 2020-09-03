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Политика Запада по отношению к Беларуси была слишком пассивной, - Квасьневский

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Политика Запада по отношению к Беларуси была слишком пассивной, - Квасьневский

Политика западных стран по отношению к Беларуси была слишком пассивной.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение бывший президент Польши Александр Квасьневский выразил "Русской службе Би-би-си" в интервью, которое было опубликовано 2 сентября.

"Думаю, что диалог между Европой или, если хотите, в широком смысле, Западом и [президентом Беларуси Александром] Лукашенко должен был быть более активным в эти годы, чем был. Конечно, это не простой диалог, потому что Лукашенко – хитрый человек, он пытается использовать ситуацию в свою пользу. Но в широком смысле политика Запада по отношению к Беларуси была слишком пассивной", – сказал польский политик.

Он отметил, что в отношении Украины западная политика "была очень активной – иногда в большей, иногда в меньшей степени, но никогда не была пассивной".

"А политика Запада в отношении Беларуси была слишком пассивна. Это не означает, что мы должны пригласить Беларусь стать частью Запада, я думаю, это и невозможно. Но в смысле политического диалога, контактов, визитов, программ, посвященных Беларуси, мы были недостаточно активны", – объяснил Квасьневский.

Он рассказал, что при общении с Лукашенко тот иногда был "необычайно прагматичным человеком, трезво оценивал ситуацию, понимал границы, понимал, что необходимо сделать, он был готов идти на компромисс".

Также читайте: Во время частных бесед я понял, что у Лукашенко раздвоение личности, - Квасьневский

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+5
Так запад с 2008 сцится влазить во владения *****... Только потакает своей бесхребетностю ....
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03.09.2020 17:22
+5
Можете объяснить , что вы хотите и чем конкретно вы не довольны от ЕС , если вы сами выберете себе реально тупого клоуна в президенты?
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03.09.2020 17:24
+5
А вы нет ? Что вы делаете как граждане Украины для развитее своей страны ? Выберете в президенты это ?
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03.09.2020 17:25
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Политика западных стран по отношению к Украине тоже слишком пассивная . Ничего , живём . Вашими "обеспокоенностями" уже сыты .
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03.09.2020 17:18 Ответить
Можете объяснить , что вы хотите и чем конкретно вы не довольны от ЕС , если вы сами выберете себе реально тупого клоуна в президенты?
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03.09.2020 17:24 Ответить
а гейци завжди були пасивними ...
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03.09.2020 17:19 Ответить
А вы нет ? Что вы делаете как граждане Украины для развитее своей страны ? Выберете в президенты это ?
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03.09.2020 17:25 Ответить
не "это" и не "то" я не вибирав ...це все що я міг зробити для країни на виборах
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03.09.2020 18:02 Ответить
Засадили вы нам нож в спину, западные партнеры, теперь не обижайтесь. Придется нам в союзное государство теперь входить. Но мы вам отомстим, не сомневайтесь.
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03.09.2020 17:21 Ответить
И что же должны были делать "западные партнеры"? Революцию вам проводить?
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03.09.2020 17:25 Ответить
Мы отомстит западу можем , а за себя постоять и выгнать таракана нет?
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03.09.2020 17:28 Ответить
Так было хорошо, когда поддерживали Батьку, помогали нам держаться в стороне от России. Даже Помпео, (предатель еще тот оказался) нефтью обещал обеспечить.... Ну ничего, память у нас хорошая.
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03.09.2020 17:28 Ответить
Беларусы не называют Луку батькой, кацап.
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03.09.2020 17:30 Ответить
еще как называют, ты больше слушай всякие нехты Для нас он Батька. С большой буквы. Есть конечно процентов 30 недовольных, но мы их мнение тоже учтем.
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03.09.2020 17:32 Ответить
Адкуль узялiся 30 адсоткау, калi ён перамог з 80. 80+30=110 - гэта як?
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03.09.2020 17:35 Ответить
думаю процентов 10 приписал
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03.09.2020 17:35 Ответить
А я думаю 70.
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03.09.2020 17:37 Ответить
Никогда его здесь батькой не называли. Это чисто российская кличка. Как например China в российской транскрипции Китай.
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03.09.2020 22:21 Ответить
путиным тоже многие недовольны, но голосуют за него тк в оппозиции вообще клоуны одни

им не то что страной - общественным туалетом лучше не давать руководить, засрут все
да и то, вон лошадке собчак предлагали губернаторство так слилась, нету у них ни опыта, ни даже внятного плана кроме как свалить тирана а дальше само как нибудь пойдет, что в беларуси, что в рф, одно и то же
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03.09.2020 17:40 Ответить
Раб всегда ласково называет хозяина
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03.09.2020 17:35 Ответить
Для вас, козломордых, и ***** тятька.
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03.09.2020 17:35 Ответить
Сколько лично ты спалил омоновцев?Или украинцы это должны были делать?Брысь на срусайты😂🌷
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03.09.2020 17:29 Ответить
Так запад с 2008 сцится влазить во владения *****... Только потакает своей бесхребетностю ....
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03.09.2020 17:22 Ответить
Правильно говорите "была".
Тк теперь, после реванша Лукашенко, не имеет большого значения не суть этой политики ни то как она проводилась.
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03.09.2020 17:23 Ответить
Мы теперь идем в союзное государство с Россией, из за вот этой вот мерзости, которая буквально ударила в спину.
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03.09.2020 17:35 Ответить
Все иди уже.И перестань лазить на чужой для тебя сайт.Займись своей страной😂🌷
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03.09.2020 17:39 Ответить
А разве вы в какое то другое место планировали идти?
Суть протестов в Белорусии, заключалась в непризнании результатов выборов.
По поводу внешней политики, критики не звучало!
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03.09.2020 17:42 Ответить
" хитрый человек " , - это хорошо сказано . Не добавил только слова - диктатор - .
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03.09.2020 17:29 Ответить
Объясните вечно пьяному квасннвскому , что если белорусам наплевать на свою страну и своё будущее , то западу тем более. Беларусь и будущее белорусов в собственных руках белорусов
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03.09.2020 17:32 Ответить
Ага, чуток активнее и запада-то того уже не было бы. Політика Заходу стосовно Білорусі була занадто пасивною, - Кваснєвський - Цензор.НЕТ 3971
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03.09.2020 17:34 Ответить
В том то и дело, а были бы активнее, то и беларусы жили бы так же богато и счастливо, як громадяне демократической украины
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03.09.2020 17:36 Ответить
как с Украиной- не получилось
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03.09.2020 17:37 Ответить
Фазендейро Лукашеску,это вам не Гитлер,а хуже.... Політика Заходу стосовно Білорусі була занадто пасивною, - Кваснєвський - Цензор.НЕТ 2513
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03.09.2020 17:40 Ответить
Я сравнил Белорусию и Литву по продукции от и до.Литва 3 миллиона население.Белорусь 9 млн.,Литва произодит продукции в 3 раза больше.То есть каждый литовец работает эффективнее белоруса в несколько раз.ЕС это вам не кпSS Політика Заходу стосовно Білорусі була занадто пасивною, - Кваснєвський - Цензор.НЕТ 2986
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03.09.2020 17:46 Ответить
Путается в показаниях Квасьневский и политическую пнедальновидность демонстрирует.
Под "диалогом с Беларусью" сговор с Лукашенко подразумевает. Так надо было закрывать глаза на политические убийства, систематические нарушение прав человека. Может Квасьневский готов молодых полек в гарем этого психопата поставлять? Где у Квасьневского красные линии в попытках ублажить мясника-луку?!
И что после смерти луки - Квасьневский готов пресмыкаться перед прЫнцом Колей?
Это не политическая позиция - это проституция.
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03.09.2020 18:46 Ответить
Квасыневский не понимает простых вещей. Он говорит, что Лукашенко хитрый. Вот спрашивается - а каким ему быть, если ему приходится находиться между Западом и Московией и внутри страны между патриотами, промосковскими, неприсоединившимися и бывшей номенклатурой СССР, думающей только о том как добраться до власти и раздерибанить страну.
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03.09.2020 19:18 Ответить
Добавка. И самое главное, что сосед такой хитрый и подлый, вторая в мире ядерная держава. Полякам следует прекратить свысока смотреть на соседние православные страны (на Беларусь и Украину). А попытаться с пониманием отнестись к положению в которых они находятся.
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03.09.2020 19:54 Ответить
У него одна хитрость удержаться у власти чтобы красть и не отвечать за содеянные преступления . секрет его успеха прост - быть верным путинским холуем исполняя все указания москвы . что лукашенко и делает . если бы не москва лукашенко убрали бы от власти еще в 1996 году .

..
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03.09.2020 22:22 Ответить
Так вы пассивные оказывается?
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03.09.2020 20:12 Ответить
Он рассказал, что при общении с Лукашенко тот иногда был "необычайно прагматичным человеком, трезво оценивал ситуацию, понимал границы, понимал, что необходимо сделать, он был готов идти на компромисс". (c)
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коммунистическая консерва Квасневский дает характеристику лукашенко по заданию путина ? на компромисы он шел . ты так и не понял что лукашенко кремлевский холуй . он даже на международные встречи ездил с разрешения москвы .

..Источник: https://censor.net/ru/n3217469
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03.09.2020 22:31 Ответить
Пассивна? А если назаать это- "невмешательство в дела иностранного государства" то звучит совсем иначе, правда?
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04.09.2020 08:13 Ответить
 
 