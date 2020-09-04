Обратившись за помощью к Путину, Лукашенко нарушил закон Беларуси, - Колесникова
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко, обратившись за помощью к президенту РФ Владимиру Путину, создал угрозу национальной безопасности своей страны.
Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявила Мария Колесникова, член президиума Координационного Совета Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.
"Господин Путин открыто всему миру заявил - беларусам и всему международному сообществу - о том, что Лукашенко нарушил закон Республики Беларусь. Он обратился за помощью к иностранному государству. Это угроза нацбезопасности, стать 361, пункт 2 Уголовного Кодекса Республики Беларусь", - сказала она.
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Колесникова добавила, что оппозиция понимает: Лукашенко не остановится ни перед чем ради того, чтобы удержать в своих руках власть.
"И вот это то, что нас действительно очень сильно волнует", - сказала она.
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(2Пет.1:21)
https://www.youtube.com/watch?v=aCFyNmqDR54
Впрочем как и нашему тоже...
PS/ Сбривай усы и клей на чубчик, может не признают, когда отобьёшь атаку с Запада)
"Было б знать бы полезно бы вам бы
Коль идёте в предвыбрный бой
Не сравнится кунг-фу, джиу-джитсу и самбо
С подковёрной коварной борьбой"
https://www.youtube.com/watch?v=gtz9BSwcLpI Выборы в Верховную Раду - Шоу Долгоносиков (11 серия)
после срока у власти следует срок в турме
ибо разборки полетов неизбежны
а грехов много
він ВЖЕ злочинець був до того, як звернувся до *****