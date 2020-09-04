Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате 23 сентября, - Мендель

Президент Владимир Зеленский планирует выступить на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций во второй половине дня 23 сентября в онлайн-режиме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Несмотря на пандемию коронавируса в мире и отмену большого количества мероприятий, Генеральная ассамблея ООН состоится в онлайн-формате. В частности, в настоящее время ООН подготовила предварительную таблицу выступлений глав государств и правительств онлайн на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи 22-29 сентября. Выступление президента Украины Владимира Зеленского запланировано на 23 сентября, оно состоится во второй половине дня", - отметила пресс-секретарь президента.

Читайте также: Минские соглашения остаются единственной согласованной основой для достижения мира на Донбассе, - ООН