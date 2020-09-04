На Ривненщине отравились 68 школьников, правоохранители начали расследование, - Нацполиция

Полиция Ривненской области начала расследование по факту массового отравления учеников в Ясногорской общеобразовательной школе Сарненского района.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщение об отсутствии 68 детей на занятиях в Ясногорской общеобразовательной школе в полицию поступило от директора учебного заведения вчера, третьего сентября. Полицейские установили, что на уроки третьего сентября не явилось 68 учеников из разных классов, а одиннадцать из них обратились в медучреждения. Все дети жаловались на тошноту и рвоту. После оказания помощи детей отпустили", - сообщила полиция.

По предварительной информации, причиной отравления стала еда в столовой или вода, которая поставляется в учебное заведение централизованно.

По факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Работники Госпродпотребслужбы отобрали соответствующие образцы на предмет выявления инфекции. По результатам проведенных лабораторных исследований будет установлена причина возникновения инфекции.

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