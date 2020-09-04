За добу COVID-19 виявили у 161 дитини та 119 медпрацівників, - Степанов

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 8520 дітей та 11 754 медпрацівники.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 2723 людини, з них 161 дитина і 119 медпрацівників. Зафіксовано 51 летальний випадок. Одужали 937 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 130 951 особа, з них 8520 дітей та 11 754 медпрацівники. Всього одужали 60 613 пацієнтів. 2761 випадок летальний. За минулу добу всього було проведено 49 785 тестів, з них 25 483 методом ПЛР (це рекордний показник) і 24 302 методом ІФА", - розповів Степанов.

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