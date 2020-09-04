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Новости
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На Ривненщине отравились 68 школьников, правоохранители начали расследование, - Нацполиция

На Ривненщине отравились 68 школьников, правоохранители начали расследование, - Нацполиция

Полиция Ривненской области начала расследование по факту массового отравления учеников в Ясногорской общеобразовательной школе Сарненского района.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщение об отсутствии 68 детей на занятиях в Ясногорской общеобразовательной школе в полицию поступило от директора учебного заведения вчера, третьего сентября. Полицейские установили, что на уроки третьего сентября не явилось 68 учеников из разных классов, а одиннадцать из них обратились в медучреждения. Все дети жаловались на тошноту и рвоту. После оказания помощи детей отпустили", - сообщила полиция.

По предварительной информации, причиной отравления стала еда в столовой или вода, которая поставляется в учебное заведение централизованно.

По факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Работники Госпродпотребслужбы отобрали соответствующие образцы на предмет выявления инфекции. По результатам проведенных лабораторных исследований будет установлена причина возникновения инфекции.

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Автор: 

отравление (1583) Нацполиция (16442) Ровенская область (1231)


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Топ комментарии
+2
санэпидемстанция мазки не брала...они бабло кэшем брала.так быстрее и эффективнее.
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04.09.2020 17:51
+2
Ой, заплатив- і всі штампи через п'ять хвилин в санкнижці. І хоч продуктами торгуй, хоч в лікарні медсестрою...
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04.09.2020 18:31
+1
У нас головного санстанції тричі за хабарі судили. Виганяли, а він знову поновлювався. Земляк Януковича.
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04.09.2020 17:55
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А кули санстанцию разогнали теперь менты пусть мазки берут
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04.09.2020 17:48 Ответить
санэпидемстанция мазки не брала...они бабло кэшем брала.так быстрее и эффективнее.
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04.09.2020 17:51 Ответить
У нас головного санстанції тричі за хабарі судили. Виганяли, а він знову поновлювався. Земляк Януковича.
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04.09.2020 17:55 Ответить
Ну та с тобой все понятно ..Просто ты жнаверно ниразу санкнижку не обновлял там не только мазок а и кал сдают ..Как тебя на кондитерку Рошеновскую без санкнижки пустили ..по блату ?
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04.09.2020 18:21 Ответить
Ой, заплатив- і всі штампи через п'ять хвилин в санкнижці. І хоч продуктами торгуй, хоч в лікарні медсестрою...
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04.09.2020 18:31 Ответить
а не проще просто в поликлинике сдать анализы?или так сложно,что надо специальную службу держать?
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04.09.2020 19:54 Ответить
не надо есть украинские продукты. только так выживешь...
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04.09.2020 18:27 Ответить
кацапа,да ты крутой .даже слово "продукты " знаешь...бо нарасейке их скоро только трактористы вспоминать будут..."мы их давили,давили...давили,давили..."
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04.09.2020 20:00 Ответить
 
 