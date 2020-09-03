Политика Запада по отношению к Беларуси была слишком пассивной, - Квасьневский
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Политика западных стран по отношению к Беларуси была слишком пассивной.
Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение бывший президент Польши Александр Квасьневский выразил "Русской службе Би-би-си" в интервью, которое было опубликовано 2 сентября.
"Думаю, что диалог между Европой или, если хотите, в широком смысле, Западом и [президентом Беларуси Александром] Лукашенко должен был быть более активным в эти годы, чем был. Конечно, это не простой диалог, потому что Лукашенко – хитрый человек, он пытается использовать ситуацию в свою пользу. Но в широком смысле политика Запада по отношению к Беларуси была слишком пассивной", – сказал польский политик.
Он отметил, что в отношении Украины западная политика "была очень активной – иногда в большей, иногда в меньшей степени, но никогда не была пассивной".
"А политика Запада в отношении Беларуси была слишком пассивна. Это не означает, что мы должны пригласить Беларусь стать частью Запада, я думаю, это и невозможно. Но в смысле политического диалога, контактов, визитов, программ, посвященных Беларуси, мы были недостаточно активны", – объяснил Квасьневский.
Он рассказал, что при общении с Лукашенко тот иногда был "необычайно прагматичным человеком, трезво оценивал ситуацию, понимал границы, понимал, что необходимо сделать, он был готов идти на компромисс".
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им не то что страной - общественным туалетом лучше не давать руководить, засрут все
да и то, вон лошадке собчак предлагали губернаторство так слилась, нету у них ни опыта, ни даже внятного плана кроме как свалить тирана а дальше само как нибудь пойдет, что в беларуси, что в рф, одно и то же
Тк теперь, после реванша Лукашенко, не имеет большого значения не суть этой политики ни то как она проводилась.
Суть протестов в Белорусии, заключалась в непризнании результатов выборов.
По поводу внешней политики, критики не звучало!
Под "диалогом с Беларусью" сговор с Лукашенко подразумевает. Так надо было закрывать глаза на политические убийства, систематические нарушение прав человека. Может Квасьневский готов молодых полек в гарем этого психопата поставлять? Где у Квасьневского красные линии в попытках ублажить мясника-луку?!
И что после смерти луки - Квасьневский готов пресмыкаться перед прЫнцом Колей?
Это не политическая позиция - это проституция.
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коммунистическая консерва Квасневский дает характеристику лукашенко по заданию путина ? на компромисы он шел . ты так и не понял что лукашенко кремлевский холуй . он даже на международные встречи ездил с разрешения москвы .
..Источник: https://censor.net/ru/n3217469