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Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі 23 вересня, - Мендель

Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі 23 вересня, - Мендель

Президент Володимир Зеленський планує виступити на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй у другій половині дня 23 вересня в онлайн-режимі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомила прессекретарка глави держави Юлія Мендель.

"Попри пандемію коронавірусу у світі і скасування великої кількості заходів, Генеральна асамблея ООН відбудеться в онлайн-форматі. Зокрема, в даний час ООН підготувала попередню таблицю виступів глав держав і урядів онлайн на загальних дебатах 75-ї сесії Генасамблеї 22-29 вересня. Виступ президента України Володимира Зеленського заплановано на 23 вересня, він відбудеться в другій половині дня", - зазначила прессекретарка президента.

Читайте також: У новій резолюції Генасамблеї ООН щодо Криму врахують блокування Росією доступу на півострів міжнародним організаціям, - Кислиця

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) ООН (3343) Мендель Юлія (230)


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Топ коментарі
+36
Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі 23 вересня, - Мендель - Цензор.НЕТ 6337
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04.09.2020 16:55
+34
Піаніну вже приготували?
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04.09.2020 16:48
+28
Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате 23 сентября, - Мендель - Цензор.НЕТ 7897
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04.09.2020 16:52
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Піаніну вже приготували?
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04.09.2020 16:48 Відповісти
Он своей мимикой их окончательно добьёт .
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04.09.2020 16:51 Відповісти
Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате 23 сентября, - Мендель - Цензор.НЕТ 327
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04.09.2020 16:53 Відповісти
А який в нього пронос прононс!
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04.09.2020 16:55 Відповісти
только в ООН об этом еще не знают.. о "выступлении" шмаркли))
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04.09.2020 17:17 Відповісти
а ещё табуретку и ведро шаурмы.
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04.09.2020 17:01 Відповісти
аж два ! )))))
Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі 23 вересня, - Мендель - Цензор.НЕТ 6417

(патовая ситуация у мужиков)))))
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04.09.2020 17:01 Відповісти
слуги урода
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04.09.2020 17:03 Відповісти
Не факт, пусть сменятся, без разницы какой рояль нести вниз, а какой вверх, пускай тащат в обратном порядке.
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04.09.2020 18:33 Відповісти
экий Вы практичный прагматик ! ))))
а если рояли разные по звучанию и стоимости ))))) и дороги... как память хозяину?)))
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04.09.2020 18:42 Відповісти
По словам найвидатнішого лідера ********** - "Да какая разница"! Это уже проблемы хозяев.
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04.09.2020 18:48 Відповісти
а вот тут...крыть нечем)))) с козырей пошли? )))
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04.09.2020 18:55 Відповісти
Из даже безвыходного положения есть выход - можно "крыть" крышкой рояля.
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04.09.2020 19:04 Відповісти
а можно и матами ))) (но то для спортсменов или хамов)))))
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04.09.2020 19:06 Відповісти
Приходить Порошенко, у магазин господарчих товарів:
- А у вас класичні мишоловки є?
- Є...
- Підберіть мені, з самою сильною пружиною… Підібрали…
- А додаткові послуги покупцям ви надаєте?
- А що саме ви хочете?
- Щоб ви пофарбували її в чорно-білу смужку...
- Навіщо?!!!...
- А щоб її на фоні клавіатури піаніно не було видно...
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05.09.2020 04:42 Відповісти
...сказав https://censor.net/ru/user/474379 і захурчав у спам.
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04.09.2020 17:18 Відповісти
- Некоторым людям, типа Зеленского, не рекомендуют посещать старые общественные туалеты типа "сортир...
- Почему?...
- Опасно... Вдруг провалятся и растворятся в яме с дерьмом... Консистенция у них - "аналогичная"...
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05.09.2020 04:40 Відповісти
Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі 23 вересня, - Мендель - Цензор.НЕТ 6030
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04.09.2020 18:52 Відповісти
Припасли для выступления в ООН?
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04.09.2020 20:39 Відповісти
...не, для ООН - профессиональный инструмент
Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі 23 вересня, - Мендель - Цензор.НЕТ 4345
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04.09.2020 20:41 Відповісти
Заздалегідь відчуваю іспанський встид Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате 23 сентября, - Мендель - Цензор.НЕТ 4389
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04.09.2020 16:48 Відповісти
к чёрту подробности - тут некогда думать стратегически
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04.09.2020 16:49 Відповісти
Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате 23 сентября, - Мендель - Цензор.НЕТ 7897
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04.09.2020 16:52 Відповісти
Британська розвідка зясувала, що російське ГРУ отруїло Зеленського секретним газом "Дурачок"...
і Мендель до цього не має жодного відношення....
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04.09.2020 16:55 Відповісти
так во за что папе пожизненная пенсия . за сына - инвалида .
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04.09.2020 18:07 Відповісти
ага, умственного. )
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04.09.2020 21:41 Відповісти
Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі 23 вересня, - Мендель - Цензор.НЕТ 5392
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04.09.2020 17:02 Відповісти
Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі 23 вересня, - Мендель - Цензор.НЕТ 3410Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі 23 вересня, - Мендель - Цензор.НЕТ 1302
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04.09.2020 16:59 Відповісти
Видосик запилить - это дело привычное
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04.09.2020 16:48 Відповісти
КоронавиRUS победил Вакциной Путлера вместе с эпохой бедности... На РАБссии обвинили Навального в росте цен на продукты питания
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04.09.2020 16:50 Відповісти
Зря . У нашей страны и так тьма проблем .
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04.09.2020 16:50 Відповісти
Да-а-а! Небось,рассчитывают этот видосик подать на Оскара....... Как думаете ,-прокатит ?
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04.09.2020 16:51 Відповісти
Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате 23 сентября, - Мендель - Цензор.НЕТ 8122
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04.09.2020 16:54 Відповісти
Так хочется услышать реч без дипломатии!!!! Назовите Россию тем , что она есть на самом деле!!!!
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04.09.2020 16:53 Відповісти
Привяжите клоуна-каратиста черным поясом к кровати, шоб страну в ООН не позорил.
На фоне его даже лаптеногие кажутся осмысленными рожами..
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04.09.2020 16:53 Відповісти
Прогресс. Были просто видосики, а теперь стримы
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04.09.2020 16:53 Відповісти
Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі 23 вересня, - Мендель - Цензор.НЕТ 6337
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04.09.2020 16:55 Відповісти
Так ещё и папу тянут до "корыта".
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04.09.2020 18:35 Відповісти
"...Хто вихопився з лісу, ладен решту життя провести на міжнародній арєні" (П. Загребельний)

зєбурєтку вивезуть напоказ

...Я ще декілька років тому не знала, хто такий Зеленський. Бо я не їжджу автобусами до Польщі. А там - до речі, як і в усіх автобусах далеких рейсів, на міжміських маршрутках в Україні - постійно крутять «95 квартал». Ця медійна кампанія тривала роками, а не три місяці, і навіть не кілька років - а задовго до початку того самого серіалу «Слуга народу», який був уже технологічно розроблений «з далеким прицілом», «під вибори». Це не гірше, ніж історія Брексіту.
Українське суспільство десь із середини нульових років системно «призвичаювали» до цього обличчя. А паралельно всі 5 «післямайданних» років людям знай втовкмачували в усіх новинах, що в Україні все погано, а всі політики тільки крадуть і займаються корупцією - більше нічим, і тому, мовляв, потрібне «нове обличчя». А яке обличчя викликає позитивні асоціації, сміх і веселощі? Я вперше почула голос Зеленського в таксі, це була реклама золотих обручок - от вам і позитив: кохання, родинні цінності. Це все - величезна робота з підсвідомістю, логічно це не концептуалізується, не вербалізується, це - управління на рівні масової психології. - https://www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
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04.09.2020 16:54 Відповісти
Ті ляльководи, які планували президентство Зеленського, замість пропозицій виборцеві запропонували чисто маркетологічний хід: мовляв, напишіть президенту програму самі! "Я Зеленський - нове обличчя, напишіть мені програму!" І люди цілком серйозно сідали за Facebook і писали, яких саме реформ вони б у державі хотіли. Я тоді вперше злякалася, це було ще в січні 2019. Стало зрозуміло, що в суспільстві накопичився великий відсоток незапотребованих ініціатив - і от з'явились маніпулятори, які цинічно натисли на цю «кнопку щирості». Адже, коли людина напише отак кандидатові своє передумане-виношене, психологічно заангажується - вона вже відчуває себе причетною. І буде далі битися за цю «голограму» вже як за своє, у що вкладено свої власні надії, думки, час… Це класичний прийом психологічного вербування, яким користуються рекламники і спецслужби. Тому, мабуть, єдиний певний критерій, за яким можна розділити ті умовні «25%» і «73%», - це те, що в «73%» набагато вищий рівень піддатности зовнішнім впливам, нижча, ніж у «25%», відпірність на психологічне навіювання. Умовно кажучи - це ті, кого циганки впізнають на вокзалах як свою можливу жертву. - https://www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
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04.09.2020 16:57 Відповісти
Ще в 2018 знаючі люди писали що на Зеленського працюють кращі психологи РФ.
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04.09.2020 17:07 Відповісти
дякую https://censor.net/ru/user/83292 за цікаве посилання.
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04.09.2020 17:10 Відповісти
у неї іще є дещо цікаве

ДНР… ЛНР… РБ…
Якщо розглядати білоруську диктатуру в цих координатах - як країну ("республіку"!), де 1994 року Москва гладко й безперешкодно провела під машкарою виборів мирний путч і поставила гауляйтером місцеву інкарнацію Захарченка-Плотницького (соціопатичного голову колгоспу), - багато речей стає на свої місця. На відміну від Абхазії й Придністров'я, Білорусь було взято в полон "без жодного пострілу": як заповідала одна кандидатка в диктаторші, що свого часу програла тендер Януковичу, - "ні один танк не вийшов із казарми". Ба більше, ніхто спочатку взагалі нічого не зрозумів (от Кучма - той розумів, і недарма кинув був спересердя на камери в грудні 2013-го: "Якби я розказав усю правду, мені б довелося виїхати з країни!").
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба…
Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!).
- А чо, - розмірковували колись перед українськими журналістами ті прості собі гомельські дядьки, чиї голоси ціле життя збирає й записує Світлана Алексієвич, - нармальний бацька… У шапках вось ходзім… У бруках… - https://www.dw.com/uk/%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE
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04.09.2020 17:19 Відповісти
Оксана Забужко, не перестає мене позитивно дивувати...

з прямим посиланням вийшла халепа... виправте, якщо не складно, бо через пошук в DW, знайти не можу (назва чи рік потрібен).
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04.09.2020 17:40 Відповісти
Оксана Забужко:
"Україна не Білорусь", або Післяслово до київського візиту Світлани Алексієвич

https://www.dw.com/uk/%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%83-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87/a-19193785
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04.09.2020 18:06 Відповісти
надруковано 17.04.2016, саме дивно, що я це читав, але все, що пов'язано з Світланою Алексієвич пам'ятаю, а цитоване вами- ні... Мабуть, читав не на "DW" та у обрізаному варіанті... Ще раз дякую.
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04.09.2020 20:46 Відповісти
100%!!! Знаю одну розумну і оствітчену людину, котра в політиці, як мала дитина перед вітриною з солодощами!
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04.09.2020 18:38 Відповісти
ім'я їм таким легіон...

https://www.facebook.com/ntina.*********.3?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODcyOTAxOTM3Mzk1M18xMDE1ODczMDM4MjQyODk1Mw%3D%3D Ntina *********

вони більше за дешевий газ переживають, ніж за те, що медведчук хоче знищити Україну. Південь голосував за Бойка з партії Медвечука якраз через газ. А що дешевий газ = втрата суверенітету = подальше зниження рівня життя під окупацією... ці обивателі не можуть додумати.
Насправді в нас ЖАХЛИВА ситуація із освітою населення. Навіть ті люди, що мають по 2-3 диплома з часів СССР чи 1990х рр., не можуть називатися інтелігенцією. Це звичайні майстри чи помічники майстрів, що знають свою вузьку спеціалізацію.

А гуманітарного знання, начитанності та світогляду в них немає, воно все заціпеніло на рівні звичайної сільської бабусі, що пробула в школі 8-9 класів, якщо не менше, має свій зашорений вузький світ і користується звичаєвим правом та бігає то до церкви, то до відунки "відмолити", "замовити", "вилікувати".
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04.09.2020 19:35 Відповісти
Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі 23 вересня, - Мендель - Цензор.НЕТ 6510
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04.09.2020 16:58 Відповісти
Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі 23 вересня, - Мендель - Цензор.НЕТ 3211
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04.09.2020 16:54 Відповісти
Репетиція?
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04.09.2020 18:47 Відповісти
Лукашеску включил прослушку и подслушал разговор Меркель и президента Польши Дуду...Навальный не был отравлен.... Это капздец...Лукашеску Гений прослушки...
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04.09.2020 16:54 Відповісти
ленка не пускает. компьютер зато купили
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04.09.2020 16:59 Відповісти
уже и кнопочку "power" нашел - абиделся шо не зеленая....
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04.09.2020 17:06 Відповісти
Зеля расскажет в ООН о ходе следствия над Коломойским Прокуратурой США и об иске в 470 ярдов долларов в трех штатах США
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04.09.2020 17:01 Відповісти
Не пережывайте. Там тока Трамп вживую, остальные видосики пишуть.
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04.09.2020 17:02 Відповісти
И шо это зеленое чмо сможет рассказать в оон?! Как украсть 300 млрд у нищего народа?!
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04.09.2020 17:03 Відповісти
може все таки не надо, ну зачем такой риск?
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04.09.2020 17:04 Відповісти
Можно даже новое не снимать, использовать старые видосики... Например, обращение к дальнобойщикам. А потом видосик "будим бамбить"))
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04.09.2020 17:04 Відповісти
Штаты Дэлавер и Огайо могут посадить Беню пожизненно,а вот штат Техас оправдает...Афериста 21 века...
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04.09.2020 17:04 Відповісти
Техас оправдает - посмертно.
там вообще хлопцы к етому затяжному разбиралову не очень лояльно.
то ли дело старый, добрый, здоровый "кольт".
раз - и дело закрыто...
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04.09.2020 17:24 Відповісти
ааа...так в онлайн режиме.... фууух..
ну они просто звук выключат и будут смотреть гримасы и ужимки...а вместо него может и... петросян говорить... от делов то ))))))) опять же суфлер в ухе может сразу переводчику надиктовывать...чтоб не квакнуло чёйнить...
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04.09.2020 17:06 Відповісти
Краще не треба! Буде ще одне приниження України на весь Світ, знову буде ганьбить Україну своїм зе-меканням, тільки тепер в ООН!
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04.09.2020 17:08 Відповісти
Обнуленыщ тоже должен выступать правда 22 сентября
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04.09.2020 17:09 Відповісти
Просто приїхати до себе жодна розумна країна Зеленському не дозволить. Куди не подасться- відразу якась катастрофа.
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04.09.2020 17:09 Відповісти
В Минске Путлереску и Лукашеску арестовали уже 8 000 майдановцев Белоруси..
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04.09.2020 17:10 Відповісти
таракан=бєрдьімухаммєдовРБ
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04.09.2020 17:17 Відповісти
А есть среди них хотя бы один их 200-т "украинских экстремистов"?
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04.09.2020 18:40 Відповісти
На корпоративке
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04.09.2020 17:10 Відповісти
Путлер пообещал Лукашеску 5 миллионов доз Вакцины от короны Вируса
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04.09.2020 17:14 Відповісти
После Вакцинации белорусы сразу полюбят РАБссию и Плешивого Новичка.......
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04.09.2020 17:18 Відповісти
- мистер президент, а какой ваш любимый цвет?
- не ну, мля, рыжий.
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04.09.2020 17:19 Відповісти
Путлер обвинил Навального в росте цен на продукты питания....Это капздец...полно ДНО...
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04.09.2020 17:23 Відповісти
а ціни на чай впадуть
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04.09.2020 17:30 Відповісти
Интересное видео из Владивостока.Плавучий Док ураганом сорвало с якоря и он понесся в сторонону подводных лодок стоявших рядом в бухте
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04.09.2020 17:29 Відповісти
Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі 23 вересня, - Мендель - Цензор.НЕТ 540
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04.09.2020 17:32 Відповісти
Вот позору то будет, оно же разговаривать не умеет
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04.09.2020 17:54 Відповісти
ну от навіщо? зараз знов щось недобре станется
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04.09.2020 18:11 Відповісти
Да непарьтесь вы. Выступление у Зели после обеда! Вкусного! Все уже спать будут!
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04.09.2020 18:16 Відповісти
Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі 23 вересня, - Мендель - Цензор.НЕТ 9515
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04.09.2020 18:21 Відповісти
Важко собі уявити, що воно там набалакає. Треба терміново приймати міжнародну Конвенцію про захист ООН від Зеленського
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04.09.2020 18:33 Відповісти
Да привычно прочитает по сценарию, главное, чтобы за его рамки не вышел.
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04.09.2020 18:42 Відповісти
і що те дурне може розповісти??? Як здає Україну *****???
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04.09.2020 18:44 Відповісти
Генасамблея слухає тих кого вона "поважає",а цю повагу заробляють кровью і потом.Дивіться,щоб ЗЕ не виступав перед порожнім залом,а це буде вам відповідь.
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04.09.2020 18:47 Відповісти
О, Мендель наконец дожевала свой крендель?
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04.09.2020 18:50 Відповісти
Это почти как басня мартышка и очк и
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04.09.2020 19:14 Відповісти
Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі 23 вересня, - Мендель - Цензор.НЕТ 1726
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04.09.2020 19:14 Відповісти
Сам буде виступати чи з 95-тим кварталом?
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04.09.2020 19:32 Відповісти
Аш страшно
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04.09.2020 19:39 Відповісти
Пианино хоть для выступления поставят?
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04.09.2020 22:16 Відповісти
а что мундель? выступит?
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05.09.2020 05:33 Відповісти
Світ з нетерпінням чекає. Синхронні перекладачі в напруженні
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05.09.2020 14:50 Відповісти
 
 