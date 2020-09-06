С сентября медицинские работники начнут получать доплаты, - Степанов

Медицинские работники с сентября этого года начнут получать доплаты. В бюджете на это предусмотрено почти 6 млрд грн.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 6 сентября, передает Цензор.НЕТ.

"С сентября и до конца года все наши медицинские работники начнут получать доплаты к своей заработной плате. На это предусмотрено почти 6 млрд гривен. Если мы говорим о враче, то это в среднем 3 560 грн, а младший медицинский персонал - около 1 250 грн", - сказал он.

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Министр добавил, что такое увеличение заработных плат медработников является "первым шагом".

В следующем году запланировано "радикальное увеличение зарплат". Для этого Минздрав подал в Минфин предложения об увеличении расходов на систему здравоохранения.

"В своих расчетах, которые мы подали Министерству финансов, мы исходили из нашей законодательной базы. В законе "О программе медицинских гарантий" четко определено, что на финансирование медгарантий должно использоваться не менее 5% ВВП. Именно такие цифры мы и закладываем в своих предложениях в бюджет следующего года", - сообщил чиновник.