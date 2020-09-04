УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4859 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 446 10

Потяги з 7 вересня не братимуть пасажирів у Тернополі, - УЗ

Потяги з 7 вересня не братимуть пасажирів у Тернополі, - УЗ

"Укрзалізниця" з 7 вересня скасовує посадку пасажирів у Тернополі, який потрапив у "червону" зону карантину. Потяги зупинятимуться в цьому місті лише для того, щоб висадити пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

"З 00:01 7 вересня 2020... тимчасово скасовано посадку пасажирів на станції Тернопіль (дозволена тільки висадка пасажирів)", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що зі станції не продаватимуться квитки на поїзди сполученням: №21/22 Харків - Трускавець; №12/11 Одеса - Львів; №81/82 Київ - Ужгород; №49/50 Київ - Трускавець; №136/135 Снятин - Одеса - Чернівці №108/107 Одеса - Ужгород; №110/109 Львів - Херсон; №41/42 Дніпро - Трускавець; №715/716 Київ - Львів.

Водночас "Укрзалізниця" з 7 вересня відновлює посадку і висадку пасажирів на станціях Острог і Радивилів.

Пасажири, які відмовляються від поїздки, зможуть повернути квитки в залізничних касах або через офіційний сайт Укрзалізниці та отримати повне відшкодування їхньої вартості.

Читайте також: "Укрзалізниця" закрила продаж квитків на 4 станціях і змінила маршрут прямування деяких поїздів. ПЕРЕЛІК

Автор: 

карантин (18172) Тернопіль (401) Укрзалізниця (6838) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+1
поезда с 7 сентября вообще должны гулять порожняком, а не тушки какие перевозить с места на место.
показати весь коментар
04.09.2020 19:44
+1
і чому Бельгія ДО СИХ ПІР в червоно-оранжевій зоні??? Там же всі "довольно дисциплинированы и выходя из дома все одевают маски (даже в машине)"!!!! Всі всюди в масках, а БЕЛЬГІЯ ВСЕ-ОДНО ВСЯ ХВОРА!!!! ТО ЯКИЙ ТОЛК З ТИХ МАСОК!????
показати весь коментар
04.09.2020 23:34
+1
Это и есть другой климат)) У вас нету такого количества совковых *********...
показати весь коментар
05.09.2020 07:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
поезда с 7 сентября вообще должны гулять порожняком, а не тушки какие перевозить с места на место.
показати весь коментар
04.09.2020 19:44 Відповісти
не понимаю этих ограничений ... Бельгия находится в красно-оранжевой зоне Европы и сохраняет масочный режим и соблюдение дистанции,
но
бельгийская жд вместе с правительством решили, что каждый бельгиец старше 12 лет имеет право получить бесплатный билет на 12 поездок для использования в течение 6 месяцев из расчёта 2 поездки в месяц на 500 направлений, чтобы навестить родных, посетить выставки и музеи, ознакомиться с другими городами ...
правда, бельгийцы довольно дисциплинированы и выходя из дома все одевают маски (даже в машине)
показати весь коментар
04.09.2020 19:51 Відповісти
Это ж Бельгия! У нас климат другой.
показати весь коментар
04.09.2020 20:01 Відповісти
это не климат - это культура и уважение, но вы же хотите в Европу
есть хороший шанс проявить инициативу и брать пример ...
показати весь коментар
04.09.2020 20:54 Відповісти
Это и есть другой климат)) У вас нету такого количества совковых *********...
показати весь коментар
05.09.2020 07:56 Відповісти
і чому Бельгія ДО СИХ ПІР в червоно-оранжевій зоні??? Там же всі "довольно дисциплинированы и выходя из дома все одевают маски (даже в машине)"!!!! Всі всюди в масках, а БЕЛЬГІЯ ВСЕ-ОДНО ВСЯ ХВОРА!!!! ТО ЯКИЙ ТОЛК З ТИХ МАСОК!????
показати весь коментар
04.09.2020 23:34 Відповісти
как сочувствующий старым железным дорожцам предлагаю лозунг:
"поезда поездятникам и проводницы на всех!"
показати весь коментар
04.09.2020 20:12 Відповісти
по азирову, не,,уй поездам шастать по "красным запрещенным".включить красный свет светофоров для всех поездов.которыми ж\д курсирует через Тернополь
показати весь коментар
04.09.2020 20:54 Відповісти
Як на мене це - помста за майдан. зонування - маніпулятивне. Самі придумали правила, самі в них грають. І виграють.
Бажаю всім виборцям слуги якогось народу відчути результати свого вибору на власній шкурі. Якщо до свідомості не доходить, то хай доходить через карман. Не можете дешево їхати залізницею ( а конче треба) то наймайте приватника. Навіть власною машиною буде дорожче. А ще машину можна угробити по таким дорогам.
показати весь коментар
05.09.2020 01:00 Відповісти
 
 