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Новини
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На Рівненщині отруїлися 68 школярів, правоохоронці почали розслідування, - Нацполіція

На Рівненщині отруїлися 68 школярів, правоохоронці почали розслідування, - Нацполіція

Поліція Рівненської області почала розслідування за фактом масового отруєння учнів в Ясногірській загальноосвітній школі Сарненського району.

Про це повідомляє пресслужба поліції області, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомлення про відсутність 68 дітей на заняттях в Ясногірській загальноосвітній школі в поліцію надійшло від директора навчального закладу вчора, третього вересня. Поліцейські встановили, що на уроки третього вересня не з'явилося 68 учнів з різних класів, а одинадцять із них звернулися до медустанов. Всі діти скаржилися на нудоту і блювоту. Після надання допомоги дітей відпустили", - повідомила поліція.

За попередньою інформацією, причиною отруєння стала їжа в їдальні або вода, яка поставляється до навчального закладу централізовано.

За фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Працівники Держпродспоживслужби відібрали відповідні зразки на предмет виявлення інфекції. За результатами проведених лабораторних досліджень буде встановлена ​​причина виникнення інфекції.

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Автор: 

отруєння (944) Нацполіція (15147) Рівненська область (1173)


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Топ коментарі
+2
санэпидемстанция мазки не брала...они бабло кэшем брала.так быстрее и эффективнее.
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04.09.2020 17:51
+2
Ой, заплатив- і всі штампи через п'ять хвилин в санкнижці. І хоч продуктами торгуй, хоч в лікарні медсестрою...
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04.09.2020 18:31
+1
У нас головного санстанції тричі за хабарі судили. Виганяли, а він знову поновлювався. Земляк Януковича.
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04.09.2020 17:55
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А кули санстанцию разогнали теперь менты пусть мазки берут
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04.09.2020 17:48 Відповісти
санэпидемстанция мазки не брала...они бабло кэшем брала.так быстрее и эффективнее.
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04.09.2020 17:51 Відповісти
У нас головного санстанції тричі за хабарі судили. Виганяли, а він знову поновлювався. Земляк Януковича.
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04.09.2020 17:55 Відповісти
Ну та с тобой все понятно ..Просто ты жнаверно ниразу санкнижку не обновлял там не только мазок а и кал сдают ..Как тебя на кондитерку Рошеновскую без санкнижки пустили ..по блату ?
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04.09.2020 18:21 Відповісти
Ой, заплатив- і всі штампи через п'ять хвилин в санкнижці. І хоч продуктами торгуй, хоч в лікарні медсестрою...
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04.09.2020 18:31 Відповісти
а не проще просто в поликлинике сдать анализы?или так сложно,что надо специальную службу держать?
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04.09.2020 19:54 Відповісти
не надо есть украинские продукты. только так выживешь...
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04.09.2020 18:27 Відповісти
кацапа,да ты крутой .даже слово "продукты " знаешь...бо нарасейке их скоро только трактористы вспоминать будут..."мы их давили,давили...давили,давили..."
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04.09.2020 20:00 Відповісти
 
 