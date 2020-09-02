Під час приватних розмов зрозумів, що у Лукашенка роздвоєння особистості, - Кваснєвський

Експрезидент Польщі Олександр Кваснєвський вважає, що Європа повинна підтримати і суверенітет Білорусі, і прагнення білорусів до демократії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю BBC.

За його словами, ситуація в Білорусі розвивається дуже динамічно: "Вперше, що важливо, ми бачимо таку різку реакцію суспільства, хоча, я думаю, не вперше в історії Білорусі президентські вибори були сфальсифіковані. Але така різка реакція - вперше. І я пояснюю це тим, що, незважаючи на фальсифікації попередніх виборів, Лукашенко в них перемагав. А нинішні вибори він програв, звідси і реакція людей".

"Дуже важлива роль молодого покоління. Лукашенко перебуває при владі 26 років. А це означає, що молоді виборці народилися за часів правління Лукашенка, вони живуть за часів правління Лукашенка і категорично не згодні померти при Лукашенкові", - зазначив Кваснєвський.

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Ще одним фактором він називає те, що після нешвидкого, але постійного зростання економіки ситуація в минулому році ускладнилася. До цього додалося те, що багато білорусів за останні роки відвідували Польщу, Литву, Західну Європу і бачили, що можна жити і не в авторитарній країні.

"Ми маємо справу з принципово новою ситуацією в Білорусі. Для деяких вона несподівана, для мене - очікувана. Я здивований лише масштабами цього процесу. Я очікував протестів менших масштабів", - додав польський політик.

На його думку, Лукашенко в останні дні втратив повноту влади. Як приклад він згадує відоме відео "президента" з автоматом, а поруч з ним йде його 15-річний син.

"Я зрозумів в останні дні, що він втратив повноту влади і упустив безліч можливостей. Це добре відоме відео, де він, озброєний "Калашниковим", йде поруч зі своїм п'ятнадцятирічним сином. Вони - на самоті. І це дуже символічно. Це показує, що він не такий сильний, як ми вважали, або, в першу чергу, як він сам вважав. Яка ситуація зараз? Я думаю, що зараз дуже чутливий момент, тому що, з одного боку, Лукашенко намагається зупинити протести і контролювати ситуацію. І звичайно, він може це зробити, тому що, в першу чергу, у нього як і раніше багато прихильників в його адміністрації, в КДБ, ОМОН. Я не знаю, яка у нього підтримка серед військових, але вважаю, він може контролювати ситуацію до певного ступеня.

Головне питання полягає в рішучості протестувальників. Якщо люди на вулиці продовжать протестувати, якщо буде більше протестів на заводах, страйки - дуже важливий фактор, тоді ситуація для Лукашенка буде набагато складнішою. Жорсткі методи не спрацюють або створять драматичні ситуації з жертвами. І тоді питання в тому - що трапиться далі? І це дуже складно передбачити. Те, що робить Росія, до певної міри очевидно, тому що Росія хоче утримати Білорусь у своїй сфері впливу, і останні заяви Путіна показують, що "в разі необхідності ми надамо військову допомогу Лукашенку". Але, на мою думку, навіть Росія не надто зацікавлена ​​піти на такі жорсткі заходи", - сказав Кваснєвський.

Журналіст, який брав інтерв'ю, згадав недавні слова глави дипломатії ЄС Жозефа Борреля, що ЄС не має наміру перетворювати Білорусь на другу Україну.

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На це Кваснєвський відповів: "Якщо альтернативою буде суверенна Білорусь з Лукашенком або відсутність суверенітету Білорусі в зв'язку з кінцем Лукашенка, наш вибір повинен бути ясним - суверенна Білорусь. Але головне питання - бажання і воля білоруського народу. Протягом довгого часу білоруський народ не був занадто активний на арені боротьби за демократію, але все, що ми бачили в минулому місяці, в останні тижні, показує, що білоруси хочуть одного - вони хочуть чесних і вільних виборів. і Європа повинна повністю підтримати цю ідею, тому що це одна з головних, фундаментальних цінностей європейської спільноти".

На його думку, Європа повинна підтримувати і суверенітет Білорусі, і бажання білорусів мати більше демократії - зокрема, чесні і вільні вибори.

Про самого Лукашенка колишній польський президент говорить як про суперечливу особистість.

"Коли я зустрів Лукашенка, а ми одного віку і були досить молоді, він став президентом, коли йому було 40, мені 41 рік, так ось, у нас були приватні бесіди, і я зрозумів, що у Лукашенка роздвоєння особистості. З одного боку, він - мачо, він любить ним бути. Звичайно, це через його темперамент, його минуле, його освіту, а точніше, чесно кажучи, відсутність освіти. Іноді він відчував, що може зробити все, що хоче, ніяких обмежень, ніяких кордонів. Він - сильний, він - найкращий тощо. І його особистість мачо була надзвичайно сильно виражена. Але я бачив і іншого Лукашенка. Коли ми з ним проводили неофіційні переговори віч-на-віч, дуже часто він був надзвичайно прагматичною людиною, тверезо оцінював ситуацію, розумів кордони, розумів, що необхідно зробити, він був готовий йти на компроміс.

Звичайно, це було деякий час тому, але все одно, у мене таке відчуття, що як і раніше існує Лукашенко з цими двома складовими своєї особистості, навіть якщо прагматична частина його особистості - всього 20%. Я бачив такого Лукашенка і раніше", - розповів колишній президент Польщі.

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"Якби у мене була можливість чесно і відкрито з ним поговорити, я б сказав йому:"Сашо, дивись, 26 років - це великий термін. І ти упустив першу можливість. Якби ти пішов п'ять років тому, люди б запам'ятали тебе хорошим президентом, людиною, яка змінила їхнє життя, підвищив рівень життя. Сьогодні ти повинен розуміти, що ти – біля фінішної межі. І ти повинен вирішити, як закінчити цей довгий період і буде твоя спадщина хорошою або поганою", - cказав Олександр Кваснєвський.