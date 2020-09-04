На Донбассе сохраняется "тишина", подразделения ООС продолжают тушить пожары вблизи 7 населенных пунктов, - штаб
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Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинскими защитниками. Подразделения из состава Объединенных сил, добросовестно выполняя задачи по назначению, соблюдают полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, в течение прошедших суток, 3 сентября, по всей линии фронта наблюдалась тишина. Фактов нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было.
С начала текущих суток, 4 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.
"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - сказано в сообщении.
Также в районе проведения операции должным образом выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил.
В частности, сейчас идет ликвидация пожаров, которые возникли в Донецкой и Луганской областях. Подразделения Вооруженных Сил Украины вместе с пожарными ГСЧС участвуют в тушении огня вблизи населенных пунктов Валуйское, Станица Луганская, Лопаскино, Лобачево, Попасная, Новоалександровка, Трехизбенка. К тушению пожаров привлечено необходимое количество личного состава и техники.
Пожары уже ликвидированы в населенных пунктах Красногоровка, Зайцево, Елизаветовка, Золотое-3 и Каменка.
"Важно, что в прифронтовых районах саперами Объединенных сил разминировано более десяти гектаров территории и передано на уничтожение 142 взрывоопасных предмета.
Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки они отремонтировали 17 домов. Еще на десяти объектах работы продолжаются", - сообщили в штабе.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами", - добавили в пресс-центре ОС.
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"И так как краткость есть душа ума". Шекспир
Вас не интересует вопрос: что(!!!) будет дальше?.......
На счет «точек в конце»: если Вас это «беспокоит», то не читайте и соответсвенно - не пишите Ваши «ответы»........
"Зафіксовано 8 місць серйозного переобладнання позицій і установки полів мінування місць розташування ЗС РФ в ОРДЛО. Характер переобладнання і характеристики мінування уточнюються.
Район протитанкового мінування в р-ні Мар'їнки з приблизними координатами 47°56'12.01"П 37°31'13.27"С".Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html
- каждый день утром обстрел,
- каждый день к вечеру релиз, что обстрелов не было
- в конце недели релиз, что всю неделю было тихо.
tZE inform
@tZEinform
·24 минВоеннослужащий ВСУ Артем Бондаренко был убит выстрелом с близкого расстояния в момент нахождения на боевых позициях в зоне пожара. Блиндаж в котором он находился был взорван.