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С сентября медицинские работники начнут получать доплаты, - Степанов

С сентября медицинские работники начнут получать доплаты, - Степанов

Медицинские работники с сентября этого года начнут получать доплаты. В бюджете на это предусмотрено почти 6 млрд грн.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 6 сентября, передает Цензор.НЕТ.

"С сентября и до конца года все наши медицинские работники начнут получать доплаты к своей заработной плате. На это предусмотрено почти 6 млрд гривен. Если мы говорим о враче, то это в среднем 3 560 грн, а младший медицинский персонал - около 1 250 грн", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 выявили у 113 детей и 105 медработников, всего - у 8 796 детей и 11 992 медиков, - Степанов

Министр добавил, что такое увеличение заработных плат медработников является "первым шагом".

В следующем году запланировано "радикальное увеличение зарплат". Для этого Минздрав подал в Минфин предложения об увеличении расходов на систему здравоохранения.

"В своих расчетах, которые мы подали Министерству финансов, мы исходили из нашей законодательной базы. В законе "О программе медицинских гарантий" четко определено, что на финансирование медгарантий должно использоваться не менее 5% ВВП. Именно такие цифры мы и закладываем в своих предложениях в бюджет следующего года", - сообщил чиновник.

Автор: 

врачи (1515) Степанов Максим (2062) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+12
на моей памяти эту уже третье или четвертое "начнут"
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06.09.2020 11:48
+5
З вересня медичні працівники почнуть отримувати доплати, - Степанов - Цензор.НЕТ 5793
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06.09.2020 12:14
+4
Треба медикам лантухи для грошей дати!
Щоб було куди доплати складати!
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06.09.2020 11:44
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4000 долярів?
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06.09.2020 11:40 Ответить
На всех.
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06.09.2020 11:45 Ответить
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06.09.2020 11:48 Ответить
З вересня медичні працівники почнуть отримувати доплати, - Степанов - Цензор.НЕТ 5793
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06.09.2020 12:14 Ответить
Эти доплаты за вторую волну, которую жаждет власть? Медиков заинтересовывают в Ковиде? Преступная власть в своем репертуаре.Зарплату повышайте людям, а не заинтересованность в коронавирусе. Твари сатанячьи.
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06.09.2020 14:59 Ответить
Треба медикам лантухи для грошей дати!
Щоб було куди доплати складати!
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06.09.2020 11:44 Ответить
на моей памяти эту уже третье или четвертое "начнут"
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06.09.2020 11:48 Ответить
Ви, товаріщ прапорщік, всьо обєщаєтє! )))
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06.09.2020 11:56 Ответить
Це маланецьтільки обіцяє. Як всі.
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06.09.2020 12:03 Ответить
С сентября какого года?!))
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06.09.2020 12:07 Ответить
выборы когда, шо за вопросы??
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06.09.2020 13:09 Ответить
Хорошо. Молодец. будем посмотреть.
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06.09.2020 12:38 Ответить
Стоко обецянок цяцянок как эта новая власть не давал никто!! просто рекордсмены по ЦЯЦЯНКАМ!! ну и как следствие рекордсмены по брехне!!
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06.09.2020 12:41 Ответить
що там станок вже друкує надбавки ?
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06.09.2020 12:47 Ответить
це ті що бубочка з початку пандемії обіцяв?
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06.09.2020 12:55 Ответить
ща я вам цицьку дам...
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06.09.2020 13:06 Ответить
правильно, учителей не забудьте, мелких госслужащих, ну, всё как обычно
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06.09.2020 13:09 Ответить
https://tribun.com.ua/72391 Шмыгаль анонсировал повышение пенсий
Да сколько же можно жить роскошно...
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06.09.2020 13:43 Ответить
Заканчивался первый год борьбы с короновирусом, а зебилы еще в апреле обещали повышение зарплат врачам.
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06.09.2020 14:17 Ответить
держали бабки до выборов
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06.09.2020 14:19 Ответить
гроші звідки візьмуться? Надрукуєте? Ну то успіхів ))
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06.09.2020 14:24 Ответить
ИДИОТ !!! ТЫ ХОТЬ МИЛЛИАРДЫ ИМ ДАЙ КОРОНОВИРУСА МЕНЬШЕ НЕ СТАНЕТ !!! БОЛЬНИЦЫ НЕОБХОДИМО СТРОИТЬ !!! И БЫСТРО !!!
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06.09.2020 14:33 Ответить
ИДИОТ !!!
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06.09.2020 15:42 Ответить
еееее
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06.09.2020 15:41 Ответить
А після місцевих виборів перестануть...
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07.09.2020 01:36 Ответить
 
 