Поезда с 7 сентября не будут брать пассажиров в Тернополе, - УЗ

"Укрзализныця" с 7 сентября отменяет посадку пассажиров в Тернополе, который попал в "красную" зону карантина. Поезда будут останавливаться в этом городе, только чтобы высадить пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

"С 00:01 7 сентября 2020 ... Временно отменена посадка пассажиров на станции Тернополь (разрешена только высадка пассажиров)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что со станции будут продаваться билеты на поезда сообщением: №21/22 Харьков - Трускавец; №12/11 Одесса - Львов; №81/82 Киев - Ужгород; №49/50 Киев - Трускавец; №136/135 Снятин - Одесса - Черновцы №108/107 Одесса - Ужгород; №110/109 Львов - Херсон; №41/42 Днепр - Трускавец; №715/716 Киев - Львов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Тернополь отказался усиливать карантин

В то же время "Укрзализныця" с 7 сентября возобновляет посадку и высадку пассажиров на станциях Острог и Радивилов.

Пассажиры, которые отказываются от поездки, смогут вернуть билеты в железнодорожных кассах или через официальный сайт Укрзализныци и получить полное возмещение их стоимости.