Минздраву могут потребоваться дополнительные средства на лечение пациентов с COVID-19, - Степанов
Министерству здравоохранения могут потребоваться дополнительные средства на лечение украинцев от COVID-19. Однако понадобятся они в случае значительного роста числа больных.
Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что общая сумма средств, которая была выделена министерству, составляет 14 млрд 435 млн гривен.
"Кроме того, у нас есть средства предусмотренные в Нацслужбе здоровья, на финансирование самого процесса лечения. Сумма, которая была заложена, около 15,6 млрд гривен. На сегодня именно на оказание медицинской помощи потрачено 3,5 млрд, но это без учета августа", - отметил министр.
Степанов подчеркнул, что при нынешней динамике заболеваемости средств на лечение хватит до конца года.
"Если мы даже идем в той динамике, в которой сейчас, мы видим, что нагрузка растет... суммы средств, которая нам нужна для лечения больных СОVID-19, нам до конца года хватает. Но, это исходя из сегодняшних цифр... Конечно же, у нас может быть ситуация, что понадобится увеличение именно на процесс лечения суммы средств", - пояснил глава Минздрава.
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