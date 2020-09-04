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Російському священнику, який допитував українських військових в окупованому Донецьку, оголошено про підозру, - СБУ

Російському священнику, який допитував українських військових в окупованому Донецьку, оголошено про підозру, - СБУ

Слідчі Служби безпеки України заочно повідомили про підозру російському священникові, який "служить" бойовикам терористичної організації "ДНР".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Слідство встановило, що російський священнослужитель однієї з конфесій служив в одному з храмів Донецька. У 2014 році він приєднався до 11-го окремого мотострілецького полку "Восток" так званої "ДНР" як військовий капелан та полковий священник. Потім його було "підвищено" до помічника командира з роботи з віруючими бойовиками.

Співробітники СБУ задокументували, що, перебуваючи на цій посаді, "служитель церкви" неодноразово брав участь у допитах українських полонених і тортурах, давав вказівки щодо незаконного ув’язнення громадян.

Терористу заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство".

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Автор: 

допит (696) СБУ (12793) священник (157)


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Топ коментарі
+19
"Следствие установило, что российский священнослужитель одной из конфессий " какой же это из конфессий ? может буддист или зороатрист , всем же понятно что это УПЦ МП . так почему не называть вещи своими именами ?
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04.09.2020 17:40
+16
В СБУ хорошие возможности как технические так и физические.Нада работать как Израиль таких гадов не сулить ,а уничтожать физически.
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04.09.2020 17:32
+13
Використання терміну "священник" вже недоречно, по відношенню до цієї істоти.
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04.09.2020 17:46
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04.09.2020 17:32 Відповісти
Тогда его в раше назовут мучеником . Надо посадить лет на 20-ть . Тогда он выйдет уголовником , если доживёт .
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04.09.2020 17:39 Відповісти
И трусики снять!
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04.09.2020 18:17 Відповісти
Мразь гебняво-ряженную ? В другой стране этого урода уже давно растерзали
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04.09.2020 18:19 Відповісти
В СБУ хорошие возможности как технические так и физические.Нада работать как Израиль таких гадов не сулить ,а уничтожать физически.
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04.09.2020 17:32 Відповісти
Но говнокомандующий -иуда, на побегушках у рашистов
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04.09.2020 18:21 Відповісти
Путлер усыновил Витьку Индюковича,а Сашку Лукашеску удочерил...
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04.09.2020 17:33 Відповісти
Генеравлиссимус РАБссии ШойХУ говорит что смартфоны злейший враг РАБссии...
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04.09.2020 17:35 Відповісти
Патамуша он, смартфон, умнее его, убогого..))
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04.09.2020 18:19 Відповісти
"Следствие установило, что российский священнослужитель одной из конфессий " какой же это из конфессий ? может буддист или зороатрист , всем же понятно что это УПЦ МП . так почему не называть вещи своими именами ?
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04.09.2020 17:40 Відповісти
http://religionpravda.com.ua/2020/08/31/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%A1%D0%9D-%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%81%D0%B2/ Кандидат у мери Житомира від "Слуги народу" - екс-священник РПЦ http://religionpravda.com.ua/2020/08/31/%d0%9a%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d1%83-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d0%96%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b2%d1%96%d0%b4-%d0%a1%d0%9d-%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%81%d0%b2/ в Україні .
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04.09.2020 17:50 Відповісти
не удивляюсь
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04.09.2020 17:56 Відповісти
Потому, что Баканов ценично заявляет., что ходит в московскую церковь и не признаёт "раскол"...
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04.09.2020 21:20 Відповісти
Путло не вечен , раша развалится .
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04.09.2020 17:41 Відповісти
Когда рак свистнет !
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04.09.2020 18:24 Відповісти
аминь
потому что престолы утверждаются правдою
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04.09.2020 21:32 Відповісти
В Україні всі московські попи, в повному абсолюті, якщо не кадрові фсбшники, то в любому випадку стоять на агентурному зв'зку зі своїми "люб'янськими духівниками" Здохніть московські тварини в рясах
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04.09.2020 17:41 Відповісти
Во как смело..!! А, мертвечуку, *********** куму, слабо объявить подозрение, например, в гос. измене..!? Или ссыкотно..!? Лейтенант бакланов, ответьте.
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04.09.2020 17:42 Відповісти
Он олигарх . Для зели святой .
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04.09.2020 17:47 Відповісти
сходи на зелину страничку,поспрошай
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04.09.2020 17:49 Відповісти
Використання терміну "священник" вже недоречно, по відношенню до цієї істоти.
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04.09.2020 17:46 Відповісти
Ідея правильна, але "заочно" - це засмучує.
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04.09.2020 17:51 Відповісти
Если бы сколько-то лет назад я прочитал этот заголовок, я бы подумал что кто-то тут сошёл с ума: или я, или автор заметки...
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04.09.2020 17:54 Відповісти
священник допрашивал? ....инквизитор хрЕновый!
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04.09.2020 18:02 Відповісти
Не смешно
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04.09.2020 18:25 Відповісти
конечно не смешно!!! и я не стебался! (извините, если это выглядело так!!)
просто в священнике должно быть человеколюбие и пацифизм, служение Богу и милосердие (даже к грешнику)...а это непоймичто возомнило себя инквизитором...
он должен отпускать грехи верующему, а не допрашивать пленных!
(я только это имел ввиду...а не что-то другое)
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04.09.2020 18:35 Відповісти
Російському священнику, який допитував українських військових в окупованому Донецьку, оголошено про підозру, - СБУ - Цензор.НЕТ 2359
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04.09.2020 18:03 Відповісти
FKKJ!!! Так катував, чи допрашивал*?
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04.09.2020 18:06 Відповісти
«Священнік допрашивал» - треба цього мальчіка в трусіках распять, чисто по-бандерівські.
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04.09.2020 18:08 Відповісти
Я вообще подозреваю все украинское РПЦ. Технически они все - слуги Кирилла Гундяева, персонального настоятеля Главного Военного храма России. Мне назвать сего патриарха "миротворцем", как в Нагорной проповеди Христа, язык не повернется. Он скорее апостол фашистской идеологии "Русскага Мира".
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04.09.2020 18:12 Відповісти
Факт -все мрази , мракобесы 🤮🤮🤮🤮
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04.09.2020 18:26 Відповісти
https://youtu.be/NrO2f3eHaW4
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04.09.2020 18:18 Відповісти
Это те "священники", что мацкалов в Мордоре обслуживают - у них у всех поголовно имеется звание НКВД/КГБ
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04.09.2020 18:20 Відповісти
Распять! А лучше раз десять!
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04.09.2020 18:24 Відповісти
Глава СБУ Бакланов ходит в Московский патриархи на службу, как такой расклад
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04.09.2020 18:25 Відповісти
никакой он не священник, это легенда такая

а приходы мп - потенциальная резидентура с возможностью финансирования
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04.09.2020 21:30 Відповісти
Москпархатівські попочєкісти вороги України.
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04.09.2020 21:44 Відповісти
какое подозрение... завели за угол и выбили мозги... чтобы до конца дней своих этот поп под себя ходил кровью...
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05.09.2020 05:15 Відповісти
 
 