Шестеро фискалов Тернопольщины отдали конфискованный спирт на переработку частникам, чем нанесли более 1 млн грн убытка, - СБУ
Служба безопасности Украины подозревает должностных лиц ГУ фискальной службы в Тернопольской области в растрате конфискованного имущества более чем на миллион гривен.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, по предварительной версии следствия, организовал сделку начальник управления финансовых расследований совместно с пятью сотрудниками, среди которых два начальника отделов. Все они входили в состав комиссии по распоряжению конфискованным имуществом.
Злоумышленники без оснований передали частной компании для уничтожения конфискованные в собственность государства, в частности, 57 тонн этилового спирта и большое количество алкогольных напитков. Своими действиями они сознательно нарушили постановления суда, которыми решено передать эту продукцию соответствующим государственным предприятиям для технологической переработки. Средства от реализации продуктов переработки должны были поступить в государственный бюджет.
По заключению экспертов, стоимость только этилового спирта, противоправно переданного чиновниками на утилизацию, составляет более 1 миллиона гривен.
Сейчас шести должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 и ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Разоблачение сделки проводилось совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенным в г. Львов, под процессуальным руководством прокуратуры Тернопольской области.
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аналогично, зеленая энергетика и вообще почти вся энергетика это территория Ахметова, остальные вне закона
бурштын это территория Авакова, остальные вне закона
итд.
Народ-это овцы,а государство-пастухи.
Власть всегда замечательно похвалит себя сама - и за сделанное, и за несделанное тоже. Похвалит за бюджетные, то есть, за наши с вами деньги. Ленточку перережет. Снимет репортаж, клип, фильм. Проплатит телепередачу, канал, ботоферму.
Заявление прошу выдать во временное пользование со склада вещдоков бутыль самогона.