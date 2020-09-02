Офис президента дал команду закрыть телеканал "Прямой", - Гончаренко

Нардеп "Европейской Солидарности"Алексей Гончаренко заявил, что телеканал "Прямой" хотят закрыть по приказу из Офиса президента.

Об этом он сообщил на заседании комитета ВР по вопросам свободы слова, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что все, что происходит вокруг телеканала "Прямой", а это уже не первый месяц - бесконечные проверки, какие-то следствия - все это касается почему-то одного телеканала в стране. Я не знаю, каким еще телеканалом интересуется ГБР", - отметил депутат.

"У меня есть информация от своих источников, которые меня не подводили, что было совещание в Офисе президента при участии силовиков, на котором была команда остановить вещание "Прямого" и был найден механизм - путем ареста имущества, продажи его через АРМА и изменение структуры собственников" , - заявил Гончаренко.

"Очевидно, что механизм передачи телеканала как арестованного имущества в АРМА приводит в конце концов к ухудшению состояния свободы слова в стране. Потому что не преследуются те телеканалы, которые очень любит власть, а преследуются те телеканалы, которые власть критикуют", - отметил представитель "Европейской Солидарности".

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Гончаренко убежден, что ситуация с телеканалом "Прямой" является свидетельством прямой угрозы свободе слова, которая является очень важной для Украины, для защиты демократии в нашей стране.

"Я считаю, что в ситуации с телеканалом "Прямой" очень важна позиция комитета по вопросам свободы слова, хотя бы с точки зрения контроля за этим, соответствующих обращений, чтобы это вышло на уровень парламентского контроля за соблюдением свободы слова в ситуации с конкретным телеканалом, который, по моему мнению, и по данным моих источников сегодня целенаправленно преследуется", - отметил депутат.

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Генеральный продюсер "Прямого" Светлана Орловская, в свою очередь, отметила, что телеканал обратился в комитет по вопросам свободы слова и информации, потому что с лета прошлого года ведется целенаправленная атака на "Прямой".

Орловская также добавила, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания также стал действенным политическим инструментом на пути к уничтожению телеканала "Прямой".

"Собственно уже с начала года были назначены проверки, и Нацсовет, проводя эти проверки, рассматривая эти вопросы, не смог рассмотреть вопрос, который мы выносили о переоформлении лицензии еще в декабре прошлого года. И самое главное то, что произойдет завтра, мы в этом абсолютно убеждены, Нацсовет на заседании собирается лишить лицензии на вещание радиостанции "Прямой FM"", - рассказала она.

Ранее экс-руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий также заявлял о давлении со стороны руководства ГБР, в частности первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова, которое давало указания следователям принять меры для ареста телеканала "Прямой" в качестве вещественного доказательства, в результате чего канал должен был прекратить свою деятельность.