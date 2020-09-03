Нацсовет ТРВ аннулировал лицензию радиостанции "Прямий FM"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал лицензию на вещание радиостанции "Прямой FM" в шести населенных пунктах.
Как передает Цензор.НЕТ, такое решение регулятор принял на заседании 3 сентября.
За аннулирование лицензии проголосовали 5 членов Нацсовета, 2 голоса против, 1 воздержался. Компания еще может обжаловать решение Нацсовета.
Этот вопрос Нацсовет рассматривал во второй раз. Первый раз - в феврале 2020 года, тогда Нацсовету не хватило голосов для принятия решения по результатам плановой проверки радиостанции. Тогда предлагали два проекта решения - аннулировать лицензию и объявить предупреждение. Ни одно из которых не набрало минимум пяти голосов.
Генпродюсер телеканала "Прямой" Светлана Орловская заявила, что впервые в истории Нацсовета выносится подобное решение об аннулировании всех лицензий, так как были аналогичные вопросы, и тогда проекты решений об аннулировании не выносились.
"Какое-то особое внимание к "Прямому". И тогда не хватило голосов, и снова уже в сентябре они выносят этот вопрос, еще и переносят заседание ", - сообщила она.
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бреши і далі про "громадянську війну" луб'янська інфопомийка!
2. Лицензии лишает СУД, а не Шуфрич с зеленскобениными подонками.
3. Есть у меня на работе один утырок лет 56-57, весь из себя ЗЕлёно-совковый, так его сынуля работает на Прямом, завтра поздравлю его, ЗеДауна, с безработным сынулей.
Правда, бумага была не самая подходящая, а газетный текст содержал токсичные вещества и тяжелые металлы. Но для народов СССР это была единственная возможность хоть как-то обеспечивать личную гигиену.
-Филип Филипыч,а как же Перестройка,гласность ускорение и разруха в головах?
Зелені дибілоїди так і дивляться де б в скандал струбнути.
Хлопєц може, а не робить... Не хоче ?
Певно вона, як представниця брацького мосоковітам 1+1, блокувала правильні рішення по тих каналах.
Зелена Муха, нечувайся!
дебилы-экспениментаторы, вы сделали это вместе, подельники закомплексованного наркомана.. оно вас ещё и курить научит.. и не только папыросы..
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лаааа!
Хай живуть 73% ідіотів, які голосували за велике ЗЕ!!!