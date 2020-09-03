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Новини Агресія Росії проти України
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На Донбасі без обстрілів, підрозділи ООС гасять пожежі, - штаб

На Донбасі без обстрілів, підрозділи ООС гасять пожежі, - штаб

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою, від початку доби порушень режиму припинення вогню не було.

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Від початку цієї доби порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не було. По всій лінії фронту спостерігалася тиша.

"Дотримуючись домовленостей, які вступили в дію 27 липня наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - сказано в повідомленні.

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Паралельно з виконаннями бойових завдань підрозділи Об'єднаних сил локалізують масштабні пожежі на території Луганської і Донецької областей.

"Військовослужбовці ЗСУ пліч-о-пліч із представниками ДСНС та іншими підрозділами Об'єднаних сил відрізають шляхи поширення вогню в районах населених пунктів Станиця Луганська, Болотенне, Лобачеве, Лопаскине, Кам'янка, Трьохізбенка, Золоте-3, Попасна та Новотроїцьке", - повідомили в штабі.

На Донбасі без обстрілів, підрозділи ООС гасять пожежі, - штаб 01

На Донбасі без обстрілів, підрозділи ООС гасять пожежі, - штаб 02
На Донбасі без обстрілів, підрозділи ООС гасять пожежі, - штаб 03
На Донбасі без обстрілів, підрозділи ООС гасять пожежі, - штаб 04

Автор: 

пожежа (4316) Донбас (22354) перемир’я (894) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+6
на папері.
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03.09.2020 18:44
+5
ЗЕнелох вже закінчив війну, а вона продовжується іншими методами. ***** кинув каратиста як лошару.
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03.09.2020 18:51
+4
А де авакянське МНС?!
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03.09.2020 18:42
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03.09.2020 18:41 Відповісти
А де авакянське МНС?!
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03.09.2020 18:42 Відповісти
на папері.
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03.09.2020 18:44 Відповісти
Перекидайте вогонь на сепарню.
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03.09.2020 18:44 Відповісти
Та залюбки , але ж вони навмисно підбирають погодні умови , щоб вітер був на нашу сторону .
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03.09.2020 18:48 Відповісти
Нада лугандону таки воду перекрить . Бо вони кайфують від пожеж на Українській території .
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03.09.2020 18:44 Відповісти
ЗЕнелох вже закінчив війну, а вона продовжується іншими методами. ***** кинув каратиста як лошару.
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03.09.2020 18:51 Відповісти
Чому ЯК?
Він і є лошара і слуга ху.. ла !
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03.09.2020 19:01 Відповісти
и надо плавно переходить на уборку бульбы, буряков энд цыбули
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03.09.2020 18:53 Відповісти
пора под Овручем окопы рыть...ибо...
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03.09.2020 19:03 Відповісти
но ведь есть один погибший под завалами блиндажа?
он не вошел в статистику не боевых потерь? его смерть не отражена в сводке???
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03.09.2020 19:20 Відповісти
теперь дамбасята все спалят получат 300 шт на рыло и свалят в рашу.....а вы дураки тушите....
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03.09.2020 19:20 Відповісти
В мене кілька питань:
1. Чому бійці ВСУ з зони ООС, а не НГ, які теж, як і ДСНС, підпорядковані Авакову?
2. Може тоді най, як у совку, все пострижуть та покрасять в зелений колір?
3. А бійцям ВСУ в зоні ООС нема чого робити? Сєпари закріплюються, а нам не треба? Узгодили нові дільниці на здачу територій відведення, то чи не треба там робити фортифікаційні роботи?
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03.09.2020 19:23 Відповісти
Если при порохе бойцы погибали от вражеских обстрелов, то при зеленском погибают либо от "неосторожного обращения с оружием" или от "пожаров". Шах и мат порохоботы
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03.09.2020 19:29 Відповісти
С утра писали, что лупашат из гранатометов, а уже вечером "обстрелов нет".
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03.09.2020 20:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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04.09.2020 00:51 Відповісти
 
 