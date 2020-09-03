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На Донбассе без обстрелов, подразделения ООС тушат пожары, - штаб

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Донбассе без обстрелов, подразделения ООС тушат пожары, - штаб

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, с начала суток нарушений режима прекращения огня не было.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. С начала текущих суток нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не было. По всей линии фронта наблюдалась тишина.

"Следуя договоренностям, которые вступили в действие 27 июля наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Старшина ВСУ Артем Бондаренко погиб при ликвидации пожара на Луганщине

Параллельно с выполнениями боевых задач подразделения Объединенных сил локализуют масштабные пожары на территории Луганской и Донецкой областей.

"Военнослужащие ВСУ бок о бок с представителями ГСЧС и другими подразделениями Объединенных сил отрезают пути распространения огня в районах населенных пунктов Станица Луганская, Болотенне, Лобачево, Лопаскино, Каменка, Трехизбенка, Золотое-3, Попасная и Новотроицкое", - сообщили в штабе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Пожары на Луганщине могут быть спровоцированы поджогом со стороны оккупантов, - штаб ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Донбассе без обстрелов, подразделения ООС тушат пожары, - штаб 01
На Донбассе без обстрелов, подразделения ООС тушат пожары, - штаб 02
На Донбассе без обстрелов, подразделения ООС тушат пожары, - штаб 03
На Донбассе без обстрелов, подразделения ООС тушат пожары, - штаб 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
на папері.
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03.09.2020 18:44
+5
ЗЕнелох вже закінчив війну, а вона продовжується іншими методами. ***** кинув каратиста як лошару.
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03.09.2020 18:51
+4
Нада лугандону таки воду перекрить . Бо вони кайфують від пожеж на Українській території .
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03.09.2020 18:44
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03.09.2020 18:41 Ответить
А де авакянське МНС?!
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03.09.2020 18:42 Ответить
на папері.
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03.09.2020 18:44 Ответить
Перекидайте вогонь на сепарню.
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03.09.2020 18:44 Ответить
Та залюбки , але ж вони навмисно підбирають погодні умови , щоб вітер був на нашу сторону .
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03.09.2020 18:48 Ответить
Нада лугандону таки воду перекрить . Бо вони кайфують від пожеж на Українській території .
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03.09.2020 18:44 Ответить
ЗЕнелох вже закінчив війну, а вона продовжується іншими методами. ***** кинув каратиста як лошару.
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03.09.2020 18:51 Ответить
Чому ЯК?
Він і є лошара і слуга ху.. ла !
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03.09.2020 19:01 Ответить
и надо плавно переходить на уборку бульбы, буряков энд цыбули
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03.09.2020 18:53 Ответить
пора под Овручем окопы рыть...ибо...
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03.09.2020 19:03 Ответить
но ведь есть один погибший под завалами блиндажа?
он не вошел в статистику не боевых потерь? его смерть не отражена в сводке???
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03.09.2020 19:20 Ответить
теперь дамбасята все спалят получат 300 шт на рыло и свалят в рашу.....а вы дураки тушите....
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03.09.2020 19:20 Ответить
В мене кілька питань:
1. Чому бійці ВСУ з зони ООС, а не НГ, які теж, як і ДСНС, підпорядковані Авакову?
2. Може тоді най, як у совку, все пострижуть та покрасять в зелений колір?
3. А бійцям ВСУ в зоні ООС нема чого робити? Сєпари закріплюються, а нам не треба? Узгодили нові дільниці на здачу територій відведення, то чи не треба там робити фортифікаційні роботи?
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03.09.2020 19:23 Ответить
Если при порохе бойцы погибали от вражеских обстрелов, то при зеленском погибают либо от "неосторожного обращения с оружием" или от "пожаров". Шах и мат порохоботы
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03.09.2020 19:29 Ответить
С утра писали, что лупашат из гранатометов, а уже вечером "обстрелов нет".
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03.09.2020 20:21 Ответить
 
 