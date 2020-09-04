В Черновицкой области за сутки выявили 162 новых случая COVID-19, - ОГА

За минувшие сутки, 3 сентября, в Черновицкой области обнаружили 162 больных коронавирусной болезнью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Такое количество больных областная лаборатория подтвердила в ходе исследования 1034 образца.

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В этот же день выздоровели 73 человека. Всего в области за время пандемии зарегистрировали 10 786 случая заражения. Сейчас смогли побороть болезнь в 6 467 буковинцев.

"Государственная комиссия ТЭБ и ЧС причислила к "красной" зоне карантина еще один район области - Сторожинецкий. Поэтому очевидно, что ситуация с уровнем заболеваемости не улучшается, наоборот, количество больных только растет. Есть также неприятный рекорд. По сообщению Главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, самый высокий показатель инцидентности за последние 14 дней на уровне района показывает Кицманщина - более 538 случаев на 100 000 населения, что в 13,5 раз превышает целевой показатель в Украине", - рассказал Осачук.



