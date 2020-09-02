Офіс президента дав команду закрити телеканал "Прямий", - Гончаренко

Нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що телеканал "Прямий" хочуть закрити за наказом з Офісу президента.

Про це він повідомив на засіданні комітету ВР з питань свободи слова, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що все, що відбувається навколо телеканалу "Прямий", а це вже не перший місяць – безкінечні перевірки, якісь слідства – все це стосується чомусь одного телеканалу в державі. Я не знаю, яким ще телеканалом цікавиться ДБР", - зазначив депутат.

"Я маю інформацію від своїх джерел, які мене не підводили, що була нарада в Офісі президента за участі силовиків, на якій була команда зупинити мовлення "Прямого" і був знайдений механізм – через арешт майна, продаж його через АРМА і зміну структури власників", - заявив Олексій Гончаренко.

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"Очевидним є те, що механізм передачі телеканалу як арештованого майна в АРМА призводить врешті-решт до погіршення стану свободи слова в державі. Бо не переслідуються ті телеканали, які дуже любить влада, а переслідуються ті телеканали, які владу критикують", - зауважив представник "Європейської Солідарності".

Олексій Гончаренко переконаний, що ситуація з телеканалом "Прямий" є свідченням прямої загрози свободі слова, яка є дуже важливою для України, для захисту демократії в нашій державі.

"Я вважаю, що в ситуації з телеканалом "Прямий" дуже важлива позиція комітету з питань свободи слова, хоча б з точки зору контролю за цим, відповідних звернень, щоб це вийшло на рівень парламентського контролю за дотриманням свободи слова в ситуації з конкретним телеканалом, який на мою думку, і згідно даних моїх джерел сьогодні цілеспрямовано переслідується", - зауважив депутат.

Генеральний продюсер "Прямого" Світлана Орловська, в свою чергу, зазначила, що телеканал звернувся до комітету з питань свободи слова і інформації, бо з літа минулого року ведеться цілеспрямована атака на "Прямий".

Світлана Орловська також додала, що зараз Нацрада з питань телебачення і радіомовлення також стала дієвим політичним інструментом на шляху до знищення і позбавлення мовлення телеканалу "Прямий".

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"Власне вже від початку року було призначено перевірки, і Нацрада, проводячи ці перевірки, розглядаючи ці питання, не спромоглася розглянути питання, яке ми виносили про переоформлення ліцензії ще в грудні минулого року. І найголовніше те, що відбудеться завтра, ми у цьому абсолютно переконані, Нацрада на засіданні збирається позбавити ліцензії на мовлення радіостанції Прямого ФМ", - розповіла вона.

Раніше екскерівник слідчої групи ДБР Олег Корецький також заявляв про тиск з боку керівництва ДБР, зокрема першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова, яке давало вказівки слідчим вжити заходів для арешту телеканалу "Прямий" як речового доказу, в результаті чого канал повинен був припинити свою діяльність.