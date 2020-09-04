Потяги з 7 вересня не братимуть пасажирів у Тернополі, - УЗ

"Укрзалізниця" з 7 вересня скасовує посадку пасажирів у Тернополі, який потрапив у "червону" зону карантину. Потяги зупинятимуться в цьому місті лише для того, щоб висадити пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

"З 00:01 7 вересня 2020... тимчасово скасовано посадку пасажирів на станції Тернопіль (дозволена тільки висадка пасажирів)", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що зі станції не продаватимуться квитки на поїзди сполученням: №21/22 Харків - Трускавець; №12/11 Одеса - Львів; №81/82 Київ - Ужгород; №49/50 Київ - Трускавець; №136/135 Снятин - Одеса - Чернівці №108/107 Одеса - Ужгород; №110/109 Львів - Херсон; №41/42 Дніпро - Трускавець; №715/716 Київ - Львів.

Водночас "Укрзалізниця" з 7 вересня відновлює посадку і висадку пасажирів на станціях Острог і Радивилів.

Пасажири, які відмовляються від поїздки, зможуть повернути квитки в залізничних касах або через офіційний сайт Укрзалізниці та отримати повне відшкодування їхньої вартості.

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