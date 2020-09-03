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Нацсовет ТРВ аннулировал лицензию радиостанции "Прямий FM"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нацсовет ТРВ аннулировал лицензию радиостанции

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал лицензию на вещание радиостанции "Прямой FM" в шести населенных пунктах.

Как передает Цензор.НЕТ, такое решение регулятор принял на заседании 3 сентября.

За аннулирование лицензии проголосовали 5 членов Нацсовета, 2 голоса против, 1 воздержался. Компания еще может обжаловать решение Нацсовета.

Этот вопрос Нацсовет рассматривал во второй раз. Первый раз - в феврале 2020 года, тогда Нацсовету не хватило голосов для принятия решения по результатам плановой проверки радиостанции. Тогда предлагали два проекта решения - аннулировать лицензию и объявить предупреждение. Ни одно из которых не набрало минимум пяти голосов.

Генпродюсер телеканала "Прямой" Светлана Орловская заявила, что впервые в истории Нацсовета выносится подобное решение об аннулировании всех лицензий, так как были аналогичные вопросы, и тогда проекты решений об аннулировании не выносились.

"Какое-то особое внимание к "Прямому". И тогда не хватило голосов, и снова уже в сентябре они выносят этот вопрос, еще и переносят заседание ", - сообщила она.

Читайте также: Офис президента дал команду закрыть телеканал "Прямой", - Гончаренко

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+44
Залишилось запустити вести 24, россия 24. Браво.
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03.09.2020 17:47
+41
Sofiya Fedyna
1 год

·

П'ятеро колишніх працівників 1+1 анулювали ліцензію радіо Прямий!
Прямо якась корпоративна заздрість...
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03.09.2020 17:52
+38
У карлика уже не просто амбиции, у карлика уже рога растут.
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03.09.2020 17:47
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- Грінпоц!
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03.09.2020 18:04 Ответить
Да, даже при индюковиче такого дня не было, Зельцман Сцыкливый уже сейчас должен себе каштан на Крещатикеприсматривать, не дадут ему добежать до Ростова
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03.09.2020 18:03 Ответить
звісно, що до путінських каналів претензій в зеленої нацради немає
бреши і далі про "громадянську війну" луб'янська інфопомийка!
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03.09.2020 18:03 Ответить
Нацсовет ТРВ аннулировал лицензию радиостанции "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 7329
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03.09.2020 18:03 Ответить
у меня работает
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03.09.2020 18:05 Ответить
Везёт же людям!!!
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03.09.2020 18:23 Ответить
У зеленого дегенерата, которое делает вид, шо оно президент, комплекс неповноценности на почве "Прямого"...
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03.09.2020 18:10 Ответить
Нацсовет ТРВ аннулировал лицензию радиостанции "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 4680
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03.09.2020 18:14 Ответить
Как неожиданно! Ну теперь точно прямый не будет мешать бубочке поднять учителям зарплату до 4000 баксов
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03.09.2020 18:11 Ответить
чЛЕНИН в 1917 году 30 октября ликвидировал 5 000 газет и журналов на дохлой РАБссии,которые кровавый гад Николай Второй и не думал закрывать.... Нацсовет ТРВ аннулировал лицензию радиостанции "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 2954Стадо идиотов блин...
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03.09.2020 18:12 Ответить
1. 5 проголосовавших ЗА из 8 членов это выкидыши телеканала КАЛомойши Г+Г и Квартала 95.
2. Лицензии лишает СУД, а не Шуфрич с зеленскобениными подонками.
3. Есть у меня на работе один утырок лет 56-57, весь из себя ЗЕлёно-совковый, так его сынуля работает на Прямом, завтра поздравлю его, ЗеДауна, с безработным сынулей.
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03.09.2020 18:13 Ответить
Советское Быдло читало только газету ПРАВДА.... Нацсовет ТРВ аннулировал лицензию радиостанции "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 6534
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03.09.2020 18:14 Ответить
И в связи с отсутствием в совке сортирной бумаги, газета ПРАВДА решала еще одну задачу.
Правда, бумага была не самая подходящая, а газетный текст содержал токсичные вещества и тяжелые металлы. Но для народов СССР это была единственная возможность хоть как-то обеспечивать личную гигиену.
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03.09.2020 18:30 Ответить
-Доктор Борменталь,голубчик и не читайте вы советских газет с утра...
-Филип Филипыч,а как же Перестройка,гласность ускорение и разруха в головах? Нацрада ТРМ анулювала ліцензію радіостанції "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 8090
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03.09.2020 18:18 Ответить
Грінпоци підслухали на Прямому угрози сцикуну Нацрада ТРМ анулювала ліцензію радіостанції "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 2379

Нацрада ТРМ анулювала ліцензію радіостанції "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 6404
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03.09.2020 18:20 Ответить
Нанотехнологія запаребріка. Нацрада ТРМ анулювала ліцензію радіостанції "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 6660
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03.09.2020 18:32 Ответить
TV канал ПРЯМИЙ працює. Мова іде про радіостанцію.
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03.09.2020 18:21 Ответить
на ней была точно такая же информационная политика. и передачи похожие только в режиме радиоэфира
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03.09.2020 19:19 Ответить
Если бы назвали ПРЯМАЯ, то никто ничего бы не запрещал.
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03.09.2020 18:21 Ответить
Вы будете ноябрь ждать или все-же думаете, что что-то улучшится? Такими темпами Украине остался месяц. МВФ денег не даст, безвиз под ударом, свора гиен окончательно ухандокает все, в том числе и карманы идиотов, приведших этих гиен к власти. Теперь уже действительно "какая разница": шо так .опа, шо так. Конечно, есть логика в том, что народ сам пойдет греться под окна облсоветов без всяких напутствий. Но может уже пора шевелиться и что-то предпринимать?
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03.09.2020 18:22 Ответить
Велкоме в Північну Корею, зебіли!
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03.09.2020 18:22 Ответить
медведчук скулит про свободу слова, а закрывают почему-то каналы пороха.
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03.09.2020 18:22 Ответить
ПРЯМИЙ TV працює.
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03.09.2020 18:34 Ответить
У меня уже нет. Нацрада ТРМ анулювала ліцензію радіостанції "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 3171
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03.09.2020 18:35 Ответить
А с чего в гос органе принимающее решения большинство пробралось из одной частной конторы? Никто не заметил коррупционной составляющей? Очевидно, что теперь они будут давить конкурентов, с чего бы нет.
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03.09.2020 18:25 Ответить
В Украине по факту 4 олигарха,-Ахметов,Фирташ,Коломойский и Пинчук и ихний Папа Кучма....,и группа РосУкрЭнерго никуда не исчезла.... Нацрада ТРМ анулювала ліцензію радіостанції "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 8551 Нацрада ТРМ анулювала ліцензію радіостанції "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 4681
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03.09.2020 18:26 Ответить
До того ж вони не мають ПРАВА без рішення суду анулювати ліцензію.
Зелені дибілоїди так і дивляться де б в скандал струбнути.
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03.09.2020 18:26 Ответить
Шустер не журналист,а пропагандон... Нацрада ТРМ анулювала ліцензію радіостанції "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 4616
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03.09.2020 18:35 Ответить
О! Шпроти прискакали.
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03.09.2020 18:35 Ответить
Шустер то програма. Він сам її закрив.
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03.09.2020 18:40 Ответить
Шустер - не канал, а шоу и закрывать его или нет, зависит от руководства канала, при чем тут порох?
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03.09.2020 18:40 Ответить
то ватний анчоус, облиште.
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03.09.2020 18:43 Ответить
ты врешь. шустер закрылся из за того что у него были проблемы с налоговой и он вместо того чтобы биться за канал в суде взял и хлопнул дверью. он просто устал и решил отдохнуть
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03.09.2020 19:22 Ответить
Нацрада ТРМ анулювала ліцензію радіостанції "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 1351
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03.09.2020 18:29 Ответить
Нацрада ТРМ анулювала ліцензію радіостанції "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 8284 Дебилоиды Сваты это что ЧеКисты...
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03.09.2020 18:31 Ответить
угу. День Независимости страны. мля.....
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03.09.2020 19:24 Ответить
В США один олигарх,Илан Маск... Нацрада ТРМ анулювала ліцензію радіостанції "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 6352
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03.09.2020 18:29 Ответить
Тупой Клоун - это начало твоего конца......
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03.09.2020 18:33 Ответить
Вже б краще зелены гниди замовляли повій і не лізли в політику...
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03.09.2020 18:34 Ответить
вот говно зеленое - перед выборами всех критиковал, а шас строит вертикаль куйловскую
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03.09.2020 18:35 Ответить
ЗЕ, вон из Украины!
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03.09.2020 18:36 Ответить
Без Леонид Данилыча Еучмы Олигархат Украины распадется сам себе...
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03.09.2020 18:38 Ответить
Кучмы..да простит меня Данилыч за ошибку))) Нацрада ТРМ анулювала ліцензію радіостанції "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 5231
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03.09.2020 18:39 Ответить
дратує повна зала тупої зеленої шло@бєні((( ім вже наперед паперки роздають з плюсіками де і що тре тиснути... парламент моєї Держави, мля(((
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03.09.2020 18:41 Ответить
Зато к Интеру и Г+Г никаких вопросов. Ни сейчас, ни раньше
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03.09.2020 18:41 Ответить
Тепер можна спитати із Зелі за незакриті промосковські помийниці, як то 112, ньюзвонь, бздік, тощо.
Хлопєц може, а не робить... Не хоче ?
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03.09.2020 18:42 Ответить
Не можна ті канали чіпати, бо ***** нападе.
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03.09.2020 19:01 Ответить
Герасим'ючка давно там сидить і головує.
Певно вона, як представниця брацького мосоковітам 1+1, блокувала правильні рішення по тих каналах.
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03.09.2020 19:40 Ответить
Эпоха бедности закончится лет через 20-25,так что особо не парьтесь... Нацрада ТРМ анулювала ліцензію радіостанції "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 1735 Нацрада ТРМ анулювала ліцензію радіостанції "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 8833
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03.09.2020 18:42 Ответить
....правильное решение !! Надо еще и тв ПРЯМОЙ закрыть , т.к. кроме ПОДНАЧИВАНИЯ и ПРОВОЦИРОВАНИЯ населения страны ничего не дает !!! мнимые патриоты только ВЯКАЮТ как любят свою Родину !!! гоните их на ЮТУб пускай там ВЕРЕЩАТ !!! Слава Украини !!!
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03.09.2020 18:49 Ответить
Це мля вообще!
Зелена Муха, нечувайся!
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03.09.2020 18:50 Ответить
Если бы канал назывался кривой то все у него с этой точки зрения було бы дуже гарно
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03.09.2020 18:56 Ответить
Вошь дь зебилов под сильными инсектицидами беспредельничает.. - папе-учОному - клоунскую вечную стипендию, альфонсу-фсбшнику д"Ермаку - "сладкую канхветку", а тем, кто про зашквары не молчит - "воронок-тюрьма-расстрел"..
дебилы-экспениментаторы, вы сделали это вместе, подельники закомплексованного наркомана.. оно вас ещё и курить научит.. и не только папыросы..
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03.09.2020 19:00 Ответить
Ну что, мерзость зе!лёная, кто говорил, что Порошенко узурпирует власть? Вот посмотрите, зе!ля власть как Порох не отдаст, у него пути назад нету.
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03.09.2020 19:05 Ответить
порох СДРЫСТНУЛ так как понял , что в этой стране все ПРОВИСЛО и НАХЫЛЫЛОСЬ !!! вот -вот рухнет в тар та ра ры !!! идет ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ часть эпопеи (((( 30 лет ВАЛЯТЬ ваньку , а потом ХОТИТЕ , чтоб один НЕЛОХ сделал всех СЧАСТЛИВЫМИ ???? )))) так не бывает !!!! работать надо над СТРАНОЙ с первого ЧАСА независимости !!!!
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03.09.2020 19:15 Ответить
угу. а перед этим устроил себе развлекуху на полтора ляма когда пошел на второй срок на выборы. нормально так...
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03.09.2020 19:27 Ответить
Зєля сцикло!
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лаааа!
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03.09.2020 19:10 Ответить
голос мацы подсуетился?
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03.09.2020 19:11 Ответить
......на росии в 1996 году на выборах ПОБЕДИЛ зюганов , но понял , что ну его на..... !!!!
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03.09.2020 19:18 Ответить
население выбрало зеленое дерьмо коллаборанта уклониста и предателя трусливого и жадного
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03.09.2020 19:23 Ответить
це тиск влади на незалежні ЗМІ.
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03.09.2020 19:26 Ответить
Зачистка информационного пространвтва под ЗеКремлеБанду началось.
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03.09.2020 19:30 Ответить
Коли закриють прямий я викину телевiзор в вiкно, сподiваюсь вiн впаде якомусь зебiлу на голову. А потiм всi на Майдан.
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03.09.2020 19:33 Ответить
В рашке майданить будешь?
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03.09.2020 21:43 Ответить
Зельцман в турборежиме сдает ***** Украинузачищая от украинских каналов медиапростарнство
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03.09.2020 19:58 Ответить
Отак дрібними крочками зелебенські все закриють і буде на виборах 99,99% за зелених кандидатів!!!
Хай живуть 73% ідіотів, які голосували за велике ЗЕ!!!
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03.09.2020 20:02 Ответить
10000 погибших за Украину и взять избрать малоросскую жадную к деньгам гопоту из криворожской подворотни. Зеленое чмо забыло как из-за рояля дерьмом всех политиков поливало тогда 1+1 никто не закрывал.
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03.09.2020 20:35 Ответить
Десь є текст рішення про анулювання ліцензії? На підставі чого відібрали?
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03.09.2020 21:15 Ответить
Прикрыли помойку.
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03.09.2020 21:42 Ответить
Вот когда ты рот закроешь, то можно будет считать что прикрыли.
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03.09.2020 22:39 Ответить
Як казав класик "всьо что нажито не посільним трудом" Потроха, це і віджали риги назад!!!
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03.09.2020 22:45 Ответить
Что же это делается, как дальше жить.
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04.09.2020 00:32 Ответить
НЕ ДУМАЛА ЧТО КОМПАНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ТАК ПОСТУПИТ!!! Я верила что они все же справедливее, а оказалось что просто тупо боятся Порошенко и его команду!
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04.09.2020 14:38 Ответить
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