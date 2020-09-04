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Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате 23 сентября, - Мендель

Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате 23 сентября, - Мендель

Президент Владимир Зеленский планирует выступить на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций во второй половине дня 23 сентября в онлайн-режиме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Несмотря на пандемию коронавируса в мире и отмену большого количества мероприятий, Генеральная ассамблея ООН состоится в онлайн-формате. В частности, в настоящее время ООН подготовила предварительную таблицу выступлений глав государств и правительств онлайн на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи 22-29 сентября. Выступление президента Украины Владимира Зеленского запланировано на 23 сентября, оно состоится во второй половине дня", - отметила пресс-секретарь президента.

Читайте также: Минские соглашения остаются единственной согласованной основой для достижения мира на Донбассе, - ООН

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) ООН (4163) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+36
Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі 23 вересня, - Мендель - Цензор.НЕТ 6337
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04.09.2020 16:55
+34
Піаніну вже приготували?
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04.09.2020 16:48
+28
Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате 23 сентября, - Мендель - Цензор.НЕТ 7897
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04.09.2020 16:52
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Правила форума Совет форумчан
Піаніну вже приготували?
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04.09.2020 16:48 Ответить
Он своей мимикой их окончательно добьёт .
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04.09.2020 16:51 Ответить
Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате 23 сентября, - Мендель - Цензор.НЕТ 327
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04.09.2020 16:53 Ответить
А який в нього пронос прононс!
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04.09.2020 16:55 Ответить
только в ООН об этом еще не знают.. о "выступлении" шмаркли))
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04.09.2020 17:17 Ответить
а ещё табуретку и ведро шаурмы.
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04.09.2020 17:01 Ответить
аж два ! )))))
Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі 23 вересня, - Мендель - Цензор.НЕТ 6417

(патовая ситуация у мужиков)))))
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04.09.2020 17:01 Ответить
слуги урода
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04.09.2020 17:03 Ответить
Не факт, пусть сменятся, без разницы какой рояль нести вниз, а какой вверх, пускай тащат в обратном порядке.
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04.09.2020 18:33 Ответить
экий Вы практичный прагматик ! ))))
а если рояли разные по звучанию и стоимости ))))) и дороги... как память хозяину?)))
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04.09.2020 18:42 Ответить
По словам найвидатнішого лідера ********** - "Да какая разница"! Это уже проблемы хозяев.
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04.09.2020 18:48 Ответить
а вот тут...крыть нечем)))) с козырей пошли? )))
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04.09.2020 18:55 Ответить
Из даже безвыходного положения есть выход - можно "крыть" крышкой рояля.
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04.09.2020 19:04 Ответить
а можно и матами ))) (но то для спортсменов или хамов)))))
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04.09.2020 19:06 Ответить
Приходить Порошенко, у магазин господарчих товарів:
- А у вас класичні мишоловки є?
- Є...
- Підберіть мені, з самою сильною пружиною… Підібрали…
- А додаткові послуги покупцям ви надаєте?
- А що саме ви хочете?
- Щоб ви пофарбували її в чорно-білу смужку...
- Навіщо?!!!...
- А щоб її на фоні клавіатури піаніно не було видно...
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05.09.2020 04:42 Ответить
...сказав https://censor.net/ru/user/474379 і захурчав у спам.
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04.09.2020 17:18 Ответить
- Некоторым людям, типа Зеленского, не рекомендуют посещать старые общественные туалеты типа "сортир...
- Почему?...
- Опасно... Вдруг провалятся и растворятся в яме с дерьмом... Консистенция у них - "аналогичная"...
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05.09.2020 04:40 Ответить
Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі 23 вересня, - Мендель - Цензор.НЕТ 6030
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04.09.2020 18:52 Ответить
Припасли для выступления в ООН?
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04.09.2020 20:39 Ответить
...не, для ООН - профессиональный инструмент
Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі 23 вересня, - Мендель - Цензор.НЕТ 4345
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04.09.2020 20:41 Ответить
Заздалегідь відчуваю іспанський встид Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате 23 сентября, - Мендель - Цензор.НЕТ 4389
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04.09.2020 16:48 Ответить
к чёрту подробности - тут некогда думать стратегически
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04.09.2020 16:49 Ответить
Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате 23 сентября, - Мендель - Цензор.НЕТ 7897
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04.09.2020 16:52 Ответить
Британська розвідка зясувала, що російське ГРУ отруїло Зеленського секретним газом "Дурачок"...
і Мендель до цього не має жодного відношення....
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04.09.2020 16:55 Ответить
так во за что папе пожизненная пенсия . за сына - инвалида .
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04.09.2020 18:07 Ответить
ага, умственного. )
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04.09.2020 21:41 Ответить
Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі 23 вересня, - Мендель - Цензор.НЕТ 5392
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04.09.2020 17:02 Ответить
Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі 23 вересня, - Мендель - Цензор.НЕТ 3410Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі 23 вересня, - Мендель - Цензор.НЕТ 1302
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04.09.2020 16:59 Ответить
Видосик запилить - это дело привычное
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04.09.2020 16:48 Ответить
КоронавиRUS победил Вакциной Путлера вместе с эпохой бедности... На РАБссии обвинили Навального в росте цен на продукты питания
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04.09.2020 16:50 Ответить
Зря . У нашей страны и так тьма проблем .
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04.09.2020 16:50 Ответить
Да-а-а! Небось,рассчитывают этот видосик подать на Оскара....... Как думаете ,-прокатит ?
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04.09.2020 16:51 Ответить
Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате 23 сентября, - Мендель - Цензор.НЕТ 8122
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04.09.2020 16:54 Ответить
Так хочется услышать реч без дипломатии!!!! Назовите Россию тем , что она есть на самом деле!!!!
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04.09.2020 16:53 Ответить
Привяжите клоуна-каратиста черным поясом к кровати, шоб страну в ООН не позорил.
На фоне его даже лаптеногие кажутся осмысленными рожами..
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04.09.2020 16:53 Ответить
Прогресс. Были просто видосики, а теперь стримы
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04.09.2020 16:53 Ответить
Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі 23 вересня, - Мендель - Цензор.НЕТ 6337
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04.09.2020 16:55 Ответить
Так ещё и папу тянут до "корыта".
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04.09.2020 18:35 Ответить
"...Хто вихопився з лісу, ладен решту життя провести на міжнародній арєні" (П. Загребельний)

зєбурєтку вивезуть напоказ

...Я ще декілька років тому не знала, хто такий Зеленський. Бо я не їжджу автобусами до Польщі. А там - до речі, як і в усіх автобусах далеких рейсів, на міжміських маршрутках в Україні - постійно крутять «95 квартал». Ця медійна кампанія тривала роками, а не три місяці, і навіть не кілька років - а задовго до початку того самого серіалу «Слуга народу», який був уже технологічно розроблений «з далеким прицілом», «під вибори». Це не гірше, ніж історія Брексіту.
Українське суспільство десь із середини нульових років системно «призвичаювали» до цього обличчя. А паралельно всі 5 «післямайданних» років людям знай втовкмачували в усіх новинах, що в Україні все погано, а всі політики тільки крадуть і займаються корупцією - більше нічим, і тому, мовляв, потрібне «нове обличчя». А яке обличчя викликає позитивні асоціації, сміх і веселощі? Я вперше почула голос Зеленського в таксі, це була реклама золотих обручок - от вам і позитив: кохання, родинні цінності. Це все - величезна робота з підсвідомістю, логічно це не концептуалізується, не вербалізується, це - управління на рівні масової психології. - https://www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
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04.09.2020 16:54 Ответить
Ті ляльководи, які планували президентство Зеленського, замість пропозицій виборцеві запропонували чисто маркетологічний хід: мовляв, напишіть президенту програму самі! "Я Зеленський - нове обличчя, напишіть мені програму!" І люди цілком серйозно сідали за Facebook і писали, яких саме реформ вони б у державі хотіли. Я тоді вперше злякалася, це було ще в січні 2019. Стало зрозуміло, що в суспільстві накопичився великий відсоток незапотребованих ініціатив - і от з'явились маніпулятори, які цинічно натисли на цю «кнопку щирості». Адже, коли людина напише отак кандидатові своє передумане-виношене, психологічно заангажується - вона вже відчуває себе причетною. І буде далі битися за цю «голограму» вже як за своє, у що вкладено свої власні надії, думки, час… Це класичний прийом психологічного вербування, яким користуються рекламники і спецслужби. Тому, мабуть, єдиний певний критерій, за яким можна розділити ті умовні «25%» і «73%», - це те, що в «73%» набагато вищий рівень піддатности зовнішнім впливам, нижча, ніж у «25%», відпірність на психологічне навіювання. Умовно кажучи - це ті, кого циганки впізнають на вокзалах як свою можливу жертву. - https://www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
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04.09.2020 16:57 Ответить
Ще в 2018 знаючі люди писали що на Зеленського працюють кращі психологи РФ.
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04.09.2020 17:07 Ответить
дякую https://censor.net/ru/user/83292 за цікаве посилання.
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04.09.2020 17:10 Ответить
у неї іще є дещо цікаве

ДНР… ЛНР… РБ…
Якщо розглядати білоруську диктатуру в цих координатах - як країну ("республіку"!), де 1994 року Москва гладко й безперешкодно провела під машкарою виборів мирний путч і поставила гауляйтером місцеву інкарнацію Захарченка-Плотницького (соціопатичного голову колгоспу), - багато речей стає на свої місця. На відміну від Абхазії й Придністров'я, Білорусь було взято в полон "без жодного пострілу": як заповідала одна кандидатка в диктаторші, що свого часу програла тендер Януковичу, - "ні один танк не вийшов із казарми". Ба більше, ніхто спочатку взагалі нічого не зрозумів (от Кучма - той розумів, і недарма кинув був спересердя на камери в грудні 2013-го: "Якби я розказав усю правду, мені б довелося виїхати з країни!").
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба…
Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!).
- А чо, - розмірковували колись перед українськими журналістами ті прості собі гомельські дядьки, чиї голоси ціле життя збирає й записує Світлана Алексієвич, - нармальний бацька… У шапках вось ходзім… У бруках… - https://www.dw.com/uk/%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE
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04.09.2020 17:19 Ответить
Оксана Забужко, не перестає мене позитивно дивувати...

з прямим посиланням вийшла халепа... виправте, якщо не складно, бо через пошук в DW, знайти не можу (назва чи рік потрібен).
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04.09.2020 17:40 Ответить
Оксана Забужко:
"Україна не Білорусь", або Післяслово до київського візиту Світлани Алексієвич

https://www.dw.com/uk/%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%83-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87/a-19193785
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04.09.2020 18:06 Ответить
надруковано 17.04.2016, саме дивно, що я це читав, але все, що пов'язано з Світланою Алексієвич пам'ятаю, а цитоване вами- ні... Мабуть, читав не на "DW" та у обрізаному варіанті... Ще раз дякую.
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04.09.2020 20:46 Ответить
100%!!! Знаю одну розумну і оствітчену людину, котра в політиці, як мала дитина перед вітриною з солодощами!
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04.09.2020 18:38 Ответить
ім'я їм таким легіон...

https://www.facebook.com/ntina.*********.3?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODcyOTAxOTM3Mzk1M18xMDE1ODczMDM4MjQyODk1Mw%3D%3D Ntina *********

вони більше за дешевий газ переживають, ніж за те, що медведчук хоче знищити Україну. Південь голосував за Бойка з партії Медвечука якраз через газ. А що дешевий газ = втрата суверенітету = подальше зниження рівня життя під окупацією... ці обивателі не можуть додумати.
Насправді в нас ЖАХЛИВА ситуація із освітою населення. Навіть ті люди, що мають по 2-3 диплома з часів СССР чи 1990х рр., не можуть називатися інтелігенцією. Це звичайні майстри чи помічники майстрів, що знають свою вузьку спеціалізацію.

А гуманітарного знання, начитанності та світогляду в них немає, воно все заціпеніло на рівні звичайної сільської бабусі, що пробула в школі 8-9 класів, якщо не менше, має свій зашорений вузький світ і користується звичаєвим правом та бігає то до церкви, то до відунки "відмолити", "замовити", "вилікувати".
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04.09.2020 19:35 Ответить
Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі 23 вересня, - Мендель - Цензор.НЕТ 6510
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04.09.2020 16:58 Ответить
Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі 23 вересня, - Мендель - Цензор.НЕТ 3211
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04.09.2020 16:54 Ответить
Репетиція?
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04.09.2020 18:47 Ответить
Лукашеску включил прослушку и подслушал разговор Меркель и президента Польши Дуду...Навальный не был отравлен.... Это капздец...Лукашеску Гений прослушки...
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04.09.2020 16:54 Ответить
ленка не пускает. компьютер зато купили
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04.09.2020 16:59 Ответить
уже и кнопочку "power" нашел - абиделся шо не зеленая....
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04.09.2020 17:06 Ответить
Зеля расскажет в ООН о ходе следствия над Коломойским Прокуратурой США и об иске в 470 ярдов долларов в трех штатах США
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04.09.2020 17:01 Ответить
Не пережывайте. Там тока Трамп вживую, остальные видосики пишуть.
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04.09.2020 17:02 Ответить
И шо это зеленое чмо сможет рассказать в оон?! Как украсть 300 млрд у нищего народа?!
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04.09.2020 17:03 Ответить
може все таки не надо, ну зачем такой риск?
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04.09.2020 17:04 Ответить
Можно даже новое не снимать, использовать старые видосики... Например, обращение к дальнобойщикам. А потом видосик "будим бамбить"))
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04.09.2020 17:04 Ответить
Штаты Дэлавер и Огайо могут посадить Беню пожизненно,а вот штат Техас оправдает...Афериста 21 века...
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04.09.2020 17:04 Ответить
Техас оправдает - посмертно.
там вообще хлопцы к етому затяжному разбиралову не очень лояльно.
то ли дело старый, добрый, здоровый "кольт".
раз - и дело закрыто...
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04.09.2020 17:24 Ответить
ааа...так в онлайн режиме.... фууух..
ну они просто звук выключат и будут смотреть гримасы и ужимки...а вместо него может и... петросян говорить... от делов то ))))))) опять же суфлер в ухе может сразу переводчику надиктовывать...чтоб не квакнуло чёйнить...
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04.09.2020 17:06 Ответить
Краще не треба! Буде ще одне приниження України на весь Світ, знову буде ганьбить Україну своїм зе-меканням, тільки тепер в ООН!
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04.09.2020 17:08 Ответить
Обнуленыщ тоже должен выступать правда 22 сентября
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04.09.2020 17:09 Ответить
Просто приїхати до себе жодна розумна країна Зеленському не дозволить. Куди не подасться- відразу якась катастрофа.
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04.09.2020 17:09 Ответить
В Минске Путлереску и Лукашеску арестовали уже 8 000 майдановцев Белоруси..
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04.09.2020 17:10 Ответить
таракан=бєрдьімухаммєдовРБ
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04.09.2020 17:17 Ответить
А есть среди них хотя бы один их 200-т "украинских экстремистов"?
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04.09.2020 18:40 Ответить
На корпоративке
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04.09.2020 17:10 Ответить
Путлер пообещал Лукашеску 5 миллионов доз Вакцины от короны Вируса
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04.09.2020 17:14 Ответить
После Вакцинации белорусы сразу полюбят РАБссию и Плешивого Новичка.......
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04.09.2020 17:18 Ответить
- мистер президент, а какой ваш любимый цвет?
- не ну, мля, рыжий.
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04.09.2020 17:19 Ответить
Путлер обвинил Навального в росте цен на продукты питания....Это капздец...полно ДНО...
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04.09.2020 17:23 Ответить
а ціни на чай впадуть
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04.09.2020 17:30 Ответить
Интересное видео из Владивостока.Плавучий Док ураганом сорвало с якоря и он понесся в сторонону подводных лодок стоявших рядом в бухте
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04.09.2020 17:29 Ответить
Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі 23 вересня, - Мендель - Цензор.НЕТ 540
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04.09.2020 17:32 Ответить
Вот позору то будет, оно же разговаривать не умеет
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04.09.2020 17:54 Ответить
ну от навіщо? зараз знов щось недобре станется
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04.09.2020 18:11 Ответить
Да непарьтесь вы. Выступление у Зели после обеда! Вкусного! Все уже спать будут!
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04.09.2020 18:16 Ответить
Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі 23 вересня, - Мендель - Цензор.НЕТ 9515
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04.09.2020 18:21 Ответить
Важко собі уявити, що воно там набалакає. Треба терміново приймати міжнародну Конвенцію про захист ООН від Зеленського
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04.09.2020 18:33 Ответить
Да привычно прочитает по сценарию, главное, чтобы за его рамки не вышел.
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04.09.2020 18:42 Ответить
і що те дурне може розповісти??? Як здає Україну *****???
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04.09.2020 18:44 Ответить
Генасамблея слухає тих кого вона "поважає",а цю повагу заробляють кровью і потом.Дивіться,щоб ЗЕ не виступав перед порожнім залом,а це буде вам відповідь.
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04.09.2020 18:47 Ответить
О, Мендель наконец дожевала свой крендель?
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04.09.2020 18:50 Ответить
Это почти как басня мартышка и очк и
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04.09.2020 19:14 Ответить
Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі 23 вересня, - Мендель - Цензор.НЕТ 1726
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04.09.2020 19:14 Ответить
Сам буде виступати чи з 95-тим кварталом?
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04.09.2020 19:32 Ответить
Аш страшно
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04.09.2020 19:39 Ответить
Пианино хоть для выступления поставят?
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04.09.2020 22:16 Ответить
а что мундель? выступит?
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05.09.2020 05:33 Ответить
Світ з нетерпінням чекає. Синхронні перекладачі в напруженні
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05.09.2020 14:50 Ответить
 
 