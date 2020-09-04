Затриманого в Мінську українця Щоголева звільнили з-під варти, - Кулеба

Громадянина України Сергія Щоголева затримали в білоруській столиці 1 вересня. Тепер він знову на свободі.

Про це повідомив у Твіттері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Гарні новини. Громадянин України Сергій Щоголев, якого затримали 1 вересня у Мінську, звільнений з-під варти", - написав міністр.

Глава МЗС зазначив, що Сергій почувається задовільно і не скаржився на умови утримання.

"Дякую Посольству в Білорусі та нашим консулам за якісну роботу і підтримку співвітчизника", - додав Кулеба.

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