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Кран с "летающей" Верещук перекрыл тротуар в Киеве. ФОТО

В Киеве перекрыла тротуар спецтехника, используемая для записи видеоролика с нардепом "Слуги народа", кандидатом в мэры Киева Ириной Верещук.

Об этом сообщил в Facebook пользователь Сергей Скляренко, передает Цензор.НЕТ.

"Как тегать городскую администрацию? Перекрыли краном тротуар. Без ограждения, без прохода для пешеходов. Хорошее начало кандидата", - сообщил он.

Кран с летающей Верещук перекрыл тротуар в Киеве 01

Напомним, 3 сентября кандидата в мэры Киева от "Слуги народа" Ирину Верещук заметили на съемках необычного видеоролика: ее подняли в воздух над пешеходным мостом к Владимирской горке. На нем можно видеть, что Верещук поднимают в воздух с помощью специального механизма.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Верещук о своем "полете" над Киевом в образе Мэри Попинс: "Мы хотим достучаться до молодых сердец". ВИДЕО

Автор: 

Киев (25499) Слуга народа (2629) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+68
Кран з "літаючою" Верещук перекрив тротуар у Києві - Цензор.НЕТ 4168
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04.09.2020 19:01
+51
Кран з "літаючою" Верещук перекрив тротуар у Києві - Цензор.НЕТ 7796

...
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04.09.2020 18:57
+50
Кран з "літаючою" Верещук перекрив тротуар у Києві - Цензор.НЕТ 2353
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04.09.2020 19:00
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Ипаное днище!!!! Хер тебе верещук, а не мой голос!!!
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04.09.2020 19:48 Ответить
лучше би нічего не обещалі ))
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04.09.2020 19:52 Ответить
а если она согласится? Ты сможешь?
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04.09.2020 19:55 Ответить
Мері ЗЕЖОпінс
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04.09.2020 19:49 Ответить
Метлу в руки и пусть летает!!
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04.09.2020 19:49 Ответить
Тільки в комплекті - ступа і мітла
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04.09.2020 23:36 Ответить
У книзі «Чарівник Смарагдового міста» згадувалися летючі мавпи. Зебіли втілили дитячу казку в життя.
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04.09.2020 19:50 Ответить
Дайте їй ступу!
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04.09.2020 19:51 Ответить
Кран з "літаючою" Верещук перекрив тротуар у Києві - Цензор.НЕТ 7553
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04.09.2020 19:52 Ответить
Кран з "літаючою" Верещук перекрив тротуар у Києві - Цензор.НЕТ 3861
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04.09.2020 19:53 Ответить
Кран з "літаючою" Верещук перекрив тротуар у Києві - Цензор.НЕТ 5896
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04.09.2020 19:54 Ответить
В Киеве всех назначенных в руководство города из регионов Называли ПАРАШЮТИСТ
ВОТ ещё одна парашютистка пытается приземлиться в КМДА
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04.09.2020 20:27 Ответить
ви тут стібетеся, а воно лізе... без мила

https://twitter.com/eternalrailway

https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom @eternalrailway

https://twitter.com/eternalrailway https://twitter.com/eternalrailway



Ірина Верещук, виявляється, ... професор кафедри загальної та прикладної психології в Інститут екології і права. Доцент кафедри політології - в НПУ Драгоманова.
Знаєте, у нас так і буде вигрібна яма замість науки, якщо роздавати наукові звання і посади навіть собакам на вулиці.
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04.09.2020 22:34 Ответить
господа что нужно курить и в каком количестве чтобы заниматься этой ерундой??видел всякое ))но такое)))зашквар)))
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04.09.2020 19:59 Ответить
Я написал выше: уже сколько раз тут на подобные вещи думал шо коллаж, но топом узнавал шо.... ну как всегда. То и с Гадей не коллаж??
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04.09.2020 20:06 Ответить
Это, мать его, креатив!
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04.09.2020 20:06 Ответить
Безумие нарастает. Вирус идет с одного кабинета на Банковой. Ну в Раде - там уже не вирус, там ЭПИДЕМИЯ! Источник бактериологического загрязнения. Спасибо 73%! Вы это сделали вместе.
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04.09.2020 20:33 Ответить
Над Подолом Верещук
трошки полетала.
От испуга всю брусчатку,
kurwa, обдристала.
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04.09.2020 20:02 Ответить
Верещала і дристала
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04.09.2020 20:46 Ответить
Из психбольницы сбежала,точнее " взлетела" пациентка, с диагнозом "зеленая горячка". Особая примета - много "верещит".)))
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04.09.2020 20:07 Ответить
Зелебобики, спасибо вам большое!
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04.09.2020 20:16 Ответить
Кран з "літаючою" Верещук перекрив тротуар у Києві - Цензор.НЕТ 9343
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04.09.2020 20:24 Ответить
Пздць, ************* мері-попінсів! Цирк, а не країна!
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04.09.2020 20:25 Ответить
Щоб тебе підняло та гепнуло!
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04.09.2020 20:30 Ответить
Режим лютует.) Когда читаешь такое, понимаешь какой ужасной травмой для кого-то стал проигрыш Порошенко.
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04.09.2020 20:34 Ответить
Кран з "літаючою" Верещук перекрив тротуар у Києві - Цензор.НЕТ 4757
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04.09.2020 20:36 Ответить
Идиотизм. А не лучше на эти деньги купить конфет да раздать детям интерната. Вот это хоть понять можно. Дура и есть дура. Для экстрима голой жопой по фонарила бы.
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04.09.2020 20:52 Ответить
Ип@нутым нет покоя.
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04.09.2020 20:54 Ответить
Що то було? Мабуть НЛО...
Не сіло, не впало
По небу плило...
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04.09.2020 20:58 Ответить
за чейсчет банкет
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04.09.2020 20:59 Ответить
а что хотеть от "служивых" "клованав"?
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04.09.2020 21:03 Ответить
Кран з "літаючою" Верещук перекрив тротуар у Києві - Цензор.НЕТ 4682
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04.09.2020 21:07 Ответить
Це як масоны, тільки порохоботи (с)

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05.09.2020 09:38 Ответить
***, как же сейчас зебилы рыдают в нутрь себя.
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04.09.2020 21:49 Ответить
Лєтающая ЖОПА
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05.09.2020 15:41 Ответить
предлагаю отправить на планету ДНР в качестве беспилотника
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05.09.2020 18:30 Ответить
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