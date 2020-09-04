Задержанного в Минске украинца Щеголева освободили из-под стражи, - Кулеба
Гражданин Украины Сергей Щеголев был задержан в белорусской столице 1 сентября. Теперь он опять на свободе.
Об этом сообщил в Твиттере министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Хорошие новости. Гражданин Украины Сергей Щеголев, которого задержали 1 сентября во Минске, освобожден из-под стражи", - написал министр.
Глава МИД отметил, что Сергей чувствует себя удовлетворительно и не жаловался на условия содержания.
"Спасибо Посольству в Беларуси и нашим консулам за качественную работу и поддержку соотечественника", - добавил Кулеба.
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Payen Temple
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