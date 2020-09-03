Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці у червоній зоні - нове епідемічне зонування запроваджується з 7 вересня

В Україні відновили зони карантину залежно від епідеміологічної ситуації в регіонах. Червону зону розширили через погіршення ситуації з коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Він зазначив: "Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

З 00 годин 00 хвилин 07 вересня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування".

Так до червоної зони буде віднесено:

Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

Дубно та Костопільський район Рівненської області;

Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

Великобурлуцький район Харківської області;

Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.

Бобровицький район Чернігівської області.

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Нове зонування почне діяти з 7 вересня.

У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, закриваються навчальні заклади, зокрема дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів із транспорту, який курсує транзитом, і з міжобласного транспорту.

В "помаранчевої зоні" заборонена діяльність місць розміщення (хостелів, туристичних баз і т.д.), крім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури; прийом нових змін у дитячі табори. Масові заходи дозволено в кількості 1 людина на 20 квадратних метрів і за участі не більше 100 осіб.

В "жовтій зоні" не можна відвідувати установи соціального захисту, в яких перебувають особи похилого віку, крім тих, які надають послуги кризового втручання.

У "зеленій зоні" діють такі обмеження: перебування в громадських будівлях - лише в масках або респіраторах; проведення масових заходів із розрахунку не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; кінотеатри можуть працювати заповненими на 50%, перевезення пасажирів у громадському транспорті здійснюється тільки на сидячих місцях.