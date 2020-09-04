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Новини Коронавірус і карантин
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Міносвіти хоче застрахувати від COVID-19 школярів і вчителів-пенсіонерів, - Шкарлет

Міносвіти хоче застрахувати від COVID-19 школярів і вчителів-пенсіонерів, - Шкарлет

Міністерство освіти веде зі страховими компаніями переговори про те, щоб застрахувати від коронавірусу всіх школярів і тих вчителів, які досягли пенсійного віку.

Про це т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив в ефірі токшоу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Міносвіти і Кабміну є пропозиція від першої сімки страхових компаній України про можливість підписання меморандуму з Міносвіти. Щодо певних програм страхування не тільки пенсіонерів, а й дітей. Сьогодні йде діалог в цьому напрямку, і я сподіваюся, що ми найближчим часом вийдемо на певний меморандум і співробітництво", - сказав Шкарлет.

Він зазначив, що такий меморандум може бути корисний і вчителям, і державі, а також певним чином моделювати ситуацію певного захисту в умовах пандемії.

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Автор: 

карантин (18172) страхування (759) школа (2205) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+3
всегда одно и то же - государство тебя рожает, оно же тебя лечит и оно же тебя и прикопает...
хотите помочь людям? - дайте им возможность заработать,
а не 3 виртуальных гривни и оно оплатит твой аналгин когда захворееш.
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04.09.2020 05:43
+2
Это деньги украденые будут у школьников и учетелей. Грип и пневмония в три раза больше заболеваемость ни стаховки ни лечения ни пандемии. А так появятся средства для подкупа врачей псевдобольных и распила для пропоганды ковида. Гениально ватсон! Это надо додуматься 4,5 млн. школьников с каждым договор. Только они застрахуют % а не школьников. Геть санитаров -шарлатанов. Где парламентские слухання по ковиду?
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04.09.2020 04:35
+2
Ну вот, ещё хороший заработок для олигархов.
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04.09.2020 05:49
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Ну хоть так бабки получат.
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04.09.2020 02:34 Відповісти
Страховые компании это не благотворительные организации, а коммерческие! Они должны получать прибыль, которая образуется как разница от страховых взносов по "несработавшим" страховым случаям и сумм выплаченным по "сработавшим"

А смысл такого страхования для страховой компании, когда риск страхового случая близок к 100%?! Тем более с бестолковым правительством неспособным принять адекватные меры для прекращения распространения!

Поэтому страховать либо вообще не будут, а если заставят, то сумма страховых выплат будет приближаться к сумме страхового взноса!!!
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04.09.2020 08:43 Відповісти
Это деньги украденые будут у школьников и учетелей. Грип и пневмония в три раза больше заболеваемость ни стаховки ни лечения ни пандемии. А так появятся средства для подкупа врачей псевдобольных и распила для пропоганды ковида. Гениально ватсон! Это надо додуматься 4,5 млн. школьников с каждым договор. Только они застрахуют % а не школьников. Геть санитаров -шарлатанов. Где парламентские слухання по ковиду?
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04.09.2020 04:35 Відповісти
"Это деньги украденые будут у школьников и учетелей...." ні! ці гроші будуть в страховій компанії! так що виявлення ковіду буде ще меншим! бо страховій геть не вигідно відшкодовувати лікування.
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04.09.2020 08:20 Відповісти
Так страховая компания и шкарлет одно и тоже. Нанайские мальчики. Цель получить деньги из бюджета на борьбу с ветряными мельницами ковида.
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04.09.2020 08:59 Відповісти
всегда одно и то же - государство тебя рожает, оно же тебя лечит и оно же тебя и прикопает...
хотите помочь людям? - дайте им возможность заработать,
а не 3 виртуальных гривни и оно оплатит твой аналгин когда захворееш.
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04.09.2020 05:43 Відповісти
Ну вот, ещё хороший заработок для олигархов.
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04.09.2020 05:49 Відповісти
жизнь школьников и учителей хотят застраховать? 🤔 вот это номер
а кто бенефициаром будет когда наступит страховой случай?
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04.09.2020 05:58 Відповісти
ген директор страхової
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04.09.2020 08:21 Відповісти
ну и бред...
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04.09.2020 06:27 Відповісти
Потом надо будет доказать, что это действительно COVID-19, а не 17, 18, и не в коем случае 20!!! Ну, а сначала, стянуть деньги за оформление страхового договора со страждущих, не забыть о налоге, и самое главное: первыми выступить с якобы благородной инициативой
P.S.Как там у классиков: Нужна немедленная помощь!.... Поможем детям! Будем помнить, что дети - цветы жизни. ... Только детям, и никому другому. Вы меня понимаете?
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04.09.2020 06:37 Відповісти
Новый гешефт. Неплохо придумали манипулировать болезнью.
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04.09.2020 06:44 Відповісти
Страховка дело хорошее.
Там откаты процентов 30, а не какие то стандартные 10.)
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04.09.2020 06:48 Відповісти
Дуууже цікава думка плагіатора та екс-регіонала.
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04.09.2020 07:17 Відповісти
Для жителей удаленных хуторов докладаю.
При страховании посредник получает официальный откат без угрозы криминального преследования, а мадам группенфюрер Третьякова всю жизнь возглавляла страховые по страхованию жизни.
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04.09.2020 07:53 Відповісти
Дешевше карантин для освіти організувати.
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04.09.2020 09:39 Відповісти
я думаю в замен школьников надо страховать технических работников и кухню школы или дебилам из цирка этого не понять.
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04.09.2020 12:33 Відповісти
 
 