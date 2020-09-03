Політика Заходу стосовно Білорусі була занадто пасивною, - Кваснєвський
Політика західних країн стосовно Білорусі була занадто пасивною.
Як передає Цензор.НЕТ, таку думку колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський висловив "Російській службі Бі-бі-сі" в інтерв'ю, яке було опубліковано 2 вересня.
"Думаю, що діалог між Європою або, якщо хочете, в широкому сенсі, Заходом і [президентом Білорусі Олександром] Лукашенком у ці роки повинен був бути активнішим, ніж був. Звичайно, це не простий діалог, тому що Лукашенко - хитра людина, він намагається використати ситуацію на свою користь. Але в широкому сенсі політика Заходу щодо Білорусі була занадто пасивною", - сказав польський політик.
Він зазначив, що стосовно України західна політика "була дуже активною - іноді більшою, іноді меншою мірою, але ніколи не була пасивною".
"А політика Заходу щодо Білорусі була занадто пасивна. Це не означає, що ми повинні запросити Білорусь стати частиною Заходу, я думаю, це і неможливо. Але в сенсі політичного діалогу, контактів, візитів, програм, присвячених Білорусі, ми були недостатньо активні", - пояснив Кваснєвський.
Він розповів, що під час спілкування з Лукашенком той іноді був "надзвичайно прагматичною людиною, тверезо оцінював ситуацію, розумів межі, розумів, що необхідно зробити, він був готовий іти на компроміс".
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им не то что страной - общественным туалетом лучше не давать руководить, засрут все
да и то, вон лошадке собчак предлагали губернаторство так слилась, нету у них ни опыта, ни даже внятного плана кроме как свалить тирана а дальше само как нибудь пойдет, что в беларуси, что в рф, одно и то же
Тк теперь, после реванша Лукашенко, не имеет большого значения не суть этой политики ни то как она проводилась.
Суть протестов в Белорусии, заключалась в непризнании результатов выборов.
По поводу внешней политики, критики не звучало!
Под "диалогом с Беларусью" сговор с Лукашенко подразумевает. Так надо было закрывать глаза на политические убийства, систематические нарушение прав человека. Может Квасьневский готов молодых полек в гарем этого психопата поставлять? Где у Квасьневского красные линии в попытках ублажить мясника-луку?!
И что после смерти луки - Квасьневский готов пресмыкаться перед прЫнцом Колей?
Это не политическая позиция - это проституция.
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коммунистическая консерва Квасневский дает характеристику лукашенко по заданию путина ? на компромисы он шел . ты так и не понял что лукашенко кремлевский холуй . он даже на международные встречи ездил с разрешения москвы .
..Источник: https://censor.net/ru/n3217469