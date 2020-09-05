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Новости Силовики
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Шестеро фискалов Тернопольщины отдали конфискованный спирт на переработку частникам, чем нанесли более 1 млн грн убытка, - СБУ

Шестеро фискалов Тернопольщины отдали конфискованный спирт на переработку частникам, чем нанесли более 1 млн грн убытка, - СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины подозревает должностных лиц ГУ фискальной службы в Тернопольской области в растрате конфискованного имущества более чем на миллион гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, по предварительной версии следствия, организовал сделку начальник управления финансовых расследований совместно с пятью сотрудниками, среди которых два начальника отделов. Все они входили в состав комиссии по распоряжению конфискованным имуществом.

Злоумышленники без оснований передали частной компании для уничтожения конфискованные в собственность государства, в частности, 57 тонн этилового спирта и большое количество алкогольных напитков. Своими действиями они сознательно нарушили постановления суда, которыми решено передать эту продукцию соответствующим государственным предприятиям для технологической переработки. Средства от реализации продуктов переработки должны были поступить в государственный бюджет.

По заключению экспертов, стоимость только этилового спирта, противоправно переданного чиновниками на утилизацию, составляет более 1 миллиона гривен.

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Сейчас шести должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 и ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение сделки проводилось совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенным в г. Львов, под процессуальным руководством прокуратуры Тернопольской области.

Автор: 

правоохранительные органы (2969) растрата (243) СБУ (19878) силовики (2798) ГФС (3598) Тернопольская область (725)


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Топ комментарии
+4
Лапоть, ти не туди потрапив.
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05.09.2020 21:56
+3
И такой хернёй занимается СБУ? Скоро билетики в автобусах будут проверять, ущерб государству, всё-таки.
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05.09.2020 21:59
+2
Спирт - это территория Бакановцев, остальные вне закона.
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05.09.2020 21:49
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Правила форума Совет форумчан
Спирт - это территория Бакановцев, остальные вне закона.
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05.09.2020 21:49 Ответить
а контрабандые сигареты это территория таможенников, остальные вне закона
аналогично, зеленая энергетика и вообще почти вся энергетика это территория Ахметова, остальные вне закона
бурштын это территория Авакова, остальные вне закона
итд.
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05.09.2020 21:59 Ответить
кловунське беззаконня відкинуло вже Країну в часи азарова й януковича.
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05.09.2020 21:49 Ответить
"відкинуло вже Країну в часи азарова й януковича" ---- та ні, тоді як би була якась незалежність і долар стояв при Янеку 8. А зараз ми не в минулах часах, а в другому від ануса кінці прямої кишки.
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05.09.2020 22:12 Ответить
Лапоть, ти не туди потрапив.
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05.09.2020 21:56 Ответить
рєпа стинєт
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05.09.2020 21:57 Ответить
Если речь об Украине, то - в демократическом государстве нет подданных. Государство - это украинский народ.
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05.09.2020 21:58 Ответить
Увы,государство и народ существуют отдельно.
Народ-это овцы,а государство-пастухи.
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05.09.2020 22:05 Ответить
Народ без Землі(яку зараз скуплять)???
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05.09.2020 22:06 Ответить
решили заработать, но не имели крыши, как некоторые у нас, вот и попались
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05.09.2020 21:56 Ответить
И такой хернёй занимается СБУ? Скоро билетики в автобусах будут проверять, ущерб государству, всё-таки.
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05.09.2020 21:59 Ответить
Где предатели Родины и кроты с резидентами, там СБУ нет. Где спирт и самогон - есть.
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05.09.2020 22:03 Ответить
Каждый думающий гражданин-патриот должен находиться в определенной оппозиции ко власти. По отношению к любой власти. Потому что любая власть по природе своей воровата, ленива, лицемерна. Власть развращает правителей, и их следует периодически опускать на землю.
Власть всегда замечательно похвалит себя сама - и за сделанное, и за несделанное тоже. Похвалит за бюджетные, то есть, за наши с вами деньги. Ленточку перережет. Снимет репортаж, клип, фильм. Проплатит телепередачу, канал, ботоферму.
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05.09.2020 22:07 Ответить
фильм "Зеленый фургон".
Заявление прошу выдать во временное пользование со склада вещдоков бутыль самогона.
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05.09.2020 22:27 Ответить
Я тоже именно об этом подумал, прочитав эту новость)))
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05.09.2020 23:16 Ответить
Сажать на 15 лет с конфискацией имущества, просто достали всех эти раклы.
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05.09.2020 22:33 Ответить
Якось криво слідчі порахували збитки державі. Коли 57 тонн чистого спирту розбавити до 40 процентної горілки це буде її 142 тонни, а літр горілки коштує 90 гривень мінімум, отже ті слуги народу влетіли на 13 мільйонів а не на 1 як тут зазначено.
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06.09.2020 07:17 Ответить
страна не пуганных правящих 3.14даров. .всем участникам этого дерибана топтать зону 15 лет с конфискацией всего наворованного .только кто ж их посадит ? как всегда в этой стране немного отстегнут следакам и судьям и дело развалят в суде.
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06.09.2020 11:48 Ответить
 
 