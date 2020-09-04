Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі 23 вересня, - Мендель

Президент Володимир Зеленський планує виступити на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй у другій половині дня 23 вересня в онлайн-режимі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомила прессекретарка глави держави Юлія Мендель.

"Попри пандемію коронавірусу у світі і скасування великої кількості заходів, Генеральна асамблея ООН відбудеться в онлайн-форматі. Зокрема, в даний час ООН підготувала попередню таблицю виступів глав держав і урядів онлайн на загальних дебатах 75-ї сесії Генасамблеї 22-29 вересня. Виступ президента України Володимира Зеленського заплановано на 23 вересня, він відбудеться в другій половині дня", - зазначила прессекретарка президента.

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