Тернополь отказался усиливать карантин
С понедельника, 7 сентября, в Тернополе не собираются усиливать карантин - все будет работать в обычном режиме, несмотря на внесение города в "красную зону" из-за ухудшения ситуации с COVID-19.
Изменится только то, что по городу будут ездить так называемые спецрейсы, которые будут перевозить местных жителей при наличии справки или другого документа с места работы. Соответствующее решение приняли во время заседания городского оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Школы так же продолжат работу.
"Мы сохраняем всю сеть транспорта, все транспортные средства будут ездить с табличками - "Спецрейс". Также мы не закрываем школы и садики, они и впредь будут работать в штатном режиме", - заявил городской глава Сергей Надал.
Надал поинтересовался, как правоохранители будут штрафовать детей, которые идут в школу.
Согласно последнему обновлению карантинного зонирования за 3 сентября, Тернополь попал в "красную зону". В этой зоне запрещена работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и из межобластного транспорта. Ранее городской глава Тернополя Сергей Надал заразился коронавирусом.
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Навіщо штрафувати дітей, достатньо оштрафувати Надала і адміністрацію шкіл. Надалі видно мало того що він сам захворів на коронавірус, він хоче заразити ще якомога більше мешканців Тернополя.
Просто это все еще не так масштабно... умерло сравнительно не так много от коронавируса. Но когда умрет более 10000, вот тогда власти поймут всю опасность, но будет уже поздно...
Опыт Европы нас ничему не учит. Как были дикарями, так и останемся.
В противном случае он может быть распущен.
Пока решения, противоречащие Конституции принимает только кабмин.
- фак ю, зєльоний ублюдок!
заявил спецпосланник ВОЗ, доктор Дэвид Набарро.
По его словам, ключом к победе над COVID-19 служит доверие между властями и населением. В Швеции, говорит Набарро, "правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству".
Жесткий карантин служит "грубым инструментом", который серьезно бьет по доходам граждан и малого бизнеса, подчеркнул спецпосланник ВОЗ Самоизоляция в Швеции носила рекомендательный, а не обязательный характер. В качестве ограничительных мер были приняты лишь запрет массовых мероприятий, запрет посещения домов престарелых и перевод студентов на дистанционное обучение.
При этом от шведов не требуется и не требовалось носить маски в общественных местах, а если они путешествовали в места, где фиксировалась вспышка пандемии, их не заставляли по приезде 14 дней сидеть на карантине.
ВОЗ сначала так же критиковала Швецию, а теперь поддерживает её... Ты умнее ВОЗ?
нахабна брехня
https://swprs.org/facts-about-covid-19/#jp-carousel-31603
і точно це пов'язано не з ковідом, з (не ВІД, а З) яким померло 5800 людей із середнім віком 83 роки
5800 смертей за півроку
армагедець
В Беларуси на сегодня 401 больной
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belarus/
Ковидом болеют как минимум 2 недели.
А даже за последние 4 дня вновь выявленных зараженных больше 156+119+179+161=615
Куда девались выявленные за 2 недели больные?
В Білорусі 10 млн населення і кількість нових випадків була 7,3 випадки на день на мільйон. Припустимо, що 1 мільйон вийшов на протести (насправді, на жаль, менше). Питання:
як мала змінитися денна кількість нових випадків у цього мільйона, щоб загальна кількість нових випадків по країні стала 18,1 випадків на мільон в день (припустимо, що у 9 мільйонів кількість нових випадків залишилась 7,3 на мільйон)?
Не думал, мэр областного центра может такое морозить. Штрафовать надо директоров школ которые будут открыты, но для этого желательно внятное предупреждение от соответствующего департамента МОН (напомнить, что школы в красной зоне нужно закрыть) и от полиции (об ответственности). А по этому недумкуватому мэру (и ему подобным) давно СИЗО плачем. Говорят, что умный человек учится на чужих ошибках, а дурак - на своих. Эта особь уже сам Ковид подхватил, но даже это ничему его не научило.
За восемь бед - один ответ.
В тюрьме есть тоже лазарет
(из песни В. Высоцкого)
І не потрібно кивати на кабмін - вони давно умили руки і переклали усе на місцеву владу). в принципі -правильно. І тут не получиться і з людьми загравати і з вірусом. Вірусу пофіг на політику. Він живе за своїми законами. Хворобу треба поважати.