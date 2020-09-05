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Новини Силовики
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Шестеро фіскалів Тернопільщини віддали конфіскований спирт на переробку приватникам, чим завдали понад 1 млн грн збитку, - СБУ

Шестеро фіскалів Тернопільщини віддали конфіскований спирт на переробку приватникам, чим завдали понад 1 млн грн збитку, - СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України підозрює посадових осіб ГУ фіскальної служби в Тернопільській області в розтраті конфіскованого майна на понад мільйон гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, за попередньою версією слідства, організував угоду начальник управління фінансових розслідувань спільно з п'ятьма співробітниками, серед яких два начальники відділів. Усі вони були у складі комісії з розпорядження конфіскованим майном.

Зловмисники безпідставно передали приватній компанії для знищення конфісковані у власність держави, зокрема, 57 тонн етилового спирту та велику кількість алкогольних напоїв. Своїми діями вони свідомо порушили ухвали суду, якими вирішено передати цю продукцію відповідним державним підприємствам для технологічної переробки. Кошти від реалізації продуктів переробки мали надійти до державного бюджету.

За висновком експертів, вартість лише етилового спирту, протиправно переданого чиновниками на утилізацію, становить понад 1 мільйон гривень.

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Зараз шести посадовим особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 382 і ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Викриття угоди проводилося спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м Львів, під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області.

Автор: 

Правоохоронні органи (2707) розтрата (259) СБУ (12797) силовики (2513) ДФС (4044) Тернопільська область (586)


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Топ коментарі
+4
Лапоть, ти не туди потрапив.
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05.09.2020 21:56
+3
И такой хернёй занимается СБУ? Скоро билетики в автобусах будут проверять, ущерб государству, всё-таки.
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05.09.2020 21:59
+2
Спирт - это территория Бакановцев, остальные вне закона.
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05.09.2020 21:49
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Спирт - это территория Бакановцев, остальные вне закона.
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05.09.2020 21:49 Відповісти
а контрабандые сигареты это территория таможенников, остальные вне закона
аналогично, зеленая энергетика и вообще почти вся энергетика это территория Ахметова, остальные вне закона
бурштын это территория Авакова, остальные вне закона
итд.
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05.09.2020 21:59 Відповісти
кловунське беззаконня відкинуло вже Країну в часи азарова й януковича.
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05.09.2020 21:49 Відповісти
"відкинуло вже Країну в часи азарова й януковича" ---- та ні, тоді як би була якась незалежність і долар стояв при Янеку 8. А зараз ми не в минулах часах, а в другому від ануса кінці прямої кишки.
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05.09.2020 22:12 Відповісти
Лапоть, ти не туди потрапив.
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05.09.2020 21:56 Відповісти
рєпа стинєт
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05.09.2020 21:57 Відповісти
Если речь об Украине, то - в демократическом государстве нет подданных. Государство - это украинский народ.
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05.09.2020 21:58 Відповісти
Увы,государство и народ существуют отдельно.
Народ-это овцы,а государство-пастухи.
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05.09.2020 22:05 Відповісти
Народ без Землі(яку зараз скуплять)???
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05.09.2020 22:06 Відповісти
решили заработать, но не имели крыши, как некоторые у нас, вот и попались
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05.09.2020 21:56 Відповісти
И такой хернёй занимается СБУ? Скоро билетики в автобусах будут проверять, ущерб государству, всё-таки.
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05.09.2020 21:59 Відповісти
Где предатели Родины и кроты с резидентами, там СБУ нет. Где спирт и самогон - есть.
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05.09.2020 22:03 Відповісти
Каждый думающий гражданин-патриот должен находиться в определенной оппозиции ко власти. По отношению к любой власти. Потому что любая власть по природе своей воровата, ленива, лицемерна. Власть развращает правителей, и их следует периодически опускать на землю.
Власть всегда замечательно похвалит себя сама - и за сделанное, и за несделанное тоже. Похвалит за бюджетные, то есть, за наши с вами деньги. Ленточку перережет. Снимет репортаж, клип, фильм. Проплатит телепередачу, канал, ботоферму.
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05.09.2020 22:07 Відповісти
фильм "Зеленый фургон".
Заявление прошу выдать во временное пользование со склада вещдоков бутыль самогона.
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05.09.2020 22:27 Відповісти
Я тоже именно об этом подумал, прочитав эту новость)))
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05.09.2020 23:16 Відповісти
Сажать на 15 лет с конфискацией имущества, просто достали всех эти раклы.
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05.09.2020 22:33 Відповісти
Якось криво слідчі порахували збитки державі. Коли 57 тонн чистого спирту розбавити до 40 процентної горілки це буде її 142 тонни, а літр горілки коштує 90 гривень мінімум, отже ті слуги народу влетіли на 13 мільйонів а не на 1 як тут зазначено.
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06.09.2020 07:17 Відповісти
страна не пуганных правящих 3.14даров. .всем участникам этого дерибана топтать зону 15 лет с конфискацией всего наворованного .только кто ж их посадит ? как всегда в этой стране немного отстегнут следакам и судьям и дело развалят в суде.
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06.09.2020 11:48 Відповісти
 
 