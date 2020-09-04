Украина выполняет "структурные маяки" для получения транша МВФ, - глава Минфина Марченко
Украина выполняет "структурные маяки" для получения траншей Международного валютного фонда, и надеется на заседание онлайн-миссии фонда в ближайшее время, сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом министр в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу.
"Конечно, мы в диалоге с МВФ. Мы надеемся получить очередной транш. У нас еще запланировано два транша до конца года по 700 млн долларов США. И мы надеемся, что в ближайшее время будет онлайн-конференция, то есть это не будет приезд, это будет онлайн-миссия фонда. И мы сможем показать наши достижения, потому что мы предусмотренные структурные маяки выполняем", - сказал Марченко
Министр подчеркнул, что сценарий при котором Украина не получит транши МВФ, не рассматривается.
"Мы не рассматриваем сценарии, при которых мы не получаем (транши МВФ - ИФ). Сейчас у нас сценарии, при которых мы спокойно финансируем дефицит бюджета, в том числе за счет средств от МВФ. То есть других сценариев мы пока что не рассматриваем", - отметил Марченко.
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Заказчик на объекте принимает работу у подрядчика. Тот подводит его к выкопанной шахте диаметром 3 метра и глубиной 50 метров, заглядывают туда, а на дне горит прожектор. Заказчик: "Что за х@ня???"
Подрядчик: "Ну вот же ваш чертеж! По нему и сделали..".
Заказчик (переворачивая чертеж на 180 градусов): "Дурень, это маяк должен был быть. А не твой сделанный колодец!"
Природжені кіздоболи.
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1301283691554050050 3 сент.
наконец-то кто-то из СМИ рискнул посчитать:
из 16 объектов, которые Зеленский открывал, как его "Велике будівництво", 13
- являются всего лишь завершением строек команды Порошенко
Г. Кернес, друг и учитель Зе команды.