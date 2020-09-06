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Новини
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З вересня медичні працівники почнуть отримувати доплати, - Степанов

З вересня медичні працівники почнуть отримувати доплати, - Степанов

Медичні працівники з вересня цього року почнуть отримувати доплати. У бюджеті на це передбачено майже 6 млрд грн.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 6 вересня, передає Цензор.НЕТ.

"З вересня і до кінця року усі наші медичні працівники почнуть отримувати доплати до своєї заробітної плати. На це передбачено майже 6 млрд гривень. Якщо ми говоримо про лікаря, то це в середньому 3 560 грн, а молодший медичний персонал — близько 1250 грн", - сказав він.

Міністр додав, що таке збільшення заробітних плат медпрацівників є "першим кроком".

Наступного року заплановане "радикальне збільшення зарплат". Для цього МОЗ подав у Мінфін пропозиції про збільшення витрат на систему охорони здоров’я

"У своїх розрахунках, які ми подали Міністерству фінансів, ми виходили з нашої законодавчої бази. У законі "Про програму медичних гарантій" чітко визначено, що на фінансування медгарантій повинно використовуватися не менше 5% ВВП. Саме такі цифри ми і закладаємо у своїх пропозиціях до бюджету наступного року", - повідомив посадовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу COVID-19 виявили у 113 дітей та 105 медпрацівників, усього - у 8 796 дітей і 11 992 медиків, - Степанов

лікарі (1287) Степанов Максим (2196) зарплата (2239)


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Топ коментарі
+12
на моей памяти эту уже третье или четвертое "начнут"
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06.09.2020 11:48
+5
З вересня медичні працівники почнуть отримувати доплати, - Степанов - Цензор.НЕТ 5793
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06.09.2020 12:14
+4
Треба медикам лантухи для грошей дати!
Щоб було куди доплати складати!
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06.09.2020 11:44
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4000 долярів?
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06.09.2020 11:40 Відповісти
На всех.
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06.09.2020 11:45 Відповісти
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06.09.2020 11:48 Відповісти
З вересня медичні працівники почнуть отримувати доплати, - Степанов - Цензор.НЕТ 5793
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06.09.2020 12:14 Відповісти
Эти доплаты за вторую волну, которую жаждет власть? Медиков заинтересовывают в Ковиде? Преступная власть в своем репертуаре.Зарплату повышайте людям, а не заинтересованность в коронавирусе. Твари сатанячьи.
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06.09.2020 14:59 Відповісти
Треба медикам лантухи для грошей дати!
Щоб було куди доплати складати!
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06.09.2020 11:44 Відповісти
на моей памяти эту уже третье или четвертое "начнут"
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06.09.2020 11:48 Відповісти
Ви, товаріщ прапорщік, всьо обєщаєтє! )))
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06.09.2020 11:56 Відповісти
Це маланецьтільки обіцяє. Як всі.
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06.09.2020 12:03 Відповісти
С сентября какого года?!))
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06.09.2020 12:07 Відповісти
выборы когда, шо за вопросы??
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06.09.2020 13:09 Відповісти
Хорошо. Молодец. будем посмотреть.
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06.09.2020 12:38 Відповісти
Стоко обецянок цяцянок как эта новая власть не давал никто!! просто рекордсмены по ЦЯЦЯНКАМ!! ну и как следствие рекордсмены по брехне!!
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06.09.2020 12:41 Відповісти
що там станок вже друкує надбавки ?
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06.09.2020 12:47 Відповісти
це ті що бубочка з початку пандемії обіцяв?
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06.09.2020 12:55 Відповісти
ща я вам цицьку дам...
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06.09.2020 13:06 Відповісти
правильно, учителей не забудьте, мелких госслужащих, ну, всё как обычно
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06.09.2020 13:09 Відповісти
https://tribun.com.ua/72391 Шмыгаль анонсировал повышение пенсий
Да сколько же можно жить роскошно...
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06.09.2020 13:43 Відповісти
Заканчивался первый год борьбы с короновирусом, а зебилы еще в апреле обещали повышение зарплат врачам.
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06.09.2020 14:17 Відповісти
держали бабки до выборов
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06.09.2020 14:19 Відповісти
гроші звідки візьмуться? Надрукуєте? Ну то успіхів ))
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06.09.2020 14:24 Відповісти
ИДИОТ !!! ТЫ ХОТЬ МИЛЛИАРДЫ ИМ ДАЙ КОРОНОВИРУСА МЕНЬШЕ НЕ СТАНЕТ !!! БОЛЬНИЦЫ НЕОБХОДИМО СТРОИТЬ !!! И БЫСТРО !!!
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06.09.2020 14:33 Відповісти
ИДИОТ !!!
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06.09.2020 15:42 Відповісти
еееее
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06.09.2020 15:41 Відповісти
А після місцевих виборів перестануть...
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07.09.2020 01:36 Відповісти
 
 