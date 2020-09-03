Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці у червоній зоні - нове епідемічне зонування запроваджується з 7 вересня
В Україні відновили зони карантину залежно від епідеміологічної ситуації в регіонах. Червону зону розширили через погіршення ситуації з коронавірусом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Він зазначив: "Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
З 00 годин 00 хвилин 07 вересня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування".
Так до червоної зони буде віднесено:
- Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
- Дубно та Костопільський район Рівненської області;
- Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
- Великобурлуцький район Харківської області;
- Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.
- Бобровицький район Чернігівської області.
Нове зонування почне діяти з 7 вересня.
У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, закриваються навчальні заклади, зокрема дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів із транспорту, який курсує транзитом, і з міжобласного транспорту.
В "помаранчевої зоні" заборонена діяльність місць розміщення (хостелів, туристичних баз і т.д.), крім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури; прийом нових змін у дитячі табори. Масові заходи дозволено в кількості 1 людина на 20 квадратних метрів і за участі не більше 100 осіб.
В "жовтій зоні" не можна відвідувати установи соціального захисту, в яких перебувають особи похилого віку, крім тих, які надають послуги кризового втручання.
У "зеленій зоні" діють такі обмеження: перебування в громадських будівлях - лише в масках або респіраторах; проведення масових заходів із розрахунку не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; кінотеатри можуть працювати заповненими на 50%, перевезення пасажирів у громадському транспорті здійснюється тільки на сидячих місцях.
Будь ласка, зачекайте...
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Львів - 4325 активних інфікованих. Дніпро - 721 активних інфікованих
Івано-Франківськ - 1769 активних інфікованих. Кривий Ріг - 216 активних інфікованих.
Чернівці - 1445 активних інфікованих. Черкаси - 219 активних інфікованих.
Ужгород - 875 активних інфікованих. Запоріжжя - 276 активних інфікованих
І так далі. Зверніть увагу, що всі західно-українські міста менші за населенням, ніж порівняні із ними східно-українські.
Аналізуйте і робіть висновки, чому на Заході червона зона. І при чому тут вибори.
... и то на ходу, и на скорости не менее 60 км/ч
Є в цьому щось від Лавкрафта та Стівена Кінга (згадуємо цикл "Темна вежа", частина 3 "Безплідні землі"... отой жахливий будинок в центрі Нью-Йорка, де знаходився портал в інший світ... а також ворота Стражів - Ведмідь, Черепаха та інші). Давно із знайомими у напівгумористично-напівмістичному обговоренні дійшли висновку, що цей будинок ймовірно теж є порталом Риби, і якщо туди якимось чином зайти (входи, до речі, перекриті), то можна зустріти хтонічний жах приблизно як пацан Джейк у згаданому романі Кінга... Другою гіпотезою було щось у стилі Говарда Філіпса Лавкрафта - як у "Морок над Інсмутом", сховані від сторонніх очей підземелля, де живуть Глибоководні ,,,;,;,,,
Маячня, але якщо замислитися, то атмосферно... тут можна міські легенди створювати...
УТРО - тут можна побачити позитивний меседж... а РЫБА ЗДЕСЬ - це вже Лавкрафт ,,,;,;,,,
Але в кіберпанк добу, коли кожен може легко бути джерелом інформації, подібну глобальну фальсифікацію замутити складніше.
***** зокрема на цьому погорів із проектом "новососія".
Easy.
If it was a deadly virus, readily distributed by air, all joggers and all children in Melbourne would be dead by now, because they are the most vulnerable ones: joggers breath heavily, and kids' immune systems are yet too weak, and both groups of population are not required to wear masks; all others are.
Since no fatalities are reported among those two groups of population, the whole «covid» affair is a hoax and a scam of epic proportions.
Поскольку ни о каких погибших среди этих двух групп населения не сообщается, вся история с «covid» является мистификацией и афёрой эпических масштабов.
https://youtu.be/jACRqQjzaQI Pestiferum - Curationem Omnem
Сейчас у нас кандидатов на место мэра просто нет.
Крайне тяжелая остановка с эпидемией в Виннице и Харькове. Заполняемость коек выше 90%. Реально мест уже нет. Нет ПЦР-тестов в лабораториях региона.