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Новости Революция в Беларуси
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Обратившись за помощью к Путину, Лукашенко нарушил закон Беларуси, - Колесникова

Обратившись за помощью к Путину, Лукашенко нарушил закон Беларуси, - Колесникова

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко, обратившись за помощью к президенту РФ Владимиру Путину, создал угрозу национальной безопасности своей страны.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявила Мария Колесникова, член президиума Координационного Совета Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

"Господин Путин открыто всему миру заявил - беларусам и всему международному сообществу - о том, что Лукашенко нарушил закон Республики Беларусь. Он обратился за помощью к иностранному государству. Это угроза нацбезопасности, стать 361, пункт 2 Уголовного Кодекса Республики Беларусь", - сказала она.

Также на Цензор.НЕТ: Лукашенко надо убедить в том, что он не может быть президентом, - постпред США в ОБСЕ Гилмор

Колесникова добавила, что оппозиция понимает: Лукашенко не остановится ни перед чем ради того, чтобы удержать в своих руках власть.

"И вот это то, что нас действительно очень сильно волнует", - сказала она.

Автор: 

Беларусь (7889) Лукашенко Александр (3611) путин владимир (31231)


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Топ комментарии
+18
Невзоров: "Сейчас Лукашенко так бешено трется о ноги Путина, оставляя у него на ботинках и брюках клочья своей шерсти с груди и со спины, что вот этим раболепством даже Путин шокирован, как и готовностью Лукашенко всё сдать, всё предать, всё отдать."
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04.09.2020 21:50
+13
От тільки Біблію не бог, а люди писали і прикриваючись Біблією ті ж люди творили злочини, які інакше чим звірством не назовеш.
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04.09.2020 21:55
+10
Иди ещё раз перечитай.Особенно про то как страны должны помогать друг другу профессор теолог.
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04.09.2020 21:56
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Невзоров: "Сейчас Лукашенко так бешено трется о ноги Путина, оставляя у него на ботинках и брюках клочья своей шерсти с груди и со спины, что вот этим раболепством даже Путин шокирован, как и готовностью Лукашенко всё сдать, всё предать, всё отдать."
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04.09.2020 21:50 Ответить
Все страны должны помогать друг другу. а не воевать. Так в Библии записано.
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04.09.2020 21:50 Ответить
От тільки Біблію не бог, а люди писали і прикриваючись Біблією ті ж люди творили злочини, які інакше чим звірством не назовеш.
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04.09.2020 21:55 Ответить
кто бы не писал, а ты точно ее не читал
"изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым"
(2Пет.1:21)
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05.09.2020 11:17 Ответить
Иди ещё раз перечитай.Особенно про то как страны должны помогать друг другу профессор теолог.
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04.09.2020 21:56 Ответить
Возможно она рассчитывает на помощь Украины, раз туда поехала. Это тоже благое дело.
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04.09.2020 22:01 Ответить
Не петляй бот
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04.09.2020 22:04 Ответить
с 1996 года у россии с беларусью союзное государство...и этот союз работает...в союзном договоре прописана и военная помощь
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04.09.2020 22:05 Ответить
Помощь при внешней агрессии, а не против собственного народа
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04.09.2020 22:23 Ответить
не только внешней, а и внутреннюю смуту погасить...ведь иначе, сам союз под вопросом???
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04.09.2020 22:29 Ответить
все люди братья все должны помогать друг другу

https://www.youtube.com/watch?v=aCFyNmqDR54
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04.09.2020 21:57 Ответить
"Принуждение к любви" ?
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04.09.2020 22:05 Ответить
Либо не мешать
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04.09.2020 23:01 Ответить
Ти не те, що чокнутий, ти - контужений бовдур
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04.09.2020 22:25 Ответить
Звернувшись по допомогу до Путіна, Лукашенко порушив закон Білорусі, - Колесникова - Цензор.НЕТ 499
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04.09.2020 21:54 Ответить
Пора собираться, скоро в Гаагу, транзитом через Ростов.
Впрочем как и нашему тоже...
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04.09.2020 21:55 Ответить
поймал себя на мысли что белоруские протесты это нечто среднее между болотной и майданом.....так же как нечто среднее между жидким гавном и виски лафройг....
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04.09.2020 21:55 Ответить
То есть белорусы теперь получили право обращения к мировому сообществу для защиты в т.ч. и военной от обезумевшего диктатора и его друга карлика.
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04.09.2020 21:57 Ответить
Звернувшись по допомогу до Путіна, Лукашенко порушив закон Білорусі, - Колесникова - Цензор.НЕТ 7844
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04.09.2020 21:58 Ответить
ув.Оле Лахти, респект за уникальную игру слов на плакате с пуйлом.
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05.09.2020 00:43 Ответить
Та піх@й....
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04.09.2020 21:58 Ответить
Кстати, в РБ даже есть смертная казнь. И Луке об этом хорошо известно.
PS/ Сбривай усы и клей на чубчик, может не признают, когда отобьёшь атаку с Запада)
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04.09.2020 21:59 Ответить
Звернувшись по допомогу до Путіна, Лукашенко порушив закон Білорусі, - Колесникова - Цензор.НЕТ 6320
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04.09.2020 22:03 Ответить
Борьба за власть-жестокая штука.
"Было б знать бы полезно бы вам бы
Коль идёте в предвыбрный бой
Не сравнится кунг-фу, джиу-джитсу и самбо
С подковёрной коварной борьбой"
https://www.youtube.com/watch?v=gtz9BSwcLpI Выборы в Верховную Раду - Шоу Долгоносиков (11 серия)
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04.09.2020 21:59 Ответить
Має дві коханки і щот в цвейцарском банкє!(с)
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04.09.2020 22:02 Ответить
не то
после срока у власти следует срок в турме
ибо разборки полетов неизбежны
а грехов много
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05.09.2020 11:20 Ответить
а намалювавши собі 80 з ліхером відсотків голосів, він нічого не порушив?
він ВЖЕ злочинець був до того, як звернувся до *****
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04.09.2020 22:01 Ответить
Звернувшись по допомогу до Путіна, Лукашенко порушив закон Білорусі, - Колесникова - Цензор.НЕТ 4274
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04.09.2020 22:20 Ответить
Кстати, енакиевский хряк, он же Витька ростовский, тоже в 14-ом году обращался за помощью к )(уйлу.
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04.09.2020 22:27 Ответить
А остались такие законы,которые он ненарушил?
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04.09.2020 23:10 Ответить
Оох! посадит тебя Лука, Колесникова, когда все успокоится. Скажет что ты Конституцию и законы Союзного государства нарушила. Ты, Колесникова, уже в Вильнюсе жилплощадь зарезервировала?.
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05.09.2020 11:51 Ответить
Есть сведенья, что после Нового 2021 г Беларусь введут в состав РФ в виде Региона, поделенного на две области - Минскую и Витебскую по 5 миллионов. Как начало регенерации Нью-Российской империи. Вся эта Буза, все эти протесты очень Путлеру помогли, чтоб начать процесс Аншлюса.
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05.09.2020 11:59 Ответить
Да здраствует расисрусия
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05.09.2020 12:11 Ответить
 
 