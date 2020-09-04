Обратившись за помощью к Путину, Лукашенко нарушил закон Беларуси, - Колесникова

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко, обратившись за помощью к президенту РФ Владимиру Путину, создал угрозу национальной безопасности своей страны.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявила Мария Колесникова, член президиума Координационного Совета Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

"Господин Путин открыто всему миру заявил - беларусам и всему международному сообществу - о том, что Лукашенко нарушил закон Республики Беларусь. Он обратился за помощью к иностранному государству. Это угроза нацбезопасности, стать 361, пункт 2 Уголовного Кодекса Республики Беларусь", - сказала она.

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Колесникова добавила, что оппозиция понимает: Лукашенко не остановится ни перед чем ради того, чтобы удержать в своих руках власть.

"И вот это то, что нас действительно очень сильно волнует", - сказала она.