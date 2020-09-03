Нацрада ТРМ анулювала ліцензію радіостанції "Прямий FM"
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензію на мовлення радіостанції "Прямий FM" у шести населених пунктах.
Як передає Цензор.НЕТ, таке рішення регулятор ухвалив на засіданні 3 вересня.
За анулювання ліцензії проголосували 5 членів Нацради, 2 голоси проти, 1 утримався. Компанія ще може оскаржити рішення Нацради.
Це питання Нацрада розглядала вдруге. Перший раз - у лютому 2020 року, тоді Нацраді не вистачило голосів для прийняття рішення за результатами планової перевірки радіостанції. Тоді пропонували два проєкти рішення - анулювати ліцензію і оголосити попередження. Жоден із них не набрав мінімум п'яти голосів.
Генпродюсер телеканалу "Прямий" Світлана Орловська заявила, що вперше в історії Нацради виноситься таке рішення про анулювання всіх ліцензій, оскільки були аналогічні питання, і тоді проєкти рішень про анулювання не виносилися.
"Якась особлива увага до "Прямого". І тоді не вистачило голосів, і знову вже у вересні вони виносять це питання, ще й переносять засідання", - повідомила вона.
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бреши і далі про "громадянську війну" луб'янська інфопомийка!
2. Лицензии лишает СУД, а не Шуфрич с зеленскобениными подонками.
3. Есть у меня на работе один утырок лет 56-57, весь из себя ЗЕлёно-совковый, так его сынуля работает на Прямом, завтра поздравлю его, ЗеДауна, с безработным сынулей.
Правда, бумага была не самая подходящая, а газетный текст содержал токсичные вещества и тяжелые металлы. Но для народов СССР это была единственная возможность хоть как-то обеспечивать личную гигиену.
-Филип Филипыч,а как же Перестройка,гласность ускорение и разруха в головах?
Зелені дибілоїди так і дивляться де б в скандал струбнути.
Хлопєц може, а не робить... Не хоче ?
Певно вона, як представниця брацького мосоковітам 1+1, блокувала правильні рішення по тих каналах.
Зелена Муха, нечувайся!
дебилы-экспениментаторы, вы сделали это вместе, подельники закомплексованного наркомана.. оно вас ещё и курить научит.. и не только папыросы..
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лаааа!
Хай живуть 73% ідіотів, які голосували за велике ЗЕ!!!