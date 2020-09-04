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Україна виконує "структурні маяки" для отримання траншу МВФ, - голова Мінфіну Марченко

Україна виконує

Україна виконує "структурні маяки" для отримання траншів Міжнародного валютного фонду, і сподівається на засідання онлайн-місії фонду найближчим часом, повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" у п'ятницю.

"Звичайно, ми в діалозі з МВФ. Ми сподіваємося отримати черговий транш. У нас ще заплановано два транші до кінця року по 700 млн доларів США. І ми сподіваємося, що найближчим часом буде онлайн-конференція, тобто це не буде приїзд, це буде онлайн-місія фонду. І ми зможемо показати наші досягнення, тому що ми передбачені структурні маяки виконуємо", - сказав Марченко. 

Міністр наголосив, що сценарій при якому Україна не отримає транші МВФ, не розглядається.

"Ми не розглядаємо сценарії, при яких ми не отримуємо (транші МВФ - ред). Зараз у нас сценарії, при яких ми спокійно фінансуємо дефіцит бюджету, зокрема за рахунок коштів від МВФ. Тобто інших сценаріїв ми поки не розглядаємо", - зазначив Марченко.

Читайте також: Меморандум з МВФ передбачає ліквідацію ОАСК, але Зеленський на прохання олігархів хоче його зберегти, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Автор: 

МВФ (3068) Марченко Сергій (574)


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Топ коментарі
+9
Только вот незадача -- вам уже никто не верит и денег не даёт.
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04.09.2020 21:59
+7
Дело Суркисов тупо послало в ж...пу все обещания бубочки по "антиколомойскому" закону. Бубочке уже никто не верит.
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04.09.2020 22:12
+6
МВФ 04.09.2020 г. собирает комиссию по рассмотрению очередных траншей утвержденных кредитов. На рассмотрение выносится десять стран. Украины нет.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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04.09.2020 22:03
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Только вот незадача -- вам уже никто не верит и денег не даёт.
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04.09.2020 21:59 Відповісти
Отсосъ Петровичь
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04.09.2020 22:19 Відповісти
И самое главное -- огласите все требования кредиторов, на которые вы согласились пойти. Пусть зебилы порадуются.
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04.09.2020 22:02 Відповісти
МВФ 04.09.2020 г. собирает комиссию по рассмотрению очередных траншей утвержденных кредитов. На рассмотрение выносится десять стран. Украины нет.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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04.09.2020 22:03 Відповісти
Мы видать за маячок заплыли.
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04.09.2020 22:06 Відповісти
Дело Суркисов тупо послало в ж...пу все обещания бубочки по "антиколомойскому" закону. Бубочке уже никто не верит.
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04.09.2020 22:12 Відповісти
Так это хорошочтонет .Значит в Украине есть деньги МВФ нафиг не нужен.
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04.09.2020 22:10 Відповісти
Та, ладно, ты зепил, тебе можно😄
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04.09.2020 22:11 Відповісти
Вот твои деньги. Ты, главное на проценты посмотри.

Украина выполняет "структурные маяки" для получения транша МВФ, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 6747
Украина выполняет "структурные маяки" для получения транша МВФ, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 2729
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04.09.2020 22:15 Відповісти
А послати МВФ вжопу янелоху слабо?
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04.09.2020 22:05 Відповісти
Очень денег хочется. Это ведь реальность, а не тупое кино для лохтората.
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04.09.2020 22:16 Відповісти
" А помниш, как все начиналось?"Украина выполняет "структурные маяки" для получения транша МВФ, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 8046
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04.09.2020 22:23 Відповісти
Как в том анекдоте-
Заказчик на объекте принимает работу у подрядчика. Тот подводит его к выкопанной шахте диаметром 3 метра и глубиной 50 метров, заглядывают туда, а на дне горит прожектор. Заказчик: "Что за х@ня???"
Подрядчик: "Ну вот же ваш чертеж! По нему и сделали..".
Заказчик (переворачивая чертеж на 180 градусов): "Дурень, это маяк должен был быть. А не твой сделанный колодец!"
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04.09.2020 22:06 Відповісти
Юра Бутусов сейчас выступает на Свободе Слова Шустера .
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04.09.2020 22:08 Відповісти
Всем смотреть Свободу Слова.
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04.09.2020 22:11 Відповісти
Це зветься Велике Будівництво Структурних Маяків?
Природжені кіздоболи.
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04.09.2020 22:14 Відповісти
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1301283691554050050 3 сент.

наконец-то кто-то из СМИ рискнул посчитать:
из 16 объектов, которые Зеленский открывал, как его "Велике будівництво", 13

- являются всего лишь завершением строек команды Порошенко
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04.09.2020 22:26 Відповісти
На НАБУ наехали, Приват Суркисы хотят подоить - вот и все, Марченко, твои основные маяки.
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04.09.2020 22:18 Відповісти
Выполняет структурные маяки, послали чёткий сигнал, мяч на их стороне - капец, какие ********* нами правят
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04.09.2020 22:26 Відповісти
"С таким лицом вам денег никто не даст."

Г. Кернес, друг и учитель Зе команды.
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04.09.2020 22:30 Відповісти
один площадки строит, этот маяки...... строители мля
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04.09.2020 22:33 Відповісти
Дайте ******** ..маяки умники..не нам звиздец велосипеду всё по хер и не устаёт об этом говорить
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05.09.2020 06:56 Відповісти
Може хтось назве приклад успішної країни, яка досягла успіхів завдяки "маякам" МВФ, крім корумпування хабарями МВФ урядів і еліт, колонізації і борсанні в борговій ямі та встановлення зовнішнього управління?
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05.09.2020 08:45 Відповісти
 
 