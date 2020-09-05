Шестеро фискалов Тернопольщины отдали конфискованный спирт на переработку частникам, чем нанесли более 1 млн грн убытка, - СБУ

Служба безопасности Украины подозревает должностных лиц ГУ фискальной службы в Тернопольской области в растрате конфискованного имущества более чем на миллион гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, по предварительной версии следствия, организовал сделку начальник управления финансовых расследований совместно с пятью сотрудниками, среди которых два начальника отделов. Все они входили в состав комиссии по распоряжению конфискованным имуществом.

Злоумышленники без оснований передали частной компании для уничтожения конфискованные в собственность государства, в частности, 57 тонн этилового спирта и большое количество алкогольных напитков. Своими действиями они сознательно нарушили постановления суда, которыми решено передать эту продукцию соответствующим государственным предприятиям для технологической переработки. Средства от реализации продуктов переработки должны были поступить в государственный бюджет.

По заключению экспертов, стоимость только этилового спирта, противоправно переданного чиновниками на утилизацию, составляет более 1 миллиона гривен.

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Сейчас шести должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 и ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение сделки проводилось совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенным в г. Львов, под процессуальным руководством прокуратуры Тернопольской области.