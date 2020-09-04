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Новини Коронавірус і карантин
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Тернопіль відмовився посилювати карантин

Тернопіль відмовився посилювати карантин

З понеділка, 7 вересня, в Тернополі не збираються посилювати карантин - все буде працювати в звичайному режимі, незважаючи на внесення міста в "червону зону" через погіршення ситуації з COVID-19.

Зміниться лише те, що по місту їздитимуть так звані спецрейси, які будуть перевозити місцевих жителів за наявності довідки або іншого документа з місця роботи. Відповідне рішення прийняли під час засідання міського оперативного штабу з протидії поширення коронавірусної інфекції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Школи так само продовжать роботу.

"Ми зберігаємо всю мережу транспорту, всі транспортні засоби будуть їздити з табличками - "Спецрейс". Також ми не закриваємо школи і садки, вони і надалі будуть працювати в штатному режимі", - заявив міський голова Сергій Надал.

Надал поцікавився, як правоохоронці будуть штрафувати дітей, які йдуть до школи.

Також читайте: Дві школи та ще 20 класів в 11 школах Києва перевели на дистанційне навчання через захворювання вчителів та учнів на COVID-19, - Кличко

Згідно останнім оновленням карантинного зонування за 3 вересня, Тернопіль потрапив до "червоної зони". У цій зоні заборонено роботу громадського транспорту, закриваються навчальні заклади, в тому числі дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів з транспорту, який курсує транзитом, і з міжобласного транспорту. Раніше міський голова Тернополя Сергій Надал заразився коронавірусом.

Автор: 

карантин (18172) Тернопіль (401) Надал Сергій (45) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Файне.
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04.09.2020 15:44
+9
Руки коротки. Это выборная должность.
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04.09.2020 15:48
+9
Коллегиальный орган член ложил на твои штрафы.
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04.09.2020 15:56
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"Надал поинтересовался, как правоохранители будут штрафовать детей, которые идут в школу"

Навіщо штрафувати дітей, достатньо оштрафувати Надала і адміністрацію шкіл. Надалі видно мало того що він сам захворів на коронавірус, він хоче заразити ще якомога більше мешканців Тернополя.
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04.09.2020 15:35 Відповісти
Славне місто Тернопіль.
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04.09.2020 15:38 Відповісти
Файне.
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04.09.2020 15:44 Відповісти
Забий, бродяга, п'ятку та й поїдем в файне місто Тернопіль.
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04.09.2020 15:45 Відповісти
Тернопіль-це ми!
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04.09.2020 15:45 Відповісти
Где жесткая позиция власти? Где отставка Надала?
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04.09.2020 15:46 Відповісти
Руки коротки. Это выборная должность.
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04.09.2020 15:48 Відповісти
Ну тогда штрафами обложить Надала за невыполнение распоряжение центральной власти.
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04.09.2020 15:53 Відповісти
Коллегиальный орган член ложил на твои штрафы.
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04.09.2020 15:56 Відповісти
Ну тогда пусть и продолжают всех заражать. Отличненько! Молодцы! Особенно семьи погибших от коронавируса "Спасибо" скажут Надалу в Тернополе.

Просто это все еще не так масштабно... умерло сравнительно не так много от коронавируса. Но когда умрет более 10000, вот тогда власти поймут всю опасность, но будет уже поздно...

Опыт Европы нас ничему не учит. Как были дикарями, так и останемся.
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04.09.2020 16:10 Відповісти
страшилки провластного ворья не актуальны
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04.09.2020 16:14 Відповісти
Коллегиальный орган типо горсовета может принимать любые решения, которые не противоречат Конституции.
В противном случае он может быть распущен.
Пока решения, противоречащие Конституции принимает только кабмин.
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04.09.2020 16:25 Відповісти
Ви міську раду сплутали з Верховною радою. У Конституції прописані лише основні закони, а все решта у державі ренгламентується Законами ВР, Постановами Кабміну та Указами Президента. Міська рада може ухвалювати рішення не суперечать рішенням вище перелічених інституцій.
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04.09.2020 16:55 Відповісти
Сиди дома если боишься.люди жить хотят и кормить детей нужно одеть комуналка...пусть платят по 10 тыс.в месяц я буду на карантине хоть год сидеть
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04.09.2020 16:51 Відповісти
"погибших от коронавируса"! Можливо "умерших"? "Погибший" - це на Війні!
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04.09.2020 17:21 Відповісти
наверно распоряженьице малость незаконное...
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04.09.2020 15:57 Відповісти
голосом гундосого перекладача фільмів:
- фак ю, зєльоний ублюдок!
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04.09.2020 15:49 Відповісти
Тернополю Респект!
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04.09.2020 16:01 Відповісти
Всемирная организация здравоохранения поставила стратегию Швеции по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в пример для других стран в долгосрочной перспективе - об этом

заявил спецпосланник ВОЗ, доктор Дэвид Набарро.

По его словам, ключом к победе над COVID-19 служит доверие между властями и населением. В Швеции, говорит Набарро, "правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству".
Жесткий карантин служит "грубым инструментом", который серьезно бьет по доходам граждан и малого бизнеса, подчеркнул спецпосланник ВОЗ Самоизоляция в Швеции носила рекомендательный, а не обязательный характер. В качестве ограничительных мер были приняты лишь запрет массовых мероприятий, запрет посещения домов престарелых и перевод студентов на дистанционное обучение.
При этом от шведов не требуется и не требовалось носить маски в общественных местах, а если они путешествовали в места, где фиксировалась вспышка пандемии, их не заставляли по приезде 14 дней сидеть на карантине.
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04.09.2020 16:08 Відповісти
Метро в Стокгольме, 1 сентября. Никто там не носит маски.
Тернопіль відмовився посилювати карантин - Цензор.НЕТ 536
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04.09.2020 16:09 Відповісти
Потомучто толку с них никакого если это не респиратор фффп3
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04.09.2020 16:13 Відповісти
в Швеции самая большая смертность с 1869 года сейчас
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04.09.2020 16:17 Відповісти
Ну и что?
ВОЗ сначала так же критиковала Швецию, а теперь поддерживает её... Ты умнее ВОЗ?
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04.09.2020 16:21 Відповісти
Так кто ж против - в Швеции в 58% домохозяйств проживает по одному человеку. У нас бы тоже мало кто отказался бы.
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04.09.2020 16:56 Відповісти
в Щвеции тебя точно не будут лечить в коридоре... и похоронят по людски, если что...
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04.09.2020 16:22 Відповісти
"в Швеции самая большая смертность с 1869 года сейчас"

нахабна брехня
https://swprs.org/facts-about-covid-19/#jp-carousel-31603

Тернопіль відмовився посилювати карантин - Цензор.НЕТ 8245

і точно це пов'язано не з ковідом, з (не ВІД, а З) яким померло 5800 людей із середнім віком 83 роки
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04.09.2020 19:49 Відповісти
і це за півроку
5800 смертей за півроку
армагедець
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04.09.2020 19:51 Відповісти
Сравни с нашим в часы пик. Там даже можно всем и не дышать - вирус из ноздри одного пассажира в ноздрю другого броуновское движение закинет.
Тернопіль відмовився посилювати карантин - Цензор.НЕТ 8353
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04.09.2020 16:38 Відповісти
Хорош парить бред про лоховирус.Почти месяц протесты идут в Беларуси.Люди толпами в сотни тысяч ходят без масок.И хде скачок заболеваемости???
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04.09.2020 18:26 Відповісти
И еще вопрос

В Беларуси на сегодня 401 больной
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belarus/

Ковидом болеют как минимум 2 недели.
А даже за последние 4 дня вновь выявленных зараженных больше 156+119+179+161=615
Куда девались выявленные за 2 недели больные?
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04.09.2020 20:42 Відповісти
Проста задачка для Вас.
В Білорусі 10 млн населення і кількість нових випадків була 7,3 випадки на день на мільйон. Припустимо, що 1 мільйон вийшов на протести (насправді, на жаль, менше). Питання:
як мала змінитися денна кількість нових випадків у цього мільйона, щоб загальна кількість нових випадків по країні стала 18,1 випадків на мільон в день (припустимо, що у 9 мільйонів кількість нових випадків залишилась 7,3 на мільйон)?
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04.09.2020 20:43 Відповісти
Тернополь дотримуеться закона и конституция , а шмыгаль разводит анархию,Карантин вне закона.
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04.09.2020 16:09 Відповісти
И Ковид тоже вне закона. Только он об этом не знает.
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04.09.2020 17:20 Відповісти
Красавы )
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04.09.2020 16:09 Відповісти
ФЕЙКОВАЯ ТУФТА операция КоронавиRUS закончится крахом для РАБссии...
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04.09.2020 16:26 Відповісти
Вірус як зелена влада...ніби і є,але якесь таке...
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04.09.2020 16:29 Відповісти
Надал поинтересовался, как правоохранители будут штрафовать детей, которые идут в школу.Источник: https://censor.net/ru/n3217632

Не думал, мэр областного центра может такое морозить. Штрафовать надо директоров школ которые будут открыты, но для этого желательно внятное предупреждение от соответствующего департамента МОН (напомнить, что школы в красной зоне нужно закрыть) и от полиции (об ответственности). А по этому недумкуватому мэру (и ему подобным) давно СИЗО плачем. Говорят, что умный человек учится на чужих ошибках, а дурак - на своих. Эта особь уже сам Ковид подхватил, но даже это ничему его не научило.

За восемь бед - один ответ.
В тюрьме есть тоже лазарет
(из песни В. Высоцкого)
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04.09.2020 17:32 Відповісти
Не пускати в ляшко та степашку в Тернополь.Нехай сидять в підвалі на самоізоляції.
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04.09.2020 18:09 Відповісти
Боже-Боже, Галю-Галю! Ще раз пояснюю на пальцях. Карантин потрібен з однією метою: забезпечити спроможність лікарень надавати допомогу та попередити колапс медицини регіону, ослабити навантаження на медичні заклади. Що у свою чергу знизить смертність. Якщо у Тернополі зараз усе нормально, то через тиждень-два буде колапс. Як варіант можуть розширити місця для ковідних пацієнтів, але це получиться за рахунок інших. Якщо очільники міста та регіону цього не розуміють або граються у передвиборчі ігри -то це проблеми регіону. Розвозити інфекцію Україною не потрібно, поїзди транзитом повз Тернопіль, а у себе у Тернополі робіть що завгодно. Як варіант закуповуйте рефрижератори, хоча що там все одно скоро зима. Отаке.
І не потрібно кивати на кабмін - вони давно умили руки і переклали усе на місцеву владу). в принципі -правильно. І тут не получиться і з людьми загравати і з вірусом. Вірусу пофіг на політику. Він живе за своїми законами. Хворобу треба поважати.
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04.09.2020 22:26 Відповісти
Дійсно українське МІСТО. Жи2у корчить.
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04.09.2020 22:39 Відповісти
 
 