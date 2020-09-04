Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате 23 сентября, - Мендель
Президент Владимир Зеленский планирует выступить на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций во второй половине дня 23 сентября в онлайн-режиме.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.
"Несмотря на пандемию коронавируса в мире и отмену большого количества мероприятий, Генеральная ассамблея ООН состоится в онлайн-формате. В частности, в настоящее время ООН подготовила предварительную таблицу выступлений глав государств и правительств онлайн на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи 22-29 сентября. Выступление президента Украины Владимира Зеленского запланировано на 23 сентября, оно состоится во второй половине дня", - отметила пресс-секретарь президента.
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проноспрононс!
(патовая ситуация у мужиков)))))
а если рояли разные по звучанию и стоимости ))))) и дороги... как память хозяину?)))
- А у вас класичні мишоловки є?
- Є...
- Підберіть мені, з самою сильною пружиною… Підібрали…
- А додаткові послуги покупцям ви надаєте?
- А що саме ви хочете?
- Щоб ви пофарбували її в чорно-білу смужку...
- Навіщо?!!!...
- А щоб її на фоні клавіатури піаніно не було видно...
- Почему?...
- Опасно... Вдруг провалятся и растворятся в яме с дерьмом... Консистенция у них - "аналогичная"...
і Мендель до цього не має жодного відношення....
На фоне его даже лаптеногие кажутся осмысленными рожами..
зєбурєтку вивезуть напоказ
...Я ще декілька років тому не знала, хто такий Зеленський. Бо я не їжджу автобусами до Польщі. А там - до речі, як і в усіх автобусах далеких рейсів, на міжміських маршрутках в Україні - постійно крутять «95 квартал». Ця медійна кампанія тривала роками, а не три місяці, і навіть не кілька років - а задовго до початку того самого серіалу «Слуга народу», який був уже технологічно розроблений «з далеким прицілом», «під вибори». Це не гірше, ніж історія Брексіту.
Українське суспільство десь із середини нульових років системно «призвичаювали» до цього обличчя. А паралельно всі 5 «післямайданних» років людям знай втовкмачували в усіх новинах, що в Україні все погано, а всі політики тільки крадуть і займаються корупцією - більше нічим, і тому, мовляв, потрібне «нове обличчя». А яке обличчя викликає позитивні асоціації, сміх і веселощі? Я вперше почула голос Зеленського в таксі, це була реклама золотих обручок - от вам і позитив: кохання, родинні цінності. Це все - величезна робота з підсвідомістю, логічно це не концептуалізується, не вербалізується, це - управління на рівні масової психології. - https://www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
ДНР… ЛНР… РБ…
Якщо розглядати білоруську диктатуру в цих координатах - як країну ("республіку"!), де 1994 року Москва гладко й безперешкодно провела під машкарою виборів мирний путч і поставила гауляйтером місцеву інкарнацію Захарченка-Плотницького (соціопатичного голову колгоспу), - багато речей стає на свої місця. На відміну від Абхазії й Придністров'я, Білорусь було взято в полон "без жодного пострілу": як заповідала одна кандидатка в диктаторші, що свого часу програла тендер Януковичу, - "ні один танк не вийшов із казарми". Ба більше, ніхто спочатку взагалі нічого не зрозумів (от Кучма - той розумів, і недарма кинув був спересердя на камери в грудні 2013-го: "Якби я розказав усю правду, мені б довелося виїхати з країни!").
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба…
Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!).
- А чо, - розмірковували колись перед українськими журналістами ті прості собі гомельські дядьки, чиї голоси ціле життя збирає й записує Світлана Алексієвич, - нармальний бацька… У шапках вось ходзім… У бруках… - https://www.dw.com/uk/%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE
з прямим посиланням вийшла халепа... виправте, якщо не складно, бо через пошук в DW, знайти не можу (назва чи рік потрібен).
"Україна не Білорусь", або Післяслово до київського візиту Світлани Алексієвич
https://www.dw.com/uk/%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%83-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87/a-19193785
https://www.facebook.com/ntina.*********.3?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODcyOTAxOTM3Mzk1M18xMDE1ODczMDM4MjQyODk1Mw%3D%3D Ntina *********
вони більше за дешевий газ переживають, ніж за те, що медведчук хоче знищити Україну. Південь голосував за Бойка з партії Медвечука якраз через газ. А що дешевий газ = втрата суверенітету = подальше зниження рівня життя під окупацією... ці обивателі не можуть додумати.
Насправді в нас ЖАХЛИВА ситуація із освітою населення. Навіть ті люди, що мають по 2-3 диплома з часів СССР чи 1990х рр., не можуть називатися інтелігенцією. Це звичайні майстри чи помічники майстрів, що знають свою вузьку спеціалізацію.
А гуманітарного знання, начитанності та світогляду в них немає, воно все заціпеніло на рівні звичайної сільської бабусі, що пробула в школі 8-9 класів, якщо не менше, має свій зашорений вузький світ і користується звичаєвим правом та бігає то до церкви, то до відунки "відмолити", "замовити", "вилікувати".
там вообще хлопцы к етому затяжному разбиралову не очень лояльно.
то ли дело старый, добрый, здоровый "кольт".
раз - и дело закрыто...
ну они просто звук выключат и будут смотреть гримасы и ужимки...а вместо него может и... петросян говорить... от делов то ))))))) опять же суфлер в ухе может сразу переводчику надиктовывать...чтоб не квакнуло чёйнить...
- не ну, мля, рыжий.