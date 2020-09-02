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Гончаренко (456) Прямий_канал (58) Офіс Президента (1751)

Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Офіс президента дав команду закрити телеканал

Нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що телеканал "Прямий" хочуть закрити за наказом з Офісу президента.

Про це він повідомив на засіданні комітету ВР з питань свободи слова, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що все, що відбувається навколо телеканалу "Прямий", а це вже не перший місяць – безкінечні перевірки, якісь слідства – все це стосується чомусь одного телеканалу в державі. Я не знаю, яким ще телеканалом цікавиться ДБР", - зазначив депутат.

"Я маю інформацію від своїх джерел, які мене не підводили, що була нарада в Офісі президента за участі силовиків, на якій була команда зупинити мовлення "Прямого" і був знайдений механізм – через арешт майна, продаж його через АРМА і зміну структури власників", - заявив Олексій Гончаренко.

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"Очевидним є те, що механізм передачі телеканалу як арештованого майна в АРМА призводить врешті-решт до погіршення стану свободи слова в державі. Бо не переслідуються ті телеканали, які дуже любить влада, а переслідуються ті телеканали, які владу критикують", - зауважив представник "Європейської Солідарності".

Олексій Гончаренко переконаний, що ситуація з телеканалом "Прямий" є свідченням прямої загрози свободі слова, яка є дуже важливою для України, для захисту демократії в нашій державі.

"Я вважаю, що в ситуації з телеканалом "Прямий" дуже важлива позиція комітету з питань свободи слова, хоча б з точки зору контролю за цим, відповідних звернень, щоб це вийшло на рівень парламентського контролю за дотриманням свободи слова в ситуації з конкретним телеканалом, який на мою думку, і згідно даних моїх джерел сьогодні цілеспрямовано переслідується", - зауважив депутат.

Генеральний продюсер "Прямого" Світлана Орловська, в свою чергу, зазначила, що телеканал звернувся до комітету з питань свободи слова і інформації, бо з літа минулого року ведеться цілеспрямована атака на "Прямий".

Світлана Орловська також додала, що зараз Нацрада з питань телебачення і радіомовлення також стала дієвим політичним інструментом на шляху до знищення і позбавлення мовлення телеканалу "Прямий".

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"Власне вже від початку року було призначено перевірки, і Нацрада, проводячи ці перевірки, розглядаючи ці питання, не спромоглася розглянути питання, яке ми виносили про переоформлення ліцензії ще в грудні минулого року. І найголовніше те, що відбудеться завтра, ми у цьому абсолютно переконані, Нацрада на засіданні збирається позбавити ліцензії на мовлення радіостанції Прямого ФМ", - розповіла вона.

Раніше екскерівник слідчої групи ДБР Олег Корецький також заявляв про тиск з боку керівництва ДБР, зокрема першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова, яке давало вказівки слідчим вжити заходів для арешту телеканалу "Прямий" як речового доказу, в результаті чого канал повинен був припинити свою діяльність.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+57
Мелкий закомплексованый НАРКОША....
Вы це зробили РАЗОМ 73%!!!
Тепер воно робить усих.....
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02.09.2020 17:21
+45
Проблема зеленского не в том, что у него нет мозгов, а в том, что 35% граждан до сих считают будто он умный.
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02.09.2020 17:21
+38
доиграется клоун
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02.09.2020 17:19
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Я не порохобот. Но мне,подчас, приятней смотреть этот канал(Прямой) чем попасть в медведчуковское лайно!
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02.09.2020 17:42 Відповісти
Каналы закрывают диктаторы и сцикуны.
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02.09.2020 17:45 Відповісти
а мародеры себе отжимают.
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02.09.2020 17:47 Відповісти
И 112 срочно сжечь напару с кривым
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02.09.2020 17:46 Відповісти
С 112 понятно. Насчёт "кривого" обоснуй или кацапский бот.
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02.09.2020 18:13 Відповісти
Это Вы про какой телеканал говорите, позвольте узнать? Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6858
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02.09.2020 17:55 Відповісти
Крысы кремля строят новый концлагерь Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8597
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02.09.2020 17:52 Відповісти
Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 574
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02.09.2020 17:53 Відповісти
Архипелаг ГУЛАГ в ссср давно построен,не так ли.... БЫДЛО? Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2893
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02.09.2020 17:55 Відповісти
Ахтунг! Петін рупор брехні закривають. Яке горе.
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02.09.2020 17:56 Відповісти
Тебе до Фрейда как на жопе до Луны Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1096 Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1096
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02.09.2020 17:58 Відповісти
дохтуру пофрейдеть захотелось Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 456
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02.09.2020 18:51 Відповісти
Коли нема що заперечити по суті, завжди переходять на особистості. Порохосрань така передбачувана.
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02.09.2020 19:38 Відповісти
Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8464
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02.09.2020 19:43 Відповісти
Ти його й так не дивився? То чому твій пердак горить?
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02.09.2020 18:09 Відповісти
Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5953дважды не сидевший строитель того дерьма... Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 669
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02.09.2020 17:57 Відповісти
Большинство быдла не хотят СВОБОДЫ,потому что она подразумевает ОТВЕСТВЫЕННОСТЬ,а она страшит этих баранов. Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 4275
Зигмунд Фрейд.Австрийский психолог.
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02.09.2020 18:04 Відповісти
Это не от большого ума. Если не будет "ВатуШоу"-значит Майдан.))
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02.09.2020 18:08 Відповісти
Путлер и Лукаш строят НовоГУЛАГ в Минске.Присоединяйтесь...БАРАНЫ.... Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1853 Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1853НовоОтсоссию от Харькова до Одессы уже построили...
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02.09.2020 18:10 Відповісти
Льоха Гончаренко відомий своєю правдивістю і незаангажованістю.
Кому кому, а от йому вірити можна так само, як і "прямому".
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02.09.2020 18:14 Відповісти
Боже, а какой был борец за правду в своем квартале!!! На деле оказался всего лишь борцом за совковые ценности и за свои сериальчики. Кусок ватного говна!!!
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02.09.2020 18:16 Відповісти
Як же ця зелена чума боїтся будь якої критики,за таким принципом минула влада повина була закрити 95 квартал і канал 1+1 і ніякі Голобородьки не дурили б українців.
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02.09.2020 18:16 Відповісти
правильно и сделают, и заодно с ним ещё и 112-й, ЗИК и НЬЮСВАН
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02.09.2020 18:17 Відповісти
Ты шо на зелиного друга мертвечука гонишь?
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02.09.2020 18:24 Відповісти
Скорее, это Порошенка дружбан. Потому, что при Порошенко 112-й канал никак не могли убрать из цифрового вещания. А сейчас его нету.
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02.09.2020 22:03 Відповісти
А телеканалы мертвечука, портного и иже с ними не проверяю , не закрывают?
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02.09.2020 18:17 Відповісти
За такое путлер зеле уши при встрече оторвет.
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02.09.2020 18:25 Відповісти
российская агентура. Зеле похоже слабо закрыть каналы РУпоры кремля спонсируемые РФ
Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 586
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03.09.2020 03:04 Відповісти
Меня радует одно в этой ситуации...все к чему прикасается РАБссия имеет уникальное свойство дохнуть...
Так было с Крысиной ВАМПИРией Романовых в 1917 году,так было с ссср Мавзолейцным,так было про факту с СНГ импотентным,так будет всегда...КАРМА такая....труп чЛенина на красной площади... Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6506ЗНАК СМЕРТИ....
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02.09.2020 18:18 Відповісти
А ведь его "срок" только начинается - только подумайте об этом!
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02.09.2020 18:29 Відповісти
Правильно.Пропаганду надо закрывать.Еще интер и ахметанал "допоможем" надо прикрыть
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02.09.2020 18:30 Відповісти
Да, да.. Оставить газету правда и центральное тв... Ничего нового)))
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02.09.2020 18:44 Відповісти
Прямой спасет Любовь!
Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2553
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02.09.2020 18:48 Відповісти
Зачем закрывать то ,что никто не смотрит? У Лехи обострение
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02.09.2020 18:50 Відповісти
Некачественно ******* трехкопеечные гонорар отрабатывают. Не мудрено. Нормальные люди на такой зашквар не пойдут, такая работа лишь для морально обделенных и интеллектуально недоразвитых опущенок побирушек.
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02.09.2020 19:43 Відповісти
Наркоман нещасний.
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02.09.2020 18:50 Відповісти
Келих наповнюють вже по вінця,а коли вже через край то стане дуже боляче підрахуям.
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02.09.2020 18:58 Відповісти
Бугага, а какой канал был у Шустера?
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02.09.2020 19:44 Відповісти
Время идет по кругу...
Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6893
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02.09.2020 19:03 Відповісти
В Україні чисто українських каналів не існує, є проукраїнські "Еспресо", "Прямий", 4,5-й, а решта малоросійські та московські з частковим українським мовленням.
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02.09.2020 19:30 Відповісти
есть еще про украинский канал 24 тв, https://24tv.ua/
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02.09.2020 20:58 Відповісти
Если предводитель шутов будет продолжать в таком же духе, терпение украинцев может лопнуть, до Ростова не добежит, максимум доедет в пяти пакетах.Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8413
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02.09.2020 19:38 Відповісти
Гауляйтер Украины Ермак-Козырь, действует по путинским лекалам, тот, по такой же схеме ликвидировал канал НТВ.
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02.09.2020 19:40 Відповісти
Нехай закрывают "Кривой", рассадник пецефилии. Будет одно сплошное кварталовидение😆😆😆.
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02.09.2020 19:58 Відповісти
Раз зеленожопая макака решила наложить свою вонючюю лапу на свободу слова и некацапские телеканалы могу сказать только одно..
НАРОД, ВЫХОДИМ НА МАЙДАН.Зеленожопые переходят край.Забыли судьбу хряка-овоща?
Можем повторить!!!
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02.09.2020 20:24 Відповісти
Нікого з зелених не випускати з України.Всю цю зелену мерзоту має судити народ України народним судом.
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02.09.2020 20:34 Відповісти
педро не мой кумир, но! прямой реально мочит зебарана и его шоблу. Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3781
враг моего врага, мой типа друг, пока не замочит моего врага Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 4708 .
хотя что педро сывочелый , что зеленое говно , обое рябое. Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 4708
глаза бы мои их не видели и уши не слышали Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3781 Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3781 Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3781 .

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02.09.2020 20:36 Відповісти
Так вот , придя к власти Луашенко тоже начал с закрытия телеканалов , газет и радиостанций . Судя по всему Зе это Лукашенко 2.0 .

..
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02.09.2020 21:48 Відповісти
Зелёный бы лучше каналы мертвечука закрыл, шут.
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02.09.2020 21:51 Відповісти
+5 это точно, давно пора.
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03.09.2020 01:51 Відповісти
Якби у 2015 Порошенко закрив г+г, то сьогодні у кріслі президента не сидів би блазень, який хоче закрити канал "Прямий".
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02.09.2020 22:02 Відповісти
А сиділа б Юля, тому, що Порошенко точно так же не виконав своїх передвиборчих обіцянок. А подивитися на рожі Грановських, Свинарчуків, його "любих" друзів - моментальна відраза до цієї кодли. І Юля б точно відігралася і на Порошенко і на регіоналах.
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02.09.2020 22:07 Відповісти
Зеленский гандон идет стопами овоща .
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02.09.2020 22:19 Відповісти
Как не старайтесь, Порох в роли президента ещё раз, может только в страшном сне.
И не вздумайте банить мой коммент, вы же заявили, что политических преследований у вас на сайте нет. Верится с трудом меня сколько раз с выдуманными предлогами, пускай это будет на вашей отсутствующей совести.
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02.09.2020 23:07 Відповісти
Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8127
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02.09.2020 23:37 Відповісти
Украина должна уничтожить все каналы спонсируемые из Кремля внутри Украины!
Они ведут зомбированую, психологическую войну против Украинского населения!

112, Зик, Ньюс ван - это вражеские пропагандистские каналы агента кремля Медведчука, они должны быть закрыты и лишены лицензии. То же самое про канал НАШ...помойка российская.
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03.09.2020 01:31 Відповісти
брехня.
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03.09.2020 06:20 Відповісти
Не з того почав. Цей канал дивится патріотична частина населення України, а вони як відомо просто так сидіти не будуть. Не допоможуть і рекси собакова рюкзаковича.
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03.09.2020 09:59 Відповісти
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