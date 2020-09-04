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Кран з "літаючою" Верещук перекрив тротуар у Києві. ФОТО

У Києві перекрила тротуар спецтехніка, яка використовується для запису відеоролика з нардепкою "Слуги народу", кандидаткою в мери Києва Іриною Верещук.

Про це повідомив у Facebook користувач Сергій Скляренко, передає Цензор.НЕТ.

"Як тегнути міську адміністрацію? Перекрили краном тротуар. Без огорожі, без проходу для пішоходів. Гарний початок кандидата", - повідомив він.

Кран з літаючою Верещук перекрив тротуар у Києві 01

Нагадаємо, 3 вересня кандидатку в мери Києва від "Слуги народу" Ірину Верещук помітили на зйомках незвичайного відеоролика: її підняли в повітря над пішохідним мостом до Володимирської гірки. На ньому можна бачити, що Верещук піднімають у повітря за допомогою спеціального механізму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верещук про свій "політ" над Києвом в образі Мері Попінс: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець". ВIДЕО

Автор: 

Київ (19441) Слуга народу (2811) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+68
Кран з "літаючою" Верещук перекрив тротуар у Києві - Цензор.НЕТ 4168
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04.09.2020 19:01
+51
Кран з "літаючою" Верещук перекрив тротуар у Києві - Цензор.НЕТ 7796

...
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04.09.2020 18:57
+50
Кран з "літаючою" Верещук перекрив тротуар у Києві - Цензор.НЕТ 2353
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04.09.2020 19:00
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Ипаное днище!!!! Хер тебе верещук, а не мой голос!!!
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04.09.2020 19:48 Відповісти
лучше би нічего не обещалі ))
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04.09.2020 19:52 Відповісти
а если она согласится? Ты сможешь?
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04.09.2020 19:55 Відповісти
Мері ЗЕЖОпінс
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04.09.2020 19:49 Відповісти
Метлу в руки и пусть летает!!
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04.09.2020 19:49 Відповісти
Тільки в комплекті - ступа і мітла
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04.09.2020 23:36 Відповісти
У книзі «Чарівник Смарагдового міста» згадувалися летючі мавпи. Зебіли втілили дитячу казку в життя.
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04.09.2020 19:50 Відповісти
Дайте їй ступу!
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04.09.2020 19:51 Відповісти
Кран з "літаючою" Верещук перекрив тротуар у Києві - Цензор.НЕТ 7553
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04.09.2020 19:52 Відповісти
Кран з "літаючою" Верещук перекрив тротуар у Києві - Цензор.НЕТ 3861
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04.09.2020 19:53 Відповісти
Кран з "літаючою" Верещук перекрив тротуар у Києві - Цензор.НЕТ 5896
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04.09.2020 19:54 Відповісти
В Киеве всех назначенных в руководство города из регионов Называли ПАРАШЮТИСТ
ВОТ ещё одна парашютистка пытается приземлиться в КМДА
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04.09.2020 20:27 Відповісти
ви тут стібетеся, а воно лізе... без мила

https://twitter.com/eternalrailway

https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom @eternalrailway

https://twitter.com/eternalrailway https://twitter.com/eternalrailway



Ірина Верещук, виявляється, ... професор кафедри загальної та прикладної психології в Інститут екології і права. Доцент кафедри політології - в НПУ Драгоманова.
Знаєте, у нас так і буде вигрібна яма замість науки, якщо роздавати наукові звання і посади навіть собакам на вулиці.
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04.09.2020 22:34 Відповісти
господа что нужно курить и в каком количестве чтобы заниматься этой ерундой??видел всякое ))но такое)))зашквар)))
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04.09.2020 19:59 Відповісти
Я написал выше: уже сколько раз тут на подобные вещи думал шо коллаж, но топом узнавал шо.... ну как всегда. То и с Гадей не коллаж??
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04.09.2020 20:06 Відповісти
Это, мать его, креатив!
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04.09.2020 20:06 Відповісти
Безумие нарастает. Вирус идет с одного кабинета на Банковой. Ну в Раде - там уже не вирус, там ЭПИДЕМИЯ! Источник бактериологического загрязнения. Спасибо 73%! Вы это сделали вместе.
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04.09.2020 20:33 Відповісти
Над Подолом Верещук
трошки полетала.
От испуга всю брусчатку,
kurwa, обдристала.
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04.09.2020 20:02 Відповісти
Верещала і дристала
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04.09.2020 20:46 Відповісти
Из психбольницы сбежала,точнее " взлетела" пациентка, с диагнозом "зеленая горячка". Особая примета - много "верещит".)))
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04.09.2020 20:07 Відповісти
Зелебобики, спасибо вам большое!
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04.09.2020 20:16 Відповісти
Кран з "літаючою" Верещук перекрив тротуар у Києві - Цензор.НЕТ 9343
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04.09.2020 20:24 Відповісти
Пздць, ************* мері-попінсів! Цирк, а не країна!
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04.09.2020 20:25 Відповісти
Щоб тебе підняло та гепнуло!
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04.09.2020 20:30 Відповісти
Режим лютует.) Когда читаешь такое, понимаешь какой ужасной травмой для кого-то стал проигрыш Порошенко.
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04.09.2020 20:34 Відповісти
Кран з "літаючою" Верещук перекрив тротуар у Києві - Цензор.НЕТ 4757
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04.09.2020 20:36 Відповісти
Идиотизм. А не лучше на эти деньги купить конфет да раздать детям интерната. Вот это хоть понять можно. Дура и есть дура. Для экстрима голой жопой по фонарила бы.
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04.09.2020 20:52 Відповісти
Ип@нутым нет покоя.
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04.09.2020 20:54 Відповісти
Що то було? Мабуть НЛО...
Не сіло, не впало
По небу плило...
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04.09.2020 20:58 Відповісти
за чейсчет банкет
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04.09.2020 20:59 Відповісти
а что хотеть от "служивых" "клованав"?
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04.09.2020 21:03 Відповісти
Кран з "літаючою" Верещук перекрив тротуар у Києві - Цензор.НЕТ 4682
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04.09.2020 21:07 Відповісти
Це як масоны, тільки порохоботи (с)

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05.09.2020 09:38 Відповісти
***, как же сейчас зебилы рыдают в нутрь себя.
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04.09.2020 21:49 Відповісти
Лєтающая ЖОПА
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05.09.2020 15:41 Відповісти
предлагаю отправить на планету ДНР в качестве беспилотника
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05.09.2020 18:30 Відповісти
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