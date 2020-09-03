На Донбасі без обстрілів, підрозділи ООС гасять пожежі, - штаб

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою, від початку доби порушень режиму припинення вогню не було.

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Від початку цієї доби порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не було. По всій лінії фронту спостерігалася тиша.

"Дотримуючись домовленостей, які вступили в дію 27 липня наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - сказано в повідомленні.

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Паралельно з виконаннями бойових завдань підрозділи Об'єднаних сил локалізують масштабні пожежі на території Луганської і Донецької областей.

"Військовослужбовці ЗСУ пліч-о-пліч із представниками ДСНС та іншими підрозділами Об'єднаних сил відрізають шляхи поширення вогню в районах населених пунктів Станиця Луганська, Болотенне, Лобачеве, Лопаскине, Кам'янка, Трьохізбенка, Золоте-3, Попасна та Новотроїцьке", - повідомили в штабі.





