Шестеро фіскалів Тернопільщини віддали конфіскований спирт на переробку приватникам, чим завдали понад 1 млн грн збитку, - СБУ
Служба безпеки України підозрює посадових осіб ГУ фіскальної служби в Тернопільській області в розтраті конфіскованого майна на понад мільйон гривень.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, за попередньою версією слідства, організував угоду начальник управління фінансових розслідувань спільно з п'ятьма співробітниками, серед яких два начальники відділів. Усі вони були у складі комісії з розпорядження конфіскованим майном.
Зловмисники безпідставно передали приватній компанії для знищення конфісковані у власність держави, зокрема, 57 тонн етилового спирту та велику кількість алкогольних напоїв. Своїми діями вони свідомо порушили ухвали суду, якими вирішено передати цю продукцію відповідним державним підприємствам для технологічної переробки. Кошти від реалізації продуктів переробки мали надійти до державного бюджету.
За висновком експертів, вартість лише етилового спирту, протиправно переданого чиновниками на утилізацію, становить понад 1 мільйон гривень.
Зараз шести посадовим особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 382 і ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Викриття угоди проводилося спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м Львів, під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області.
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аналогично, зеленая энергетика и вообще почти вся энергетика это территория Ахметова, остальные вне закона
бурштын это территория Авакова, остальные вне закона
итд.
Народ-это овцы,а государство-пастухи.
Власть всегда замечательно похвалит себя сама - и за сделанное, и за несделанное тоже. Похвалит за бюджетные, то есть, за наши с вами деньги. Ленточку перережет. Снимет репортаж, клип, фильм. Проплатит телепередачу, канал, ботоферму.
Заявление прошу выдать во временное пользование со склада вещдоков бутыль самогона.