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Новости Коронавирус и карантин
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Минздраву могут потребоваться дополнительные средства на лечение пациентов с COVID-19, - Степанов

Минздраву могут потребоваться дополнительные средства на лечение пациентов с COVID-19, - Степанов

Министерству здравоохранения могут потребоваться дополнительные средства на лечение украинцев от COVID-19. Однако понадобятся они в случае значительного роста числа больных.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что общая сумма средств, которая была выделена министерству, составляет 14 млрд 435 млн гривен.

"Кроме того, у нас есть средства предусмотренные в Нацслужбе здоровья, на финансирование самого процесса лечения. Сумма, которая была заложена, около 15,6 млрд гривен. На сегодня именно на оказание медицинской помощи потрачено 3,5 млрд, но это без учета августа", - отметил министр.

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Степанов подчеркнул, что при нынешней динамике заболеваемости средств на лечение хватит до конца года.

"Если мы даже идем в той динамике, в которой сейчас, мы видим, что нагрузка растет... суммы средств, которая нам нужна для лечения больных СОVID-19, нам до конца года хватает. Но, это исходя из сегодняшних цифр... Конечно же, у нас может быть ситуация, что понадобится увеличение именно на процесс лечения суммы средств", - пояснил глава Минздрава.

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карантин (16729) финансирование (1795) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Я денег то нет всё съели зелёные щюри!
Минздраву могут потребоваться дополнительные средства на лечение пациентов с COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2725
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04.09.2020 11:53
+3
Минздраву могут потребоваться дополнительные средства на лечение пациентов с COVID-19, - Степанов

Аппетит приходит с едой.
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04.09.2020 11:52
+3
Ну этого следовало ожидать, аппетит растет во время дерибана.
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04.09.2020 11:53
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Правила форума Совет форумчан
а нету...))) что в асфальт не укатали...то по ...офшорам укатило)))
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04.09.2020 11:51 Ответить
Минздраву могут потребоваться дополнительные средства на лечение пациентов с COVID-19, - Степанов

Аппетит приходит с едой.
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04.09.2020 11:52 Ответить
Я денег то нет всё съели зелёные щюри!
Минздраву могут потребоваться дополнительные средства на лечение пациентов с COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2725
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04.09.2020 11:53 Ответить
Ну этого следовало ожидать, аппетит растет во время дерибана.
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04.09.2020 11:53 Ответить
б...б...б... бббууууааааагггаагагагагагагагагаааа...
а що кажуть видатний вчений бубочкин тато? Якщи відмовиться від 2500, вистачить?
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04.09.2020 12:02 Ответить
клован уверен, что средств полно еще - все вопросы к нему....бате правда профессорской зп не хватает...
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04.09.2020 12:03 Ответить
Оманский Ишак недавно говорил,что деньги почти все есть!!!
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04.09.2020 12:07 Ответить
Я не дам Украине ни копейки.
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04.09.2020 12:19 Ответить
Мінздраву можуть знадобитись додаткові кошти на лікування!!!!!!!!!!
З Зе папіком майже втрясли коштортис на пожиттєве лікування.
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04.09.2020 12:31 Ответить
Шо за айкосы они курят? ((
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24.11.2020 16:01 Ответить
 
 