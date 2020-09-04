Міносвіти хоче застрахувати від COVID-19 школярів і вчителів-пенсіонерів, - Шкарлет
Міністерство освіти веде зі страховими компаніями переговори про те, щоб застрахувати від коронавірусу всіх школярів і тих вчителів, які досягли пенсійного віку.
Про це т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив в ефірі токшоу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Міносвіти і Кабміну є пропозиція від першої сімки страхових компаній України про можливість підписання меморандуму з Міносвіти. Щодо певних програм страхування не тільки пенсіонерів, а й дітей. Сьогодні йде діалог в цьому напрямку, і я сподіваюся, що ми найближчим часом вийдемо на певний меморандум і співробітництво", - сказав Шкарлет.
Він зазначив, що такий меморандум може бути корисний і вчителям, і державі, а також певним чином моделювати ситуацію певного захисту в умовах пандемії.
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А смысл такого страхования для страховой компании, когда риск страхового случая близок к 100%?! Тем более с бестолковым правительством неспособным принять адекватные меры для прекращения распространения!
Поэтому страховать либо вообще не будут, а если заставят, то сумма страховых выплат будет приближаться к сумме страхового взноса!!!
хотите помочь людям? - дайте им возможность заработать,
а не 3 виртуальных гривни и оно оплатит твой аналгин когда захворееш.
а кто бенефициаром будет когда наступит страховой случай?
P.S.Как там у классиков: Нужна немедленная помощь!.... Поможем детям! Будем помнить, что дети - цветы жизни. ... Только детям, и никому другому. Вы меня понимаете?
Там откаты процентов 30, а не какие то стандартные 10.)
При страховании посредник получает официальный откат без угрозы криминального преследования, а мадам группенфюрер Третьякова всю жизнь возглавляла страховые по страхованию жизни.