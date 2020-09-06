УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10791 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 004 11

У чотирьох школах і двох дитсадках Миколаєва виявили коронавірус, - ОДА

У чотирьох школах і двох дитсадках Миколаєва виявили коронавірус, - ОДА

У Миколаєві коронавірус виявили в чотирьох школах і двох дитячих садах.

Про це повідомили в Миколаївській ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"Випадки захворювань коронавірусною інфекцією COVID-19 зареєстровано серед дітей та персоналу шести організованих дитячих установ, всі в Миколаєві", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЗСУ за минулу добу виявили 37 нових випадків COVID-19, - командування Медсил

Для визначення контактних осіб провели епідрозслідування. На самоізоляцію відправили по одному класу в школах №19, №20, №46, 2 класу в школі №29, а також по одній групі в дитсадках №71 та №95.

Крім того, на самоізоляцію через виявлені випадки COVID-19 серед працівників відправили п'ятьох співробітників школи-інтернату в селі Мішково-Погорілове.

У чотирьох школах і двох дитсадках Миколаєва виявили коронавірус, - ОДА 01
У чотирьох школах і двох дитсадках Миколаєва виявили коронавірус, - ОДА 02

діти (5063) дитячий садок (361) карантин (18172) Миколаїв (1799) школа (2206) вчитель (395) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
коронобесы от запугивания перешли к терору. Они же влада что им стоит зараженые ковидные тесты которые нашли в Англии и где произошел скандал . Предложить нашим санитарам. Пузырь истерики ковида наполняют брехней и приступлениями. Сколько больных с патологиями и бессимптомных это государственная тайна. Наше правительство афилевано ковидной мафией это даже слепой видит, Где парламентские слухання? Только олигахо-ковидные каналы на ТВ и все за торжество ковида. Опонентам слово не дают.
показати весь коментар
06.09.2020 11:20
+1
Рашистские тролли добились своего: люди уверовали в безопасность и чихать хотели на вирус. Правда, чихать и кашлять будут пока не выкашляют все легкие... Учителей кинули в самый центр эпидемии, а кто у нас сейчас учит - большинство за 60 лет. У всех у них от нервной работы с "обдарованими" повышенное давление, у каждого второго - диабет. Не заразится в переполненных школах, особенно возле Киева - невозможно.
показати весь коментар
06.09.2020 11:42
+1
Это правда. скоро будет как в Беларуси - все умрут.
показати весь коментар
06.09.2020 14:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зато власти ничего не боятся. Тестов нет, люди дохнут, стройка большая, перемирие и, вообще,какая разница...
показати весь коментар
06.09.2020 11:17 Відповісти
Хотим, чтобы в стране хватало бесплатных тестов не только для Степанова и ОП, а и для врачей, учителей, школьников, пенсионеров.
показати весь коментар
06.09.2020 14:27 Відповісти
показати весь коментар
06.09.2020 11:35 Відповісти
Рашистские тролли добились своего: люди уверовали в безопасность и чихать хотели на вирус. Правда, чихать и кашлять будут пока не выкашляют все легкие... Учителей кинули в самый центр эпидемии, а кто у нас сейчас учит - большинство за 60 лет. У всех у них от нервной работы с "обдарованими" повышенное давление, у каждого второго - диабет. Не заразится в переполненных школах, особенно возле Киева - невозможно.
показати весь коментар
06.09.2020 11:42 Відповісти
Это правда. скоро будет как в Беларуси - все умрут.
показати весь коментар
06.09.2020 14:32 Відповісти
коронобесы от запугивания перешли к терору. Они же влада что им стоит зараженые ковидные тесты которые нашли в Англии и где произошел скандал . Предложить нашим санитарам. Пузырь истерики ковида наполняют брехней и приступлениями. Сколько больных с патологиями и бессимптомных это государственная тайна. Наше правительство афилевано ковидной мафией это даже слепой видит, Где парламентские слухання? Только олигахо-ковидные каналы на ТВ и все за торжество ковида. Опонентам слово не дают.
показати весь коментар
06.09.2020 11:20 Відповісти
Да, єто так. прсто так намордники снять никто не разрешит.
показати весь коментар
06.09.2020 14:31 Відповісти
А если скажут после девяти вечера не выходить на улицу. Тоже самое и намордники. Сначала Черезвычайное положение принятое радой потом ужу указ правительства согласно закону о черезвычайном положнии. Все остальное табу для папуасов. См. ст.16 конституции. Взрослеть никогда не поздно.
показати весь коментар
06.09.2020 14:49 Відповісти
 
 