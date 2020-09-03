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Нацрада ТРМ анулювала ліцензію радіостанції "Прямий FM"

Нацрада ТРМ анулювала ліцензію радіостанції

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензію на мовлення радіостанції "Прямий FM" у шести населених пунктах.

Як передає Цензор.НЕТ, таке рішення регулятор ухвалив на засіданні 3 вересня.

За анулювання ліцензії проголосували 5 членів Нацради, 2 голоси проти, 1 утримався. Компанія ще може оскаржити рішення Нацради.

Це питання Нацрада розглядала вдруге. Перший раз - у лютому 2020 року, тоді Нацраді не вистачило голосів для прийняття рішення за результатами планової перевірки радіостанції. Тоді пропонували два проєкти рішення - анулювати ліцензію і оголосити попередження. Жоден із них не набрав мінімум п'яти голосів.

Генпродюсер телеканалу "Прямий" Світлана Орловська заявила, що вперше в історії Нацради виноситься таке рішення про анулювання всіх ліцензій, оскільки були аналогічні питання, і тоді проєкти рішень про анулювання не виносилися.

"Якась особлива увага до "Прямого". І тоді не вистачило голосів, і знову вже у вересні вони виносять це питання, ще й переносять засідання", - повідомила вона.

Читайте також: Профільний комітет Ради вимагає від Нацради ТРМ забезпечити присутність представників "Прямого" для захисту на засіданні регулятора

Автор: 

Нацрада ТРМ (458) Прямий канал (65)


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Топ коментарі
+44
Залишилось запустити вести 24, россия 24. Браво.
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03.09.2020 17:47
+41
https://www.facebook.com/sofiya.fedyna?__cft__[0]=AZVQiV0uornF_PUZl3I-sUshXUSTb6abLP_rU6Ze28rkgzqeDXaseztOdhr5CrM4NIwWZYxLQHf8kFCN0v2X-7AW5s6fKIXLeQ8cuRQqpx9As9EdIDfMMlEvtk-ugvehH6WMI8eQ3Xs7VPw82OdTF-db6sjQRZst1vIX3mkC9kGhJFtkTCmGJ0_J2H8Z76qK4vc&__tn__=-UC%2CP-y-R Sofiya Fedyna
1 год

·

П'ятеро колишніх працівників 1+1 анулювали ліцензію радіо Прямий!
Прямо якась корпоративна заздрість...
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03.09.2020 17:52
+38
У карлика уже не просто амбиции, у карлика уже рога растут.
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03.09.2020 17:47
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- Грінпоц!
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03.09.2020 18:04 Відповісти
Да, даже при индюковиче такого дня не было, Зельцман Сцыкливый уже сейчас должен себе каштан на Крещатикеприсматривать, не дадут ему добежать до Ростова
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03.09.2020 18:03 Відповісти
звісно, що до путінських каналів претензій в зеленої нацради немає
бреши і далі про "громадянську війну" луб'янська інфопомийка!
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03.09.2020 18:03 Відповісти
Нацсовет ТРВ аннулировал лицензию радиостанции "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 7329
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03.09.2020 18:03 Відповісти
у меня работает
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03.09.2020 18:05 Відповісти
Везёт же людям!!!
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03.09.2020 18:23 Відповісти
У зеленого дегенерата, которое делает вид, шо оно президент, комплекс неповноценности на почве "Прямого"...
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03.09.2020 18:10 Відповісти
Нацсовет ТРВ аннулировал лицензию радиостанции "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 4680
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03.09.2020 18:14 Відповісти
Как неожиданно! Ну теперь точно прямый не будет мешать бубочке поднять учителям зарплату до 4000 баксов
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03.09.2020 18:11 Відповісти
чЛЕНИН в 1917 году 30 октября ликвидировал 5 000 газет и журналов на дохлой РАБссии,которые кровавый гад Николай Второй и не думал закрывать.... Стадо идиотов блин...
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03.09.2020 18:12 Відповісти
1. 5 проголосовавших ЗА из 8 членов это выкидыши телеканала КАЛомойши Г+Г и Квартала 95.
2. Лицензии лишает СУД, а не Шуфрич с зеленскобениными подонками.
3. Есть у меня на работе один утырок лет 56-57, весь из себя ЗЕлёно-совковый, так его сынуля работает на Прямом, завтра поздравлю его, ЗеДауна, с безработным сынулей.
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03.09.2020 18:13 Відповісти
Советское Быдло читало только газету ПРАВДА....
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03.09.2020 18:14 Відповісти
И в связи с отсутствием в совке сортирной бумаги, газета ПРАВДА решала еще одну задачу.
Правда, бумага была не самая подходящая, а газетный текст содержал токсичные вещества и тяжелые металлы. Но для народов СССР это была единственная возможность хоть как-то обеспечивать личную гигиену.
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03.09.2020 18:30 Відповісти
-Доктор Борменталь,голубчик и не читайте вы советских газет с утра...
-Филип Филипыч,а как же Перестройка,гласность ускорение и разруха в головах?
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03.09.2020 18:18 Відповісти
Грінпоци підслухали на Прямому угрози сцикуну

Нацрада ТРМ анулювала ліцензію радіостанції "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 6404
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03.09.2020 18:20 Відповісти
Нанотехнологія запаребріка.
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03.09.2020 18:32 Відповісти
TV канал ПРЯМИЙ працює. Мова іде про радіостанцію.
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03.09.2020 18:21 Відповісти
на ней была точно такая же информационная политика. и передачи похожие только в режиме радиоэфира
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03.09.2020 19:19 Відповісти
Если бы назвали ПРЯМАЯ, то никто ничего бы не запрещал.
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03.09.2020 18:21 Відповісти
Вы будете ноябрь ждать или все-же думаете, что что-то улучшится? Такими темпами Украине остался месяц. МВФ денег не даст, безвиз под ударом, свора гиен окончательно ухандокает все, в том числе и карманы идиотов, приведших этих гиен к власти. Теперь уже действительно "какая разница": шо так .опа, шо так. Конечно, есть логика в том, что народ сам пойдет греться под окна облсоветов без всяких напутствий. Но может уже пора шевелиться и что-то предпринимать?
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03.09.2020 18:22 Відповісти
Велкоме в Північну Корею, зебіли!
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03.09.2020 18:22 Відповісти
медведчук скулит про свободу слова, а закрывают почему-то каналы пороха.
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03.09.2020 18:22 Відповісти
ПРЯМИЙ TV працює.
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03.09.2020 18:34 Відповісти
У меня уже нет.
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03.09.2020 18:35 Відповісти
А с чего в гос органе принимающее решения большинство пробралось из одной частной конторы? Никто не заметил коррупционной составляющей? Очевидно, что теперь они будут давить конкурентов, с чего бы нет.
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03.09.2020 18:25 Відповісти
В Украине по факту 4 олигарха,-Ахметов,Фирташ,Коломойский и Пинчук и ихний Папа Кучма....,и группа РосУкрЭнерго никуда не исчезла....
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03.09.2020 18:26 Відповісти
До того ж вони не мають ПРАВА без рішення суду анулювати ліцензію.
Зелені дибілоїди так і дивляться де б в скандал струбнути.
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03.09.2020 18:26 Відповісти
Шустер не журналист,а пропагандон...
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03.09.2020 18:35 Відповісти
О! Шпроти прискакали.
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03.09.2020 18:35 Відповісти
Шустер то програма. Він сам її закрив.
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03.09.2020 18:40 Відповісти
Шустер - не канал, а шоу и закрывать его или нет, зависит от руководства канала, при чем тут порох?
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03.09.2020 18:40 Відповісти
то ватний анчоус, облиште.
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03.09.2020 18:43 Відповісти
ты врешь. шустер закрылся из за того что у него были проблемы с налоговой и он вместо того чтобы биться за канал в суде взял и хлопнул дверью. он просто устал и решил отдохнуть
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03.09.2020 19:22 Відповісти
Нацрада ТРМ анулювала ліцензію радіостанції "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 1351
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03.09.2020 18:29 Відповісти
Дебилоиды Сваты это что ЧеКисты...
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03.09.2020 18:31 Відповісти
угу. День Независимости страны. мля.....
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03.09.2020 19:24 Відповісти
В США один олигарх,Илан Маск...
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03.09.2020 18:29 Відповісти
Тупой Клоун - это начало твоего конца......
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03.09.2020 18:33 Відповісти
Вже б краще зелены гниди замовляли повій і не лізли в політику...
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03.09.2020 18:34 Відповісти
вот говно зеленое - перед выборами всех критиковал, а шас строит вертикаль куйловскую
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03.09.2020 18:35 Відповісти
ЗЕ, вон из Украины!
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03.09.2020 18:36 Відповісти
Без Леонид Данилыча Еучмы Олигархат Украины распадется сам себе...
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03.09.2020 18:38 Відповісти
Кучмы..да простит меня Данилыч за ошибку)))
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03.09.2020 18:39 Відповісти
дратує повна зала тупої зеленої шло@бєні((( ім вже наперед паперки роздають з плюсіками де і що тре тиснути... парламент моєї Держави, мля(((
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03.09.2020 18:41 Відповісти
Зато к Интеру и Г+Г никаких вопросов. Ни сейчас, ни раньше
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03.09.2020 18:41 Відповісти
Тепер можна спитати із Зелі за незакриті промосковські помийниці, як то 112, ньюзвонь, бздік, тощо.
Хлопєц може, а не робить... Не хоче ?
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03.09.2020 18:42 Відповісти
Не можна ті канали чіпати, бо ***** нападе.
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03.09.2020 19:01 Відповісти
Герасим'ючка давно там сидить і головує.
Певно вона, як представниця брацького мосоковітам 1+1, блокувала правильні рішення по тих каналах.
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03.09.2020 19:40 Відповісти
Эпоха бедности закончится лет через 20-25,так что особо не парьтесь...
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03.09.2020 18:42 Відповісти
....правильное решение !! Надо еще и тв ПРЯМОЙ закрыть , т.к. кроме ПОДНАЧИВАНИЯ и ПРОВОЦИРОВАНИЯ населения страны ничего не дает !!! мнимые патриоты только ВЯКАЮТ как любят свою Родину !!! гоните их на ЮТУб пускай там ВЕРЕЩАТ !!! Слава Украини !!!
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03.09.2020 18:49 Відповісти
Це мля вообще!
Зелена Муха, нечувайся!
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03.09.2020 18:50 Відповісти
Если бы канал назывался кривой то все у него с этой точки зрения було бы дуже гарно
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03.09.2020 18:56 Відповісти
Вошь дь зебилов под сильными инсектицидами беспредельничает.. - папе-учОному - клоунскую вечную стипендию, альфонсу-фсбшнику д"Ермаку - "сладкую канхветку", а тем, кто про зашквары не молчит - "воронок-тюрьма-расстрел"..
дебилы-экспениментаторы, вы сделали это вместе, подельники закомплексованного наркомана.. оно вас ещё и курить научит.. и не только папыросы..
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03.09.2020 19:00 Відповісти
Ну что, мерзость зе!лёная, кто говорил, что Порошенко узурпирует власть? Вот посмотрите, зе!ля власть как Порох не отдаст, у него пути назад нету.
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03.09.2020 19:05 Відповісти
порох СДРЫСТНУЛ так как понял , что в этой стране все ПРОВИСЛО и НАХЫЛЫЛОСЬ !!! вот -вот рухнет в тар та ра ры !!! идет ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ часть эпопеи (((( 30 лет ВАЛЯТЬ ваньку , а потом ХОТИТЕ , чтоб один НЕЛОХ сделал всех СЧАСТЛИВЫМИ ???? )))) так не бывает !!!! работать надо над СТРАНОЙ с первого ЧАСА независимости !!!!
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03.09.2020 19:15 Відповісти
угу. а перед этим устроил себе развлекуху на полтора ляма когда пошел на второй срок на выборы. нормально так...
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03.09.2020 19:27 Відповісти
Зєля сцикло!
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лаааа!
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03.09.2020 19:10 Відповісти
голос мацы подсуетился?
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03.09.2020 19:11 Відповісти
......на росии в 1996 году на выборах ПОБЕДИЛ зюганов , но понял , что ну его на..... !!!!
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03.09.2020 19:18 Відповісти
население выбрало зеленое дерьмо коллаборанта уклониста и предателя трусливого и жадного
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03.09.2020 19:23 Відповісти
це тиск влади на незалежні ЗМІ.
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03.09.2020 19:26 Відповісти
Зачистка информационного пространвтва под ЗеКремлеБанду началось.
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03.09.2020 19:30 Відповісти
Коли закриють прямий я викину телевiзор в вiкно, сподiваюсь вiн впаде якомусь зебiлу на голову. А потiм всi на Майдан.
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03.09.2020 19:33 Відповісти
В рашке майданить будешь?
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03.09.2020 21:43 Відповісти
Зельцман в турборежиме сдает ***** Украинузачищая от украинских каналов медиапростарнство
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03.09.2020 19:58 Відповісти
Отак дрібними крочками зелебенські все закриють і буде на виборах 99,99% за зелених кандидатів!!!
Хай живуть 73% ідіотів, які голосували за велике ЗЕ!!!
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03.09.2020 20:02 Відповісти
10000 погибших за Украину и взять избрать малоросскую жадную к деньгам гопоту из криворожской подворотни. Зеленое чмо забыло как из-за рояля дерьмом всех политиков поливало тогда 1+1 никто не закрывал.
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03.09.2020 20:35 Відповісти
Десь є текст рішення про анулювання ліцензії? На підставі чого відібрали?
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03.09.2020 21:15 Відповісти
Прикрыли помойку.
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03.09.2020 21:42 Відповісти
Вот когда ты рот закроешь, то можно будет считать что прикрыли.
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03.09.2020 22:39 Відповісти
Як казав класик "всьо что нажито не посільним трудом" Потроха, це і віджали риги назад!!!
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03.09.2020 22:45 Відповісти
Что же это делается, как дальше жить.
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04.09.2020 00:32 Відповісти
НЕ ДУМАЛА ЧТО КОМПАНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ТАК ПОСТУПИТ!!! Я верила что они все же справедливее, а оказалось что просто тупо боятся Порошенко и его команду!
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04.09.2020 14:38 Відповісти
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