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Новости Коронавирус и карантин
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В четырех школах и двух детсадах Николаева обнаружили коронавирус, - ОГА

В четырех школах и двух детсадах Николаева обнаружили коронавирус, - ОГА

В Николаеве коронавирус обнаружили в четырех школах и двух детских садах.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Случаи заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано среди детей и персонала шести организованных детских учреждений, все в Николаеве", - говорится в сообщении.

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Для определения контактных лиц провели эпидрасследование. На самоизоляцию отправили по одному классу в школах №19, №20, №46, 2 класса в школе №29, а также по одной группе в детсадах №71 и №95.

Кроме того, на самоизоляцию из-за выявленных случаев COVID-19 среди работников отправили пятерых сотрудников школы-интерната в селе Мешково-Погорелово.

В четырех школах и двух детсадах Николаева обнаружили коронавирус, - ОГА 01
В четырех школах и двух детсадах Николаева обнаружили коронавирус, - ОГА 02

Автор: 

дети (6489) детсад (428) карантин (16729) Николаев (2145) школа (3012) учитель (496) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
коронобесы от запугивания перешли к терору. Они же влада что им стоит зараженые ковидные тесты которые нашли в Англии и где произошел скандал . Предложить нашим санитарам. Пузырь истерики ковида наполняют брехней и приступлениями. Сколько больных с патологиями и бессимптомных это государственная тайна. Наше правительство афилевано ковидной мафией это даже слепой видит, Где парламентские слухання? Только олигахо-ковидные каналы на ТВ и все за торжество ковида. Опонентам слово не дают.
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06.09.2020 11:20
+1
Рашистские тролли добились своего: люди уверовали в безопасность и чихать хотели на вирус. Правда, чихать и кашлять будут пока не выкашляют все легкие... Учителей кинули в самый центр эпидемии, а кто у нас сейчас учит - большинство за 60 лет. У всех у них от нервной работы с "обдарованими" повышенное давление, у каждого второго - диабет. Не заразится в переполненных школах, особенно возле Киева - невозможно.
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06.09.2020 11:42
+1
Это правда. скоро будет как в Беларуси - все умрут.
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06.09.2020 14:32
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Зато власти ничего не боятся. Тестов нет, люди дохнут, стройка большая, перемирие и, вообще,какая разница...
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06.09.2020 11:17 Ответить
Хотим, чтобы в стране хватало бесплатных тестов не только для Степанова и ОП, а и для врачей, учителей, школьников, пенсионеров.
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06.09.2020 14:27 Ответить
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06.09.2020 11:35 Ответить
Рашистские тролли добились своего: люди уверовали в безопасность и чихать хотели на вирус. Правда, чихать и кашлять будут пока не выкашляют все легкие... Учителей кинули в самый центр эпидемии, а кто у нас сейчас учит - большинство за 60 лет. У всех у них от нервной работы с "обдарованими" повышенное давление, у каждого второго - диабет. Не заразится в переполненных школах, особенно возле Киева - невозможно.
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06.09.2020 11:42 Ответить
Это правда. скоро будет как в Беларуси - все умрут.
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06.09.2020 14:32 Ответить
коронобесы от запугивания перешли к терору. Они же влада что им стоит зараженые ковидные тесты которые нашли в Англии и где произошел скандал . Предложить нашим санитарам. Пузырь истерики ковида наполняют брехней и приступлениями. Сколько больных с патологиями и бессимптомных это государственная тайна. Наше правительство афилевано ковидной мафией это даже слепой видит, Где парламентские слухання? Только олигахо-ковидные каналы на ТВ и все за торжество ковида. Опонентам слово не дают.
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06.09.2020 11:20 Ответить
Да, єто так. прсто так намордники снять никто не разрешит.
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06.09.2020 14:31 Ответить
А если скажут после девяти вечера не выходить на улицу. Тоже самое и намордники. Сначала Черезвычайное положение принятое радой потом ужу указ правительства согласно закону о черезвычайном положнии. Все остальное табу для папуасов. См. ст.16 конституции. Взрослеть никогда не поздно.
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06.09.2020 14:49 Ответить
 
 