На Рівненщині отруїлися 68 школярів, правоохоронці почали розслідування, - Нацполіція
Поліція Рівненської області почала розслідування за фактом масового отруєння учнів в Ясногірській загальноосвітній школі Сарненського району.
Про це повідомляє пресслужба поліції області, передає Цензор.НЕТ.
"Повідомлення про відсутність 68 дітей на заняттях в Ясногірській загальноосвітній школі в поліцію надійшло від директора навчального закладу вчора, третього вересня. Поліцейські встановили, що на уроки третього вересня не з'явилося 68 учнів з різних класів, а одинадцять із них звернулися до медустанов. Всі діти скаржилися на нудоту і блювоту. Після надання допомоги дітей відпустили", - повідомила поліція.
За попередньою інформацією, причиною отруєння стала їжа в їдальні або вода, яка поставляється до навчального закладу централізовано.
За фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.
Працівники Держпродспоживслужби відібрали відповідні зразки на предмет виявлення інфекції. За результатами проведених лабораторних досліджень буде встановлена причина виникнення інфекції.
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