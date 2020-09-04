Тернопіль відмовився посилювати карантин
З понеділка, 7 вересня, в Тернополі не збираються посилювати карантин - все буде працювати в звичайному режимі, незважаючи на внесення міста в "червону зону" через погіршення ситуації з COVID-19.
Зміниться лише те, що по місту їздитимуть так звані спецрейси, які будуть перевозити місцевих жителів за наявності довідки або іншого документа з місця роботи. Відповідне рішення прийняли під час засідання міського оперативного штабу з протидії поширення коронавірусної інфекції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Школи так само продовжать роботу.
"Ми зберігаємо всю мережу транспорту, всі транспортні засоби будуть їздити з табличками - "Спецрейс". Також ми не закриваємо школи і садки, вони і надалі будуть працювати в штатному режимі", - заявив міський голова Сергій Надал.
Надал поцікавився, як правоохоронці будуть штрафувати дітей, які йдуть до школи.
Згідно останнім оновленням карантинного зонування за 3 вересня, Тернопіль потрапив до "червоної зони". У цій зоні заборонено роботу громадського транспорту, закриваються навчальні заклади, в тому числі дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів з транспорту, який курсує транзитом, і з міжобласного транспорту. Раніше міський голова Тернополя Сергій Надал заразився коронавірусом.
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Навіщо штрафувати дітей, достатньо оштрафувати Надала і адміністрацію шкіл. Надалі видно мало того що він сам захворів на коронавірус, він хоче заразити ще якомога більше мешканців Тернополя.
Просто это все еще не так масштабно... умерло сравнительно не так много от коронавируса. Но когда умрет более 10000, вот тогда власти поймут всю опасность, но будет уже поздно...
Опыт Европы нас ничему не учит. Как были дикарями, так и останемся.
В противном случае он может быть распущен.
Пока решения, противоречащие Конституции принимает только кабмин.
- фак ю, зєльоний ублюдок!
заявил спецпосланник ВОЗ, доктор Дэвид Набарро.
По его словам, ключом к победе над COVID-19 служит доверие между властями и населением. В Швеции, говорит Набарро, "правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству".
Жесткий карантин служит "грубым инструментом", который серьезно бьет по доходам граждан и малого бизнеса, подчеркнул спецпосланник ВОЗ Самоизоляция в Швеции носила рекомендательный, а не обязательный характер. В качестве ограничительных мер были приняты лишь запрет массовых мероприятий, запрет посещения домов престарелых и перевод студентов на дистанционное обучение.
При этом от шведов не требуется и не требовалось носить маски в общественных местах, а если они путешествовали в места, где фиксировалась вспышка пандемии, их не заставляли по приезде 14 дней сидеть на карантине.
ВОЗ сначала так же критиковала Швецию, а теперь поддерживает её... Ты умнее ВОЗ?
нахабна брехня
https://swprs.org/facts-about-covid-19/#jp-carousel-31603
і точно це пов'язано не з ковідом, з (не ВІД, а З) яким померло 5800 людей із середнім віком 83 роки
5800 смертей за півроку
армагедець
В Беларуси на сегодня 401 больной
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belarus/
Ковидом болеют как минимум 2 недели.
А даже за последние 4 дня вновь выявленных зараженных больше 156+119+179+161=615
Куда девались выявленные за 2 недели больные?
В Білорусі 10 млн населення і кількість нових випадків була 7,3 випадки на день на мільйон. Припустимо, що 1 мільйон вийшов на протести (насправді, на жаль, менше). Питання:
як мала змінитися денна кількість нових випадків у цього мільйона, щоб загальна кількість нових випадків по країні стала 18,1 випадків на мільон в день (припустимо, що у 9 мільйонів кількість нових випадків залишилась 7,3 на мільйон)?
Не думал, мэр областного центра может такое морозить. Штрафовать надо директоров школ которые будут открыты, но для этого желательно внятное предупреждение от соответствующего департамента МОН (напомнить, что школы в красной зоне нужно закрыть) и от полиции (об ответственности). А по этому недумкуватому мэру (и ему подобным) давно СИЗО плачем. Говорят, что умный человек учится на чужих ошибках, а дурак - на своих. Эта особь уже сам Ковид подхватил, но даже это ничему его не научило.
За восемь бед - один ответ.
В тюрьме есть тоже лазарет
(из песни В. Высоцкого)
І не потрібно кивати на кабмін - вони давно умили руки і переклали усе на місцеву владу). в принципі -правильно. І тут не получиться і з людьми загравати і з вірусом. Вірусу пофіг на політику. Він живе за своїми законами. Хворобу треба поважати.