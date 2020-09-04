Минздраву могут потребоваться дополнительные средства на лечение пациентов с COVID-19, - Степанов

Министерству здравоохранения могут потребоваться дополнительные средства на лечение украинцев от COVID-19. Однако понадобятся они в случае значительного роста числа больных.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что общая сумма средств, которая была выделена министерству, составляет 14 млрд 435 млн гривен.

"Кроме того, у нас есть средства предусмотренные в Нацслужбе здоровья, на финансирование самого процесса лечения. Сумма, которая была заложена, около 15,6 млрд гривен. На сегодня именно на оказание медицинской помощи потрачено 3,5 млрд, но это без учета августа", - отметил министр.

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Степанов подчеркнул, что при нынешней динамике заболеваемости средств на лечение хватит до конца года.

"Если мы даже идем в той динамике, в которой сейчас, мы видим, что нагрузка растет... суммы средств, которая нам нужна для лечения больных СОVID-19, нам до конца года хватает. Но, это исходя из сегодняшних цифр... Конечно же, у нас может быть ситуация, что понадобится увеличение именно на процесс лечения суммы средств", - пояснил глава Минздрава.