С начала суток 4 сентября нарушений перемирия не зафиксировано, - штаб ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-цнтре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника, украинские военнослужащие соблюдают полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет".

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