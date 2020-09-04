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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток 4 сентября нарушений перемирия не зафиксировано, - штаб ООС

С начала суток 4 сентября нарушений перемирия не зафиксировано, - штаб ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-цнтре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника, украинские военнослужащие соблюдают полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет".

Читайте также: На Донбассе без обстрелов, подразделения ООС тушат пожары, - штаб

Автор: 

Донбасс (26955) перемирие (1588) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+6
Клоун -членограй подарит рашистам Крым и весь Донбасс в придачу ! Спасибо иудам 73%
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04.09.2020 18:16
+5
Военнослужащий ВСУ Артем Бондаренко был убит выстрелом с близкого расстояния в момент нахождения на боевых позициях в зоне пожара. Блиндаж в котором он находился был взорван.- ВК tZe ... Нет у вас ни чести, ни совести г-да Хомчаки и иже с ними.
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04.09.2020 18:04
+5
Вони виконують волю 73%: "Мир любой ценой!"
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04.09.2020 18:14
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Военнослужащий ВСУ Артем Бондаренко был убит выстрелом с близкого расстояния в момент нахождения на боевых позициях в зоне пожара. Блиндаж в котором он находился был взорван.- ВК tZe ... Нет у вас ни чести, ни совести г-да Хомчаки и иже с ними.
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04.09.2020 18:04 Ответить
Что такое ВК?
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04.09.2020 18:13 Ответить
Военная комиссия
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04.09.2020 18:20 Ответить
Понял.
Дай ссылку.
Хочу сам почитать.
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04.09.2020 18:24 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html
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04.09.2020 18:26 Ответить
Это примерно, как объявление на столбе.
Спасибо.
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04.09.2020 18:36 Ответить
да ну нах...по твоему лучше читать сводку с генштаба !?.. читай дядя !!!
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04.09.2020 21:08 Ответить
Вони виконують волю 73%: "Мир любой ценой!"
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04.09.2020 18:14 Ответить
Бурят любит тишину, однако.
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04.09.2020 18:08 Ответить
це чорний піар... я так думаю
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04.09.2020 18:09 Ответить
До виборів загострення не буде.
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04.09.2020 18:10 Ответить
"А Земля налетит на небесную ось." (с)
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04.09.2020 18:15 Ответить
Клоун -членограй подарит рашистам Крым и весь Донбасс в придачу ! Спасибо иудам 73%
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04.09.2020 18:16 Ответить
Подумай неспеша.
Кому не нужны жители Крыма и Донбасса?
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04.09.2020 18:26 Ответить
тобі вже сказали- клоуну членограю.
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04.09.2020 18:31 Ответить
Сколько раз не зафиксировано?
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04.09.2020 18:34 Ответить
Від початку доби 4 вересня порушень перемир'я не зафіксовано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5154
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04.09.2020 18:40 Ответить
Да,конечно,мы вам верим,как же иначе...А гробы родителям то конечно же солдат спотыкнулся и смертельно зашиб коленку.Главное чтобы после нашей ответки на "той стороне" никто не пострадал,а наших солдат не жалко.Да,зеленые мрази?
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04.09.2020 18:52 Ответить
Врут, оказывается им предписано не фиксировать обстрелы без потерь!
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04.09.2020 19:14 Ответить
И о чём там древнейшие динозавры-пердуны Кравчук и Фокин "договорились"?
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04.09.2020 22:53 Ответить
 
 