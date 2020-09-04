На Ривненщине отравились 68 школьников, правоохранители начали расследование, - Нацполиция
Полиция Ривненской области начала расследование по факту массового отравления учеников в Ясногорской общеобразовательной школе Сарненского района.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает Цензор.НЕТ.
"Сообщение об отсутствии 68 детей на занятиях в Ясногорской общеобразовательной школе в полицию поступило от директора учебного заведения вчера, третьего сентября. Полицейские установили, что на уроки третьего сентября не явилось 68 учеников из разных классов, а одиннадцать из них обратились в медучреждения. Все дети жаловались на тошноту и рвоту. После оказания помощи детей отпустили", - сообщила полиция.
По предварительной информации, причиной отравления стала еда в столовой или вода, которая поставляется в учебное заведение централизованно.
По факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
Работники Госпродпотребслужбы отобрали соответствующие образцы на предмет выявления инфекции. По результатам проведенных лабораторных исследований будет установлена причина возникновения инфекции.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине за сутки выявили 127 новых случаев COVID-19, всего - 9 396, из них 132 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль