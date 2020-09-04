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За сутки COVID-19 выявили у 161 ребенка и 119 медработников, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки COVID-19 выявили у 161 ребенка и 119 медработников, - Степанов

Всего за все время пандемии в Украине заболели 8 520 детей и 11 754 медработника.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 2 723 человека, из них 161 ребенок и 119 медработников. Зафиксирован 51 летальный случай. Выздоровели 937 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболел 130 951 человек, из них 8 520 детей и 11 754 медработника. Всего выздоровели 60 613 пациентов. 2 761 случай летальный. За минувшие сутки всего было проведено 49 785 тестов, из них 25 483 методом ПЦР (это рекордный показатель) и 24 302 методом ИФА", - рассказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки рекордные 2 723 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболел 130 951 человек
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Блин, НУ КАК ? Как у медработников ?

И даже не краснеете !

ЧЕМ ВЫ И ИХ, цуки, защищаете ?

Ляшко в отставку
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04.09.2020 09:14 Ответить
когда уже закроют рот этой помойке степанову?
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04.09.2020 09:17 Ответить
 
 