Кран з "літаючою" Верещук перекрив тротуар у Києві. ФОТО

У Києві перекрила тротуар спецтехніка, яка використовується для запису відеоролика з нардепкою "Слуги народу", кандидаткою в мери Києва Іриною Верещук.

Про це повідомив у Facebook користувач Сергій Скляренко, передає Цензор.НЕТ.

"Як тегнути міську адміністрацію? Перекрили краном тротуар. Без огорожі, без проходу для пішоходів. Гарний початок кандидата", - повідомив він.

Нагадаємо, 3 вересня кандидатку в мери Києва від "Слуги народу" Ірину Верещук помітили на зйомках незвичайного відеоролика: її підняли в повітря над пішохідним мостом до Володимирської гірки. На ньому можна бачити, що Верещук піднімають у повітря за допомогою спеціального механізму.

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