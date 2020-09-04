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На Донбасі зберігається "тиша", підрозділи ООС продовжують гасити пожежі поблизу 7 населених пунктів, - штаб

На Донбасі зберігається

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками. Підрозділи зі складу Об'єднаних сил, сумлінно виконуючи завдання за призначенням, дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, протягом минулої доби, 3 вересня, по всій лінії фронту спостерігалася тиша. Фактів порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було.

З початку поточної доби, 4 вересня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

"Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - сказано в повідомленні.

Також в районі проведення операції належним чином виконують завдання і інші підрозділи Об'єднаних сил.

Також читайте: Бойовики не дають застосовувати авіацію для гасіння пожеж поруч із лінією розмежування, - джерело

Зокрема, зараз триває ліквідація пожеж, що виникла на Донеччині та Луганщині. Підрозділи Збройних Сил України разом з вогнеборцями ДСНС беруть участь в гасінні вогню поблизу населених пунктів Валуйське, Станиця Луганська, Лопаскіне, Лобачеве, Попасна, Новоолександрівка, Трьохізбенка. До гасіння пожеж залучено необхідна кількість особового складу та техніки.
Пожежі вже ліквідовано у населених пунктах Красногорівка, Зайцево, Єлизаветівка, Золоте-3 та Кам’янка.

"Важливо, що у прифронтових районах саперами Об’єднаних сил розміновано більше десяти гектарів території та передано на знищення 142 вибухонебезпечних предмети. Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували 17 будинків. Ще на десятьох об’єктах роботи продовжуються", - повідомили в штабі.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українським воїнами", - додали в пресцентрі ОС.

На Донбасі зберігається тиша, підрозділи ООС продовжують гасити пожежі поблизу 7 населених пунктів, - штаб 01

Автор: 

пожежа (4316) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+2
Війна продовжується набуваючи інших форм.
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04.09.2020 07:52
+1
До виборів тиша і зберігатиметься, плюс-мінус.
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04.09.2020 07:57
+1
То что тишина соблюдается(?) - конечно хорошо......., НО есть вопрос: и что дальше=>мир-дружба-жвачка с орками?........
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04.09.2020 08:12
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Війна продовжується набуваючи інших форм.
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04.09.2020 07:52 Відповісти
До виборів тиша і зберігатиметься, плюс-мінус.
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04.09.2020 07:57 Відповісти
То что тишина соблюдается(?) - конечно хорошо......., НО есть вопрос: и что дальше=>мир-дружба-жвачка с орками?........
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04.09.2020 08:12 Відповісти
Вижу вам так и не терпится снова писать свою лаконичную фразу "схиляю голову" сдобривая кучей точек в конце.
"И так как краткость есть душа ума". Шекспир
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04.09.2020 08:37 Відповісти
Crvena Zwezda,
Вас не интересует вопрос: что(!!!) будет дальше?.......
На счет «точек в конце»: если Вас это «беспокоит», то не читайте и соответсвенно - не пишите Ваши «ответы»........
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04.09.2020 09:05 Відповісти
Окупанти не сплять і користуються можливостями "тиші" з української сторони.
"Зафіксовано 8 місць серйозного переобладнання позицій і установки полів мінування місць розташування ЗС РФ в ОРДЛО. Характер переобладнання і характеристики мінування уточнюються.
Район протитанкового мінування в р-ні Мар'їнки з приблизними координатами 47°56'12.01"П 37°31'13.27"С".Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html
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04.09.2020 09:57 Відповісти
То хіба це тиша, як підпалюють позиції військових? Що ви там всі курите? Одна на мітлі літає над Києвом, інші пожежи тушать, які "хтось" підпалює в Луганській, Донецькій і Харківській областях. Під час пожару загинув військовий, чи ви цього не чули?
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04.09.2020 10:17 Відповісти
А прикольная "тишина":
- каждый день утром обстрел,
- каждый день к вечеру релиз, что обстрелов не было
- в конце недели релиз, что всю неделю было тихо.
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04.09.2020 10:23 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1301787860320817152 24 мин Военнослужащий ВСУ Артем Бондаренко был убит выстрелом с близкого расстояния в момент нахождения на боевых позициях в зоне пожара. Блиндаж в котором он находился был взорван.
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04.09.2020 11:08 Відповісти
Всем украинцам ясно,что Путин с Медведчуком поднимают рейтинг своего шпрехшталмейстера Бубочки перед местными выборами
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04.09.2020 11:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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04.09.2020 14:40 Відповісти
 
 