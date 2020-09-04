Україна виконує "структурні маяки" для отримання траншу МВФ, - голова Мінфіну Марченко
Україна виконує "структурні маяки" для отримання траншів Міжнародного валютного фонду, і сподівається на засідання онлайн-місії фонду найближчим часом, повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" у п'ятницю.
"Звичайно, ми в діалозі з МВФ. Ми сподіваємося отримати черговий транш. У нас ще заплановано два транші до кінця року по 700 млн доларів США. І ми сподіваємося, що найближчим часом буде онлайн-конференція, тобто це не буде приїзд, це буде онлайн-місія фонду. І ми зможемо показати наші досягнення, тому що ми передбачені структурні маяки виконуємо", - сказав Марченко.
Міністр наголосив, що сценарій при якому Україна не отримає транші МВФ, не розглядається.
"Ми не розглядаємо сценарії, при яких ми не отримуємо (транші МВФ - ред). Зараз у нас сценарії, при яких ми спокійно фінансуємо дефіцит бюджету, зокрема за рахунок коштів від МВФ. Тобто інших сценаріїв ми поки не розглядаємо", - зазначив Марченко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Заказчик на объекте принимает работу у подрядчика. Тот подводит его к выкопанной шахте диаметром 3 метра и глубиной 50 метров, заглядывают туда, а на дне горит прожектор. Заказчик: "Что за х@ня???"
Подрядчик: "Ну вот же ваш чертеж! По нему и сделали..".
Заказчик (переворачивая чертеж на 180 градусов): "Дурень, это маяк должен был быть. А не твой сделанный колодец!"
Природжені кіздоболи.
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1301283691554050050 3 сент.
наконец-то кто-то из СМИ рискнул посчитать:
из 16 объектов, которые Зеленский открывал, как его "Велике будівництво", 13
- являются всего лишь завершением строек команды Порошенко
Г. Кернес, друг и учитель Зе команды.