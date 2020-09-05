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СБУ затримала в Києві ватажка торговців зброєю. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України затримали в Києві організатора злочинного угруповання, яке займалося контрабандою та збутом зброї на території нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У СБУ зазначили, що комплектуючі до вогнепальної зброї зловмисники замовляли на спеціалізованих сайтах в одній із країн Північної Америки.

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До України, як встановлено досудовим слідством, ці комплектуючі потрапляли через міжнародні сервіси експрес-доставки як спортивні товари та спорядження.

Маючи спеціальні знання, організатор схеми самостійно збирав та налаштовував зброю. Після комплектації "товар" продавали через інтернет-аукціони на всій території країни.

За оперативною інформацією, упродовж цього року учасники угруповання отримали понад 100 закордонних відправлень із нелегальним товаром. Серед зброї, яку зловмисники ввезли за цією схемою, зокрема, пістолети Glock, Ruger, рушниці Hatsan.

Затримали організатора угруповання під час отримання чергової міжнародної посилки із комплектуючими до бойового пістолета.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

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Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до контрабанди зброї.

СБУ затримала в Києві ватажка торговців зброєю 01
СБУ затримала в Києві ватажка торговців зброєю 02
СБУ затримала в Києві ватажка торговців зброєю 03
СБУ затримала в Києві ватажка торговців зброєю 04
СБУ затримала в Києві ватажка торговців зброєю 05
СБУ затримала в Києві ватажка торговців зброєю 06

Автор: 

затримання (4339) Київ (19466) зброя (7464) СБУ (12818)


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Топ коментарі
+4
Ох і арсенал, для торгівця зброєю... Давайте вгадаєм. Це мабуть волонтер, правосєк, учасник АТО, а може і медик.
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05.09.2020 19:59
+3
Офигеть!Главаря задержали!А и не знал,що у них главный есть!Ну так теперь всё!Главаря зашибли можно спать спать спокойно?
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05.09.2020 20:21
+3
Дибіли, чел займався кастомізацією зброї, на фото усм, магазини здається під патрон 22.LR в народы мелкашка
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05.09.2020 20:59
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Кулибин хренов.
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05.09.2020 19:55 Відповісти
Ох і арсенал, для торгівця зброєю... Давайте вгадаєм. Це мабуть волонтер, правосєк, учасник АТО, а може і медик.
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05.09.2020 19:59 Відповісти
Там на цілого Віктора Бута тягне
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06.09.2020 11:11 Відповісти
Якщо чесно, то мені більше всього там топорець сподобався. Саме такого мені на кухні не вистачає. А так, звісно, арсенал смертельної зброї...
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06.09.2020 17:46 Відповісти
Просто посылки перепутал, и так свыше 100 раз.
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05.09.2020 20:12 Відповісти
Офигеть!Главаря задержали!А и не знал,що у них главный есть!Ну так теперь всё!Главаря зашибли можно спать спать спокойно?
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05.09.2020 20:21 Відповісти
Та якось вже було затримували одного з купою "пісталєтав Зоракі"! Легше всього їх ловити на промі чи олх. Кльове місце ще, в Розетці.
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06.09.2020 11:21 Відповісти
Кулібін чи ні то таке....А що,провладне трускавецьке ЗЕнубство змогло його роботою та достойною зарплатою забезпечити? Ні! Тому й виживав чолов"яга як міг і робив що вмів.ЗЕнуби про українців не дбають-їм би свої кишені набити...Невдовзі мине термін їхнього "служіння народові" і прийдеться знову перебиватися хто як може.
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05.09.2020 20:30 Відповісти
Дибіли, чел займався кастомізацією зброї, на фото усм, магазини здається під патрон 22.LR в народы мелкашка
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05.09.2020 20:59 Відповісти
Выход прост-легализация оружия.
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05.09.2020 22:13 Відповісти
СБУ затримала в Києві ватажка торговців зброєю - Цензор.НЕТ 6624
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05.09.2020 22:41 Відповісти
Опасный главарь в красных панталонах
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05.09.2020 22:51 Відповісти
Замість прийняття закону про обіг зброї, ці гебнюки будуть перманентно відловлювати тих хто дає спробу стати не рабом в цій державі. Всі ці заборонювачі забули, що на дворі 21 століття і зробити зброю це як два пальці, при ******** технологічній базі, а ще заборонили ацетон, соляну кислоту, яка є прекурсоро, і її відслідковують службою експортного контролю як і частини зброї при її експорті, а в середині тіж США продають вільно для тих хто потребує розчинник в роботі. Тобто, якість і дурість політиків стоїть на заваді цивілізованого розвитку країни. У СБУ, МВС , тобто у каральних органів відсутнє стратегічне мислення щодо політики розвитку країни, вони є тормоз, як батарея з чавуну на шиї при запливі спортсмена.
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06.09.2020 07:04 Відповісти
А этим дебилам из правохренителей лишь бы как попроще, не напрягая ту мышцу, шо у них вместо мозгов, решить проблему - показать свою "нужную работу", чтобы их народ не прогнал сраной метлой. Но кроме как запретить, за взятку разрешить и штрафами обложить эта влаасть ничего больше не умеет. Какой там развивать - они помидор не могут вырастить сами!
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06.09.2020 07:52 Відповісти
Говоришь, целого главаря задержали?

У Сені, Пашинського та Ківі вдома арсенали побільші будуть.
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06.09.2020 11:07 Відповісти
Оце я вам скажу обсяги торгівлі! У главаря виявився помповичок і задрипаний болтовичок. В Києві ви легко знайдете чоловік 700 з набагато більшим арсеналом. Якщо там є дозвіл на помпу і болт, а револьвери під Флобера чи гуму то, я взагалі не бачу що там крім адміністративки "главарю" можуть приліпити.
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06.09.2020 11:17 Відповісти
И что ему предъявят? Магазины и колиматоры? Помповики наверняка его с разрешением,а остальное ну никак не навесишь.
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07.09.2020 17:00 Відповісти
 
 