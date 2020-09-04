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Украина выполняет "структурные маяки" для получения транша МВФ, - глава Минфина Марченко

Украина выполняет

Украина выполняет "структурные маяки" для получения траншей Международного валютного фонда, и надеется на заседание онлайн-миссии фонда в ближайшее время, сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом министр в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу.

"Конечно, мы в диалоге с МВФ. Мы надеемся получить очередной транш. У нас еще запланировано два транша до конца года по 700 млн долларов США. И мы надеемся, что в ближайшее время будет онлайн-конференция, то есть это не будет приезд, это будет онлайн-миссия фонда. И мы сможем показать наши достижения, потому что мы предусмотренные структурные маяки выполняем", - сказал Марченко 

Министр подчеркнул, что сценарий при котором Украина не получит транши МВФ, не рассматривается.

"Мы не рассматриваем сценарии, при которых мы не получаем (транши МВФ - ИФ). Сейчас у нас сценарии, при которых мы спокойно финансируем дефицит бюджета, в том числе за счет средств от МВФ. То есть других сценариев мы пока что не рассматриваем", - отметил Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меморандум с МВФ предполагает ликвидацию ОАСК, но Зеленский по просьбе олигархов хочет его сохранить, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Автор: 

МВФ (3334) Марченко Сергей (298)


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Топ комментарии
+9
Только вот незадача -- вам уже никто не верит и денег не даёт.
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04.09.2020 21:59
+7
Дело Суркисов тупо послало в ж...пу все обещания бубочки по "антиколомойскому" закону. Бубочке уже никто не верит.
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04.09.2020 22:12
+6
МВФ 04.09.2020 г. собирает комиссию по рассмотрению очередных траншей утвержденных кредитов. На рассмотрение выносится десять стран. Украины нет.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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04.09.2020 22:03
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Только вот незадача -- вам уже никто не верит и денег не даёт.
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04.09.2020 21:59 Ответить
Отсосъ Петровичь
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04.09.2020 22:19 Ответить
И самое главное -- огласите все требования кредиторов, на которые вы согласились пойти. Пусть зебилы порадуются.
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04.09.2020 22:02 Ответить
МВФ 04.09.2020 г. собирает комиссию по рассмотрению очередных траншей утвержденных кредитов. На рассмотрение выносится десять стран. Украины нет.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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04.09.2020 22:03 Ответить
Мы видать за маячок заплыли.
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04.09.2020 22:06 Ответить
Дело Суркисов тупо послало в ж...пу все обещания бубочки по "антиколомойскому" закону. Бубочке уже никто не верит.
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04.09.2020 22:12 Ответить
Так это хорошочтонет .Значит в Украине есть деньги МВФ нафиг не нужен.
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04.09.2020 22:10 Ответить
Та, ладно, ты зепил, тебе можно😄
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04.09.2020 22:11 Ответить
Вот твои деньги. Ты, главное на проценты посмотри.

Украина выполняет "структурные маяки" для получения транша МВФ, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 6747
Украина выполняет "структурные маяки" для получения транша МВФ, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 2729
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04.09.2020 22:15 Ответить
А послати МВФ вжопу янелоху слабо?
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04.09.2020 22:05 Ответить
Очень денег хочется. Это ведь реальность, а не тупое кино для лохтората.
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04.09.2020 22:16 Ответить
" А помниш, как все начиналось?"Украина выполняет "структурные маяки" для получения транша МВФ, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 8046
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04.09.2020 22:23 Ответить
Как в том анекдоте-
Заказчик на объекте принимает работу у подрядчика. Тот подводит его к выкопанной шахте диаметром 3 метра и глубиной 50 метров, заглядывают туда, а на дне горит прожектор. Заказчик: "Что за х@ня???"
Подрядчик: "Ну вот же ваш чертеж! По нему и сделали..".
Заказчик (переворачивая чертеж на 180 градусов): "Дурень, это маяк должен был быть. А не твой сделанный колодец!"
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04.09.2020 22:06 Ответить
Юра Бутусов сейчас выступает на Свободе Слова Шустера .
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04.09.2020 22:08 Ответить
Всем смотреть Свободу Слова.
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04.09.2020 22:11 Ответить
Це зветься Велике Будівництво Структурних Маяків?
Природжені кіздоболи.
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04.09.2020 22:14 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1301283691554050050 3 сент.

наконец-то кто-то из СМИ рискнул посчитать:
из 16 объектов, которые Зеленский открывал, как его "Велике будівництво", 13

- являются всего лишь завершением строек команды Порошенко
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04.09.2020 22:26 Ответить
На НАБУ наехали, Приват Суркисы хотят подоить - вот и все, Марченко, твои основные маяки.
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04.09.2020 22:18 Ответить
Выполняет структурные маяки, послали чёткий сигнал, мяч на их стороне - капец, какие ********* нами правят
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04.09.2020 22:26 Ответить
"С таким лицом вам денег никто не даст."

Г. Кернес, друг и учитель Зе команды.
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04.09.2020 22:30 Ответить
один площадки строит, этот маяки...... строители мля
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04.09.2020 22:33 Ответить
Дайте ******** ..маяки умники..не нам звиздец велосипеду всё по хер и не устаёт об этом говорить
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05.09.2020 06:56 Ответить
Може хтось назве приклад успішної країни, яка досягла успіхів завдяки "маякам" МВФ, крім корумпування хабарями МВФ урядів і еліт, колонізації і борсанні в борговій ямі та встановлення зовнішнього управління?
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05.09.2020 08:45 Ответить
 
 