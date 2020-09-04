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Минобразования хочет застраховать от COVID-19 школьников и учителей-пенсионеров, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Минобразования хочет застраховать от COVID-19 школьников и учителей-пенсионеров, - Шкарлет

Министерство образования ведет со страховыми компаниями переговоры о том, чтобы застраховать от коронавируса всех школьников и тех учителей, которые уже достигли пенсионного возраста.

Об этом в.и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил в эфире ток-шоу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Минобразованию и Кабмину есть предложение от первой семерки страховых компаний Украины о возможности подписания меморандума с Минобразования. Относительно определенных программ страхования не только пенсионеров, но и детей. Сегодня идет диалог в этом направлении, и я надеюсь, что мы в ближайшее время выйдем на какой-то меморандум и сотрудничество", - сказал Шкарлет.

Он отметил, что такой меморандум может быть полезен и учителям, и государству, а также определенным образом моделировать ситуацию определенной защиты в условиях пандемии.

Также на Цензор.НЕТ: Если в классе заболеет школьник или учитель, это не значит, что вся школа уйдет на самоизоляцию, - Степанов

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
всегда одно и то же - государство тебя рожает, оно же тебя лечит и оно же тебя и прикопает...
хотите помочь людям? - дайте им возможность заработать,
а не 3 виртуальных гривни и оно оплатит твой аналгин когда захворееш.
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04.09.2020 05:43
+2
Это деньги украденые будут у школьников и учетелей. Грип и пневмония в три раза больше заболеваемость ни стаховки ни лечения ни пандемии. А так появятся средства для подкупа врачей псевдобольных и распила для пропоганды ковида. Гениально ватсон! Это надо додуматься 4,5 млн. школьников с каждым договор. Только они застрахуют % а не школьников. Геть санитаров -шарлатанов. Где парламентские слухання по ковиду?
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04.09.2020 04:35
+2
Ну вот, ещё хороший заработок для олигархов.
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04.09.2020 05:49
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Минобразования хочет застраховать от COVID-19 школьников и учителей-пенсионеров, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 7275 Ну хоть так бабки получат.
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04.09.2020 02:34 Ответить
Страховые компании это не благотворительные организации, а коммерческие! Они должны получать прибыль, которая образуется как разница от страховых взносов по "несработавшим" страховым случаям и сумм выплаченным по "сработавшим"

А смысл такого страхования для страховой компании, когда риск страхового случая близок к 100%?! Тем более с бестолковым правительством неспособным принять адекватные меры для прекращения распространения!

Поэтому страховать либо вообще не будут, а если заставят, то сумма страховых выплат будет приближаться к сумме страхового взноса!!!
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04.09.2020 08:43 Ответить
Это деньги украденые будут у школьников и учетелей. Грип и пневмония в три раза больше заболеваемость ни стаховки ни лечения ни пандемии. А так появятся средства для подкупа врачей псевдобольных и распила для пропоганды ковида. Гениально ватсон! Это надо додуматься 4,5 млн. школьников с каждым договор. Только они застрахуют % а не школьников. Геть санитаров -шарлатанов. Где парламентские слухання по ковиду?
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04.09.2020 04:35 Ответить
"Это деньги украденые будут у школьников и учетелей...." ні! ці гроші будуть в страховій компанії! так що виявлення ковіду буде ще меншим! бо страховій геть не вигідно відшкодовувати лікування. Минобразования хочет застраховать от COVID-19 школьников и учителей-пенсионеров, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 9038
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04.09.2020 08:20 Ответить
Так страховая компания и шкарлет одно и тоже. Нанайские мальчики. Цель получить деньги из бюджета на борьбу с ветряными мельницами ковида.
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04.09.2020 08:59 Ответить
всегда одно и то же - государство тебя рожает, оно же тебя лечит и оно же тебя и прикопает...
хотите помочь людям? - дайте им возможность заработать,
а не 3 виртуальных гривни и оно оплатит твой аналгин когда захворееш.
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04.09.2020 05:43 Ответить
Ну вот, ещё хороший заработок для олигархов.
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04.09.2020 05:49 Ответить
жизнь школьников и учителей хотят застраховать? 🤔 вот это номер
а кто бенефициаром будет когда наступит страховой случай?
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04.09.2020 05:58 Ответить
ген директор страхової
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04.09.2020 08:21 Ответить
ну и бред...
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04.09.2020 06:27 Ответить
Потом надо будет доказать, что это действительно COVID-19, а не 17, 18, и не в коем случае 20!!! Ну, а сначала, стянуть деньги за оформление страхового договора со страждущих, не забыть о налоге, и самое главное: первыми выступить с якобы благородной инициативой Минобразования хочет застраховать от COVID-19 школьников и учителей-пенсионеров, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 6690
P.S.Как там у классиков: Нужна немедленная помощь!.... Поможем детям! Будем помнить, что дети - цветы жизни. ... Только детям, и никому другому. Вы меня понимаете? Минобразования хочет застраховать от COVID-19 школьников и учителей-пенсионеров, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2846
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04.09.2020 06:37 Ответить
Новый гешефт. Неплохо придумали манипулировать болезнью.
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04.09.2020 06:44 Ответить
Страховка дело хорошее.
Там откаты процентов 30, а не какие то стандартные 10.)
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04.09.2020 06:48 Ответить
Дуууже цікава думка плагіатора та екс-регіонала.
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04.09.2020 07:17 Ответить
Для жителей удаленных хуторов докладаю.
При страховании посредник получает официальный откат без угрозы криминального преследования, а мадам группенфюрер Третьякова всю жизнь возглавляла страховые по страхованию жизни.
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04.09.2020 07:53 Ответить
Дешевше карантин для освіти організувати.
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04.09.2020 09:39 Ответить
я думаю в замен школьников надо страховать технических работников и кухню школы или дебилам из цирка этого не понять.
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04.09.2020 12:33 Ответить
 
 