Российскому священнику, который допрашивал украинских военных в оккупированном Донецке, объявлено о подозрении, - СБУ
Следователи Службы безопасности Украины заочно сообщили о подозрении российскому священнику, который "служит" боевикам террористической организации "ДНР".
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Следствие установило, что российский священнослужитель одной из конфессий служил в одном из храмов Донецка. В 2014 году он присоединился к 11-му отдельному мотострелковому полку "Восток" так называемой "ДНР" как военный капеллан и полковой священник. Затем он был "повышен" до помощника командира по работе с верующими боевиками.
Сотрудники СБУ задокументировали, что, находясь на этой должности, "служитель церкви" неоднократно принимал участие в допросах украинских пленных и пытках, давал указания относительно незаконного заключения граждан.
Террористу заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
потому что престолы утверждаются правдою
просто в священнике должно быть человеколюбие и пацифизм, служение Богу и милосердие (даже к грешнику)...а это непоймичто возомнило себя инквизитором...
он должен отпускать грехи верующему, а не допрашивать пленных!
(я только это имел ввиду...а не что-то другое)
а приходы мп - потенциальная резидентура с возможностью финансирования