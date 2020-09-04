Кран с "летающей" Верещук перекрыл тротуар в Киеве. ФОТО

В Киеве перекрыла тротуар спецтехника, используемая для записи видеоролика с нардепом "Слуги народа", кандидатом в мэры Киева Ириной Верещук.

Об этом сообщил в Facebook пользователь Сергей Скляренко, передает Цензор.НЕТ.

"Как тегать городскую администрацию? Перекрыли краном тротуар. Без ограждения, без прохода для пешеходов. Хорошее начало кандидата", - сообщил он.

Напомним, 3 сентября кандидата в мэры Киева от "Слуги народа" Ирину Верещук заметили на съемках необычного видеоролика: ее подняли в воздух над пешеходным мостом к Владимирской горке. На нем можно видеть, что Верещук поднимают в воздух с помощью специального механизма.

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