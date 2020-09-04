Поезда с 7 сентября не будут брать пассажиров в Тернополе, - УЗ
"Укрзализныця" с 7 сентября отменяет посадку пассажиров в Тернополе, который попал в "красную" зону карантина. Поезда будут останавливаться в этом городе, только чтобы высадить пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.
"С 00:01 7 сентября 2020 ... Временно отменена посадка пассажиров на станции Тернополь (разрешена только высадка пассажиров)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что со станции будут продаваться билеты на поезда сообщением: №21/22 Харьков - Трускавец; №12/11 Одесса - Львов; №81/82 Киев - Ужгород; №49/50 Киев - Трускавец; №136/135 Снятин - Одесса - Черновцы №108/107 Одесса - Ужгород; №110/109 Львов - Херсон; №41/42 Днепр - Трускавец; №715/716 Киев - Львов.
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В то же время "Укрзализныця" с 7 сентября возобновляет посадку и высадку пассажиров на станциях Острог и Радивилов.
Пассажиры, которые отказываются от поездки, смогут вернуть билеты в железнодорожных кассах или через официальный сайт Укрзализныци и получить полное возмещение их стоимости.
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но
бельгийская жд вместе с правительством решили, что каждый бельгиец старше 12 лет имеет право получить бесплатный билет на 12 поездок для использования в течение 6 месяцев из расчёта 2 поездки в месяц на 500 направлений, чтобы навестить родных, посетить выставки и музеи, ознакомиться с другими городами ...
правда, бельгийцы довольно дисциплинированы и выходя из дома все одевают маски (даже в машине)
есть хороший шанс проявить инициативу и брать пример ...
"поезда поездятникам и проводницы на всех!"
Бажаю всім виборцям слуги якогось народу відчути результати свого вибору на власній шкурі. Якщо до свідомості не доходить, то хай доходить через карман. Не можете дешево їхати залізницею ( а конче треба) то наймайте приватника. Навіть власною машиною буде дорожче. А ще машину можна угробити по таким дорогам.