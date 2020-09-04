Кран з "літаючою" Верещук перекрив тротуар у Києві. ФОТО
У Києві перекрила тротуар спецтехніка, яка використовується для запису відеоролика з нардепкою "Слуги народу", кандидаткою в мери Києва Іриною Верещук.
Про це повідомив у Facebook користувач Сергій Скляренко, передає Цензор.НЕТ.
"Як тегнути міську адміністрацію? Перекрили краном тротуар. Без огорожі, без проходу для пішоходів. Гарний початок кандидата", - повідомив він.
Нагадаємо, 3 вересня кандидатку в мери Києва від "Слуги народу" Ірину Верещук помітили на зйомках незвичайного відеоролика: її підняли в повітря над пішохідним мостом до Володимирської гірки. На ньому можна бачити, що Верещук піднімають у повітря за допомогою спеціального механізму.
Топ коментарі
+68 Топ Ган
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+51 Вася Шевченко #371210
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+50 Шрек Баблокат
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ВОТ ещё одна парашютистка пытается приземлиться в КМДА
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom @eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway https://twitter.com/eternalrailway
Ірина Верещук, виявляється, ... професор кафедри загальної та прикладної психології в Інститут екології і права. Доцент кафедри політології - в НПУ Драгоманова.
Знаєте, у нас так і буде вигрібна яма замість науки, якщо роздавати наукові звання і посади навіть собакам на вулиці.
трошки полетала.
От испуга всю брусчатку,
kurwa, обдристала.
Не сіло, не впало
По небу плило...