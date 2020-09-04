У Чернівецькій області за добу виявили 162 нові випадки COVID-19, - ОДА

За минулу добу, 3 вересня, в Чернівецькій області виявили 162 хворих на коронавірусну хворобу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Таку кількість хворих обласна лабораторія підтвердила в ході дослідження 1034 зразків.

В цей же день одужали 73 людини. Загалом в області за час пандемії зареєстрували 10 786 випадки зараження. Зараз змогли подолати хворобу в 6 467 буковинців.

"Державна комісія ТЕБ та НС зарахувала до "червоної" зони карантину ще один район області – Сторожинецький. Тож очевидно, що ситуація із рівнем захворюваності не покращується, навпаки, кількість недужих лише зростає. Маємо також неприємний рекорд. За повідомленням Головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, найвищий показник інцидентності за останні 14 днів на рівні району показує Кіцманщина – понад 538 випадків на 100 тисяч населення, що в 13,5 разів перевищує цільовий показник в Україні", - розповів Осачук.

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