Потяги з 7 вересня не братимуть пасажирів у Тернополі, - УЗ
"Укрзалізниця" з 7 вересня скасовує посадку пасажирів у Тернополі, який потрапив у "червону" зону карантину. Потяги зупинятимуться в цьому місті лише для того, щоб висадити пасажирів.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.
"З 00:01 7 вересня 2020... тимчасово скасовано посадку пасажирів на станції Тернопіль (дозволена тільки висадка пасажирів)", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що зі станції не продаватимуться квитки на поїзди сполученням: №21/22 Харків - Трускавець; №12/11 Одеса - Львів; №81/82 Київ - Ужгород; №49/50 Київ - Трускавець; №136/135 Снятин - Одеса - Чернівці №108/107 Одеса - Ужгород; №110/109 Львів - Херсон; №41/42 Дніпро - Трускавець; №715/716 Київ - Львів.
Водночас "Укрзалізниця" з 7 вересня відновлює посадку і висадку пасажирів на станціях Острог і Радивилів.
Пасажири, які відмовляються від поїздки, зможуть повернути квитки в залізничних касах або через офіційний сайт Укрзалізниці та отримати повне відшкодування їхньої вартості.
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бельгийская жд вместе с правительством решили, что каждый бельгиец старше 12 лет имеет право получить бесплатный билет на 12 поездок для использования в течение 6 месяцев из расчёта 2 поездки в месяц на 500 направлений, чтобы навестить родных, посетить выставки и музеи, ознакомиться с другими городами ...
правда, бельгийцы довольно дисциплинированы и выходя из дома все одевают маски (даже в машине)
есть хороший шанс проявить инициативу и брать пример ...
"поезда поездятникам и проводницы на всех!"
Бажаю всім виборцям слуги якогось народу відчути результати свого вибору на власній шкурі. Якщо до свідомості не доходить, то хай доходить через карман. Не можете дешево їхати залізницею ( а конче треба) то наймайте приватника. Навіть власною машиною буде дорожче. А ще машину можна угробити по таким дорогам.