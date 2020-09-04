Минобразования хочет застраховать от COVID-19 школьников и учителей-пенсионеров, - Шкарлет
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Министерство образования ведет со страховыми компаниями переговоры о том, чтобы застраховать от коронавируса всех школьников и тех учителей, которые уже достигли пенсионного возраста.
Об этом в.и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил в эфире ток-шоу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Минобразованию и Кабмину есть предложение от первой семерки страховых компаний Украины о возможности подписания меморандума с Минобразования. Относительно определенных программ страхования не только пенсионеров, но и детей. Сегодня идет диалог в этом направлении, и я надеюсь, что мы в ближайшее время выйдем на какой-то меморандум и сотрудничество", - сказал Шкарлет.
Он отметил, что такой меморандум может быть полезен и учителям, и государству, а также определенным образом моделировать ситуацию определенной защиты в условиях пандемии.
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А смысл такого страхования для страховой компании, когда риск страхового случая близок к 100%?! Тем более с бестолковым правительством неспособным принять адекватные меры для прекращения распространения!
Поэтому страховать либо вообще не будут, а если заставят, то сумма страховых выплат будет приближаться к сумме страхового взноса!!!
хотите помочь людям? - дайте им возможность заработать,
а не 3 виртуальных гривни и оно оплатит твой аналгин когда захворееш.
а кто бенефициаром будет когда наступит страховой случай?
P.S.Как там у классиков: Нужна немедленная помощь!.... Поможем детям! Будем помнить, что дети - цветы жизни. ... Только детям, и никому другому. Вы меня понимаете?
Там откаты процентов 30, а не какие то стандартные 10.)
При страховании посредник получает официальный откат без угрозы криминального преследования, а мадам группенфюрер Третьякова всю жизнь возглавляла страховые по страхованию жизни.