На Рівненщині отруїлися 68 школярів, правоохоронці почали розслідування, - Нацполіція

Поліція Рівненської області почала розслідування за фактом масового отруєння учнів в Ясногірській загальноосвітній школі Сарненського району.

Про це повідомляє пресслужба поліції області, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомлення про відсутність 68 дітей на заняттях в Ясногірській загальноосвітній школі в поліцію надійшло від директора навчального закладу вчора, третього вересня. Поліцейські встановили, що на уроки третього вересня не з'явилося 68 учнів з різних класів, а одинадцять із них звернулися до медустанов. Всі діти скаржилися на нудоту і блювоту. Після надання допомоги дітей відпустили", - повідомила поліція.

За попередньою інформацією, причиною отруєння стала їжа в їдальні або вода, яка поставляється до навчального закладу централізовано.

За фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Працівники Держпродспоживслужби відібрали відповідні зразки на предмет виявлення інфекції. За результатами проведених лабораторних досліджень буде встановлена ​​причина виникнення інфекції.

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