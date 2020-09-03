На Донбассе без обстрелов, подразделения ООС тушат пожары, - штаб

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, с начала суток нарушений режима прекращения огня не было.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. С начала текущих суток нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не было. По всей линии фронта наблюдалась тишина.

"Следуя договоренностям, которые вступили в действие 27 июля наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - сказано в сообщении.

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Параллельно с выполнениями боевых задач подразделения Объединенных сил локализуют масштабные пожары на территории Луганской и Донецкой областей.

"Военнослужащие ВСУ бок о бок с представителями ГСЧС и другими подразделениями Объединенных сил отрезают пути распространения огня в районах населенных пунктов Станица Луганская, Болотенне, Лобачево, Лопаскино, Каменка, Трехизбенка, Золотое-3, Попасная и Новотроицкое", - сообщили в штабе.

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