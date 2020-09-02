Під час приватних розмов зрозумів, що у Лукашенка роздвоєння особистості, - Кваснєвський
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Експрезидент Польщі Олександр Кваснєвський вважає, що Європа повинна підтримати і суверенітет Білорусі, і прагнення білорусів до демократії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю BBC.
За його словами, ситуація в Білорусі розвивається дуже динамічно: "Вперше, що важливо, ми бачимо таку різку реакцію суспільства, хоча, я думаю, не вперше в історії Білорусі президентські вибори були сфальсифіковані. Але така різка реакція - вперше. І я пояснюю це тим, що, незважаючи на фальсифікації попередніх виборів, Лукашенко в них перемагав. А нинішні вибори він програв, звідси і реакція людей".
"Дуже важлива роль молодого покоління. Лукашенко перебуває при владі 26 років. А це означає, що молоді виборці народилися за часів правління Лукашенка, вони живуть за часів правління Лукашенка і категорично не згодні померти при Лукашенкові", - зазначив Кваснєвський.
Ще одним фактором він називає те, що після нешвидкого, але постійного зростання економіки ситуація в минулому році ускладнилася. До цього додалося те, що багато білорусів за останні роки відвідували Польщу, Литву, Західну Європу і бачили, що можна жити і не в авторитарній країні.
"Ми маємо справу з принципово новою ситуацією в Білорусі. Для деяких вона несподівана, для мене - очікувана. Я здивований лише масштабами цього процесу. Я очікував протестів менших масштабів", - додав польський політик.
На його думку, Лукашенко в останні дні втратив повноту влади. Як приклад він згадує відоме відео "президента" з автоматом, а поруч з ним йде його 15-річний син.
"Я зрозумів в останні дні, що він втратив повноту влади і упустив безліч можливостей. Це добре відоме відео, де він, озброєний "Калашниковим", йде поруч зі своїм п'ятнадцятирічним сином. Вони - на самоті. І це дуже символічно. Це показує, що він не такий сильний, як ми вважали, або, в першу чергу, як він сам вважав. Яка ситуація зараз? Я думаю, що зараз дуже чутливий момент, тому що, з одного боку, Лукашенко намагається зупинити протести і контролювати ситуацію. І звичайно, він може це зробити, тому що, в першу чергу, у нього як і раніше багато прихильників в його адміністрації, в КДБ, ОМОН. Я не знаю, яка у нього підтримка серед військових, але вважаю, він може контролювати ситуацію до певного ступеня.
Головне питання полягає в рішучості протестувальників. Якщо люди на вулиці продовжать протестувати, якщо буде більше протестів на заводах, страйки - дуже важливий фактор, тоді ситуація для Лукашенка буде набагато складнішою. Жорсткі методи не спрацюють або створять драматичні ситуації з жертвами. І тоді питання в тому - що трапиться далі? І це дуже складно передбачити. Те, що робить Росія, до певної міри очевидно, тому що Росія хоче утримати Білорусь у своїй сфері впливу, і останні заяви Путіна показують, що "в разі необхідності ми надамо військову допомогу Лукашенку". Але, на мою думку, навіть Росія не надто зацікавлена піти на такі жорсткі заходи", - сказав Кваснєвський.
Журналіст, який брав інтерв'ю, згадав недавні слова глави дипломатії ЄС Жозефа Борреля, що ЄС не має наміру перетворювати Білорусь на другу Україну.
На це Кваснєвський відповів: "Якщо альтернативою буде суверенна Білорусь з Лукашенком або відсутність суверенітету Білорусі в зв'язку з кінцем Лукашенка, наш вибір повинен бути ясним - суверенна Білорусь. Але головне питання - бажання і воля білоруського народу. Протягом довгого часу білоруський народ не був занадто активний на арені боротьби за демократію, але все, що ми бачили в минулому місяці, в останні тижні, показує, що білоруси хочуть одного - вони хочуть чесних і вільних виборів. і Європа повинна повністю підтримати цю ідею, тому що це одна з головних, фундаментальних цінностей європейської спільноти".
На його думку, Європа повинна підтримувати і суверенітет Білорусі, і бажання білорусів мати більше демократії - зокрема, чесні і вільні вибори.
Про самого Лукашенка колишній польський президент говорить як про суперечливу особистість.
"Коли я зустрів Лукашенка, а ми одного віку і були досить молоді, він став президентом, коли йому було 40, мені 41 рік, так ось, у нас були приватні бесіди, і я зрозумів, що у Лукашенка роздвоєння особистості. З одного боку, він - мачо, він любить ним бути. Звичайно, це через його темперамент, його минуле, його освіту, а точніше, чесно кажучи, відсутність освіти. Іноді він відчував, що може зробити все, що хоче, ніяких обмежень, ніяких кордонів. Він - сильний, він - найкращий тощо. І його особистість мачо була надзвичайно сильно виражена. Але я бачив і іншого Лукашенка. Коли ми з ним проводили неофіційні переговори віч-на-віч, дуже часто він був надзвичайно прагматичною людиною, тверезо оцінював ситуацію, розумів кордони, розумів, що необхідно зробити, він був готовий йти на компроміс.
Звичайно, це було деякий час тому, але все одно, у мене таке відчуття, що як і раніше існує Лукашенко з цими двома складовими своєї особистості, навіть якщо прагматична частина його особистості - всього 20%. Я бачив такого Лукашенка і раніше", - розповів колишній президент Польщі.
"Якби у мене була можливість чесно і відкрито з ним поговорити, я б сказав йому:"Сашо, дивись, 26 років - це великий термін. І ти упустив першу можливість. Якби ти пішов п'ять років тому, люди б запам'ятали тебе хорошим президентом, людиною, яка змінила їхнє життя, підвищив рівень життя. Сьогодні ти повинен розуміти, що ти – біля фінішної межі. І ти повинен вирішити, як закінчити цей довгий період і буде твоя спадщина хорошою або поганою", - cказав Олександр Кваснєвський.
Будь ласка, зачекайте...
скажіть краще, що з цим робити?
так шо не дуркуйте, події в Білорусі нас ой як стосуються
Лука-бессмертный.
А труп взагалі апріорі вже нічого не скаже..
І тільки бажання реінкарнуватися залишилось у 3%вого політичного аЛексТрупу..
Живє Беларусь!!!
Лизистрата 97%
1.Каждый раз, когда я собиралась написать о "мирности" беларусских протестов, выходило интервью или стрим с кем-нибудь умным, где всё подробно разжёвывалось. И я думала, что уже всем всё понятно, и можно не писать. Но, кажется, некоторые читают только твиттер и только себя в нём)
2.Не претендую на исчерпывающие объяснения, но что-то, возможно, смогу "подсветить" изнутри. Главным камнем преткновения, за что нас одни пинают и оскорбляют, а другие - восхищаются и одобряют, это мирный характер наших протестов. Почему же они мирные? Причин несколько.
3.Объективно: Изначально мы были безоружны и неорганизованны, вернее, происходила стихийная ситуативная самоорганизация. У нас нет ни штурмовых бригад, ни обученных боевиков, ни штаба, который мог бы профессионально руководить. Есть только горячие головы и пламенные сердца.
4.Против нас: мотивированная, организованная, вооружённая, мощная репрессивная махина, встроенная в систему жизнеобеспечения диктатуры - многотысячная милиция и армия. Сражаться с ними на их поле, где у них многократное ресурсное преимущество, это моментальное самоубийство.
5.От нас ведь только и ждут малейшего намёка на силовой разворот событий, чтоб использовать это как предлог, и спустить на нас всю мощь ментов и армии, и покончить со всеми самыми активными и отважными в одном единственном сражении. И потом оправдаться: "змагары первыми начали".
6.К тому же перед нами в полный рост встал российский фактор, который и раньше был на периферии сознания, но теперь он повсеместно - от политтехнологов и массированной пропаганды внутри и снаружи до гипотетического военного российского вмешательства. И это нельзя не учитывать.
7.У нас безлидерный протест - в условиях диктатуры любой хоть сколько-нибудь обозначившийся лидер будет немедленно ликвидирован, как уже было и ежедневно происходит с теми, кто сидит или вынужден уехать. Это создаёт проблемы координации и коммуникации. Но это вынужденная мера.
8.Субъективно: Вынуждена признать, что у нас нет одного из важнейших условий успеха подобных революций - раскола элит (который был в Украине и Армении). Есть только ежедневный переход на сторону народа отдельных персон и групп, но это движение ещё не стало лавинообразным.
9.Да, сначала мы надеялись, что массовые протесты, охватившие всю страну, приведут к тому, что на нашу сторону перейдут чиновники, а потом и армия. Этого пока не произошло. Диктатура 26 лет создавала систему, все члены которой повязаны участием в преступлениях или их сокрытии.
10.Конечно, хотелось молниеносный результат. Не случилось. Но не значит, что "всё пропало". Это не произойдёт завтра. И не в ближайшие дни. Скинуть вооружённого отморозка, за спиной которого маячит Путин, невозможно в один миг. Это процесс. Финал предопределён, дата неизвестна.
11.Что вселяет уверенность: Огромное воодушевление, сплочённость, изобретательность, взаимопомощь, солидарность, отвага, стойкость всего народа. Отношение общества к режиму не изменилось - коллективная ненависть и возмущение только усиливается. Протест перерастает в другие формы.
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Раздвоение?
Экс-президент Польши Александр Квасьневский считает, что Европа должна поддержать и суверенитет Беларуси, и стремление белорусов к демократии.Источник: https://censor.net/ru/n3217147Источник: https://censor.net/ru/n3217147
У Квасьневского тоже раздвоение личности - готов закрыть глаза на геноцид беларусов - убийства, увечья, изнасилования, политические репрессии. Лишь бы путин не пришел под Белосток.
Скажи тогда прямо - Беларусь интересует лишь как буферное государство (обоим противоборствующим сторонам хочется над беларусами ракеты сбивать). И нечего говорить про " фундаментальные демократические ценности".
Он должен был сказать "Лукашенко = Путин", такой же диктатор -упырь, достойный уголовного Трибунала.
Вам понравиться, если я заявлю "плевать на погибших украинцев, Крым - нужно торговать с РФ, ЛДНР, Украиной. Главное бабло и что бы меня не трогали"?
Но потом прочитал твой бред на 12.51 - лукашистка.
Посмотрел на кого ты подписана - порохоботка.
Адский коктейль слабоумия - больше вопросов не имею.
Квасневский не понимает простых вещей. Беларусскому президенту, для поддержки государственности Беларуси, приходится лавировать между Востоком и Западом, а также между патриотами, ватниками и неопределившимися Беларуси.
Квасневский не понимает, что положение Беларуси имеет мало чего общего с положением Польши.
Як він «розвинув» країну??? - скільки американців переїхало до Бєларусі жити???
Вони вибори виграли, а лисий шурік вкрав результат...
Кое кто из комментаторов из беларусским флагом резко упрекают Квасьневского, что для него лучше уж с Лукашенко, но лишь бы путин не пришел под Белосток.
Подозреваю, что и беларусской "оппозиции" (в лице семьи Цихановский, бабарикой, цепкало), как и этому беларусскому комментатору, работающему на "оппозицию", главное, чтобы отстранить Лукашенко, даже той ценой, что путин придет под Белосток, то есть захватит Беларусь.
Поэтому, всем должно быть понятно, что попытка захвата власти этими людьми, через технологии, использующими население, это зло. И то что Лукашенко усмиряет протесты то это правильно.
Вот как выглядит диагноз раздвоения личности у Таракана: