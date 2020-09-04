С начала суток 4 сентября нарушений перемирия не зафиксировано, - штаб ООС
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-цнтре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника, украинские военнослужащие соблюдают полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет".
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