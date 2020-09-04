Российскому священнику, который допрашивал украинских военных в оккупированном Донецке, объявлено о подозрении, - СБУ

Следователи Службы безопасности Украины заочно сообщили о подозрении российскому священнику, который "служит" боевикам террористической организации "ДНР".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Следствие установило, что российский священнослужитель одной из конфессий служил в одном из храмов Донецка. В 2014 году он присоединился к 11-му отдельному мотострелковому полку "Восток" так называемой "ДНР" как военный капеллан и полковой священник. Затем он был "повышен" до помощника командира по работе с верующими боевиками.

Сотрудники СБУ задокументировали, что, находясь на этой должности, "служитель церкви" неоднократно принимал участие в допросах украинских пленных и пытках, давал указания относительно незаконного заключения граждан.

Террористу заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

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