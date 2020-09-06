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В четырех школах и двух детсадах Николаева обнаружили коронавирус, - ОГА
В Николаеве коронавирус обнаружили в четырех школах и двух детских садах.
Об этом сообщили в Николаевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"Случаи заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано среди детей и персонала шести организованных детских учреждений, все в Николаеве", - говорится в сообщении.
Для определения контактных лиц провели эпидрасследование. На самоизоляцию отправили по одному классу в школах №19, №20, №46, 2 класса в школе №29, а также по одной группе в детсадах №71 и №95.
Кроме того, на самоизоляцию из-за выявленных случаев COVID-19 среди работников отправили пятерых сотрудников школы-интерната в селе Мешково-Погорелово.
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