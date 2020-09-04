РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5383 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 674 43

Тернополь отказался усиливать карантин

Тернополь отказался усиливать карантин

С понедельника, 7 сентября, в Тернополе не собираются усиливать карантин - все будет работать в обычном режиме, несмотря на внесение города в "красную зону" из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Изменится только то, что по городу будут ездить так называемые спецрейсы, которые будут перевозить местных жителей при наличии справки или другого документа с места работы. Соответствующее решение приняли во время заседания городского оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Школы так же продолжат работу.

"Мы сохраняем всю сеть транспорта, все транспортные средства будут ездить с табличками - "Спецрейс". Также мы не закрываем школы и садики, они и впредь будут работать в штатном режиме", - заявил городской глава Сергей Надал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Две школы и еще 20 классов в 11 школах Киева перевели на дистанционное обучение из-за заболевания учителей и учеников COVID-19, - Кличко

Надал поинтересовался, как правоохранители будут штрафовать детей, которые идут в школу.

Согласно последнему обновлению карантинного зонирования за 3 сентября, Тернополь попал в "красную зону". В этой зоне запрещена работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и из межобластного транспорта. Ранее городской глава Тернополя Сергей Надал заразился коронавирусом.

Автор: 

карантин (16729) Тернополь (769) Надал Сергей (37) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Файне.
показать весь комментарий
04.09.2020 15:44
+9
Руки коротки. Это выборная должность.
показать весь комментарий
04.09.2020 15:48
+9
Коллегиальный орган член ложил на твои штрафы.
показать весь комментарий
04.09.2020 15:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Надал поинтересовался, как правоохранители будут штрафовать детей, которые идут в школу"

Навіщо штрафувати дітей, достатньо оштрафувати Надала і адміністрацію шкіл. Надалі видно мало того що він сам захворів на коронавірус, він хоче заразити ще якомога більше мешканців Тернополя.
показать весь комментарий
04.09.2020 15:35 Ответить
Славне місто Тернопіль.
показать весь комментарий
04.09.2020 15:38 Ответить
Файне.
показать весь комментарий
04.09.2020 15:44 Ответить
Забий, бродяга, п'ятку та й поїдем в файне місто Тернопіль.
показать весь комментарий
04.09.2020 15:45 Ответить
Тернопіль-це ми!
показать весь комментарий
04.09.2020 15:45 Ответить
Где жесткая позиция власти? Где отставка Надала?
показать весь комментарий
04.09.2020 15:46 Ответить
Руки коротки. Это выборная должность.
показать весь комментарий
04.09.2020 15:48 Ответить
Ну тогда штрафами обложить Надала за невыполнение распоряжение центральной власти.
показать весь комментарий
04.09.2020 15:53 Ответить
Коллегиальный орган член ложил на твои штрафы.
показать весь комментарий
04.09.2020 15:56 Ответить
Ну тогда пусть и продолжают всех заражать. Отличненько! Молодцы! Особенно семьи погибших от коронавируса "Спасибо" скажут Надалу в Тернополе.

Просто это все еще не так масштабно... умерло сравнительно не так много от коронавируса. Но когда умрет более 10000, вот тогда власти поймут всю опасность, но будет уже поздно...

Опыт Европы нас ничему не учит. Как были дикарями, так и останемся.
показать весь комментарий
04.09.2020 16:10 Ответить
страшилки провластного ворья не актуальны
показать весь комментарий
04.09.2020 16:14 Ответить
Коллегиальный орган типо горсовета может принимать любые решения, которые не противоречат Конституции.
В противном случае он может быть распущен.
Пока решения, противоречащие Конституции принимает только кабмин.
показать весь комментарий
04.09.2020 16:25 Ответить
Ви міську раду сплутали з Верховною радою. У Конституції прописані лише основні закони, а все решта у державі ренгламентується Законами ВР, Постановами Кабміну та Указами Президента. Міська рада може ухвалювати рішення не суперечать рішенням вище перелічених інституцій.
показать весь комментарий
04.09.2020 16:55 Ответить
Сиди дома если боишься.люди жить хотят и кормить детей нужно одеть комуналка...пусть платят по 10 тыс.в месяц я буду на карантине хоть год сидеть
показать весь комментарий
04.09.2020 16:51 Ответить
"погибших от коронавируса"! Можливо "умерших"? "Погибший" - це на Війні!
показать весь комментарий
04.09.2020 17:21 Ответить
наверно распоряженьице малость незаконное...
показать весь комментарий
04.09.2020 15:57 Ответить
голосом гундосого перекладача фільмів:
- фак ю, зєльоний ублюдок!
показать весь комментарий
04.09.2020 15:49 Ответить
Тернополю Респект!
показать весь комментарий
04.09.2020 16:01 Ответить
Всемирная организация здравоохранения поставила стратегию Швеции по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в пример для других стран в долгосрочной перспективе - об этом

заявил спецпосланник ВОЗ, доктор Дэвид Набарро.

По его словам, ключом к победе над COVID-19 служит доверие между властями и населением. В Швеции, говорит Набарро, "правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству".
Жесткий карантин служит "грубым инструментом", который серьезно бьет по доходам граждан и малого бизнеса, подчеркнул спецпосланник ВОЗ Самоизоляция в Швеции носила рекомендательный, а не обязательный характер. В качестве ограничительных мер были приняты лишь запрет массовых мероприятий, запрет посещения домов престарелых и перевод студентов на дистанционное обучение.
При этом от шведов не требуется и не требовалось носить маски в общественных местах, а если они путешествовали в места, где фиксировалась вспышка пандемии, их не заставляли по приезде 14 дней сидеть на карантине.
показать весь комментарий
04.09.2020 16:08 Ответить
Метро в Стокгольме, 1 сентября. Никто там не носит маски.
Тернопіль відмовився посилювати карантин - Цензор.НЕТ 536
показать весь комментарий
04.09.2020 16:09 Ответить
Потомучто толку с них никакого если это не респиратор фффп3
показать весь комментарий
04.09.2020 16:13 Ответить
в Швеции самая большая смертность с 1869 года сейчас
показать весь комментарий
04.09.2020 16:17 Ответить
Ну и что?
ВОЗ сначала так же критиковала Швецию, а теперь поддерживает её... Ты умнее ВОЗ?
показать весь комментарий
04.09.2020 16:21 Ответить
Так кто ж против - в Швеции в 58% домохозяйств проживает по одному человеку. У нас бы тоже мало кто отказался бы.
показать весь комментарий
04.09.2020 16:56 Ответить
в Щвеции тебя точно не будут лечить в коридоре... и похоронят по людски, если что...
показать весь комментарий
04.09.2020 16:22 Ответить
"в Швеции самая большая смертность с 1869 года сейчас"

нахабна брехня
https://swprs.org/facts-about-covid-19/#jp-carousel-31603

Тернопіль відмовився посилювати карантин - Цензор.НЕТ 8245

і точно це пов'язано не з ковідом, з (не ВІД, а З) яким померло 5800 людей із середнім віком 83 роки
показать весь комментарий
04.09.2020 19:49 Ответить
і це за півроку
5800 смертей за півроку
армагедець
показать весь комментарий
04.09.2020 19:51 Ответить
Сравни с нашим в часы пик. Там даже можно всем и не дышать - вирус из ноздри одного пассажира в ноздрю другого броуновское движение закинет.
Тернопіль відмовився посилювати карантин - Цензор.НЕТ 8353
показать весь комментарий
04.09.2020 16:38 Ответить
Хорош парить бред про лоховирус.Почти месяц протесты идут в Беларуси.Люди толпами в сотни тысяч ходят без масок.И хде скачок заболеваемости???
показать весь комментарий
04.09.2020 18:26 Ответить
И еще вопрос

В Беларуси на сегодня 401 больной
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belarus/

Ковидом болеют как минимум 2 недели.
А даже за последние 4 дня вновь выявленных зараженных больше 156+119+179+161=615
Куда девались выявленные за 2 недели больные?
показать весь комментарий
04.09.2020 20:42 Ответить
Проста задачка для Вас.
В Білорусі 10 млн населення і кількість нових випадків була 7,3 випадки на день на мільйон. Припустимо, що 1 мільйон вийшов на протести (насправді, на жаль, менше). Питання:
як мала змінитися денна кількість нових випадків у цього мільйона, щоб загальна кількість нових випадків по країні стала 18,1 випадків на мільон в день (припустимо, що у 9 мільйонів кількість нових випадків залишилась 7,3 на мільйон)?
показать весь комментарий
04.09.2020 20:43 Ответить
Тернополь дотримуеться закона и конституция , а шмыгаль разводит анархию,Карантин вне закона.
показать весь комментарий
04.09.2020 16:09 Ответить
И Ковид тоже вне закона. Только он об этом не знает.
показать весь комментарий
04.09.2020 17:20 Ответить
Красавы )
показать весь комментарий
04.09.2020 16:09 Ответить
ФЕЙКОВАЯ ТУФТА операция КоронавиRUS закончится крахом для РАБссии...
показать весь комментарий
04.09.2020 16:26 Ответить
Вірус як зелена влада...ніби і є,але якесь таке...
показать весь комментарий
04.09.2020 16:29 Ответить
Надал поинтересовался, как правоохранители будут штрафовать детей, которые идут в школу.Источник: https://censor.net/ru/n3217632

Не думал, мэр областного центра может такое морозить. Штрафовать надо директоров школ которые будут открыты, но для этого желательно внятное предупреждение от соответствующего департамента МОН (напомнить, что школы в красной зоне нужно закрыть) и от полиции (об ответственности). А по этому недумкуватому мэру (и ему подобным) давно СИЗО плачем. Говорят, что умный человек учится на чужих ошибках, а дурак - на своих. Эта особь уже сам Ковид подхватил, но даже это ничему его не научило.

За восемь бед - один ответ.
В тюрьме есть тоже лазарет
(из песни В. Высоцкого)
показать весь комментарий
04.09.2020 17:32 Ответить
Не пускати в ляшко та степашку в Тернополь.Нехай сидять в підвалі на самоізоляції.
показать весь комментарий
04.09.2020 18:09 Ответить
Боже-Боже, Галю-Галю! Ще раз пояснюю на пальцях. Карантин потрібен з однією метою: забезпечити спроможність лікарень надавати допомогу та попередити колапс медицини регіону, ослабити навантаження на медичні заклади. Що у свою чергу знизить смертність. Якщо у Тернополі зараз усе нормально, то через тиждень-два буде колапс. Як варіант можуть розширити місця для ковідних пацієнтів, але це получиться за рахунок інших. Якщо очільники міста та регіону цього не розуміють або граються у передвиборчі ігри -то це проблеми регіону. Розвозити інфекцію Україною не потрібно, поїзди транзитом повз Тернопіль, а у себе у Тернополі робіть що завгодно. Як варіант закуповуйте рефрижератори, хоча що там все одно скоро зима. Отаке.
І не потрібно кивати на кабмін - вони давно умили руки і переклали усе на місцеву владу). в принципі -правильно. І тут не получиться і з людьми загравати і з вірусом. Вірусу пофіг на політику. Він живе за своїми законами. Хворобу треба поважати.
показать весь комментарий
04.09.2020 22:26 Ответить
Дійсно українське МІСТО. Жи2у корчить.
показать весь комментарий
04.09.2020 22:39 Ответить
 
 