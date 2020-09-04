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Новости Коронавирус и карантин
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Поезда с 7 сентября не будут брать пассажиров в Тернополе, - УЗ

Поезда с 7 сентября не будут брать пассажиров в Тернополе, - УЗ

"Укрзализныця" с 7 сентября отменяет посадку пассажиров в Тернополе, который попал в "красную" зону карантина. Поезда будут останавливаться в этом городе, только чтобы высадить пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

"С 00:01 7 сентября 2020 ... Временно отменена посадка пассажиров на станции Тернополь (разрешена только высадка пассажиров)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что со станции будут продаваться билеты на поезда сообщением: №21/22 Харьков - Трускавец; №12/11 Одесса - Львов; №81/82 Киев - Ужгород; №49/50 Киев - Трускавец; №136/135 Снятин - Одесса - Черновцы №108/107 Одесса - Ужгород; №110/109 Львов - Херсон; №41/42 Днепр - Трускавец; №715/716 Киев - Львов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Тернополь отказался усиливать карантин

В то же время "Укрзализныця" с 7 сентября возобновляет посадку и высадку пассажиров на станциях Острог и Радивилов.

Пассажиры, которые отказываются от поездки, смогут вернуть билеты в железнодорожных кассах или через официальный сайт Укрзализныци и получить полное возмещение их стоимости.

Автор: 

карантин (16729) Тернополь (769) Укрзализныця (2745) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
поезда с 7 сентября вообще должны гулять порожняком, а не тушки какие перевозить с места на место.
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04.09.2020 19:44
+1
і чому Бельгія ДО СИХ ПІР в червоно-оранжевій зоні??? Там же всі "довольно дисциплинированы и выходя из дома все одевают маски (даже в машине)"!!!! Всі всюди в масках, а БЕЛЬГІЯ ВСЕ-ОДНО ВСЯ ХВОРА!!!! ТО ЯКИЙ ТОЛК З ТИХ МАСОК!????
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04.09.2020 23:34
+1
Это и есть другой климат)) У вас нету такого количества совковых *********...
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05.09.2020 07:56
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
поезда с 7 сентября вообще должны гулять порожняком, а не тушки какие перевозить с места на место.
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04.09.2020 19:44 Ответить
не понимаю этих ограничений ... Бельгия находится в красно-оранжевой зоне Европы и сохраняет масочный режим и соблюдение дистанции,
но
бельгийская жд вместе с правительством решили, что каждый бельгиец старше 12 лет имеет право получить бесплатный билет на 12 поездок для использования в течение 6 месяцев из расчёта 2 поездки в месяц на 500 направлений, чтобы навестить родных, посетить выставки и музеи, ознакомиться с другими городами ...
правда, бельгийцы довольно дисциплинированы и выходя из дома все одевают маски (даже в машине)
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04.09.2020 19:51 Ответить
Это ж Бельгия! У нас климат другой.
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04.09.2020 20:01 Ответить
это не климат - это культура и уважение, но вы же хотите в Европу
есть хороший шанс проявить инициативу и брать пример ...
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04.09.2020 20:54 Ответить
Это и есть другой климат)) У вас нету такого количества совковых *********...
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05.09.2020 07:56 Ответить
і чому Бельгія ДО СИХ ПІР в червоно-оранжевій зоні??? Там же всі "довольно дисциплинированы и выходя из дома все одевают маски (даже в машине)"!!!! Всі всюди в масках, а БЕЛЬГІЯ ВСЕ-ОДНО ВСЯ ХВОРА!!!! ТО ЯКИЙ ТОЛК З ТИХ МАСОК!????
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04.09.2020 23:34 Ответить
как сочувствующий старым железным дорожцам предлагаю лозунг:
"поезда поездятникам и проводницы на всех!"
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04.09.2020 20:12 Ответить
по азирову, не,,уй поездам шастать по "красным запрещенным".включить красный свет светофоров для всех поездов.которыми ж\д курсирует через Тернополь
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04.09.2020 20:54 Ответить
Як на мене це - помста за майдан. зонування - маніпулятивне. Самі придумали правила, самі в них грають. І виграють.
Бажаю всім виборцям слуги якогось народу відчути результати свого вибору на власній шкурі. Якщо до свідомості не доходить, то хай доходить через карман. Не можете дешево їхати залізницею ( а конче треба) то наймайте приватника. Навіть власною машиною буде дорожче. А ще машину можна угробити по таким дорогам.
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05.09.2020 01:00 Ответить
 
 