Кран с "летающей" Верещук перекрыл тротуар в Киеве. ФОТО
В Киеве перекрыла тротуар спецтехника, используемая для записи видеоролика с нардепом "Слуги народа", кандидатом в мэры Киева Ириной Верещук.
Об этом сообщил в Facebook пользователь Сергей Скляренко, передает Цензор.НЕТ.
"Как тегать городскую администрацию? Перекрыли краном тротуар. Без ограждения, без прохода для пешеходов. Хорошее начало кандидата", - сообщил он.
Напомним, 3 сентября кандидата в мэры Киева от "Слуги народа" Ирину Верещук заметили на съемках необычного видеоролика: ее подняли в воздух над пешеходным мостом к Владимирской горке. На нем можно видеть, что Верещук поднимают в воздух с помощью специального механизма.
Топ комментарии
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ВОТ ещё одна парашютистка пытается приземлиться в КМДА
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom @eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway https://twitter.com/eternalrailway
Ірина Верещук, виявляється, ... професор кафедри загальної та прикладної психології в Інститут екології і права. Доцент кафедри політології - в НПУ Драгоманова.
Знаєте, у нас так і буде вигрібна яма замість науки, якщо роздавати наукові звання і посади навіть собакам на вулиці.
трошки полетала.
От испуга всю брусчатку,
kurwa, обдристала.
Не сіло, не впало
По небу плило...