З вересня медичні працівники почнуть отримувати доплати, - Степанов
Медичні працівники з вересня цього року почнуть отримувати доплати. У бюджеті на це передбачено майже 6 млрд грн.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 6 вересня, передає Цензор.НЕТ.
"З вересня і до кінця року усі наші медичні працівники почнуть отримувати доплати до своєї заробітної плати. На це передбачено майже 6 млрд гривень. Якщо ми говоримо про лікаря, то це в середньому 3 560 грн, а молодший медичний персонал — близько 1250 грн", - сказав він.
Міністр додав, що таке збільшення заробітних плат медпрацівників є "першим кроком".
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"У своїх розрахунках, які ми подали Міністерству фінансів, ми виходили з нашої законодавчої бази. У законі "Про програму медичних гарантій" чітко визначено, що на фінансування медгарантій повинно використовуватися не менше 5% ВВП. Саме такі цифри ми і закладаємо у своїх пропозиціях до бюджету наступного року", - повідомив посадовець.
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Щоб було куди доплати складати!
Да сколько же можно жить роскошно...