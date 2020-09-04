Україна виконує "структурні маяки" для отримання траншу МВФ, - голова Мінфіну Марченко

Україна виконує "структурні маяки" для отримання траншів Міжнародного валютного фонду, і сподівається на засідання онлайн-місії фонду найближчим часом, повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" у п'ятницю.

"Звичайно, ми в діалозі з МВФ. Ми сподіваємося отримати черговий транш. У нас ще заплановано два транші до кінця року по 700 млн доларів США. І ми сподіваємося, що найближчим часом буде онлайн-конференція, тобто це не буде приїзд, це буде онлайн-місія фонду. І ми зможемо показати наші досягнення, тому що ми передбачені структурні маяки виконуємо", - сказав Марченко.

Міністр наголосив, що сценарій при якому Україна не отримає транші МВФ, не розглядається.

"Ми не розглядаємо сценарії, при яких ми не отримуємо (транші МВФ - ред). Зараз у нас сценарії, при яких ми спокійно фінансуємо дефіцит бюджету, зокрема за рахунок коштів від МВФ. Тобто інших сценаріїв ми поки не розглядаємо", - зазначив Марченко.

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