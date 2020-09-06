У чотирьох школах і двох дитсадках Миколаєва виявили коронавірус, - ОДА

У Миколаєві коронавірус виявили в чотирьох школах і двох дитячих садах.

Про це повідомили в Миколаївській ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"Випадки захворювань коронавірусною інфекцією COVID-19 зареєстровано серед дітей та персоналу шести організованих дитячих установ, всі в Миколаєві", - йдеться в повідомленні.

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Для визначення контактних осіб провели епідрозслідування. На самоізоляцію відправили по одному класу в школах №19, №20, №46, 2 класу в школі №29, а також по одній групі в дитсадках №71 та №95.

Крім того, на самоізоляцію через виявлені випадки COVID-19 серед працівників відправили п'ятьох співробітників школи-інтернату в селі Мішково-Погорілове.



