Тернопіль відмовився посилювати карантин

З понеділка, 7 вересня, в Тернополі не збираються посилювати карантин - все буде працювати в звичайному режимі, незважаючи на внесення міста в "червону зону" через погіршення ситуації з COVID-19.

Зміниться лише те, що по місту їздитимуть так звані спецрейси, які будуть перевозити місцевих жителів за наявності довідки або іншого документа з місця роботи. Відповідне рішення прийняли під час засідання міського оперативного штабу з протидії поширення коронавірусної інфекції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Школи так само продовжать роботу.

"Ми зберігаємо всю мережу транспорту, всі транспортні засоби будуть їздити з табличками - "Спецрейс". Також ми не закриваємо школи і садки, вони і надалі будуть працювати в штатному режимі", - заявив міський голова Сергій Надал.

Надал поцікавився, як правоохоронці будуть штрафувати дітей, які йдуть до школи.

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Згідно останнім оновленням карантинного зонування за 3 вересня, Тернопіль потрапив до "червоної зони". У цій зоні заборонено роботу громадського транспорту, закриваються навчальні заклади, в тому числі дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів з транспорту, який курсує транзитом, і з міжобласного транспорту. Раніше міський голова Тернополя Сергій Надал заразився коронавірусом.