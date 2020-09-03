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Новини Коронавірус і карантин
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Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці у червоній зоні - нове епідемічне зонування запроваджується з 7 вересня

Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці у червоній зоні - нове епідемічне зонування запроваджується з 7 вересня

В Україні відновили зони карантину залежно від епідеміологічної ситуації в регіонах. Червону зону розширили через погіршення ситуації з коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Він зазначив: "Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

З 00 годин 00 хвилин 07 вересня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування".

Так до червоної зони буде віднесено:

  •  Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
  •  Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
  •  Дубно та Костопільський район Рівненської області;
  •  Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
  •  Великобурлуцький район Харківської області;
  •  Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.
  •  Бобровицький район Чернігівської області.

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Нове зонування почне діяти з 7 вересня.

У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, закриваються навчальні заклади, зокрема дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів із транспорту, який курсує транзитом, і з міжобласного транспорту.

В "помаранчевої зоні" заборонена діяльність місць розміщення (хостелів, туристичних баз і т.д.), крім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури; прийом нових змін у дитячі табори. Масові заходи дозволено в кількості 1 людина на 20 квадратних метрів і за участі не більше 100 осіб.

В "жовтій зоні" не можна відвідувати установи соціального захисту, в яких перебувають особи похилого віку, крім тих, які надають послуги кризового втручання.

У "зеленій зоні" діють такі обмеження: перебування в громадських будівлях - лише в масках або респіраторах; проведення масових заходів із розрахунку не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; кінотеатри можуть працювати заповненими на 50%, перевезення пасажирів у громадському транспорті здійснюється тільки на сидячих місцях.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (207) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
перед выборами зеленые чмыри вводят красный на всей западной Украине!
Вас зеленых чмырей уже ничто не спасет!0 голосов зеленым мразям!
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03.09.2020 18:13
+7
Почему в Швеции и Белоруссии нет красных зон, забитых больниц? И при этом там люд пол года живут и будут жить, а нас будут кошмарить до весны. Весь этот вирус бред и фэйк и лохотрон
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03.09.2020 18:17
+3
Я тут, уже раз писав : у Криму кацапи вирішили показать "демократизм" - створили телеканал для кримських татар. Назвали "Крымское общественное телевидение". Аббревіатура - КОТ", з"являється на екранах... К"иримли сміються - "кот", їхньою мовою, "ЖОПА"...
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03.09.2020 19:30
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Где этот мастер спорта по борьбе с коронавирусом?
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03.09.2020 18:07 Відповісти
ой ой а потом красный регион Западная Украина будет хоронить померлых с зеленой зоны которые гарно кричали вырусаки нема и Зеля да... и нам п..а.... ох и доиграются придурковатые ервеи во власти смешав глистов и себя навозных вшей ой доиграются...
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03.09.2020 18:17 Відповісти
перед выборами зеленые чмыри вводят красный на всей западной Украине!
Вас зеленых чмырей уже ничто не спасет!0 голосов зеленым мразям!
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03.09.2020 18:13 Відповісти
Статистика за 02.09.2020 р. (невеличке порівняння для Вас та таких інших). Беру одне місто із Західної України, інше зі Східної (Центральної):
Тернопіль - 929 активних інфікованих. Полтава - 131 активних інфікованих.
Львів - 4325 активних інфікованих. Дніпро - 721 активних інфікованих
Івано-Франківськ - 1769 активних інфікованих. Кривий Ріг - 216 активних інфікованих.
Чернівці - 1445 активних інфікованих. Черкаси - 219 активних інфікованих.
Ужгород - 875 активних інфікованих. Запоріжжя - 276 активних інфікованих
І так далі. Зверніть увагу, що всі західно-українські міста менші за населенням, ніж порівняні із ними східно-українські.
Аналізуйте і робіть висновки, чому на Заході червона зона. І при чому тут вибори.
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03.09.2020 19:58 Відповісти
І ще одне. Чим більше ми будемо противитися карантинним заходам, ігнорувати їх, тим довше владі доведеться їх продовжувати та посилювати. Тим довше ми всі будемо носити маски, тим довше ми будемо без концертів, дискотек, кінотеатрів, футбольних матчів на стадіонах, інших спортивних заходів. Тим більше країн світу закриє перед нами кордони. Тим більше ризиків захворіти самим і заразити наших близьких.
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03.09.2020 20:10 Відповісти
...разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и из межобластного транспорта

... и то на ходу, и на скорости не менее 60 км/ч
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03.09.2020 18:15 Відповісти
Почему в Швеции и Белоруссии нет красных зон, забитых больниц? И при этом там люд пол года живут и будут жить, а нас будут кошмарить до весны. Весь этот вирус бред и фэйк и лохотрон
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03.09.2020 18:17 Відповісти
И в Бельгии нет забитых больниц (вообще нет хоть как-то ощутимой больничной движухи), а галдёж такой стоит, шо ховайся.
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03.09.2020 18:22 Відповісти
Шведы всегда были примером нейтральности в политике ( исключение , - пропуск гитлеровских конвоев с никелем из Суоми ) . Шведы ещё и образец демократии и свобод в своей стране . )
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03.09.2020 18:33 Відповісти
Іноді занадто. Демократія та свободи - то має бути для своїх, можна для інших людей з цивілізованого світу... Але толерастія до агресивних дикунів? Гуглимо "Елін Кранц" - ось до чого це призводить. Тут шведам треба згадувати дух Предків, від конунгів та ярлів доби вікінгів до войовничих королів династій Ваза та Пфайль-Цвейнбрюк...
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03.09.2020 18:42 Відповісти
Йду сьогодні через сусідній двір. Дивлюся, на дверях під"їзду написано крейдою - "КОРОНА"... Рік тому це викликало-б, здивування : "А що це значить?"...
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03.09.2020 19:06 Відповісти
У нас просто в центрі міста є один абандон, https://2gis.ua/dp/gallery/geo/14778071932469517/photoId/14777436323268518 давно вже напівзруйнована старезна будівля (адреса Крутогірний узвіз, 21а) . З якихось причин його не реставрували і не знесли, вже дуже багато років так і стоїть... Зараз на ньому з'явився вже новий стріт-арт, а раніше не було навіть типових реперських графіті - натомість були написані простим чорним текстом загадкові слова: "РЫБА", "РЫБА ЗДЕСЬ", "РЫБА ОЧНИСЬ", "ГЛАЗЫ", а також схематичні зображення хижої глибоководної риби та ока.
Є в цьому щось від Лавкрафта та Стівена Кінга (згадуємо цикл "Темна вежа", частина 3 "Безплідні землі"... отой жахливий будинок в центрі Нью-Йорка, де знаходився портал в інший світ... а також ворота Стражів - Ведмідь, Черепаха та інші). Давно із знайомими у напівгумористично-напівмістичному обговоренні дійшли висновку, що цей будинок ймовірно теж є порталом Риби, і якщо туди якимось чином зайти (входи, до речі, перекриті), то можна зустріти хтонічний жах Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці у червоній зоні - нове епідемічне зонування запроваджується з 7 вересня - Цензор.НЕТ 3346 приблизно як пацан Джейк у згаданому романі Кінга... Другою гіпотезою було щось у стилі Говарда Філіпса Лавкрафта - як у "Морок над Інсмутом", сховані від сторонніх очей підземелля, де живуть Глибоководні ,,,;,;,,,
Маячня, але якщо замислитися, то атмосферно... тут можна міські легенди створювати...
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04.09.2020 01:43 Відповісти
У нас півміста обмальовано написами "ЦОЙ - С НАМИ!", "ЦОЙ - ЖИВ!" Мабуть, теж щось "потойбічне"...
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04.09.2020 02:57 Відповісти
"ЦОЙ ЖИВ" - у нас у Дніпрі є ціла стіна Цоя, не кажучи про всюдисущі графіті ))) Але то звична тема... а от РЫБА ОЧНИСЬ - в цьому є щось загадкове а оце архаїчно-грубе ГЛАЗЫ - дійсно нагадує оті варварські написи МЛАДЫ МРУТ і СМЕРТЬ СЕДЫМ все із тих самих "Безплідних земель" ))))))))
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04.09.2020 13:31 Відповісти
А у нас все стены исписаны словом "УТРО". Что это значит, загадка. Наркоприколы?
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04.09.2020 13:58 Відповісти
ХЗ, наче не схоже... нарко - зазвичай адреси (телеграм в основному) із рекламою "есть все", "амф, шишки, миксы" та подібне.
УТРО - тут можна побачити позитивний меседж... а РЫБА ЗДЕСЬ - це вже Лавкрафт ,,,;,;,,,

Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці у червоній зоні - нове епідемічне зонування запроваджується з 7 вересня - Цензор.НЕТ 62
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04.09.2020 17:10 Відповісти
P.S.: шкода, https://youtu.be/j5sM4DPoWQM не дочавили кацапню у 1709 .
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03.09.2020 18:53 Відповісти
Тому мабуть і бережуть свої кордони як зеницю ока . ( Почали військові навчання на своєму узбережжі і акваторії ) .
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03.09.2020 19:05 Відповісти
А в NY из-за этого "фейка" половина мегаполиса выехала кто куда, улицы почти пустые. Поди пойми почему так.
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03.09.2020 18:46 Відповісти
В Швеции не было забитых больниц, потому что там мест на 100 тыс населения в десятки раз раз больше, чем в Украине. Вы не пеняйте на Швециию, нам до Швеции как до Луны! Шведы могли себе позволить много того, чего мы еще лет 200 не сможем себе позволить. Шведы попросту прошли этот путь интенсивнее, но быстрее. И количество смертей там, как раз, зашкаливало еще совсем недавно. Опять же - потому что мощности больниц могли позволить обслужить большой наплыв зараженных. Грубо говоря: население быстрее перезаражалось и быстрее отсеялось на тот свет. А у нас это "удовольствие" придется растянуть на годы.
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04.09.2020 10:29 Відповісти
"covid" is hoax and scam of worldwide proportions.
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03.09.2020 18:18 Відповісти
Таке можна було прокрутити до появи розвиненого інтернету.
Але в кіберпанк добу, коли кожен може легко бути джерелом інформації, подібну глобальну фальсифікацію замутити складніше.
***** зокрема на цьому погорів із проектом "новососія".
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03.09.2020 18:26 Відповісти
In Russia they are starting mass "vaccinations", this is official now. This has been pre-planned worldwide. Most likely Ukrainian traitors who have power are preparing for that now as well. Russians are slaves, Ukrainians are warriors. I wonder how big are chances for armed resistance. You don't need to answer; I am just thinking if that is likely at all. There will be some country that would start armed resistance against neo-fascists who are taking over the planet now.
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03.09.2020 18:55 Відповісти
Don`t fuck with us.This is copypaste.
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03.09.2020 19:26 Відповісти
I don't remember asking you a God damned thing.
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03.09.2020 23:12 Відповісти
fucking sectarians, you are supine person.
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04.09.2020 01:03 Відповісти
Why «covid» is total scam ?

Easy.

If it was a deadly virus, readily distributed by air, all joggers and all children in Melbourne would be dead by now, because they are the most vulnerable ones: joggers breath heavily, and kids' immune systems are yet too weak, and both groups of population are not required to wear masks; all others are.

Since no fatalities are reported among those two groups of population, the whole «covid» affair is a hoax and a scam of epic proportions.
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04.09.2020 01:40 Відповісти
Если бы это был смертельный вирус, легко распространяемый по воздуху, все бегуны и все дети в Мельбурне были бы к настоящему времени мертвы, потому что они наиболее уязвимы: бегуны тяжело дышат, а иммунная система детей еще слишком слаба, и от обеих групп населения не требуется ношение масок; все остальные обязаны носить маски.

Поскольку ни о каких погибших среди этих двух групп населения не сообщается, вся история с «covid» является мистификацией и афёрой эпических масштабов.
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04.09.2020 01:42 Відповісти
Якшо введуть червону зону в Харківській області , - вийду на протест . Питання до МОЗ , - чому не враховують тих людей , що вже одужали в кожному регіоні , а беруть тільки загальну статистику , - так зручніше ? ((
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03.09.2020 18:20 Відповісти
Редакторе, пофіксіть заголовок. Тернополь як такий звучить зловісно (терн, thorn...) - але Теронополь взагалі жесть. Викликає асоціації із TO MEGA THERION (Великий Звір Апокаліпсису)
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03.09.2020 18:20 Відповісти
(вже пофіксили, дякую)
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03.09.2020 18:21 Відповісти
Я тут, уже раз писав : у Криму кацапи вирішили показать "демократизм" - створили телеканал для кримських татар. Назвали "Крымское общественное телевидение". Аббревіатура - КОТ", з"являється на екранах... К"иримли сміються - "кот", їхньою мовою, "ЖОПА"...
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03.09.2020 19:30 Відповісти
Цікаво, яка ж ситуація у тих краснозонців, якщо Вінниця, де заповнені практично всі ковідіозні лікарні, перебуває лише в помаранчевій?
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03.09.2020 18:23 Відповісти
))) як на обкладинці французької блек метал групи Pestiferum, мабуть... Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці у червоній зоні - нове епідемічне зонування запроваджується з 7 вересня - Цензор.НЕТ 5676
https://youtu.be/jACRqQjzaQI Pestiferum - Curationem Omnem

Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці у червоній зоні - нове епідемічне зонування запроваджується з 7 вересня - Цензор.НЕТ 5820
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03.09.2020 18:31 Відповісти
Решение принимается с местной властью, у нас пару дней назад было+103 и мы в "желтой", по заболеваемости и скорости распространения мы даже опережаем Запорожье, хотя там населения в 2 раза больше. Правда - местному "царю" принадлежит полгорода и почти все ТЦ - потому мы и в "желтой"!, наверное. )
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03.09.2020 18:43 Відповісти
Ніхто ще не додумався торгувати "краснимі зонамі"...Скоро губери і мери підуть з шапкою по підприємцям збирати бабло щоб зняти ту "красноту"...
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03.09.2020 18:48 Відповісти
Гофвна вам зепиторы червозону в Черновцах,похерили...,даже власти ща забили- транспорт в норме,а зеталпайоп толкает чувака ,владельца китайрестора на мествыборы,типа представили авторитета от Черновцов,когда они бухали вместе,гнилье...
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03.09.2020 19:16 Відповісти
За Другановского вряд ли будут голосовать, и кумовство с Павлюком тут не поможет. Да и капиталец у него мутный, сколоченный во времена работы в налоговой, люди это помнят.

Сейчас у нас кандидатов на место мэра просто нет.
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03.09.2020 21:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Ov4zjvtIoH4&feature=share&fbclid=IwAR0rdiB4ecQMl9oaGrtAGJJN_6gNvevpoqePKSbqj2ZlkOAZuYplEaAR13I
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03.09.2020 19:23 Відповісти
Зоны вне закона КС уже все сказал. Но баранам закон не писан, слушают только пастухов и авчарок. С правовой культурой на уровне стада выживать трудно. Мы живем в стране победившего олигархата.
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03.09.2020 19:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Ov4zjvtIoH4&feature=share&fbclid=IwAR0rdiB4ecQMl9oaGrtAGJJN_6gNvevpoqePKSbqj2ZlkOAZuYplEaAR13I
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03.09.2020 19:25 Відповісти
tZE inform

Крайне тяжелая остановка с эпидемией в Виннице и Харькове. Заполняемость коек выше 90%. Реально мест уже нет. Нет ПЦР-тестов в лабораториях региона.
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03.09.2020 19:45 Відповісти
Хочуть позбавити Захід України права вибору. Ці зелені потвори не перед чим не зупиняться.
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04.09.2020 01:47 Відповісти
Так их же повесят если они проиграют. И они это знают.
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04.09.2020 11:27 Відповісти
 
 