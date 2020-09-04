Російському священнику, який допитував українських військових в окупованому Донецьку, оголошено про підозру, - СБУ

Слідчі Служби безпеки України заочно повідомили про підозру російському священникові, який "служить" бойовикам терористичної організації "ДНР".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Слідство встановило, що російський священнослужитель однієї з конфесій служив в одному з храмів Донецька. У 2014 році він приєднався до 11-го окремого мотострілецького полку "Восток" так званої "ДНР" як військовий капелан та полковий священник. Потім його було "підвищено" до помічника командира з роботи з віруючими бойовиками.

Співробітники СБУ задокументували, що, перебуваючи на цій посаді, "служитель церкви" неодноразово брав участь у допитах українських полонених і тортурах, давав вказівки щодо незаконного ув’язнення громадян.

Терористу заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство".

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