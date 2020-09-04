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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ можуть знадобитися додаткові кошти на лікування пацієнтів із COVID-19, - Степанов

МОЗ можуть знадобитися додаткові кошти на лікування пацієнтів із COVID-19, - Степанов

Міністерству охорони здоров'я можуть знадобитися додаткові кошти на лікування українців від COVID-19. Однак знадобляться вони в разі значного зростання кількості хворих.

Про це глава МОЗ Максим Степанов заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що загальна сума коштів, яка була виділена міністерству, становить 14 млрд 435 млн гривень.

"Крім того, у нас є кошти, передбачені в Нацслужбі здоров'я, на фінансування самого процесу лікування. Сума, яка була закладена, майже 15,6 млрд гривень. На сьогодні саме на надання медичної допомоги витрачено 3,5 млрд, але це без урахування серпня", - зазначив міністр.

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Степанов наголосив, що за нинішньої динаміки захворюваності коштів на лікування вистачить до кінця року.

"Якщо ми навіть йдемо в тій динаміці, в якій зараз, ми бачимо, що навантаження зростає ... суми коштів, яка нам потрібна для лікування хворих на СОVID-19, нам до кінця року вистачає. Але, це з урахуванням сьогоднішніх цифр ... Звісно ж, у нас може бути ситуація, що знадобиться збільшення саме на процес лікування суми коштів", - пояснив глава МОЗ.

Автор: 

карантин (18172) фінансування (3104) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Я денег то нет всё съели зелёные щюри!
Минздраву могут потребоваться дополнительные средства на лечение пациентов с COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2725
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04.09.2020 11:53
+3
Минздраву могут потребоваться дополнительные средства на лечение пациентов с COVID-19, - Степанов

Аппетит приходит с едой.
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04.09.2020 11:52
+3
Ну этого следовало ожидать, аппетит растет во время дерибана.
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04.09.2020 11:53
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а нету...))) что в асфальт не укатали...то по ...офшорам укатило)))
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04.09.2020 11:51 Відповісти
Минздраву могут потребоваться дополнительные средства на лечение пациентов с COVID-19, - Степанов

Аппетит приходит с едой.
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04.09.2020 11:52 Відповісти
Я денег то нет всё съели зелёные щюри!
Минздраву могут потребоваться дополнительные средства на лечение пациентов с COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2725
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04.09.2020 11:53 Відповісти
Ну этого следовало ожидать, аппетит растет во время дерибана.
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04.09.2020 11:53 Відповісти
б...б...б... бббууууааааагггаагагагагагагагагаааа...
а що кажуть видатний вчений бубочкин тато? Якщи відмовиться від 2500, вистачить?
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04.09.2020 12:02 Відповісти
клован уверен, что средств полно еще - все вопросы к нему....бате правда профессорской зп не хватает...
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04.09.2020 12:03 Відповісти
Оманский Ишак недавно говорил,что деньги почти все есть!!!
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04.09.2020 12:07 Відповісти
Я не дам Украине ни копейки.
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04.09.2020 12:19 Відповісти
Мінздраву можуть знадобитись додаткові кошти на лікування!!!!!!!!!!
З Зе папіком майже втрясли коштортис на пожиттєве лікування.
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04.09.2020 12:31 Відповісти
Шо за айкосы они курят? ((
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24.11.2020 16:01 Відповісти
 
 