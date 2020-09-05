СБУ затримала в Києві ватажка торговців зброєю. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України затримали в Києві організатора злочинного угруповання, яке займалося контрабандою та збутом зброї на території нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У СБУ зазначили, що комплектуючі до вогнепальної зброї зловмисники замовляли на спеціалізованих сайтах в одній із країн Північної Америки.

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До України, як встановлено досудовим слідством, ці комплектуючі потрапляли через міжнародні сервіси експрес-доставки як спортивні товари та спорядження.

Маючи спеціальні знання, організатор схеми самостійно збирав та налаштовував зброю. Після комплектації "товар" продавали через інтернет-аукціони на всій території країни.

За оперативною інформацією, упродовж цього року учасники угруповання отримали понад 100 закордонних відправлень із нелегальним товаром. Серед зброї, яку зловмисники ввезли за цією схемою, зокрема, пістолети Glock, Ruger, рушниці Hatsan.

Затримали організатора угруповання під час отримання чергової міжнародної посилки із комплектуючими до бойового пістолета.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

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Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до контрабанди зброї.











