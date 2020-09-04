МОЗ можуть знадобитися додаткові кошти на лікування пацієнтів із COVID-19, - Степанов

Міністерству охорони здоров'я можуть знадобитися додаткові кошти на лікування українців від COVID-19. Однак знадобляться вони в разі значного зростання кількості хворих.

Про це глава МОЗ Максим Степанов заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що загальна сума коштів, яка була виділена міністерству, становить 14 млрд 435 млн гривень.

"Крім того, у нас є кошти, передбачені в Нацслужбі здоров'я, на фінансування самого процесу лікування. Сума, яка була закладена, майже 15,6 млрд гривень. На сьогодні саме на надання медичної допомоги витрачено 3,5 млрд, але це без урахування серпня", - зазначив міністр.

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Степанов наголосив, що за нинішньої динаміки захворюваності коштів на лікування вистачить до кінця року.

"Якщо ми навіть йдемо в тій динаміці, в якій зараз, ми бачимо, що навантаження зростає ... суми коштів, яка нам потрібна для лікування хворих на СОVID-19, нам до кінця року вистачає. Але, це з урахуванням сьогоднішніх цифр ... Звісно ж, у нас може бути ситуація, що знадобиться збільшення саме на процес лікування суми коштів", - пояснив глава МОЗ.