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Новости Политика Украины
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Гончаренко (515) Прямой_канал (55) Офис Президента (1693)

Офис президента дал команду закрыть телеканал "Прямой", - Гончаренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Офис президента дал команду закрыть телеканал

Нардеп "Европейской Солидарности"Алексей Гончаренко заявил, что телеканал "Прямой" хотят закрыть по приказу из Офиса президента.

Об этом он сообщил на заседании комитета ВР по вопросам свободы слова, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что все, что происходит вокруг телеканала "Прямой", а это уже не первый месяц - бесконечные проверки, какие-то следствия - все это касается почему-то одного телеканала в стране. Я не знаю, каким еще телеканалом интересуется ГБР", - отметил депутат.

"У меня есть информация от своих источников, которые меня не подводили, что было совещание в Офисе президента при участии силовиков, на котором была команда остановить вещание "Прямого" и был найден механизм - путем ареста имущества, продажи его через АРМА и изменение структуры собственников" , - заявил Гончаренко.

"Очевидно, что механизм передачи телеканала как арестованного имущества в АРМА приводит в конце концов к ухудшению состояния свободы слова в стране. Потому что не преследуются те телеканалы, которые очень любит власть, а преследуются те телеканалы, которые власть критикуют", - отметил представитель "Европейской Солидарности".

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Гончаренко убежден, что ситуация с телеканалом "Прямой" является свидетельством прямой угрозы свободе слова, которая является очень важной для Украины, для защиты демократии в нашей стране.

"Я считаю, что в ситуации с телеканалом "Прямой" очень важна позиция комитета по вопросам свободы слова, хотя бы с точки зрения контроля за этим, соответствующих обращений, чтобы это вышло на уровень парламентского контроля за соблюдением свободы слова в ситуации с конкретным телеканалом, который, по моему мнению, и по данным моих источников сегодня целенаправленно преследуется", - отметил депутат.

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Генеральный продюсер "Прямого" Светлана Орловская, в свою очередь, отметила, что телеканал обратился в комитет по вопросам свободы слова и информации, потому что с лета прошлого года ведется целенаправленная атака на "Прямой".

Орловская также добавила, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания также стал действенным политическим инструментом на пути к уничтожению телеканала "Прямой".

"Собственно уже с начала года были назначены проверки, и Нацсовет, проводя эти проверки, рассматривая эти вопросы, не смог рассмотреть вопрос, который мы выносили о переоформлении лицензии еще в декабре прошлого года. И самое главное то, что произойдет завтра, мы в этом абсолютно убеждены, Нацсовет на заседании собирается лишить лицензии на вещание радиостанции "Прямой FM"", - рассказала она.

Ранее экс-руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий также заявлял о давлении со стороны руководства ГБР, в частности первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова, которое давало указания следователям принять меры для ареста телеканала "Прямой" в качестве вещественного доказательства, в результате чего канал должен был прекратить свою деятельность.
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Топ комментарии
+57
Мелкий закомплексованый НАРКОША....
Вы це зробили РАЗОМ 73%!!!
Тепер воно робить усих.....
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02.09.2020 17:21
+45
Проблема зеленского не в том, что у него нет мозгов, а в том, что 35% граждан до сих считают будто он умный.
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02.09.2020 17:21
+38
доиграется клоун
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02.09.2020 17:19
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Я не порохобот. Но мне,подчас, приятней смотреть этот канал(Прямой) чем попасть в медведчуковское лайно!
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02.09.2020 17:42 Ответить
Каналы закрывают диктаторы и сцикуны.
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02.09.2020 17:45 Ответить
а мародеры себе отжимают.
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02.09.2020 17:47 Ответить
И 112 срочно сжечь напару с кривым
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02.09.2020 17:46 Ответить
С 112 понятно. Насчёт "кривого" обоснуй или кацапский бот.
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02.09.2020 18:13 Ответить
Это Вы про какой телеканал говорите, позвольте узнать? Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6858
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02.09.2020 17:55 Ответить
Крысы кремля строят новый концлагерь Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8597
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02.09.2020 17:52 Ответить
Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 574
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02.09.2020 17:53 Ответить
Архипелаг ГУЛАГ в ссср давно построен,не так ли.... БЫДЛО? Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2893
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02.09.2020 17:55 Ответить
Ахтунг! Петін рупор брехні закривають. Яке горе.
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02.09.2020 17:56 Ответить
Тебе до Фрейда как на жопе до Луны Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1096 Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1096
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02.09.2020 17:58 Ответить
дохтуру пофрейдеть захотелось Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 456
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02.09.2020 18:51 Ответить
Коли нема що заперечити по суті, завжди переходять на особистості. Порохосрань така передбачувана.
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02.09.2020 19:38 Ответить
Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8464
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02.09.2020 19:43 Ответить
Ти його й так не дивився? То чому твій пердак горить?
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02.09.2020 18:09 Ответить
Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5953дважды не сидевший строитель того дерьма... Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 669
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02.09.2020 17:57 Ответить
Большинство быдла не хотят СВОБОДЫ,потому что она подразумевает ОТВЕСТВЫЕННОСТЬ,а она страшит этих баранов. Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 4275
Зигмунд Фрейд.Австрийский психолог.
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02.09.2020 18:04 Ответить
Это не от большого ума. Если не будет "ВатуШоу"-значит Майдан.))
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02.09.2020 18:08 Ответить
Путлер и Лукаш строят НовоГУЛАГ в Минске.Присоединяйтесь...БАРАНЫ.... Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1853 Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1853НовоОтсоссию от Харькова до Одессы уже построили...
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02.09.2020 18:10 Ответить
Льоха Гончаренко відомий своєю правдивістю і незаангажованістю.
Кому кому, а от йому вірити можна так само, як і "прямому".
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02.09.2020 18:14 Ответить
Боже, а какой был борец за правду в своем квартале!!! На деле оказался всего лишь борцом за совковые ценности и за свои сериальчики. Кусок ватного говна!!!
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02.09.2020 18:16 Ответить
Як же ця зелена чума боїтся будь якої критики,за таким принципом минула влада повина була закрити 95 квартал і канал 1+1 і ніякі Голобородьки не дурили б українців.
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02.09.2020 18:16 Ответить
правильно и сделают, и заодно с ним ещё и 112-й, ЗИК и НЬЮСВАН
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02.09.2020 18:17 Ответить
Ты шо на зелиного друга мертвечука гонишь?
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02.09.2020 18:24 Ответить
Скорее, это Порошенка дружбан. Потому, что при Порошенко 112-й канал никак не могли убрать из цифрового вещания. А сейчас его нету.
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02.09.2020 22:03 Ответить
А телеканалы мертвечука, портного и иже с ними не проверяю , не закрывают?
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02.09.2020 18:17 Ответить
За такое путлер зеле уши при встрече оторвет.
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02.09.2020 18:25 Ответить
российская агентура. Зеле похоже слабо закрыть каналы РУпоры кремля спонсируемые РФ
Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 586
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03.09.2020 03:04 Ответить
Меня радует одно в этой ситуации...все к чему прикасается РАБссия имеет уникальное свойство дохнуть...
Так было с Крысиной ВАМПИРией Романовых в 1917 году,так было с ссср Мавзолейцным,так было про факту с СНГ импотентным,так будет всегда...КАРМА такая....труп чЛенина на красной площади... Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6506ЗНАК СМЕРТИ....
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02.09.2020 18:18 Ответить
А ведь его "срок" только начинается - только подумайте об этом!
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02.09.2020 18:29 Ответить
Правильно.Пропаганду надо закрывать.Еще интер и ахметанал "допоможем" надо прикрыть
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02.09.2020 18:30 Ответить
Да, да.. Оставить газету правда и центральное тв... Ничего нового)))
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02.09.2020 18:44 Ответить
Прямой спасет Любовь!
Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2553
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02.09.2020 18:48 Ответить
Зачем закрывать то ,что никто не смотрит? У Лехи обострение
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02.09.2020 18:50 Ответить
Некачественно ******* трехкопеечные гонорар отрабатывают. Не мудрено. Нормальные люди на такой зашквар не пойдут, такая работа лишь для морально обделенных и интеллектуально недоразвитых опущенок побирушек.
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02.09.2020 19:43 Ответить
Наркоман нещасний.
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02.09.2020 18:50 Ответить
Келих наповнюють вже по вінця,а коли вже через край то стане дуже боляче підрахуям.
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02.09.2020 18:58 Ответить
Бугага, а какой канал был у Шустера?
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02.09.2020 19:44 Ответить
Время идет по кругу...
Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6893
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02.09.2020 19:03 Ответить
В Україні чисто українських каналів не існує, є проукраїнські "Еспресо", "Прямий", 4,5-й, а решта малоросійські та московські з частковим українським мовленням.
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02.09.2020 19:30 Ответить
есть еще про украинский канал 24 тв, https://24tv.ua/
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02.09.2020 20:58 Ответить
Если предводитель шутов будет продолжать в таком же духе, терпение украинцев может лопнуть, до Ростова не добежит, максимум доедет в пяти пакетах.Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8413
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02.09.2020 19:38 Ответить
Гауляйтер Украины Ермак-Козырь, действует по путинским лекалам, тот, по такой же схеме ликвидировал канал НТВ.
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02.09.2020 19:40 Ответить
Нехай закрывают "Кривой", рассадник пецефилии. Будет одно сплошное кварталовидение😆😆😆.
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02.09.2020 19:58 Ответить
Раз зеленожопая макака решила наложить свою вонючюю лапу на свободу слова и некацапские телеканалы могу сказать только одно..
НАРОД, ВЫХОДИМ НА МАЙДАН.Зеленожопые переходят край.Забыли судьбу хряка-овоща?
Можем повторить!!!
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02.09.2020 20:24 Ответить
Нікого з зелених не випускати з України.Всю цю зелену мерзоту має судити народ України народним судом.
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02.09.2020 20:34 Ответить
педро не мой кумир, но! прямой реально мочит зебарана и его шоблу. Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3781
враг моего врага, мой типа друг, пока не замочит моего врага Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 4708 .
хотя что педро сывочелый , что зеленое говно , обое рябое. Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 4708
глаза бы мои их не видели и уши не слышали Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3781 Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3781 Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3781 .

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02.09.2020 20:36 Ответить
Так вот , придя к власти Луашенко тоже начал с закрытия телеканалов , газет и радиостанций . Судя по всему Зе это Лукашенко 2.0 .

..
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02.09.2020 21:48 Ответить
Зелёный бы лучше каналы мертвечука закрыл, шут.
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02.09.2020 21:51 Ответить
+5 это точно, давно пора.
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03.09.2020 01:51 Ответить
Якби у 2015 Порошенко закрив г+г, то сьогодні у кріслі президента не сидів би блазень, який хоче закрити канал "Прямий".
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02.09.2020 22:02 Ответить
А сиділа б Юля, тому, що Порошенко точно так же не виконав своїх передвиборчих обіцянок. А подивитися на рожі Грановських, Свинарчуків, його "любих" друзів - моментальна відраза до цієї кодли. І Юля б точно відігралася і на Порошенко і на регіоналах.
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02.09.2020 22:07 Ответить
Зеленский гандон идет стопами овоща .
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02.09.2020 22:19 Ответить
Как не старайтесь, Порох в роли президента ещё раз, может только в страшном сне.
И не вздумайте банить мой коммент, вы же заявили, что политических преследований у вас на сайте нет. Верится с трудом меня сколько раз с выдуманными предлогами, пускай это будет на вашей отсутствующей совести.
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02.09.2020 23:07 Ответить
Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8127
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02.09.2020 23:37 Ответить
Украина должна уничтожить все каналы спонсируемые из Кремля внутри Украины!
Они ведут зомбированую, психологическую войну против Украинского населения!

112, Зик, Ньюс ван - это вражеские пропагандистские каналы агента кремля Медведчука, они должны быть закрыты и лишены лицензии. То же самое про канал НАШ...помойка российская.
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03.09.2020 01:31 Ответить
брехня.
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03.09.2020 06:20 Ответить
Не з того почав. Цей канал дивится патріотична частина населення України, а вони як відомо просто так сидіти не будуть. Не допоможуть і рекси собакова рюкзаковича.
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03.09.2020 09:59 Ответить
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