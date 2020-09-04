Минобразования хочет застраховать от COVID-19 школьников и учителей-пенсионеров, - Шкарлет

Министерство образования ведет со страховыми компаниями переговоры о том, чтобы застраховать от коронавируса всех школьников и тех учителей, которые уже достигли пенсионного возраста.

Об этом в.и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил в эфире ток-шоу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Минобразованию и Кабмину есть предложение от первой семерки страховых компаний Украины о возможности подписания меморандума с Минобразования. Относительно определенных программ страхования не только пенсионеров, но и детей. Сегодня идет диалог в этом направлении, и я надеюсь, что мы в ближайшее время выйдем на какой-то меморандум и сотрудничество", - сказал Шкарлет.

Он отметил, что такой меморандум может быть полезен и учителям, и государству, а также определенным образом моделировать ситуацию определенной защиты в условиях пандемии.

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