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Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил Пожары в Украине
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На Донбассе сохраняется "тишина", подразделения ООС продолжают тушить пожары вблизи 7 населенных пунктов, - штаб

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Донбассе сохраняется

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинскими защитниками. Подразделения из состава Объединенных сил, добросовестно выполняя задачи по назначению, соблюдают полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в течение прошедших суток, 3 сентября, по всей линии фронта наблюдалась тишина. Фактов нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было.

С начала текущих суток, 4 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - сказано в сообщении.

Также в районе проведения операции должным образом выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил.

В частности, сейчас идет ликвидация пожаров, которые возникли в Донецкой и Луганской областях. Подразделения Вооруженных Сил Украины вместе с пожарными ГСЧС участвуют в тушении огня вблизи населенных пунктов Валуйское, Станица Луганская, Лопаскино, Лобачево, Попасная, Новоалександровка, Трехизбенка. К тушению пожаров привлечено необходимое количество личного состава и техники.

Пожары уже ликвидированы в населенных пунктах Красногоровка, Зайцево, Елизаветовка, Золотое-3 и Каменка.

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"Важно, что в прифронтовых районах саперами Объединенных сил разминировано более десяти гектаров территории и передано на уничтожение 142 взрывоопасных предмета.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки они отремонтировали 17 домов. Еще на десяти объектах работы продолжаются", - сообщили в штабе.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами", - добавили в пресс-центре ОС.

На Донбассе сохраняется тишина, подразделения ООС продолжают тушить пожары вблизи 7 населенных пунктов, - штаб 01
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Топ комментарии
+2
Війна продовжується набуваючи інших форм.
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04.09.2020 07:52
+1
До виборів тиша і зберігатиметься, плюс-мінус.
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04.09.2020 07:57
+1
То что тишина соблюдается(?) - конечно хорошо......., НО есть вопрос: и что дальше=>мир-дружба-жвачка с орками?........
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04.09.2020 08:12
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Війна продовжується набуваючи інших форм.
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04.09.2020 07:52 Ответить
До виборів тиша і зберігатиметься, плюс-мінус.
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04.09.2020 07:57 Ответить
То что тишина соблюдается(?) - конечно хорошо......., НО есть вопрос: и что дальше=>мир-дружба-жвачка с орками?........
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04.09.2020 08:12 Ответить
Вижу вам так и не терпится снова писать свою лаконичную фразу "схиляю голову" сдобривая кучей точек в конце.
"И так как краткость есть душа ума". Шекспир
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04.09.2020 08:37 Ответить
Crvena Zwezda,
Вас не интересует вопрос: что(!!!) будет дальше?.......
На счет «точек в конце»: если Вас это «беспокоит», то не читайте и соответсвенно - не пишите Ваши «ответы»........
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04.09.2020 09:05 Ответить
Окупанти не сплять і користуються можливостями "тиші" з української сторони.
"Зафіксовано 8 місць серйозного переобладнання позицій і установки полів мінування місць розташування ЗС РФ в ОРДЛО. Характер переобладнання і характеристики мінування уточнюються.
Район протитанкового мінування в р-ні Мар'їнки з приблизними координатами 47°56'12.01"П 37°31'13.27"С".Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html
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04.09.2020 09:57 Ответить
То хіба це тиша, як підпалюють позиції військових? Що ви там всі курите? Одна на мітлі літає над Києвом, інші пожежи тушать, які "хтось" підпалює в Луганській, Донецькій і Харківській областях. Під час пожару загинув військовий, чи ви цього не чули?
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04.09.2020 10:17 Ответить
А прикольная "тишина":
- каждый день утром обстрел,
- каждый день к вечеру релиз, что обстрелов не было
- в конце недели релиз, что всю неделю было тихо.
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04.09.2020 10:23 Ответить








tZE inform

@tZEinform

·24 минВоеннослужащий ВСУ Артем Бондаренко был убит выстрелом с близкого расстояния в момент нахождения на боевых позициях в зоне пожара. Блиндаж в котором он находился был взорван.
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04.09.2020 11:08 Ответить
Всем украинцам ясно,что Путин с Медведчуком поднимают рейтинг своего шпрехшталмейстера Бубочки перед местными выборами
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04.09.2020 11:37 Ответить
 
 